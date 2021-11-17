Корнієнко про ухвалення Держбюджету-2022 в другому читанні: Плануємо на наступний пленарний тиждень, але є підозра, що опозиція затягуватиме процес
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Наступний пленарний тиждень буде присвячений проєкту бюджету на 2022 рік.
Про це перший віцеспікер ВР Олександр Корнієнко заявив в інтерв'ю журналістам в Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Але є підозра, що опозиція буде затягувати і блокувати цей процес. Тому ми зараз не робимо ніяких прогнозів на наступний пленарний тиждень, щоб потім не виявилось, що ми собі запланували якісь дії, а у нас не виявиться для цього часового ресурсу", - зазначив він.
Перший віцеспікер вважає, що ВР має витрачати час на "потрібні речі", а не на поправковий спам та політичні заяви опозиції.
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