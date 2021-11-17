Військову юстицію потрібно зробити окремою системою. Військові, у першу чергу, сприймають військових, - прокурор Шошура
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Військова юстиція повинна бути окремою системою, оскільки ця діяльність має свою специфіку.
Про це заявив керівник Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону Андрій Шошура в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"У жовтні цього року в зоні ООС проводили слідчі дії на території, прилеглій до однієї з військових частин, де було виявлено значну кількість зброї, боєприпаси різного калібру, видів тощо. І військовослужбовці цієї частини намагалися перешкодити цьому, не реагували на вимоги правоохоронних органів і виявили бажання спілкуватися винятково з представником прокуратури, який має військове звання, отже - який є військовослужбовцем. Коли прийшов мій колега, вони одразу: як до вас звертатися? Він називає ім’я, прізвище та посаду. – Це зрозуміло, як до вас звертатися? Він уже називає ім’я, по-батькові, посаду. – Це зрозуміло, але як до вас звертатися: ваше військове звання? – Полковник запасу, і лише тоді почалась розмова по суті. Військові, у першу чергу, сприймають військових", - пояснив він.
За словами Шошури, з військовослужбовцями треба розмовляти саме їхньою мовою.
"Там специфічне мислення, специфічне розуміння будь-яких обставин, своє поняття військової честі, військових ритуалів. Все загалом. Необхідно достеменно знати бойові статути, розрізняти на карті опорно-взводний пункт від ротного, танк від БМП... Військова наука – є наукою життя. Усі правила у військах написані кров’ю. Так само, на мій погляд, система військовою юстиції буде неповноцінною без спеціалізованого органу досудового розслідування та військових судів", - додав прокурор.
"Україні потрібно будувати систему військової юстиції. Військові злочини, як і злочини, вчинені військовослужбовцями, мають розслідувати військові слідчі, стороною обвинувачення мають бути військові прокурори, а судити мають військові судді. Така система жодним чином не суперечить стандартам НАТО і є діючою, з різними варіаціями в наших європейських сусідів, Великій Британії, США, Канаді тощо. Тим більше, що Україна сьогодні знаходиться де-факто в умовах війни", - підсумував він.
Докладніше читайте в інтерв'ю прокурора Андрія Шошури для Цензор.НЕТ.
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Maria Matios
14 ч. ·
ІДІТЬ І ДИВІТЬСЯ
У січні 2015 року, за кілька кілометрів від передової, після нашої вистави з івано-франківцями до мене підійшов солдат зі скромним букетиком. «Мені соромно признатися, але я ще ніколи не був у театрі. - сказав мені дуже тихо. - Мене так вразила ця вистава, що я дав собі слово: якщо залишуся живий, я раз на місяць ходитиму в театр. В моєму місті театр є».
І ось минулого року на автозаправці в Рівному до мене підійшов хлопець і запитав, чи я впізнаю його… Але ж хіба годен усіх пам'ятати?!
«Хоч і не щомісяця, але я таки ходжу в наш театр. Як пообіцяв тоді собі і вам. Бо я лишився живий. І в Рівному театр також хороший».
Чуєш, Володя ПЕТРІВ (директор Рівненського облдрамтеатру)? У тебе чудовий театр! Це тобі кажуть принаймні двоє - вчорашній воїн і я.
…Не думаю, що то аж така велика проблема - приїхати в місто, купити квиток і піти в театр. Бодай раз на кілька місяців. Ми витрачаємо іноді набагато більше на всякі дурнички, ніж на те, щоб зробити собі приємне. Театр - це особлива планета. Він викликає живі емоції, яких потребує кожен з нас. А якщо це ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ театр ДЕРЖИПІЛЬСЬКОГО!!!
І якщо це спектакль МАЙЖЕ НІКОЛИ НЕ НАВПАКИ….
Подивіться лишень на ці фото Богдана САВЛЮКА. Так би сама сіла на оту Мариньчину (Олеся Пасічняк) гойдалку і сама розказувала би… і розказувала… бо маю що вам розказати.
Виберіть час. Подивіться. Це натур - продукт. Без домішок. Не пошкодуєте! Хіба лиш за тим, що не бачили раніше.
Гражданские прокуроры просто не в состоянии адекватно оценивать действия военных.
Не, если задача, например, посадить боевого офицера за критику ЗЕ, то конечно сойдет любой прокурор.
В первую очередь, военнослужащие отличаются от гражданских. И какие-либо процессуальные действия должны осуществляться на основании устава и нормативных документов для военнослужащих, а не прочего гражданского населения.