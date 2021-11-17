Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про безкоштовне лікування тяжкохворих препаратами без реєстрації

Верховна Рада ухвалила в першому читанні та за основу законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття".

Це рішення підтримали 293 народних депутати, передає Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Законопроєкт визначає програми, в межах яких тяжкохворим пацієнтам з метою лікування можуть безоплатно надаватися незареєстровані в Україні лікарські засоби, а також визначає порядок та умови їх застосування.

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Законопроєкт розширить доступ пацієнтів до незареєстрованих лікарських засобів та до програм дослідження лікарських засобів. Крім того, надасть можливість фармацевтичним компаніям впроваджувати такі програми і в Україні, ввозити і безкоштовно надавати лікарські засоби тяжкохворим пацієнтам

Також законопроєкт надає лікарям право призначати та застосовувати в медичній практиці лікарські засоби, що не пройшли процедуру державної реєстрації в Україні відповідно до чинного законодавства.

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Законопроєкт прописує правила ввезення в Україну та постачання незареєстрованих лікарських засобів, призначення лікарями та використання пацієнтами лікарських засобів, призначених для застосування у програмах надання лікарських засобів зі співчуття.