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Корнієнко про відставку Ткаченка: Нам усім треба почути його крик душі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Корнієнко про відставку Ткаченка: Нам усім треба почути його крик душі

Цього тижня ВР не розглядатиме виставку міністра культури Олександра Ткаченка.

Про це перший віцеспікер ВР Олександр Корнієнко заявив в інтерв'ю журналістам в Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, також на сьогоднішньому засіданні профільного комітету не порушуватиметься це питання. Тому "міністр продовжує працювати".

"Ми з Олександром Владиславовичем приятелі, я з ним проводив напівформальні розмови, які показали, що він може далі працювати, нам усім треба почути його крик душі, адже культура, це не та сфера, на якій треба економити", - наголосив Корнієнко.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Краще б ви крик душі народу послухали, тварини ЗЕбільні!
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17.11.2021 13:20
+10
у него нет души, а кричит кошелек..
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17.11.2021 13:20
+9
А такой крик души они готовы услышать или увидеть ?

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17.11.2021 13:36
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у него нет души, а кричит кошелек..
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17.11.2021 13:20 Відповісти
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17.11.2021 15:25 Відповісти
Мы все слышим его крик души
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17.11.2021 15:30 Відповісти
А вонь откуда?
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17.11.2021 15:40 Відповісти
Краще б ви крик душі народу послухали, тварини ЗЕбільні!
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17.11.2021 13:20 Відповісти
та лана - нарид доволен, рейтинги зебилов высоки, а сам зелупа - вне конкуренции.

нарид еще не нажрался зеленой субстанции.
нарид хочет еще.
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17.11.2021 13:29 Відповісти
не дают вовремя спетлять)
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17.11.2021 13:20 Відповісти
Якось по барабану, як кричить його душа. Кошовий сказавби лаконічніше: по#yj
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17.11.2021 13:21 Відповісти
Убогое финансирование украинской культуры "зеленой" шоблой абсолютно закономерно-зачем евреям украинская культура?
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17.11.2021 13:21 Відповісти
Чем то он сегодня злоупотребил....
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17.11.2021 13:22 Відповісти
А такой крик души они готовы услышать или увидеть ?

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17.11.2021 13:36 Відповісти
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17.11.2021 13:39 Відповісти
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17.11.2021 14:03 Відповісти
"Нам усім треба почути його крик душі,.. підірваної нарзаном".
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17.11.2021 14:03 Відповісти
адже культура, це не та сфера, на якій треба економити Джерело: https://censor.net/ua/n3299994

Просто акуеть, пусть всё вокруг горит огнём, главное выбить бабки на культуру.
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17.11.2021 14:13 Відповісти
"
Корнієнко про відставку Ткаченка: Нам усім треба почути його крик душі..."

Ну так затисність йому яйця дверима і почуєте. В чому проблема?
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17.11.2021 14:33 Відповісти
Обнять и плакать прям .Денег не подкинуть на утешение?
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17.11.2021 14:58 Відповісти
Серця стук, побачити думки політ))))))))))))))))))) А може ще й глісти йому прогнати?
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17.11.2021 15:15 Відповісти
Откуда у таварища, который живёт эту жизнь ради денег, душа? Дайте ему хоть ТУТ пожить, потомушо ТАМ ему уже чан со смолой закипает
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17.11.2021 15:16 Відповісти
Зачем?
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17.11.2021 15:20 Відповісти
Ты смотри какой ранимый!
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17.11.2021 15:29 Відповісти
абрыдались все !
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17.11.2021 15:40 Відповісти
Артиста любой, панимаешь, обидеть может...
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17.11.2021 16:05 Відповісти
погань,все что можно украл
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17.11.2021 16:12 Відповісти
воно йшло заради кіно а у Єрмака з вовою на кіно ротяка теж розтулена - НЕ ПОМИРИВ ЇХ БЄНЯ???
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17.11.2021 17:13 Відповісти
 
 