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війна (56233) Зеленський (17406) Ярош (177) ЗСУ (5693) Залужний (583)

Ярош заявив, що не вважає себе частиною команди Зеленського: Я навіть не контактую з нею

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Ярош заявив, що не вважає себе частиною команди Зеленського: Я навіть не контактую з нею

Колишній лідер "Правого сектору", командир військового формування "Українська добровольча армія" Дмитро Ярош заявив, що почувається частиною команди головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, але не входить до команди Президента України Володимира Зеленського. Таким чином він прокоментував своє недавнє призначення радником Залужного .

"Я не дуже розумію, чому такий ажіотаж виник навколо пропозиції, яку я прийняв. Це суто військова справа. Це зміцнення обороноздатності держави. Це те, що, власне, мені найближче", – сказав Ярош, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Він підкреслив, що поки що має намір займатися саме військовою справою і не планує повертатися в політику.

"Я не виключаю, що настане час – і треба буде повернутися в політику. Але не зараз. Тому що ситуація в державі не покращується і зовнішній ворог ще більше насідає на Україну. Умовно, йому ще треба буде давати по зубах, і неодноразово", – зазначив Ярош.

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"Саме це абсолютно не політична посада", – відповів командир "Української добровольчої армії" на питання, чому він прийняв пропозицію стати радникомголовнокомандувача ЗСУ.

Відповідаючи на питання, чи почувається він членом команди Зеленського, Ярош сказав: "Ні, я навіть не контактую з нею. Я радник головнокомандувача Збройних Сил, який, власне, займається обороною держави. Я дуже позитивно сприйняв ті призначення, які [влітку 2021 року] відбулися у ЗСУ: призначення головнокомандувача, командувачів оперативних командувань, командувача ООС... Переважна більшість цих людей я знаю з 2014–2015 років, це дуже близькі мені люди. Але знову ж таки вони не займаються політикою, вони займаються предметною військовою справою. Я частина цієї команди".

Він зазначив, що не знає, чи погоджував Залужний його призначення з Офісом Президента і пообіцяв поцікавитися.

"З генералом Залужним ми практично щодня на телефонному зв'язку... Поки я зможу свій досвід, знання, вміння переносити на обороноздатність держави, доти буду радником. Якщо вичерпаю себе на цій ниві – не буду", – сказав про свої плани Ярош.

Він також уточнив, що ані Зеленський, ані члени його політичної команди до цього не пропонували йому жодних посад.

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Відповідаючи на питання, чи погодився би він стати радником президента, якби така пропозиція надійшла, Ярош заявив: "Для того, щоб такий крок зробити, треба розуміти, що Володимир Зеленський робить, має бути якась стратегія розвитку держави... І ця стратегія мала б збігатися з моїми внутрішніми переконаннями та моїми принцами. Поки що я такого не бачу".
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Топ коментарі
+16
Ярош заявив: "Для того, щоб такий крок зробити, треба розуміти, що Володимир Зеленський робить, має бути якась стратегія розвитку держави... І ця стратегія мала б збігатися з моїми внутрішніми переконаннями та моїми принцами. Поки що я такого не бачу". Джерело: https://censor.net/ua/n3299954

Стратегія у клована одна - наедать будку под пивасик по пабам, шмыг-шмыг носом регулярно да видосики пилить для лошья, которое повелось на него.
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17.11.2021 11:17
+11
Щури роти порозкрмивали.Ярош неодноразово мав нагоду заробити собі великі статки будучи депутатом але не зробив,по друге людина воювала був поранений втратив багато побратимів і завжди був прямий Україна понад усе.І якщо з'явилась нагода знову застосування своїх знань то він не сказав ні а пішов допомогати Якби ви всі хто критикує зробили б хоч 1% того що він.Ярошу довіра.
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17.11.2021 11:44
+10
Ярош воин, совесть нации.и приговор зе. Ярош - президент Украины!
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17.11.2021 11:36
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Хитрозадий кар'єрист Ярош не хоче помічати як Залужний шестерить перед зрадником з ОП Демченко ?
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17.11.2021 11:13 Відповісти
роз'ясніть б/л своє ото.
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17.11.2021 11:15 Відповісти
А с какого перепугу на ровном месте, казалось бы, такие "веские" оправдания от бывшего из ПС.
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17.11.2021 11:19 Відповісти
Olexa Pluzh , уже всім зрозуміло що Зеленський і його ОП це кубло зрадників , і я вважаю що якщо Ярош в цей час іде до "зелених" то він або дурень або кар'єрист , на дурня він не схожий , значить залишається друге.
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17.11.2021 11:26 Відповісти
Ні, ще є третє: за діями призначенців зєкодлана в сфері оборони потрібен тотальний цілодобовий нагляд. Вже маємо філію фсб.
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17.11.2021 11:55 Відповісти
Що за маячня? То може ще ЗСУ розігнати? Вони теж з "зеленими" зв'язані.
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17.11.2021 12:15 Відповісти
язик лепече выдокремлено выд мозку... якщо вын там залишився.
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17.11.2021 12:23 Відповісти
Ти вважаєш, що патріоти не повинні нічого робити, поки Зеленський у владі?
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17.11.2021 12:36 Відповісти
его внукам еще не хватает) такая кормушка)
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17.11.2021 13:22 Відповісти
Ещё по поводу его большого интервью. Он там желает развала Гондурашки, по подобию Совка. Но не надо недооценивать кремлёвских гопников. Очень часто бывает слышно: "никто не верил в крушение империи зла - СССР, но оно произошло". Якобы сейчас и с путинской хунтой это может произойти внезапно, надо только подождать. Но эти ждуны не учитывают, что кремлёвские бандиты извлекли уроки предыдущих подобных себе тоталитарных режимов: гитлеровского, сталинского, и более позднего советского. Например, ботоксный фюрер Путлер со своей хунтой вовсю используют такой приём как регулярное опускание собственной валюты, и замаскированную фашистскую пропаганду.
Необходимо, чтобы Индия, Китай осознали, кто такие нынешние кремлебандиты, что они фашисты, ксенофобы, шовинисты, расисты, но гибридные. Тогда фашистско-гэбэшной хунте Путлера быстрее придёт капут!
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18.11.2021 13:27 Відповісти
так ты не брат того говна что сидит депутатом ?
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17.11.2021 15:06 Відповісти
Ярош заявив: "Для того, щоб такий крок зробити, треба розуміти, що Володимир Зеленський робить, має бути якась стратегія розвитку держави... І ця стратегія мала б збігатися з моїми внутрішніми переконаннями та моїми принцами. Поки що я такого не бачу". Джерело: https://censor.net/ua/n3299954

Стратегія у клована одна - наедать будку под пивасик по пабам, шмыг-шмыг носом регулярно да видосики пилить для лошья, которое повелось на него.
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17.11.2021 11:17 Відповісти
Заява типу "харчуюсь я там, але господарів не визнаю" 🤣
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17.11.2021 11:20 Відповісти
Заздриш , зебіле?
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17.11.2021 16:40 Відповісти
деньги не пахнут?
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17.11.2021 11:30 Відповісти
Щури роти порозкрмивали.Ярош неодноразово мав нагоду заробити собі великі статки будучи депутатом але не зробив,по друге людина воювала був поранений втратив багато побратимів і завжди був прямий Україна понад усе.І якщо з'явилась нагода знову застосування своїх знань то він не сказав ні а пішов допомогати Якби ви всі хто критикує зробили б хоч 1% того що він.Ярошу довіра.
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17.11.2021 11:44 Відповісти
Згоден - щурі і розумові інваліди . Це ці новітні совки-зебіли привели зе під завивання бєніних та путінських продажних змі .
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17.11.2021 12:20 Відповісти
нельзя быть немножко беременным, дурачок)
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17.11.2021 13:11 Відповісти
Ваня иди лесом на север там ваши олени все.
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17.11.2021 13:17 Відповісти
Как ты?
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17.11.2021 14:57 Відповісти
Ярош воин, совесть нации.и приговор зе. Ярош - президент Украины!
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17.11.2021 11:36 Відповісти
иди на стадион) ТЕ)
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17.11.2021 13:23 Відповісти
Зебилы уже сходили! Щас 1000 получат,на концерт для дебилов Квартала 95!
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17.11.2021 15:00 Відповісти
Пам'ятаю як палали сраки 73%-го стада, коли перед виборами він підтримав Пороха.
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17.11.2021 16:37 Відповісти
Ярош националист и не имеет военного образования. Его уровень это командовать добробатом.
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17.11.2021 11:40 Відповісти
Тут головне націоналіст! І це чудово, багато користі від тих у кого є військова освіта? Наприклад пан Гриценко де він???
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17.11.2021 11:46 Відповісти
С националистом пойдут только националисты. У них поддержка в народе небольшая. Я не представляю как армия будет подчиняться например такому как Ярош .
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17.11.2021 11:52 Відповісти
А ви запитаєте у військових які воювали поруч с ПС,та іншими добробатами.Вони були впевнені що ті не залишать оборону і будуть стояти до кінця.Ніде де були націоналісти не було соромно ніде,а в сепарів дупи горіли.
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17.11.2021 11:56 Відповісти
Вибачаюсь, що змушений відповідати не Вашою мовою, але Ви х@й сударь.
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17.11.2021 11:58 Відповісти
Ноев ковчег построил дилетант. Профессионал построли Титаник (они же им и управляли).
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17.11.2021 11:50 Відповісти
Государством нельзя играться и такие аналогии - не показатель
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17.11.2021 11:55 Відповісти
Хотели узнать,как управляет царь Иван- дурак?
Выбрали. Увидели.
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17.11.2021 15:03 Відповісти
Кто это здесь пукает? Котсабчик?
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17.11.2021 12:18 Відповісти
От того, что я повалялся в салате спьяну я не перестаю быть интиллегентом!
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17.11.2021 11:40 Відповісти
Шкода шо тіки "радник"...
Ще буде час Ярошу, після того як "квартальник" піде з влади, навести лад в Збройних Силах України і стати на чолі багаторівневих зрушень та перебудов.
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17.11.2021 11:41 Відповісти
Сейчас шмаркля обидится, расплачется и уволит Яроша. Только рейтинг опять покатится под горку
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17.11.2021 11:49 Відповісти
нет там никакого рейтинга)
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17.11.2021 13:23 Відповісти
Ярош навряд чи якось вплине на сітуацію дієво,бо радити можна що завгодно,але хто ж йому дасть при зевладі обороняти Україну,тим більш все що Ярош нарадить суттевого буде злите зешоблом путлеру.Ця влада буде рано чи пізно відповідати перед українцями за скоєне, і Дмитро працюючи при цієї владі зрадників і мародерів лише зганьбить свою репутацію.
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17.11.2021 12:02 Відповісти
Ярош больше языком работать умеет. Когда вылезает из схрона.
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17.11.2021 12:02 Відповісти
Залезь обратно на бутылку.
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17.11.2021 12:19 Відповісти
От его работы много могил на расее появилось!
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17.11.2021 15:05 Відповісти
Не забуду фотку,когда Ярош и патрон вывозили из Киева несчастный крымский Беркут....Может я неправ?.
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17.11.2021 12:04 Відповісти
Ківа , це ти ?
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17.11.2021 12:23 Відповісти
Все умные от Зеленой плесени отмежевываются., как от нечести кругом.
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17.11.2021 12:19 Відповісти
От Зели - да! Но на раше мечтают,чтоб от Украины.
Отсюда и активность гОвени тут.
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17.11.2021 15:08 Відповісти
на раше выдают желаемое за действительное... не понимая, что мы все больше продуцируем в себе злости и ненависти к пуйлу и его дикой мацковии... главное , чтоб укробщество общество прошло навсегда точку невозврата...
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17.11.2021 15:16 Відповісти
Не контактує - значить вже використаний і викинутий одноразовий...
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17.11.2021 13:08 Відповісти
Порошенко, Ярош, Стерненко нормальні хлопаки на керівництво державою !
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17.11.2021 13:27 Відповісти
Подобных заявлений Яроша мало, дабы дерьмом не измазаться.
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17.11.2021 13:44 Відповісти
Ярош не "позеленел" и не "позеленеет".ВСУ нуждаются в подобных добровольцах-командирах .Для Зе и ОП,он как кость в горле,желательно продержаться ему в советниках Главкома подольше.
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17.11.2021 15:59 Відповісти
Ещё по поводу его большого интервью. Он там желает развала Гондурашки, по подобию Совка. Но не надо недооценивать кремлёвских гопников. Очень часто бывает слышно: "никто не верил в крушение империи зла - СССР, но оно произошло". Якобы сейчас и с путинской хунтой это может произойти внезапно, надо только подождать. Но эти ждуны не учитывают, что кремлёвские бандиты извлекли уроки предыдущих подобных себе тоталитарных режимов: гитлеровского, сталинского, и более позднего советского. Например, ботоксный фюрер Путлер со своей хунтой вовсю используют такой приём как регулярное опускание собственной валюты, и замаскированную фашистскую пропаганду.
Необходимо, чтобы Индия, Китай осознали, кто такие нынешние кремлебандиты, что они фашисты, ксенофобы, шовинисты, расисты, но гибридные. Тогда фашистско-гэбэшной хунте Путлера быстрее придёт капут!
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18.11.2021 13:22 Відповісти
Ага. Никак.
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18.11.2021 13:31 Відповісти
 
 