З 22 листопада в столичних школах відновлять очне навчання для учнів усіх класів, - Кличко

З понеділка, 22 листопада, в школах Києва відновлюється очне навчання.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Комісія з надзвичайних ситуації міста ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах. Для учнів усіх класів", - йдеться в повідомленні.

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