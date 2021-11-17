УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15071 відвідувач онлайн
Новини Події
962 5
контрабанда (1550) Росія (47144) СБУ (10010) Чернігівщина (1310)

СБУ блокувала контрабанду анаболічних стероїдів через Україну до РФ. Щомісячний оборот злочинців сягав до 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Співробітники Служби безпеки України заблокували діяльність злочинного транснаціонального угруповання. Зловмисники налагодили транзитний канал контрабандного переправлення анаболічних стероїдів через Україну до РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, організували "бізнес" мешканці з різних регіонів України: одесит, киянин та жителі прикордонних районів Чернігівщини.

На територію України "товар" потрапляв з Республіки Молдова поза митними пунктами пропуску. Зловмисники отримували "передачу" від спільника з Молдови, а потім стероїди доставляли на Чернігівщину, де в обхід митного пункту пропуску переправляли замовникам з РФ.

За інформацію спецслужби, контрабандний канал існував з початку року, а його щомісячний оборот сягав до 1 млн грн.

СБУ блокувала контрабанду анаболічних стероїдів через Україну до РФ. Щомісячний оборот злочинців сягав до 1 млн грн 01

У межах кримінального провадження проведено обшуки за адресами проживання зловмисників та за місцями зберігання "товару" в Чернігівській, Одеській областях та у Києві.

У ході обшуків вилучено понад 3 тисячі пігулок Metandienon та інші речові докази протиправної діяльності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ припинила вивезення українських запчастин до бойових винищувачів у РФ. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали організатора контрабандної схеми відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

СБУ блокувала контрабанду анаболічних стероїдів через Україну до РФ. Щомісячний оборот злочинців сягав до 1 млн грн 02

Наразі затриманому оголошено про підозру за ч. 1 ст. 201 (контрабанда) та ч. 1 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

СБУ блокувала контрабанду анаболічних стероїдів через Україну до РФ. Щомісячний оборот злочинців сягав до 1 млн грн 03

Викриття та блокування каналу контрабанди здійснювали співробітники УСБУ в Чернігівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

СБУ блокувала контрабанду анаболічних стероїдів через Україну до РФ. Щомісячний оборот злочинців сягав до 1 млн грн 04
Фото: сайт СБУ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоспаді, тай хай би в Лаптєстані жерли.. Основне, щоб тут не продавали..
показати весь коментар
17.11.2021 12:03 Відповісти
Еще бы и по ложке бояры в каждую банку добавляли.
показати весь коментар
17.11.2021 13:03 Відповісти
Зараз тренажерний зал як фарм-лабораторія + фотостудія (
показати весь коментар
17.11.2021 12:42 Відповісти
Может 1 лярда?
показати весь коментар
17.11.2021 13:02 Відповісти
Ще невідомо, що там їм бодяжили, може там всім ордени потрібно дати
показати весь коментар
17.11.2021 13:37 Відповісти
 
 