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На Дніпропетровщині батько до смерті побив свою 4-річну доньку, чоловіка затримано, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

На Дніпропетровщині батько до смерті побив свою 4-річну доньку, чоловіка затримано, - поліція

У Синельниківському районі поліцейські затримали чоловіка за побиття 4-річної дівчинки до смерті. Через тиждень від отриманих травм дитина померла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

16 листопада о 9:27 до поліції надійшло повідомлення від фельдшера бригади швидкої медичної допомоги, що у одному із селищ Синельниківського району медичні працівники виявили тіло дівчинки.

На місце події прибули правоохоронці відділення поліції № 3 Синельниківського районного управління поліції. Згідно лікарського свідоцтва смерть дівчинки настала внаслідок побиття.

За вчинення злочину у порядку ст. 208 КПК України поліцейські затримали батька дитини. За даним фактом слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України.

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Дичает народишко...
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17.11.2021 12:42 Відповісти
Черговий покидьок...
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17.11.2021 12:49 Відповісти
таких надо сразу на электрический стул, их даже животными не назовешь, они хуже. Наверняка кацап, заделавший по пьяне ребенка ради выплат. А когда выплаты прекратились, ребенок стал его раздражать и мешать пить
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17.11.2021 13:10 Відповісти
Тварь озверевшая, ребенок то сдачи дать не сможет.
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17.11.2021 13:11 Відповісти
 
 