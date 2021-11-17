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Уряд звільняє від ПДВ ввезене в Україну обладнання для виготовлення вакцин та ліків проти COVID-19, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Уряд звільняє від ПДВ ввезене в Україну обладнання для виготовлення вакцин та ліків проти COVID-19, - Шмигаль

Уряд звільняє від сплати ПДВ ввезене в Україну обладнання для виготовлення вакцин та лікарських засобів, необхідних для лікування COVID-19.

Таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні Кабміну, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Сьогодні ухвалили рішення, яке дозволить українським компаніям активізувати процес створення власних виробничих потужностей, збільшити інвестиції в дослідження та розробки. Натомість для держави — це можливість забезпечити внутрішню потребу в необхідних препаратах та не залежати від волі інших країн щодо їх поставок", - зазначив Шмигаль.

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Автор: Ірина Дашківська
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перевожу.
что то срочно нужно ввезти под видом оборудования)
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17.11.2021 13:53 Відповісти
Зараз понаганяють "Brabus"ів для транспортування вакцини може і пару яхт для виготовлення вдасться протягнути без ПДВ)
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17.11.2021 13:53 Відповісти
Діждалися!! Накінець-то!!Ось тепер нові елітні авта підуть в Україну як обладнання для виготовлення ліків від ковід.
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17.11.2021 14:13 Відповісти
Потрібно не тільки обладнання для ковіду, а все яке тільки бажає бізнес, тоді можливо і запуститься активний процес виробництва різних товарів на території України
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17.11.2021 14:24 Відповісти
 
 