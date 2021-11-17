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Корнієнко про відставку Ткаченка: Нам усім треба почути його крик душі
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Цього тижня ВР не розглядатиме виставку міністра культури Олександра Ткаченка.
Про це перший віцеспікер ВР Олександр Корнієнко заявив в інтерв'ю журналістам в Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, також на сьогоднішньому засіданні профільного комітету не порушуватиметься це питання. Тому "міністр продовжує працювати".
"Ми з Олександром Владиславовичем приятелі, я з ним проводив напівформальні розмови, які показали, що він може далі працювати, нам усім треба почути його крик душі, адже культура, це не та сфера, на якій треба економити", - наголосив Корнієнко.
Топ коментарі
+14 Вальдемар Кепський
показати весь коментар17.11.2021 13:20
+10 Игорь Васечкин f37cf7d2
показати весь коментар17.11.2021 13:20
+9 Hnn -------------
показати весь коментар17.11.2021 13:36
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Будь ласка, зачекайте...
нарид еще не нажрался зеленой субстанции.
нарид хочет еще.
Просто акуеть, пусть всё вокруг горит огнём, главное выбить бабки на культуру.
Корнієнко про відставку Ткаченка: Нам усім треба почути його крик душі..."
Ну так затисність йому яйця дверима і почуєте. В чому проблема?