Кузін про перспективи виходу Києва із "червоної" зони карантину: Суттєвої стабілізації показників захворюваності немає

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін оцінив перспективи виходу Києва із "червоної" зони адаптивного карантину. За його словами, епідеміологічна ситуація поки не дозволяє цього зробити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю головного санлікаря "Сьогодні".

"Коли ми говоримо про "червоний рівень", то порядок виходу області регулюється постановою Кабміну № 1236. Щодо Києва, то показники не говорять про стабілізацію. У середньому стабілізація відбувається через 2 тижні. Коли така стабілізація відбудеться, то розглядатиметься питання щодо перегляду рівня епіднебезпеки у столиці", - розповів Кузін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 40% дорослих українців щеплені принаймні однією дозою. Понад 50% киян завершили курс вакцинації від COVID-19, - Ляшко

На питання чи є прогноз виходу Києва із "червоної" зони головний санлікар відповів: "Дати немає, ми бачимо, що суттєвої стабілізації показників захворюваності також немає".