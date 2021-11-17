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МЗС веде перемовини про визнання COVID-сертифікатів у "Дії" з сімома країнами, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

МЗС веде перемовини про визнання COVID-сертифікатів у

Міністерство закордонних справ веде перемовини з сімома країнами про визнання COVID-сертифікатів у застосунку "Дія".

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив голова МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, українські цифрові COVID-сертифікати визнаються в усіх країнах Європейського Союзу.

"Ми зараз ведемо перемовини ще з сімома країнами, я не буду їх називати, поза межами Європи", - додав Кулеба.

Міністр повідомив, що в Латинській Америці є декілька країн, які визнають українські сертифікати.

Також дивіться: Нардепів на вході в Раду перевіряють на наявність COVID-сертифікатів. ВIДЕО (оновлено)

Автор: Богдан Гуньковський
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Щастье то какое!
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17.11.2021 13:14 Відповісти
толку то? Основные страны один хрен тест требуют в случае вспышек, ибо знают что у нас справки стоят недорого
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17.11.2021 13:17 Відповісти
Знакомый неделю как поехал в Польшу - показал сертификат в приложении и не сидел на самоизоляции) Если вам оно не надо - то это не означает, что никому не нужно)
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17.11.2021 20:18 Відповісти
50% сертификатов купили за "сало". Кто их нах признает.
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17.11.2021 15:08 Відповісти
На себе еще не проверял - но Польша точно признает)
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17.11.2021 20:18 Відповісти
ну зашибись, наконец то поеду в Колумбию за белым )))
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17.11.2021 16:31 Відповісти
 
 