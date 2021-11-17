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Новини Економіка
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ДТЕК (545) Dragon Capital (8)

Політичне втручання у розподіл коштів "зелених" облігацій підриває довіру інвесторів до уряду, – Dragon Capital

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Політичне втручання у розподіл коштів

Політична дискримінація окремих компаній під час виплати коштів цільових "зелених" єврооблігацій підриває довіру інвесторів до уряду України та призведе до негативної реакції на боргові зобов'язання українських компаній.


Про це йдеться у звіті інвестиційної компанії Dragon Capital. 


"Ці події дуже негативні для сектора, оскільки таке політично мотивоване втручання у перерозподіл надходжень від зелених облігацій загрожує підірвати довіру до уряду серед інвесторів та перешкоджати новим інвестиціям у проєкти відновлюваної енергетики", - йдеться у звіті.


Аналітики наголошують на ризику політичного рішення використовувати кошти ДТЕК ВДЕ на фінансування НАЕК "Енергоатом", що буде прямим порушенням умов залучення боргу.
"Найбільш відчутним безпосереднім наслідком є ​​те, що частина заборгованості перед відновлюваними джерелами може залишитися неоплаченою, зокрема, залишивши ДТЕК ВДЕ без усіх або частини зі 115 мільйонів євро, які він мав отримати. Ми очікуємо негативної реакції ринку та, як наслідок, тиску на облігації "Укренерго" та ДТЕК", - йдеться у звіті.


Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами за рахунок цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії. 15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.
ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій під час розподілу коштів єврооблігацій.
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Эти инвесторы пьют кровь украинского народа и еще при этом требуют отчета. ********** европейские!
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17.11.2021 12:42 Відповісти
Окаком доверии к зеленой помойке вообще можно говорить.
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17.11.2021 12:43 Відповісти
Зеля заигрался в опасные игры. Не при нём, а при Януковиче и при Порошенко, устанавливались правила для инвесторов в зелёную энергетику. Зеля имея монобольшинство в ВР, мог подправить закон в сторону уменьшения. Но он этого не сделал, а сейчас пробует пропиарится на глупой задержке выплат инвесторам. Что он хочет этим сказать? Что не он виновен в энергетическом кризисе? На 100% его вина и его непрофессиональных "менаджеров". В том что происходит в стране зелёная энергетика не виновна. Доля её всего лишь 4% в энергеике страны, в то время как во всех странах ЕС её доля не меньше 10%.
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17.11.2021 12:44 Відповісти
Саме паршиво, що закон зворотньої дії не має. От якби в 2014 році змінили закон, для інвесторів які лише отримували дозволи на будівництво.
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17.11.2021 13:16 Відповісти
Дивуєтесь, чому Азметов пішов війною на ЄрЗе?
А це вам і відповідь!
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17.11.2021 12:57 Відповісти
У нас зеленый тариф почему-то в 1.5 раза выше,чем в Германии.Это говорит о том,что "инвесторы" и чиновники нехило наживаются на украинцах и пилят бюджет.Абсолютно понятно,что сначала нужно привести в норму тариф,а уж потом расчитываться с инвесторами,большинство из которых наши же олигархи
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17.11.2021 13:05 Відповісти
А втручання ваших "експердів" типу фурси у вакцинації та медицину Українців підриває довіру до Dragon Capital
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17.11.2021 13:13 Відповісти
Опять ети неизвестные експерды. Каким боком вы инвестора? Вы ворье самое настоящее
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17.11.2021 13:22 Відповісти
Щось багато "новин" на Цензорі, про те як влада ображає Ах-какого инвестора
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17.11.2021 13:38 Відповісти
опять жаргон кидал с винницкого базара - ввп, инвесторы, ассоциации. время проходит , а варианты развода остаются все те же.
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17.11.2021 13:44 Відповісти
Анекдот:
Доверие к ЗЕлёным.
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17.11.2021 15:38 Відповісти
 
 