Ахметов про стосунки із Зеленським: На зустріч не прошуся. Олігархом себе не вважаю
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Бізнесмен Рінат Ахметов, який вже багато років займає перший рядок у списку найбагатших українців, розповів про своє ставлення до закону про деолігархізацію та стосунки із президентом Володимиром Зеленським.
"Я вже коментував своє ставлення до цього закону (про деолігархізацію. - Ред.): я не вважаю себе олігархом. Я - інвестор, а група СКМ - найбільший платник податків та роботодавець України. І, якщо буде потрібно, я готовий захищати своє ім'я в українських та міжнародних судах", - заявив Ахметов в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ
"Мій Фонд допомагає людям уже 16 років. Філософія Фонду й моя філософія - не проходити повз чуже лихо й чужий біль сприймати як свій. Тому мене "закликати" до допомоги не потрібно - ми допомагали й допомагатимемо… Щодо зустрічей із Президентом, то я на такі зустрічі ніколи не просився й не прошуся. Для мене головне - щоб Україна була успішною, а українці - щасливими. Це набагато важливіше за зустрічі з Президентом", - додав він, відповідаючи на питання, які зараз у нього взаємини з президентом Зеленським.
Будь ласка, зачекайте...
Главные активы остались в распоряжении олигарха!
Национализация ПриватБанка была недостаточной мерой решения проблемы. экс-советник главы СБУ Вадим Гриб.
национализация была лишь первой частью вопроса: "...а дальше надо было арестовать активы коломойского и забрать.
Активы национализировать. А сейчас что произошло?
Коломойский не пострадал в результате потери банка, ведь это уже была "пустышка".
"Забрали пустышку, активы остались у него, активы генерируют и сегодня миллиарды.", - отметил он.
что именно Игорь Коломойский - маркер, который показывает отношения власти с олигархами:
Поэтому для меня маркер для этой власти - Коломойский.
человек обворовал государство на 5 млрд, это ж мы, каждый с нашего кошелька вложили деньги в этот Приватбанк". --- https://hvylya.net/news/238936-vadim-grib-kolomoyskiy-eto-zhulik-i-vor
7 пароходів з вугіллям із ЗЄ-бєнькіного гундосіка чиї ?
Чем больше зажимают яйца олигархам, тем больше льётся дешевого говна на власть. Продажные СМИ и рады рубить бабло, а на правду спрос не велик...
И весь цензор никогда против него не шёл.
Вот такие у нас журналисты.
Гарний анекдот
власть для них - это продажные политики и чиновники , ждущие подачки от олигархов
И все владельцы этих энергоресурсов в стране - пророссийские, как, например, шуфрич.
Ахметов тоже их засланный казачок. Ведь цель россии была, чтобы украинцы полностью зависели от неё и от жадных олигархов в энергетической секторе.
Шаг за шагом они выкупили практически все Тэцы.
Такова была цель х-ла, и он её достиг.
Я нисколько не сомневаюсь, что ахметов - лютый враг Украины, осуществляющих наказы х-ла
Где крупная рыба клоуна Луценка?
Луценко: "украинский националист" Ахметов - попутчик революции Подпоручик ахмет рыжый мля. На побегушках у Фсб.
к Ахметову есть серьезные вопросы относительно темы национальной безопасности: "Но, есть же вопросы, когда начиналась война, роль Ахметова эти ж вопросы остались.
Агонь, блеать! Шах и мат, Клован!!
Ринат Ахметов - $2,8 млрд;
Виктор Пинчук - $1,4 млрд;
Петр Порошенко - $1,4 млрд;
Александр и Галина Гереги - $1,3 млрд;
Геннадий Боголюбов - $1,2 млрд;
Юрий Косюк - $1,1 млрд;
Константин Жеваго - $1,1 млрд;
Игорь Коломойский - $1 млрд;
Вадим Новинский - $810 млн;
Александр Ярославский - $725 млн.
Поверю в Президента, который сделает ЭТО