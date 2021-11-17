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Мінінфраструктури (691) Велике будівництво (718)

Прийнятий Радою закон про міжнародні стандарти ціноутворення дозволить відійти від радянських стандартів, - Мінінфраструктури

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Прийнятий Радою закон про міжнародні стандарти ціноутворення дозволить відійти від радянських стандартів, - Мінінфраструктури

Законопроєкт №2234 про перехід дорожньої галузі на нові стандарти ціноутворення, прийнятий парламентом у вівторок, дозволить впровадити міжнародну практику і відійти від радянських стандартів.

Про це заявляє Міністерство інфраструктури України, інформує Цензор.НЕТ.

Це рішення уможливлює запровадження у дорожній галузі міжнародних стандартів ціноутворення, зокрема міжнародної системи вимірювання CESMM (Civil Engineering Standard Method of Measurement), які до того використовувались в Україні лише на проєктах міжнародних фінансових організацій, таких як ЄБРР та Світовий банк.

"Сьогодні "Велике будівництво" нарешті відмовилось від людиногодин, радянських нормативів і тотального контролю господарської діяльності бізнесу з боку держави. Застарілі вимоги планової економіки довгий час негативно відображались на роботі бізнесу, прозорості процесів і конкуренції на ринку", - коментує міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, нові правила прискорять виконання програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" і стимулюватимуть використання сучасних технологій, техніки та матеріалів, а також конкуренцію у галузі.

Новий закон передбачає окремі стандарти ціноутворення для різних галузей. Компаніям більше не доведеться збирати паперові документи по кожній машині чи використаних матеріалах, кількості працівників, їхній зарплати, рівню прибутку тощо, які, крім уповільнення процесів, створювали додаткові корупційні ризики.

Як повідомлялось, у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" до кінця 2024 року планують збудувати і відремонтувати 24 тисячі км автошляхів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оголошено міжнародний тендер на будівництво північно-східного обходу Тернополя, - Мінінфраструктури

Автор: Богдан Гуньковський
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Пока государство платит мои деньги - оно должно знать,как они расходуются. Спросите у Ахметова может он не знать,за что платит подрядчику?
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17.11.2021 14:32 Відповісти
Перейти на "международные стандарты" КАЧЕСТВА, КОНТРОЛЯ за тратами и УРОВНЯ зарплат?
Нееееее!
Это не к ним, к ним, это "международные стандарты" ЦЕНЫ!!!
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17.11.2021 14:41 Відповісти
Значит будут снова грабить?
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17.11.2021 15:10 Відповісти
шо оно несет? и зачем?
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17.11.2021 15:11 Відповісти
советские стандарты - это полная занятость и отсутствие долгов по зарплатам... уточните, что такое международные
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17.11.2021 15:11 Відповісти
красные пришли - грабят, синие пришли - грабят, зеленые пришли - нагло грабят. куды от них "нарiду" подеться? сейчас даже до самых дремучих зе-адептов доходит, что что-то не то наголосовали...
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17.11.2021 15:22 Відповісти
Теперь дороги будут лучше и дешевле?
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17.11.2021 15:24 Відповісти
отлично...пенсионеры когда начнут получать по европейским стандартам?
когда коммунальныу услуги выйдут на европейский уровень и станут услугами а не грабежом и полным отсутствием услуг и категорической невозможностью отказаться от этого ярма?
когда ВСЕ наши больницы (а не только Феофания) начнут походить на европейские ?
и когда ответственность за свои слова и поступки будет европейской?
уже молчу про поведение депутан... там до Европы....как киве до человека ))))
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17.11.2021 15:37 Відповісти
Давайте перейдем на такое ценообразование :
Чтобы у нас тоже было надо проработать время как в ЕС
Чтобы купить ту или иную вещь
А то у нас з/п как в мумбу-'юмбу а цены выше чем в ЕС
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17.11.2021 16:41 Відповісти
-И шо, вы будете меньше воровать?
-Нет, вы будете больше слушать!
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17.11.2021 20:11 Відповісти
 
 