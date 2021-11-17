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Кузін про перспективи виходу Києва із "червоної" зони карантину: Суттєвої стабілізації показників захворюваності немає

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Кузін про перспективи виходу Києва із

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін оцінив перспективи виходу Києва із "червоної" зони адаптивного карантину. За його словами, епідеміологічна ситуація поки не дозволяє цього зробити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю головного санлікаря "Сьогодні".

"Коли ми говоримо про "червоний рівень", то порядок виходу області регулюється постановою Кабміну № 1236. Щодо Києва, то показники не говорять про стабілізацію. У середньому стабілізація відбувається через 2 тижні. Коли така стабілізація відбудеться, то розглядатиметься питання щодо перегляду рівня епіднебезпеки у столиці", - розповів Кузін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 40% дорослих українців щеплені принаймні однією дозою. Понад 50% киян завершили курс вакцинації від COVID-19, - Ляшко

На питання чи є прогноз виходу Києва із "червоної" зони головний санлікар відповів: "Дати немає, ми бачимо, що суттєвої стабілізації показників захворюваності також немає".
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чого це немає стабілізації ? все якраз стабільно - помирає від ковіду по 800 чоловік в день!
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17.11.2021 11:32 Відповісти
Вы там определитесь уже с Ляшко, стабилиз..ц или как, плиз.
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17.11.2021 11:42 Відповісти
А 50% взрослого населения привито - см новость чють ниже. И чо и как?
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17.11.2021 11:42 Відповісти
Зараз вам дадуть відповідь, на кшталт: "Але ж 50 % - ще не вакциновані!".
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17.11.2021 15:10 Відповісти
ні щеплення, ні карантин не допомагають…
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17.11.2021 11:43 Відповісти
а что у нас привито 98-99% населения?
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17.11.2021 12:23 Відповісти
"Недавно началась странная ботва
Деньги стали таять быстрее раза в два,
Цены в магазинах очень резко поднялись,
И стало не хватать мне на простую жизнь.
Я начал беспокоиться, в чем дело не пойму.
Но кузин объяснил нам, что и почему.
Мол, это вирус ковида коварно поднасрал.
Вследствие чего наш доход упал.

Но это все ответственно спланированный акт.
И скоро все изменится - это точный факт,
Не смогут карантины нас долго нагибать.
Вы только уколитесь - наступит благодать.
И будет все как прежде, мы будем процветать,
И на простую жизнь опять начнет хватать.
Понравилось мне все, что кузин произнес.
Но у меня остался малюсенький вопрос:

Я очень рад, конечно, отменят мне запрет .
А че, ***, если нет? Че будет если нет?
Я понял, все исправится, когда я уколюсь.
А че, ***, если нет? Вот так вот раз и нет?"

текст Слепакова
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17.11.2021 11:56 Відповісти
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17.11.2021 12:17 Відповісти
Но школьников уже в школу отправляют.....
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17.11.2021 12:36 Відповісти
Хорьку Кузину поступила команда не облегчать проведение протестных акций 24 ноября 2021 года под ВР. Шкодный гадёныш преступил к выполнению...
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17.11.2021 13:42 Відповісти
Райцентр возле Белой Церкви на Киевщине. Семейный ликар за бесплатный ковидный тест берет 284 грн. Себе в карман, и говорит что тест платный. Поэтому в селах раена почти никто эти тесты не делает, но умирают с симптомами короны каждый день то в одном то в других селах. Вот вам статистика. И бесплатные тесты. И деньги из ковидного фонда. Про балоны с кислородом даже спрашивать нет смысла
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17.11.2021 13:50 Відповісти
 
 