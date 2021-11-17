Корнієнко пояснив, чому Рада не розглядає ресурсний законопроєкт 5600: Середа - не завжди вдалий день. Завтра він буде одним з перших
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Перший віцеспікер Олександр Корнієнко в інтерв’ю журналістам в Верховній Раді роз’яснив, чому депутати сьогодні не розглядають ресурсний законопроєкт 5600.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Просто середа, такий не завжди вдалий день. У середу нижча явка. І ми ще не розуміємо, скільки часу займе сама процедура (розгляду законопроєкту. – Ред.) тому що там 128 правок. Якщо всі правки ставитимуться на підтвердження, це може тривати більше двох годин, тому можна не встигнути. … Вирішили, що більш логічно розглянути цей законопроєкт у четвер", - зазначив Корнієнко.
За його словами, у парламенті була серйозна дискусія щодо цього законопроєкту і поки що можна провести останні консультації.
Перший віцеспікер запевнив, що завтра цей документ розглядатиметься одним із перших.
Будь ласка, зачекайте...
Вишикував полк і каже:
- Зачитую розпорядок на тиждень!
Понеділок - відпочинок після вихідного дня.
Вівторок - підготовка до робочого дня.
Середа - робочий день.
Четвер - відпочинок після робочого дня.
П'ятниця - підготовка до вихідних днів.
Субота - вихідний день.
Неділя - вихідний день.
Є питання?
Тут якийсь вояка із задньої шеренги:
- Пане полковнику, і довго ми так будемо кожної середи працювати?
Это из Ильфа и Петрова...
Обоснование конечно!
Джерело: https://censor.net/ua/n3299979
Секта озабоченных.
Нацепите на себя бусы, как ваш пахан Эрмак.
Может бусики сделают среду удачной.)
среда, 17 ноября 2021, 11:17
Причины задержки прояснил основатель команды расследователей Bellingcat Элиот Гиггинс, передает "ДС".
В сообщении в Twitter Гиггинс отметил, что расследование о "вагнергейте" должно быть обнародовано 17 ноября, авторы "проводят финальное редактирование".
"Я не анонсирую точное время, поскольку мы неизбежно его пропустим, но мы опубликуем расследование, как только оно будет готово", - отметил он.
Расследователь добавил, что это будет "очень длинная текстовая версия, а не фильм или сериал Netflix, как, кажется, сообщали некоторые украинские СМИ".
В среду, 17 ноября, группа журналистов-расследователей Bellingcat обнародует отчет о причинах срыва спецоперации по задержанию украинскими спецслужбами в Беларуси более 30 российских боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе на стороне террористов
https://www.dsnews.ua/politics/vagnergeyt-zavtra-bellingcat-nazve-vinnih-u-zrivi-specoperaciji-16112021-442964
им бы понедельники взять и отменить.