Вантажний поїзд збив людину на Харківщині: низка пасажирських рейсів затримується, деякі - до 6 годин. ПЕРЕЛІК
Новини Цензор.НЕТ Події
На ділянці Полтава–Харків через надзвичайну подію буде змінено графік низки пасажирських рейсів в обох напрямках. Деякі потяги затримуються до 6 години.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" у фейсбуці.
Так, через травмування людини вантажним поїздом на дільниці Полтава - Харків та відповідні слідчі дії затримується низка пасажирських рейсів в обох напрямках.
Затримуються поїзди:
- №64 Київ — Харків (орієнтовний час затримки 6 годин);
- №141 Бахмут — Львів (5 годин 42 хвилини);
- №725 Харків — Київ (3 години 30 хвилин);
- №18 Ужгород — Харків (3 години 10 хвилин);
- №8 Одеса — Харків (2 години);
- №722 Київ — Харків (40 хвилин).
В "Укрзалізниці зазначили, що час затримки може змінитися, тому просимо пасажирів стежити за оновленнями та інформувати провідників або стюардів про необхідність пересадок на інші види транспорту.
Будь ласка, зачекайте...
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
Стою на Київському вокзалі. Слухаю оголошення.
Поїзд з Дніпра - запізнюється, 40 хв.
Інтерсіті з Запоріжжя - запізнюється, 30 хв.
Поїзд з Рахова - запізнюється, 40 хв.
Схід і захід - разом!
"Слабаки!" - думаю про пасажирів та зустрісаючих, що зараз нервують через запізнення.
Я менше місяця тому поїзда що запізнювався чекав 1 годину 40 хв.
А тут 30-40 хв. - які дрібниці?
І отаке щоразу як я буваю на вокзалі, а буваю я часто - їжджу багато. Постійно так.
За Порошенка я вже встиг відвикнути що таке гарантовано щось запізнюється - але правда ваша, нема чого згадувати кривавих бариг. За них той - Роттердам+ та "свинарчуки"!
Треба розуміти - кінець епохи бідності, ЗЕвован з олігархами бореться, Ахметов скоро лусне від грошей.
Зате знаєте, це просто дивовижно виглядає. Оголошення про запізнення поїзда на півгодини. Дядько поруч цідить матюки крізь зуби, він доньку з дитиною зустрічає.
А над усім цим - великий екран де нон-стопом іде реклама Великого Будівництва!
За Порошенка я вже встиг відвикнути що таке гарантовано щось запізнюється - але правда ваша, нема чого згадувати кривавих бариг. За них той - Роттердам+ та "свинарчуки"!
Треба розуміти - кінець епохи бідності, ЗЕвован з олігархами бореться, Ахметов скоро лусне від грошей.
Зате знаєте, це просто дивовижно виглядає. Оголошення про запізнення поїзда на півгодини. Дядько поруч цідить матюки крізь зуби, він доньку з дитиною зустрічає.
А над усім цим - великий екран де нон-стопом іде реклама Великого Будівництва!
Шёл себе человек по шпалам, аки Христос по воде. Думал о чем-то своём, хорошем. И тут сзади неслышно подкрался, с..ка, поезд...