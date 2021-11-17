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Новини Політика України
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ВР (11726) податки (1492) Корнієнко (649)

Корнієнко пояснив, чому Рада не розглядає ресурсний законопроєкт 5600: Середа - не завжди вдалий день. Завтра він буде одним з перших

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Корнієнко пояснив, чому Рада не розглядає ресурсний законопроєкт 5600: Середа - не завжди вдалий день. Завтра він буде одним з перших

Перший віцеспікер Олександр Корнієнко в інтерв’ю журналістам в Верховній Раді роз’яснив, чому депутати сьогодні не розглядають ресурсний законопроєкт 5600.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Просто середа, такий не завжди вдалий день. У середу нижча явка. І ми ще не розуміємо, скільки часу займе сама процедура (розгляду законопроєкту. – Ред.) тому що там 128 правок. Якщо всі правки ставитимуться на підтвердження, це може тривати більше двох годин, тому можна не встигнути. … Вирішили, що більш логічно розглянути цей законопроєкт у четвер", - зазначив Корнієнко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні не розглядатиме податковий законопроєкт 5600: за нього немає голосів, - нардеп "Голосу" Железняк

За його словами, у парламенті була серйозна дискусія щодо цього законопроєкту і поки що можна провести останні консультації.

Перший віцеспікер запевнив, що завтра цей документ розглядатиметься одним із перших.

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Топ коментарі
+5
"Железно! Парниша."
Это из Ильфа и Петрова...
Обоснование конечно!
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17.11.2021 12:45
+3
А де ж ваша монобільшсть?
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17.11.2021 12:48
+3
У полк прибув новий командир частини, інформує Ukr.Media.

Вишикував полк і каже:

- Зачитую розпорядок на тиждень!

Понеділок - відпочинок після вихідного дня.

Вівторок - підготовка до робочого дня.

Середа - робочий день.

Четвер - відпочинок після робочого дня.

П'ятниця - підготовка до вихідних днів.

Субота - вихідний день.

Неділя - вихідний день.

Є питання?

Тут якийсь вояка із задньої шеренги:

- Пане полковнику, і довго ми так будемо кожної середи працювати?
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17.11.2021 13:06
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По гороскопу бабы Клавы низзззя!
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17.11.2021 12:43 Відповісти
У полк прибув новий командир частини, інформує Ukr.Media.

Вишикував полк і каже:

- Зачитую розпорядок на тиждень!

Понеділок - відпочинок після вихідного дня.

Вівторок - підготовка до робочого дня.

Середа - робочий день.

Четвер - відпочинок після робочого дня.

П'ятниця - підготовка до вихідних днів.

Субота - вихідний день.

Неділя - вихідний день.

Є питання?

Тут якийсь вояка із задньої шеренги:

- Пане полковнику, і довго ми так будемо кожної середи працювати?
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17.11.2021 13:06 Відповісти
Планували,планували подоїти алігархів. Дєпутани внесли поправки, і в результаті вийшов грабєж селян. Як завжди.
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17.11.2021 13:12 Відповісти
а з 1 січня 22 18% податку з продажі нерухомості
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17.11.2021 13:14 Відповісти
У ублюдков зе плесени сегодня неудачный день. А у страны просто жопа зеленая.
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17.11.2021 12:44 Відповісти
учора на каналі Україна 24 у двогодинному шоу ГОРДОНА, НОВОГО СОРАТНИКА ЮРІЯ БУТУСОВА, був анонос Василя Голованова про усіх ведучих СН , як гостей на обговоренні звіту БЕЛІНГКЕТ , на ШОУ НОМЕР ОДИН у Голованова
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17.11.2021 13:27 Відповісти
інфа з сайту дсньюс -нижче
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17.11.2021 13:29 Відповісти
"Железно! Парниша."
Это из Ильфа и Петрова...
Обоснование конечно!
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17.11.2021 12:45 Відповісти
Ну и "абырвалг" это явно его и Арахмундии...
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17.11.2021 12:46 Відповісти
"Середа - не завжди вдалий день."

Джерело: https://censor.net/ua/n3299979

Секта озабоченных.
Нацепите на себя бусы, как ваш пахан Эрмак.
Может бусики сделают среду удачной.)
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17.11.2021 12:46 Відповісти
ЗЕушльопки вчать темники, чекають на анонсований сьогоднішній звіт БЕЛІНГКЄТ
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17.11.2021 13:31 Відповісти
А де ж ваша монобільшсть?
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17.11.2021 12:48 Відповісти
у зе-банды нет голосов на этот говнозакон.
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17.11.2021 12:48 Відповісти
После импичмента все законы приняты при Зеле придётся отменять.
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17.11.2021 12:48 Відповісти
Не успели всем конверты занести?
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17.11.2021 12:51 Відповісти
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17.11.2021 12:52 Відповісти
В международной группе расследователей Bellingcat объяснили задержку публикации расследования о "вагнергейте" - отчета о причинах срыва спецоперации по задержанию в Беларуси более 30 российских боевиков так называемой "частной военной компании Вагнера", воевавших на Донбассе на стороне террористов

среда, 17 ноября 2021, 11:17

Причины задержки прояснил основатель команды расследователей Bellingcat Элиот Гиггинс, передает "ДС".

В сообщении в Twitter Гиггинс отметил, что расследование о "вагнергейте" должно быть обнародовано 17 ноября, авторы "проводят финальное редактирование".

"Я не анонсирую точное время, поскольку мы неизбежно его пропустим, но мы опубликуем расследование, как только оно будет готово", - отметил он.

Расследователь добавил, что это будет "очень длинная текстовая версия, а не фильм или сериал Netflix, как, кажется, сообщали некоторые украинские СМИ".
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17.11.2021 13:05 Відповісти
А ЦЕ НОВИНА від 23-45 учора

В среду, 17 ноября, группа журналистов-расследователей Bellingcat обнародует отчет о причинах срыва спецоперации по задержанию украинскими спецслужбами в Беларуси более 30 российских боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе на стороне террористов

https://www.dsnews.ua/politics/vagnergeyt-zavtra-bellingcat-nazve-vinnih-u-zrivi-specoperaciji-16112021-442964
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17.11.2021 13:09 Відповісти
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17.11.2021 13:05 Відповісти
вроде не бездельники и могли бы жить,
им бы понедельники взять и отменить.
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17.11.2021 17:59 Відповісти
На Прямому в ці хвилини розпочинається марафон "Хто злив справу вагнерівців" по матеріалам оприлдненого звіту Белінкета
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17.11.2021 18:02 Відповісти
 
 