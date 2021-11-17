Корнієнко про підвищення вартості проїзду в Києві: Такі ціни у європейських столицях, де і транспорт інший, і запах там інший, і доходи також
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Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко вважає, що кияни не мають сплачувати "з власної кишені" проведення реформ в столиці.
Так в інтерв’ю журналістам в Верховній Раді він прокоментував інформацію про те, що київська влада планує підняти ціни на проїзд в громадському транспорті, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Корнієнко зізнався, що він також є користувачем громадського транспорту – їздить в метро.
"Я не впевнений, що майже євро за проїзд в київському громадському транспорті, це справедлива для киян ціна. Євро коштує проїзд у європейських столицях, де і транспортні засоби виглядають по-іншому, і запах там інший, і доходи теж, і мережа маршрутів більш розвинута, і немає таких історій, які у нас часто трапляються: коли ти хочеш кудись потрапити, тобі треба доїхати спочатку одним видом транспорту, а потім пересісти ще в якийсь маршрутний транспорт", - наголосив нардеп.
Він прогнозує, що після підняття цін на громадський транспорт, вартість проїзду в маршрутці в Києві сягне 30-40 гривень.
"Зараз в Києві зарплати точно не по 100 тисяч гривень, щоб ставити такі ціни на транспорт", - додав перший віцеспікер.
Будь ласка, зачекайте...
это в каких таких столицах
и даже 20 грн это далеко не евро
зеленые хотят ещё и метро угробить своими низкими тарифами...