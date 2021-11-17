УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15105 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я
1 353 18
ліки (729) медицина (1438) лікарі (1095) лікування (561)

Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про безкоштовне лікування тяжкохворих препаратами без реєстрації

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про безкоштовне лікування тяжкохворих препаратами без реєстрації

Верховна Рада ухвалила в першому читанні та за основу законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття".

Це рішення підтримали 293 народних депутати, передає Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Законопроєкт визначає програми, в межах яких тяжкохворим пацієнтам з метою лікування можуть безоплатно надаватися незареєстровані в Україні лікарські засоби, а також визначає порядок та умови їх застосування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд звільняє від ПДВ ввезене в Україну обладнання для виготовлення вакцин та ліків проти COVID-19, - Шмигаль

Законопроєкт розширить доступ пацієнтів до незареєстрованих лікарських засобів та до програм дослідження лікарських засобів. Крім того, надасть можливість фармацевтичним компаніям впроваджувати такі програми і в Україні, ввозити і безкоштовно надавати лікарські засоби тяжкохворим пацієнтам

Також законопроєкт надає лікарям право призначати та застосовувати в медичній практиці лікарські засоби, що не пройшли процедуру державної реєстрації в Україні відповідно до чинного законодавства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада ввела штрафи за продаж ліків дітям

Законопроєкт прописує правила ввезення в Україну та постачання незареєстрованих лікарських засобів, призначення лікарями та використання пацієнтами лікарських засобів, призначених для застосування у програмах надання лікарських засобів зі співчуття.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Наконец-то! Есть куча препаратов, которые реально работают, а в Украине не зарегистрированы.
показати весь коментар
17.11.2021 15:08
+2
Це не безкоштовне лікування. а безкоштовне випробовування для компаній!
показати весь коментар
17.11.2021 15:09
+2
показати весь коментар
17.11.2021 15:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вони вже й не ховаються. Досліди триватимуть.
показати весь коментар
17.11.2021 15:05 Відповісти
Альтернатива - 700 померлих кожного дня та 7000 важкохворих кожного дня. Але ви й далі розповсюджуйте про "досліди".
показати весь коментар
17.11.2021 15:08 Відповісти
Тіки за це мають платити, а в нас - атраксьон нєвіданной щєдрості.
показати весь коментар
17.11.2021 15:10 Відповісти
Ви забули про ЗЄлєну 1000
показати весь коментар
17.11.2021 15:12 Відповісти
Можна Вам задати одне запитання ? Чи доводилося Вам у своєму житті займатися пошуком ліків для хворого без яких він не виживе , а у аптеках вони відсутні бо не пройшли реєстрацію ( перере-єстрацію ) ?
показати весь коментар
17.11.2021 15:33 Відповісти
Про "без них не виживе" не йдеться, не перекручуй.
показати весь коментар
17.11.2021 15:43 Відповісти
Та ні - саме про це і мова ! Так що не згущуй фарби ! Тут про ліки так званої "останньої надії" мову ведуть - не маєш бажання , не вживай і не експериментуй !
показати весь коментар
17.11.2021 15:48 Відповісти
Ну-ну.
показати весь коментар
17.11.2021 17:20 Відповісти
P.S. Я не від цікавості Вам запитання задав , просто на практиці знаю як від безсилля онкохворим вводять протигрибкові препарати призначені для лікування худоби , бо аналогічні для людей не пройшли перереєстрацію . Плюс до всього - коли вони у аптеках були вартість флакона становила щось гривень 10-20 , а нелегальні для тварин продають за 600 ((
показати весь коментар
17.11.2021 15:42 Відповісти
Таких препаратів, шо були й зникли, або просто не потрапили в країну - достатньо. Це ті, про які ти знаєш, шо воно і як. Тут йдеться про інше, читай.
показати весь коментар
17.11.2021 15:49 Відповісти
Я читати навчився давно , іноді і твої коментарі читаю ( часто у них розумні речі написані ) але тут ти неправий (( визнай і заспокойся !
показати весь коментар
17.11.2021 15:50 Відповісти
Ті препарати, про які ти кажеш як раз і не привезуть. Привезуть те, шо тре їм.
показати весь коментар
17.11.2021 15:53 Відповісти
Наконец-то! Есть куча препаратов, которые реально работают, а в Украине не зарегистрированы.
показати весь коментар
17.11.2021 15:08 Відповісти
Це не безкоштовне лікування. а безкоштовне випробовування для компаній!
показати весь коментар
17.11.2021 15:09 Відповісти
Ого, куди тебе понесло.
показати весь коментар
17.11.2021 15:25 Відповісти
показати весь коментар
17.11.2021 15:38 Відповісти
 
 