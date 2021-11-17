Кузін про особливості "дельта"-штаму коронавірусу: Потреба в кисні вище в 5-6 разів, що впливає на показники смертності

"Дельта"-штам коронавірусу швидше призводить до важкої форми. У вакцинованих хвороба протікає легше.

Про це в інтерв'ю виданню "Сьогодні" повідомив головний санлікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.

"Дельта" має певні особливості: він швидше призводить до важкої форми, у нього менший інкубаційний період. Людина на 4-5 день має яскраво виражену клінічну картину. У вакцинованих хвороба протікає у легшій формі", - пояснив він.

За словами Кузіна, потреба у пацієнта в кисні вище в 5-6 разів під час зараження штамом "дельта".

"Це впливає на показники смертності", - додав головний санлікар.

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