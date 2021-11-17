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Україна вийшла на плато захворюваності на коронавірус, про вихід всіх регіонів з "червоної" зони говорити зарано, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна вийшла на плато захворюваності на коронавірус, про вихід всіх регіонів з

Ситуація з розповсюдженням коронавірусу в Україні поступово стабілізується.

Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Статистика зараз демонструє, що Україна вийшла на плато захворюваності. Практично в усіх областях фіксується зниження і нових випадків, і нових госпіталізацій. Говорити про те, що всі регіони "червоної" зони скоро з неї вийдуть, ще точно зарано, але ситуація стабілізувалася", - сказав прем'єр.

Цьому сприяли нарощення темпів вакцинації та карантинні обмеження, додав Шмигаль.

Також дивіться: Тисяча гривень за вакцинацію буде виплачена на віртуальні платіжні картки через "Дію", - Шмигаль. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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600 т не пришли за второй дозой, школьники выходят в школу, 700 в день умирает,кислорода не хватает - это плато, смотрите не забудьте цифры,в следующий раз они будут ойкак отличатся .
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17.11.2021 14:17 Відповісти
4 неделю подряд выходим на "плато"
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17.11.2021 14:21 Відповісти
Не переживайте. К новогодним праздникам выйдем обязательно из красных зон не смотря ни на что. Уже запланировано.
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17.11.2021 19:06 Відповісти
Так Ляшко предлагает запреты красной зоны распространить и на желтую зону. Т.е. Будет теперь по сути Зеленая - и "желто-оранжево-красная".Вы там что совсем ох--ли.
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17.11.2021 14:34 Відповісти
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17.11.2021 15:04 Відповісти
"Халва, халва, халва"
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17.11.2021 18:42 Відповісти
В райцентре на Белоцерковщине семейный врач гос.поликлиники вместо бесплатных направлений на короно-тесты берет с людей по 284 грн. за тест. Естественно никто из окрестных сел не хочет тратить деньги. Но каждый день то там то тут сарафанное радио сообщает что умирают селяни.

Они войдут в статистику по ковиду?
А врач которая продает бесплатные тесты?
Тесты которые куплены за кредитные деньги короновирусного фонда. Отдавать который будем из налогов все мы.
Окуенно. ЗЕбилы, спасибо вам за это
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17.11.2021 21:37 Відповісти
 
 