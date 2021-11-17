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З 22 листопада в столичних школах відновлять очне навчання для учнів усіх класів, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

З 22 листопада в столичних школах відновлять очне навчання для учнів усіх класів, - Кличко

З понеділка, 22 листопада, в школах Києва відновлюється очне навчання.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Комісія з надзвичайних ситуації міста ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах. Для учнів усіх класів", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: За добу в Києві від коронавірусу померло 62 особи, виявили 1 609 нових випадків, - Кличко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Это не долбоебы, а целенаправленные преступные действия против населения.
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17.11.2021 11:55
+7
Как я понимаю на фоне того, что сейчас происходит они хотят устроить коллапс к НГ.
Педалик видать хорошо вчера дунул.
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17.11.2021 11:54
+5
Долпоепы блеать! Волна пандемии еще не снизилась, а они уже гонят малышню продолжать распространять ковид.
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17.11.2021 11:54
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ЭТА ПАБЕДА!
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17.11.2021 11:51 Відповісти
Как я понимаю на фоне того, что сейчас происходит они хотят устроить коллапс к НГ.
Педалик видать хорошо вчера дунул.
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17.11.2021 11:54 Відповісти
Долпоепы блеать! Волна пандемии еще не снизилась, а они уже гонят малышню продолжать распространять ковид.
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17.11.2021 11:54 Відповісти
Это не долбоебы, а целенаправленные преступные действия против населения.
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17.11.2021 11:55 Відповісти
наступний етап - волання про необхідність вакцинації дітей, бо захворюваність серед них дуже зросла. ось побачите.
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17.11.2021 12:08 Відповісти
Нужно поддержать высокую смертность.
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17.11.2021 11:58 Відповісти
Ну так люди ж вимагають відкрити ддз та школи.
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17.11.2021 12:01 Відповісти
65 трупов по Киеву в сутки а они открывают очное обучение.((((
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17.11.2021 12:02 Відповісти
Это у тебя детей нет, когда будут поймешь. Оставить не с кем, дистанционка никакая, да еще и первый клас.
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17.11.2021 12:04 Відповісти
Ну наконец то, а то учеба с дома ни о чем. УРА!!!
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17.11.2021 12:03 Відповісти
Кличко продолжает отжигать, то проезд поднимет до 20 грн то обучение в самый пик заболеваемости в Киеве разрешит.
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17.11.2021 12:05 Відповісти
З понеділка, 22 листопада, в школах Києва відновлюється очне навчання для учнів усіх класів.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін оцінив перспективи виходу Києва із "червоної" зони адаптивного карантину. За його словами, епідеміологічна ситуація поки не дозволяє цього зробити.

А это как?
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17.11.2021 12:21 Відповісти
Вы пытаетесь найти логику там где ее нет, НО если вы примете вводную как игру и то что у главных участников есть возможность менять правила на ходу - тогда все станет более ясно.
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17.11.2021 12:42 Відповісти
Відкриття шкіл - "контрольний постріл" для підтримки кількості захворілих, померлих. Адже більшість педагогів у віці, тому в зоні ризику. І вони цих людей із зони ризику штовхають на прямий контакт, підвищуючи ризик в рази. Я не розумію, що вони там вживають, як будують стратегію?
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17.11.2021 13:31 Відповісти
Це вже якийсь 3,14пець. До чого тоді ця статистика, в день по 800 та більше смертей??? За таке треба садити, як на мене, бо це дії по загрозі безпеки держави.
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17.11.2021 14:10 Відповісти
Пусть лучше дети живы-здоровы будут, и дома сидят, а учёба не убежит. В крайнем случае добавят ещё год учёбы.
Что эти горе-родители запоют, когда смертность среди детей пойдёт?
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17.11.2021 14:32 Відповісти
 
 