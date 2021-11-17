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Вантажний поїзд збив людину на Харківщині: низка пасажирських рейсів затримується, деякі - до 6 годин. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Події

Вантажний поїзд збив людину на Харківщині: низка пасажирських рейсів затримується, деякі - до 6 годин. ПЕРЕЛІК

На ділянці Полтава–Харків через надзвичайну подію буде змінено графік низки пасажирських рейсів в обох напрямках. Деякі потяги затримуються до 6 години.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" у фейсбуці. 

Так, через травмування людини вантажним поїздом на дільниці Полтава - Харків та відповідні слідчі дії затримується низка пасажирських рейсів в обох напрямках.

Затримуються поїзди:

- №64 Київ — Харків (орієнтовний час затримки 6 годин);

- №141 Бахмут — Львів (5 годин 42 хвилини);

- №725 Харків — Київ (3 години 30 хвилин);

- №18 Ужгород — Харків (3 години 10 хвилин);

- №8 Одеса — Харків (2 години);

- №722 Київ — Харків (40 хвилин).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" розповіла про нові правила перевезень на час карантину: На вході провідники перевірятимуть COVID-сертифікат або тест на коронавірус

В "Укрзалізниці зазначили, що час затримки може змінитися, тому просимо пасажирів стежити за оновленнями та інформувати провідників або стюардів про необхідність пересадок на інші види транспорту.
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Зєля, СерЛєщ та залізна дорога.

Дмитро "Калинчук" Вовнянко



Стою на Київському вокзалі. Слухаю оголошення.
Поїзд з Дніпра - запізнюється, 40 хв.
Інтерсіті з Запоріжжя - запізнюється, 30 хв.
Поїзд з Рахова - запізнюється, 40 хв.
Схід і захід - разом!

"Слабаки!" - думаю про пасажирів та зустрісаючих, що зараз нервують через запізнення.

Я менше місяця тому поїзда що запізнювався чекав 1 годину 40 хв.
А тут 30-40 хв. - які дрібниці?

І отаке щоразу як я буваю на вокзалі, а буваю я часто - їжджу багато. Постійно так.
За Порошенка я вже встиг відвикнути що таке гарантовано щось запізнюється - але правда ваша, нема чого згадувати кривавих бариг. За них той - Роттердам+ та "свинарчуки"!

Треба розуміти - кінець епохи бідності, ЗЕвован з олігархами бореться, Ахметов скоро лусне від грошей.

Зате знаєте, це просто дивовижно виглядає. Оголошення про запізнення поїзда на півгодини. Дядько поруч цідить матюки крізь зуби, він доньку з дитиною зустрічає.
А над усім цим - великий екран де нон-стопом іде реклама Великого Будівництва!
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17.11.2021 14:25 Відповісти
І отаке щоразу як я буваю на вокзалі, а буваю я часто - їжджу багато. Постійно так.
За Порошенка я вже встиг відвикнути що таке гарантовано щось запізнюється - але правда ваша, нема чого згадувати кривавих бариг. За них той - Роттердам+ та "свинарчуки"!

Треба розуміти - кінець епохи бідності, ЗЕвован з олігархами бореться, Ахметов скоро лусне від грошей.

Зате знаєте, це просто дивовижно виглядає. Оголошення про запізнення поїзда на півгодини. Дядько поруч цідить матюки крізь зуби, він доньку з дитиною зустрічає.

А над усім цим - великий екран де нон-стопом іде реклама Великого Будівництва!
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17.11.2021 14:26 Відповісти
Поезд, ****, съехал с рельс и погнался за пешеходом... И из-за этого мерзавца, машиниста локомотива, на 6 часов остановилось движение на ЖД...
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17.11.2021 14:29 Відповісти
Версия-2:

Шёл себе человек по шпалам, аки Христос по воде. Думал о чем-то своём, хорошем. И тут сзади неслышно подкрался, с..ка, поезд...
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17.11.2021 14:34 Відповісти
+ столкновение этих двух тел было настолько сильным, что следователи, чтобы установить истинные причины аварии, на четверть суток остановили движение поездов в окрестностях.
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17.11.2021 14:36 Відповісти
У кого-то в Украине был опыт получения компенсации от Укрзализницы за задержку поезда (и возможное опоздание на другой рейс или на самолет)? За опоздание рейса украинской авиакомпании? То-то. Вместо хрюкания о движении в Европу, игнорировании законных интересов граждан страны, хорошо бы нашим ублюдкам-депутанам и чиновникам защитить пассажиров, привести законодательство к разумным нормам и обеспечить его выполнение.
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17.11.2021 14:42 Відповісти
Фортануло туристам, которые направлялись в аэропорт
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17.11.2021 15:14 Відповісти
 
 