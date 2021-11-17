Корнієнко пояснив, чому Рада не розглядає ресурсний законопроєкт 5600: Середа - не завжди вдалий день. Завтра він буде одним з перших

Перший віцеспікер Олександр Корнієнко в інтерв’ю журналістам в Верховній Раді роз’яснив, чому депутати сьогодні не розглядають ресурсний законопроєкт 5600.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Просто середа, такий не завжди вдалий день. У середу нижча явка. І ми ще не розуміємо, скільки часу займе сама процедура (розгляду законопроєкту. – Ред.) тому що там 128 правок. Якщо всі правки ставитимуться на підтвердження, це може тривати більше двох годин, тому можна не встигнути. … Вирішили, що більш логічно розглянути цей законопроєкт у четвер", - зазначив Корнієнко.

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За його словами, у парламенті була серйозна дискусія щодо цього законопроєкту і поки що можна провести останні консультації.

Перший віцеспікер запевнив, що завтра цей документ розглядатиметься одним із перших.

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