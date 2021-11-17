МЗС веде перемовини про визнання COVID-сертифікатів у "Дії" з сімома країнами, - Кулеба
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Міністерство закордонних справ веде перемовини з сімома країнами про визнання COVID-сертифікатів у застосунку "Дія".
Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив голова МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
За словами міністра, українські цифрові COVID-сертифікати визнаються в усіх країнах Європейського Союзу.
"Ми зараз ведемо перемовини ще з сімома країнами, я не буду їх називати, поза межами Європи", - додав Кулеба.
Міністр повідомив, що в Латинській Америці є декілька країн, які визнають українські сертифікати.
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