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бюджет (1200) ВР (11726) опозиція (282) Корнієнко (649)

Корнієнко про ухвалення Держбюджету-2022 в другому читанні: Плануємо на наступний пленарний тиждень, але є підозра, що опозиція затягуватиме процес

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Корнієнко про ухвалення Держбюджету-2022 в другому читанні: Плануємо на наступний пленарний тиждень, але є підозра, що опозиція затягуватиме процес

Наступний пленарний тиждень буде присвячений проєкту бюджету на 2022 рік.

Про це перший віцеспікер ВР Олександр Корнієнко заявив в інтерв'ю журналістам в Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Але є підозра, що опозиція буде затягувати і блокувати цей процес. Тому ми зараз не робимо ніяких прогнозів на наступний пленарний тиждень, щоб потім не виявилось, що ми собі запланували якісь дії, а у нас не виявиться для цього часового ресурсу", - зазначив він.

Перший віцеспікер вважає, що ВР має витрачати час на "потрібні речі", а не на поправковий спам та політичні заяви опозиції. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін не встигне вчасно подати до Ради проєкт Держбюджету-2022, - Корнієнко

Автор: Ірина Дашківська
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Весной садить будем?! Ой, перевыборы и не затягивать. Пока что в Раду.
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17.11.2021 12:52 Відповісти
Скільки там закладено коштів на фільми про геїв, політ модуля на Місяць та на університет ім. ЗЄіла?
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17.11.2021 13:18 Відповісти
Мабуть там такий бюджет, що краще б ви його і не приймали.
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17.11.2021 12:52 Відповісти
величение финансирования...ОП, Рада, КМ, СБУ, прокуратура...и все антикор органы......
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17.11.2021 12:54 Відповісти
После двух часов ночи и в выходной день под пивасик в дыму сигарет. Как это было раньше. А потом в новом 2022 годуудивляться почему денег нет в стране на оборону и на здравохранение. Не забудьте увеличи зарплату судьям и депутатам.
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17.11.2021 12:53 Відповісти
а шо там со скаженим принтером? зламався?
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17.11.2021 12:53 Відповісти
Т.е. вы уже не монокоалиция. И вообще не большинство. Пора на перевыборы, зесрань
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17.11.2021 13:38 Відповісти
 
 