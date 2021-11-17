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ВР (11726) Київ (13828) проїзд (137) транспорт (869) Корнієнко (649)

Корнієнко про підвищення вартості проїзду в Києві: Такі ціни у європейських столицях, де і транспорт інший, і запах там інший, і доходи також

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Корнієнко про підвищення вартості проїзду в Києві: Такі ціни у європейських столицях, де і транспорт інший, і запах там інший, і доходи також

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко вважає, що кияни не мають сплачувати "з власної кишені" проведення реформ в столиці.

Так в інтерв’ю журналістам в Верховній Раді він прокоментував інформацію про те, що київська влада планує підняти ціни на проїзд в громадському транспорті, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Корнієнко зізнався, що він також є користувачем громадського транспорту – їздить в метро.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З 1 січня вартість проїзду в громадському транспорті Києва становитиме 20 грн: Для власників картки киянина - 12 грн

"Я не впевнений, що майже євро за проїзд в київському громадському транспорті, це справедлива для киян ціна. Євро коштує проїзд у європейських столицях, де і транспортні засоби виглядають по-іншому, і запах там інший, і доходи теж, і мережа маршрутів більш розвинута, і немає таких історій, які у нас часто трапляються: коли ти хочеш кудись потрапити, тобі треба доїхати спочатку одним видом транспорту, а потім пересісти ще в якийсь маршрутний транспорт", - наголосив нардеп.

Він прогнозує, що після підняття цін на громадський транспорт, вартість проїзду в маршрутці в Києві сягне 30-40 гривень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": КМДА про подорожчання проїзду в транспорті: Це не буде 20 грн, шукатимемо компроміси

"Зараз в Києві зарплати точно не по 100 тисяч гривень, щоб ставити такі ціни на транспорт", - додав перший віцеспікер.
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Топ коментарі
+22
У одного зеленого дурачка говядина на рынке по 50 грн...у другого курс евро 20 грн...
Вы скоты на какой планете живете???
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17.11.2021 13:51
+21
Да ладно вам, фигня какая. Вот почему у нас подсолнечное масло самое дорогое в Европе, хотя Украина его производит и экспортирует, вот это уму не растяжимо...
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17.11.2021 13:56
+16
Так вы же сцуки Зе плесень своими тарифами вынуждаете местные власти повышать, а сами типа не при делах!
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17.11.2021 13:50
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В Будапеште зарплаты почти киевские, цена на гор траспорт 35 грн. Так что 15 грн - это не так уже и дорого
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17.11.2021 16:00 Відповісти
Но есть система проездных, тогда проезд становится значительно дешевле, но зелёные Ублюдки про это слышать не хотят. И учиться у европы тоже
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17.11.2021 16:52 Відповісти
Літом їздив у міському автобусі в Італії (Верона), квиток у ларьку чи автоматі коштує 1,15 євро, у водія 1,30 євро, але сплатиш 2,00, бо в нього ніколи намає решти Термін дії квитка 90 хв. якщо не помиляюсь
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17.11.2021 15:26 Відповісти
Проблема еще в том что за Киевом и остальные города потянутся.
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17.11.2021 14:39 Відповісти
Громадський маршрутний транспорт нe повинeн поганим. Він потрібний нe тільки біднякам, а майжe всім нормальним людям. Щоб він став хорошим, йому бажано подорожчати або розділитися на класи ціни і якості.
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17.11.2021 14:40 Відповісти
Транспорт в Киеве забит льшотниками. Те, кто платят за проезд, платят и за себя, и за льготника и за хотелки крупных чиновников, которые себе сделали зарплаты по миллиону, а им всё мало. А каково платить такие деньги за проезд тем людям, у кого маленькая зарплата? Очень много таких - после снятие всех налогов на руки получают 5 тысяч гр. и что, 2 тысячи отдать за проезд, если едет с пересадками, а так ездят очень многие? И минимум 2 тыщи за комуналку. И что как жить? Киевлянам пора выходить на митинги!!!!!
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17.11.2021 18:34 Відповісти
Да что они мелочаться, 20 грн. В Америке 3 бакса, а может уже и больше. Мы же идем в Европу. 50 грн нужно минимум за билет. Будет так как на комуналку.
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17.11.2021 14:43 Відповісти
Ну да, за это дауны кастрюльные скакали.
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17.11.2021 22:43 Відповісти
пусть этот придурок продаст мне евро по 20 гривен а если по карте киянина там вообще проезд будет 12 гривен получаться
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17.11.2021 14:54 Відповісти
Антимонопольного комитета у нас нет с приходом Зеленского, оно би отреагировало, как в нормальних странах
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17.11.2021 15:08 Відповісти
правильная заява.
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17.11.2021 15:08 Відповісти
Как грится... Кияни не обеднеют, а приезжие будут меньше шастать
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17.11.2021 15:18 Відповісти
Вагоны выглядят как будто они из 60-х.

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17.11.2021 15:32 Відповісти
Так вагоны из 70-х только после ремонта.
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17.11.2021 17:16 Відповісти
Москву за вартістю проїзду в метро ми практично наздогнали, тільки там відстані в середньому більші і відкривається біля 10 станцій на рік, а не 0 станцій на 10 років. Якщо у нас при такій ціні відкриватимуть хоч 1-2 станції на рік, я тільки за. Але після останнього підвищення вартості проїзду у наземному транспорті з 3 до 8 грн в Києві не з"явилося жодного метру нових трамвайних чи тролейбусних ліній. Є, щоправда, суттєва відмінність між Москвою та Києвом окрім розміру бюджету: Собяніна в голову ніхто не бив, мізки у нього цілі, перш ніж обійняти посаду мера він багато чим керував і має чималенький досвід, і зараз керує містом особисто, а не через будівельну мафію і не через 12 заступників, і не розважає народ розповідями про піськи
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17.11.2021 18:12 Відповісти
Так в России дебилы в дурках лечатся, а не в правительстве сидят.
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17.11.2021 22:41 Відповісти
Транспорт в Киеве забит льшотниками. Те, кто платят за проезд, платят и за себя, и за льготника и за хотелки крупных чиновников, которые себе сделали зарплаты по миллиону, а им всё мало. А каково платить такие деньги за проезд тем людям, у кого маленькая зарплата? Очень много таких - после снятие всех налогов на руки получают 5 тысяч гр. и что, 2 тысячи отдать за проезд, если едет с пересадками, а так ездят очень многие? И минимум 2 тыщи за комуналку. И что как жить? Киевлянам пора выходить на митинги протеста!!!!!
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17.11.2021 18:36 Відповісти
Спасибо даунаммайдана.
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17.11.2021 22:38 Відповісти
>Евро стоит проезд в европейских столицах
это в каких таких столицах

и даже 20 грн это далеко не евро

зеленые хотят ещё и метро угробить своими низкими тарифами...
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17.11.2021 21:12 Відповісти
Дауны, когда скакали, кричали украйинацээвропа...Теперь все цены европейские или выше.
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17.11.2021 22:37 Відповісти
кацапа , тебя как самого тупого с Ленты.ру выгнали ?
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18.11.2021 09:07 Відповісти
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