"СН" ініціюватиме недопущення підвищення вартості проїзду в Києві та повний аудит метрополітену, - Забуранна
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Політична партія "Слуга народу" має намір здійснити аудит функціонування громадського транспорту та не допустити підвищення цін на проїзд у транспорті.
Про це сьогодні з трибуни ВР заявила народний депутат Леся Забуранна на пленарному засіданні парламенту, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми, політична партія "Слуга народу" у місті Києві та її представники в парламенті, ініціюватимемо недопущення підвищення вартості проїзду, крім того, ми ініціюватимемо повний аудит функціонування громадського транспорту та повний аудит того, що відбувається у Київському метрополітені", - сказала вона.
Забуранна виступала з трибуни Верховної Ради, яку оточили її колеги із фракції. Після завершення її виступу вони виконали декілька рядків із відомої пісні "Як тебе не любити, Києве мій".
Нагадаємо, з 1 січня вартість проїзду в громадському транспорті Києва становитиме 20 грн, для власників картки киянина - 12 грн.
Втім, в Держрегуляторній службі заявили, що це рішення з ними не було погоджено.
Будь ласка, зачекайте...
Но, теперь верю:
ТОЧНО ПОДНИМУТ ЦЕНУ!
Знесуни знесуть?
Эти зеуроды прекрасно понимают, что если Киев не выстоит, они могут рассчитывать на всю власть в Украине полностью.
Но я как коренная киевлянка, могу сказать точно, что Киев этим мразям не достанется, пусть если даже я выйду одна на защиту моего города.
Страну уже почти просрали благодаря зебыдлу, не дадим просрать столицу.
Где подевались наши "патриоты", которых до апреля 2019 года было несчесть? Где, что не месяц, то митинги. Где они? Продались?
Вся эта патриотическая шобла для меня исдохла. Даже поименно не хочется писать. Разумные люди поймут
А не пошли бы вы лесом, гниды, указующие что делать патриотам.
вон зебил сказал: мясо на Бесарабке по 50, сало по 10.
а главзебил лично говорил, что самый дорогой сыр по 53.
На харчах дехто може з"еконмити - ну трохи похудіє - декому і корисно
На транспорті - ну теж прогулки є корисними для здоров"я
А тут підняли - плати - або буде квартира під арештом
вон Тищенко, как истинный слуга народа, доказал, что цены на мясо и сало завышены раз в 5.
А разницу на мясе Кличку в карман.
Так и с метро.
Должно быть доступно и недорого, а лучше бесплатно
допустили поднятие цен на комуналку?!
"СН" будет инициировать недопущение повышения стоимости проезда в Крыжополеи полный аудит маршруточников, - Забуранная Источникcensor.net/ru/n3300019
Смешно?
Вспомнила старый анекдот
Отец проверяет дневник Вовочки,по всем предметам двойки, лодырь и неуч,и только по пению -пять.
Отец снимая ремень говорит- так ты еще и поешь?!
Типа - сами всем создают проблемы и сами же за счет и с помощью народа типа с ними борятся.....
Когда уже их всех к себе всевышний заберет?.....
2 ч. ·
Это очень смешно. Популисты из "Слуг народа" против поднятия цены на проезд в метро до 20 гривен. И ведь у каждого из них есть логичные аргументы. Например, Николай Тищенко считает, что не может проезд в метро стоить столько же сколько стоит кило телятины на Бессарабском рынке. Анал-табу Яременко считает, что с такими ценами ему опять может не хватить на табу. Леся Забуранная должна сказать, что отказывается от своего ежемесячного конверта при условии, что цена на проезд в метро не поднимется.
А потом можно задать им три вопроса - а какова цена проезда в метро сейчас, какого цвета карточка с поездками сейчас и какого была до этого и во сколько обходится одна поездка городу? Популисты, итить...
Только проводить его должны турки с арабами - у них за воровство
разговор очень короткий.
І не треба рівняти клоуна Льоню з того самого шапіто що і теперешній клоун у верховній владі до Омельченка та Кличка - це найкращі київські мери.
Поскольку тов. Зеля в целях поднятия рейтинга переложил обязанность удерживать цены газ-тепло и пр. на МЕСТНЫЕ бюджеты, на дотирование транспорта денег просто НЕТ.