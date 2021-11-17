Українські військові затримали російського найманця на лінії розмежування: Громадянин РФ мав при собі "посвідчення" "ЛНР" і споряджений магазин від АК
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Українські військовослужбовці, які виконують бойові завдання в районі проведення ООС, затримали на лінії розмежування російського найманця так званої "ЛНР".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Зазначається, що зі спорядженим магазином від автомату Калашникова він рухався в сторону українських позицій.
"Під час поверхневого огляду військові виявили у бойовика військовий квиток "ЛНР" та тимчасове посвідчення мешканця ОРДЛО. Після затримання бойовика українські військовослужбовці передали його контррозвідникам Служби безпеки України", - сказано в повідомленні.
Крім того повідомляється, що попередньо було встановлено, що затриманий - уродженець Російської Федерації, який у 2018 році приєднався до незаконних збройних формувань. Там він був на "посадах" стрілка, а потім помічника гранатометника угруповання бойовиків, брав участь в обстрілах підрозділів операції Об’єднаних сил, у тому числі з крупнокаліберного кулемету "Утьос".
Зазначається, що наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчинені злочинів за:
- ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
- ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань);
- 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
"Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності", - резюмували в штабі ООС.
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19 квітня 2019 р. ·
Вінниця, зараз. Це - мій чоловік, Андрій. На одиночній акції. І я ним пишаюся! Бо хто, як не ми?
ПОРОХ 1, у, чол.
1. Дрібні тверді частинки, які зависають у повітрі або осідають на поверхні чого-небудь; пил, курява. Якось раз Андрій замітав той покій, що стіни обставлені книжками, й, стираючи порох із столу, зобачив на ньому кілька мідяків (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 446); Погоничі вряди-годи ньокали, поганяючи вкриті потом та порохом коні (Нечуй-Левицький, VII, 1966, 6); Вітер здійма порохи (Леся Українка, I, 1951, 151); На коні, чорний від пороху, під'їхав чотирнадцятирічний Сашко Половець (Юрій Яновський, II, 1958, 174); * Образно. [Елеазар:] Ох, я додолу впав, як і святиня,.. І як тепер відбудувати тяжко святиню нашу, так нам тяжко встати із пороху невільницької ганьби (Леся Українка, II, 1951, 145);
// Найдрібніші частинки чого-небудь, порошкоподібна маса. Павло.. зняв з комина сухого тютюнового бадилля і став дробити його сікачем у вербовому кориті. Ідючий [їдкий] тютюновий порох заповнив усю хатину (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 133); У паровому млині стояв гамір. Літав у повітрі білий густий порох від борошна (Анатолій Шиян, Баланда, 1957, 23).
Як пороху - дуже багато. - В тій річці пстругів, як пороху (Іван Франко, III, 1950, 430).
♦ Порох сиплеться з кого - те саме, що Порохня сиплеться з кого (див. порохня). [Дідок:] Може, ти й підтопталася, а я ще потанцював би.. [Баба:] Та з тебе ж порох сиплеться! (Яків Мамонтов, Тв., 1962, 478); Порохом піти - занепасти, зруйнуватися. - Сім'ю свою треба хазяйці так тримати, як мак у жмені: а то розсиплеться усе, порохом піде за вітром (Марко Вовчок, I, 1955, 186); Пороху не давати (не дати) пасти (впасти) на кого - що - дбайливо оберігати, доглядати кого-, що-небудь, ніжно піклуватися про когось; Розпастися (розсипатися, розлетітися і т. ін.) на (у) порох (порохом): а) зруйнуватися. - Цілий замок до підмурівки розсипався на порох (Три золоті слова, 1968, 124); б) зникнути, загинути, пропасти без сліду. Прекрасний Києве на предковічних горах! .. За чорні всі діла Хай вороги твої розсиплються на порох! (Максим Рильський, II, 1960, 221); [Гайдай:] Хіба я знаю, куди іти?.. Де берег мій?.. Тепер його нема. У порох розлетілось все (Олександр Корнійчук, I, 1955, 76); Стерти (зітерти, розтерти) на (у) порох - знищити цілком, зовсім. Хмара.. робилася тяжчою; здавалося,.. тягар упаде на землю і розвалить, розітре все живе на порох (Іван Франко, IV, 1950, 339); [2-й з прохачів:] Ти б їх скрутив, тих вражих монтанівців, стер би в порох! (Леся Українка, II, 1951, 492); [Варпеховський:] Та я тебе зараз же на порох зітру! (Іван Кочерга, II, 1956, 496); Ми всіх катів зітрем на порох, Повстань же, військо трударів! (Пісні.., II, 1956, 293); У (в) порох топтати - зневажати, паплюжити. В порох топчуть те, що мені святе, - А недоля й тьма все росте й росте (Іван Франко, XIII, 1954, 235); Як порох у оці - про кого-небудь, хто дошкуляє, пабридає, завдає прикрощів своєю присутністю. Так любить, як порох у оці (Номис, 1864, № 5076).
2. перен. Що-небудь не варте уваги, таке, що не має справжньої цінності й значення. Слова солодкі, - та хотів Я б поцілунків замість слів.. А слово?.. слово - порох, дим! (Леся Українка, IV, 1954, 81); Одно скажу: багатство - тлінь та порох, А торгувати братом - ох, брудота! (Агатангел Кримський, Вибр., 1965, 201);
// рідко. Про людину - вживається перев., щоб підкреслити її тлінність або нікчемність. [Виночерпець:] Хай не гнівиться пан мій вельможний на пса нікчемного, на марний порох!.. Немає кубка з яшми! (Леся Українка, III, 1952, 147).
3. Останки, рештки померлої людини; прах. На марний порох мій не проливайте рік.. Тут не потрібний плач, даремний крик, Тут не до речі шана вся остання (Микола Зеров, Вибр., 1966, 277).
Словник української мови: в 11 томах. - Том 7, 1976. - Стор. 284.
Коментарі (0)
ПОРОХ 2, у, чол. Вибухова речовина, яку застосовують для стрільби з вогнепальної зброї та для виготовлення снарядів і патронів. Замфір.. зняв з цвяха рушницю, дістав із скрині порох та шріт (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 214); На колінах його лежала дрібнокаліберна.. рушниця, і три вистрілені [вистріляні] патрони ще пахли порохом (Іван Кириленко. Вибр., 1960, 329); Рушниця заряджалася з дула: засипав у неї дід добру пригорщу пороху, рубав старі іржаві цвяхи замість шроту і клав на ніч коло себе (Анатолій Дімаров, І будуть люди, 1964, 70); * Образно. Он під вербами, край виноградинка, лежать рядком залізні бочки з сірчаним вуглецем: то засоби боротьби, порох, указати б, філоксерний... (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 226); * У порівняннях. Палкий, як порох, сміливий, як голодний вовк, він усіх побивав, над усім верховодив... (Панас Мирний, I, 1949, 213); Суха солома, як порох, бралася враз огнем, скоро він до неї доторкався (Борис Грінченко, II, 1963, 301);
// перен., розм. Про запас сили, енергії. - Ось як косити треба. Ось як, ось як, - промовляв він за кожним помахом коси.. Та пороху в діда вистачило на якісь п'ять-шість хвилин. А потім почав він вдавати (Іван Цюпа, Назустріч.., 1958, 354).
♦ Витрачати (тратити) [даремно] порох - марно говорити або робити що-небудь, даремно витрачати силу, енергію. Лінія знову замовкла. Маковейчик.. ще деякий час надсадно кричав у трубку, лаючи свого напарника.. Одначе, видно, даремно витрачав Маковей свій порох: напарник таки мовчить (Олесь Гончар, III, 1959, 56); [Макар:] Іди, Оксано. Я з Артемом хочу поговорити. Не трать пороху, на шахті завтра про це скажеш (Олександр Корнійчук, II, 1955, 147); Є [ще] порох у порохівницях (рідко у порохівниці) - ще є, збереглися сили, енергія для боротьби, роботи і т. ін. Квасолею годуюсь, а м'язи ще грають, значить, не так просто висмоктати з мене силу мою, є ще, думаю, порох у порохівницях (Ігор Муратов, Буковинська повість, 1959, 73); Нюхати порох див. нюхати; Порохом пахне - загрожує війна, небезпека. А врешті - хто його знає, що ще у нас буде. В повітрі пахне реакцією, а значить і порохом (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 285); Тримати (держати) порох сухим - бути завжди і напоготові дати відсіч ворогові. - Кінець війні! Але шнейдери ще залишились.. Це треба пам'ятати й нашим дітям. Пам'ятати і порох тримати сухим (Павло Автомонов, Коли розлучаються двоє, 1959, 533).
Словник української мови: в 11 томах. - Том 7, 1976. - Стор. 285.
Спеціально для Пєті Васєчкіна.
https://www.youtube.com/watch?v=-KiUwb0thGU
Бредет чучело, на вражескую позицию. Автомат потеряло, зато снаряженный магазин в подсумке.. ))))))))))