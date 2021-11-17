Українські військові затримали російського найманця на лінії розмежування: Громадянин РФ мав при собі "посвідчення" "ЛНР" і споряджений магазин від АК

Українські військовослужбовці, які виконують бойові завдання в районі проведення ООС, затримали на лінії розмежування російського найманця так званої "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що зі спорядженим магазином від автомату Калашникова він рухався в сторону українських позицій.

"Під час поверхневого огляду військові виявили у бойовика військовий квиток "ЛНР" та тимчасове посвідчення мешканця ОРДЛО. Після затримання бойовика українські військовослужбовці передали його контррозвідникам Служби безпеки України", - сказано в повідомленні.

Крім того повідомляється, що попередньо було встановлено, що затриманий - уродженець Російської Федерації, який у 2018 році приєднався до незаконних збройних формувань. Там він був на "посадах" стрілка, а потім помічника гранатометника угруповання бойовиків, брав участь в обстрілах підрозділів операції Об’єднаних сил, у тому числі з крупнокаліберного кулемету "Утьос".

Також читайте: Російського окупанта затримали в районі проведення ООС, - Telegram-канал

Зазначається, що наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчинені злочинів за:

- ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

- ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

- ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань);

- 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

"Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності", - резюмували в штабі ООС.