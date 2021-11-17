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Кузін про особливості "дельта"-штаму коронавірусу: Потреба в кисні вище в 5-6 разів, що впливає на показники смертності

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Кузін про особливості

"Дельта"-штам коронавірусу швидше призводить до важкої форми. У вакцинованих хвороба протікає легше.

Про це в інтерв'ю виданню "Сьогодні" повідомив головний санлікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.

"Дельта" має певні особливості: він швидше призводить до важкої форми, у нього менший інкубаційний період. Людина на 4-5 день має яскраво виражену клінічну картину. У вакцинованих хвороба протікає у легшій формі", - пояснив він.

За словами Кузіна, потреба у пацієнта в кисні вище в 5-6 разів під час зараження штамом "дельта".

"Це впливає на показники смертності", - додав головний санлікар.

Також читайте: Кузін про перспективи виходу Києва із "червоної" зони карантину: Суттєвої стабілізації показників захворюваності немає

Автор: Богдан Гуньковський
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"Впливає на показники смертності" - йдеться про сотні життів, які забирає новий штам, а главсанітар говорить, що показники псуються.
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17.11.2021 11:46 Відповісти
Чому тільки в Україні так шалено виростає використання кисню при лікування ковідних хворих Дельта штамом? В жодній країні, крім африканських джунглів, немає такого приросту використання кисню! Це свідчить про відсутність медицини як такої! Oxygen Needs Tracker наглядно ілюструє потребу в кисні різних країн і динаміку в часі. Такого як в Україні збільшення використання кисню не було в жодній цивілізованій країні!
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17.11.2021 12:06 Відповісти
Сподіваюсь, ці цифри - лише в звітах.
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17.11.2021 12:24 Відповісти
Сильнее всего на показатели влияет 90штук зарплаты, как проболталась николаевская главврачка.
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17.11.2021 11:51 Відповісти
Интересно а это как? В обычную маску, которая рассчитана на 10 литров в минуту, задувают 50?

Пожет ктото просто свистит и нагнетает?
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17.11.2021 11:54 Відповісти
А як літом дербанили ковідний фонд, то казали що у хворих потреба у асфальті. У асфальтному бітумі із росії. У шлаку з металургійних комбінатів, який перепродували родичі властєлінів. Про кисень ніхто не говорив
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17.11.2021 11:55 Відповісти
т.е., если бы кислорода хватало, люди бы не умирали сотнями... теперь осталось выяснить кто виноват
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17.11.2021 11:56 Відповісти
кто виноват : кацапы, папиредники, подлюки медики с их "заоблачными" зп не хотят работать (в одной теме мне это втирают), да много кто, куда не ткни все виноваты, - главное не вова с командой именно такой посыл идет с экранов.
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17.11.2021 12:02 Відповісти
 
 