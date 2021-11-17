Кузін про перспективи виходу Києва із "червоної" зони карантину: Суттєвої стабілізації показників захворюваності немає
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Головний санітарний лікар України Ігор Кузін оцінив перспективи виходу Києва із "червоної" зони адаптивного карантину. За його словами, епідеміологічна ситуація поки не дозволяє цього зробити.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю головного санлікаря "Сьогодні".
"Коли ми говоримо про "червоний рівень", то порядок виходу області регулюється постановою Кабміну № 1236. Щодо Києва, то показники не говорять про стабілізацію. У середньому стабілізація відбувається через 2 тижні. Коли така стабілізація відбудеться, то розглядатиметься питання щодо перегляду рівня епіднебезпеки у столиці", - розповів Кузін.
На питання чи є прогноз виходу Києва із "червоної" зони головний санлікар відповів: "Дати немає, ми бачимо, що суттєвої стабілізації показників захворюваності також немає".
Будь ласка, зачекайте...
Деньги стали таять быстрее раза в два,
Цены в магазинах очень резко поднялись,
И стало не хватать мне на простую жизнь.
Я начал беспокоиться, в чем дело не пойму.
Но кузин объяснил нам, что и почему.
Мол, это вирус ковида коварно поднасрал.
Вследствие чего наш доход упал.
Но это все ответственно спланированный акт.
И скоро все изменится - это точный факт,
Не смогут карантины нас долго нагибать.
Вы только уколитесь - наступит благодать.
И будет все как прежде, мы будем процветать,
И на простую жизнь опять начнет хватать.
Понравилось мне все, что кузин произнес.
Но у меня остался малюсенький вопрос:
Я очень рад, конечно, отменят мне запрет .
А че, ***, если нет? Че будет если нет?
Я понял, все исправится, когда я уколюсь.
А че, ***, если нет? Вот так вот раз и нет?"
текст Слепакова