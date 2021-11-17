СБУ блокувала контрабанду анаболічних стероїдів через Україну до РФ. Щомісячний оборот злочинців сягав до 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України заблокували діяльність злочинного транснаціонального угруповання. Зловмисники налагодили транзитний канал контрабандного переправлення анаболічних стероїдів через Україну до РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, організували "бізнес" мешканці з різних регіонів України: одесит, киянин та жителі прикордонних районів Чернігівщини.

На територію України "товар" потрапляв з Республіки Молдова поза митними пунктами пропуску. Зловмисники отримували "передачу" від спільника з Молдови, а потім стероїди доставляли на Чернігівщину, де в обхід митного пункту пропуску переправляли замовникам з РФ.

За інформацію спецслужби, контрабандний канал існував з початку року, а його щомісячний оборот сягав до 1 млн грн.

У межах кримінального провадження проведено обшуки за адресами проживання зловмисників та за місцями зберігання "товару" в Чернігівській, Одеській областях та у Києві.

У ході обшуків вилучено понад 3 тисячі пігулок Metandienon та інші речові докази протиправної діяльності.

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Правоохоронці затримали організатора контрабандної схеми відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі затриманому оголошено про підозру за ч. 1 ст. 201 (контрабанда) та ч. 1 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Викриття та блокування каналу контрабанди здійснювали співробітники УСБУ в Чернігівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.



Фото: сайт СБУ