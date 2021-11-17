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наркотики (1347) Правоохоронні органи (2660) прокуратура (3167) боротьба з наркотиками (124) Шошура Андрій (3)

Суспільство хибно думає, що ми займаємось "спортивною рибалкою": ловимо та відпускаємо наркоторговців, - прокурор Шошура

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суспільство хибно думає, що ми займаємось

Наркотики - це наразі серйозна проблема для суспільства загалом.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів керівник Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону Андрій Шошура.

"Усі ці надписи на стінах будинків із назвами "наркотичних" телеграм-каналів, наявність так званих "закладок"… А оскільки Збройні Сили й інші військові формування – це віддзеркалення суспільства, проблема не оминає і силовий блок", - зазначив Шошура.

За його словами, в правоохоронних органах є серйозний та комплексний підхід до зазначеної проблеми.

"Ми активно розслідували, а зараз здійснюємо процесуальне керівництво у кримінальних правопорушеннях, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин у військах. Загалом у регіоні упродовж 2021 року до суду спрямовано 54 обвинувальних акти щодо цієї категорії кримінальних правопорушень, 2 з яких вчинені у складі організованих груп.

Я розумію, що статистичні показники мало кого цікавлять і, на перший погляд, навряд чи можуть вразити. На жаль, у суспільстві панує хибна думка, що органи прокуратури займаються, так би мовити, "спортивною рибалкою": спіймали – відпустили…", - пояснив прокурор.

Шошура розповів, що водночас є випадки, коли безпосередньо самі військовослужбовці поширюють наркотики.

Докладніше читайте в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
з корупціонерами так само , як з наркоторговцями - по спортивному
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17.11.2021 11:30
+4
Мы, в аккурат, так и думаем, и самое страшное - что оно так и есть в реале. Даже в самом забитом селе сейчас можно достать любые наркотики- и крышуют это, как правило, местные правоохренители. Поэтому - верим -верим вам, "борцунам".
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17.11.2021 11:57
+3
А мажорам і олігархам дупу лижуть і прокурори і судді.
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17.11.2021 11:42
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А как с коррупционерами?
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17.11.2021 11:27 Відповісти
з корупціонерами так само , як з наркоторговцями - по спортивному
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17.11.2021 11:30 Відповісти
О чём говорим, если этих борцов с наркоторговлей удовлетворяет, что шмарля президент.
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17.11.2021 11:37 Відповісти
А мажорам і олігархам дупу лижуть і прокурори і судді.
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17.11.2021 11:42 Відповісти
Мы, в аккурат, так и думаем, и самое страшное - что оно так и есть в реале. Даже в самом забитом селе сейчас можно достать любые наркотики- и крышуют это, как правило, местные правоохренители. Поэтому - верим -верим вам, "борцунам".
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17.11.2021 11:57 Відповісти
Знаю одного ,з 2 лабораторіями накрили,в новиназ розказували, місяць не було видно, але вже знову на волі бачили
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17.11.2021 12:02 Відповісти
И как же это теперь называется???
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17.11.2021 12:05 Відповісти
Не спортивною рибалкою а промисловим розведенням
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17.11.2021 12:38 Відповісти
"
Суспільство хибно думає, що ми займаємось "спортивною рибалкою": ловимо та відпускаємо наркоторговців, - прокурор Шошура..."

Трохи подумавши він додав: "Перед тим як відпустити, ми "здираємо" з них кругленьку суму..." І посміхнувся.
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17.11.2021 12:56 Відповісти
Де тільки та зелена шешура не залізла...
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17.11.2021 13:06 Відповісти
СПЕЦІАЛІЗОВАННІЙ прокуратури у військовій та оборонній сфері більше нічим зайнятись ? Бо за таке, ловля наркош, з роботи не виженуть, а за полювання на грабіжників у армії може прилетіти з ОП від ермака.
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17.11.2021 13:07 Відповісти
Наркотики серьозна проблема, коли сам кришуєш наркоторгівців.
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17.11.2021 13:23 Відповісти
 
 