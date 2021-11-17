З 22 листопада в столичних школах відновлять очне навчання для учнів усіх класів, - Кличко
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
З понеділка, 22 листопада, в школах Києва відновлюється очне навчання.
Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Комісія з надзвичайних ситуації міста ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах. Для учнів усіх класів", - йдеться в повідомленні.
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