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Ахметов про стосунки із Зеленським: На зустріч не прошуся. Олігархом себе не вважаю

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ахметов про стосунки із Зеленським: На зустріч не прошуся. Олігархом себе не вважаю

Бізнесмен Рінат Ахметов, який вже багато років займає перший рядок у списку найбагатших українців, розповів про своє ставлення до закону про деолігархізацію та стосунки із президентом Володимиром Зеленським.

"Я вже коментував своє ставлення до цього закону (про деолігархізацію. - Ред.): я не вважаю себе олігархом. Я - інвестор, а група СКМ - найбільший платник податків та роботодавець України. І, якщо буде потрібно, я готовий захищати своє ім'я в українських та міжнародних судах", - заявив Ахметов в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ

"Мій Фонд допомагає людям уже 16 років. Філософія Фонду й моя філософія - не проходити повз чуже лихо й чужий біль сприймати як свій. Тому мене "закликати" до допомоги не потрібно - ми допомагали й допомагатимемо… Щодо зустрічей із Президентом, то я на такі зустрічі ніколи не просився й не прошуся. Для мене головне - щоб Україна була успішною, а українці - щасливими. Це набагато важливіше за зустрічі з Президентом", - додав він, відповідаючи на питання, які зараз у нього взаємини з президентом Зеленським.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Чернєв: Ахметов перейшов до відкритого протистояння з Зеленським
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Топ коментарі
+47
лживая даунбасская мразь!..
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17.11.2021 15:43
+31
в тему:
Активи держпідприємств знизились на майже 400 мільярдів
Серед працюючих підприємств прибутковими є лише 25% від загальної кількості.
Олег Леусенко:
Та ви ШО?
Ай-яй-яй, а хто це зробив?
За Порошенка активи держкомпаній щороку зростали, бо там не було людей олігархів.
- Але ж Порох - барига, а наш Вовочка бореться з олігархами!1!
Дивлячись на арифметику, з олігархами боровся Порох, а Вовік разом з ними краде.
Зробили разом!

Орест Петренко:
За Порошенка підприємства Укроборонпрому працювали стабільно, часто в 2-3 зміни.
Зараз працюють 3-4 дні на тиждень

Велике кумівство Зеленського
Друзів в ОПу, кварталівців на ТОП-посади, до корита Великого крадівництва!
Попри обіцянки Зеленського не призначати на держпосади "друзів-кумів", високі посади отримали 30 його друзів чи родичів. Їх кар'єри стрімко розвиваються

Черговий слуга з банди Зеленського нардеп Ковальов на авжеж незадекларованому авто Mercedes S560, за $100 тис. на величезній швидкості влетів у фуру та отримав черепно-мозкову травму.

Сметанат борщу:
У свій час деяким військовим не сподобалась тисяча доларів від Порошенка, тому вони вирішили почекати тисячу гривень від зеленського.

Hon. Judge Dredd:
Новими барвами заграв вираз "штука зелені"

Yevgeniy Mudzhyri™:
Дотерпел до последнего и не растаможивал бляху - получи льготу.
Дотерпел до последнего и не привился - получи тысячу.
Я себе немного по-другому представлял справедливость.

КиївМіськБудда:
ТСК Верховної Ради не вдалося з'ясувати, хто ввів українців в оману, обіцяючи кінець епохи бідності й брехні.
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17.11.2021 15:53
+30
жаль что эта падла хитрож*пая долго думала на чьей стороне остаться и где ему будет спокойнее...
иногда кажется, что в далеком 2014 году одной его личной охраны хватило бы чтоб отпи*** всяких там гиркиных-*********... и надавав ментам по щекам - восстановить покой на Донбассе...
но оно взвешивало и подсчитывало.... (только за одно ему говорили спасибо в далеком 2014 - за качественно построенный к евро 2012 ДАП... и если бы не коварство сукирашкиных ублюдков... бетон бы выдержал !!!)
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17.11.2021 16:10
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Як тут не згадати Класика: "Едгар, цинічний гвалтівник собак та кіз, згодом статечна людина, член суспільства, депутат палати лордів."
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17.11.2021 16:17 Відповісти
ждем интервью бородатой бЭни - тоже не олигарх...
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17.11.2021 16:03 Відповісти
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17.11.2021 22:09 Відповісти
Вадим Гриб: Коломойский - это жулик и вор!. обворовал государство на 5 млрд.это ж мы, каждый с нашего кошелька вложили деньги в этот Приватбанк".
Главные активы остались в распоряжении олигарха!

Национализация ПриватБанка была недостаточной мерой решения проблемы. экс-советник главы СБУ Вадим Гриб.
национализация была лишь первой частью вопроса: "...а дальше надо было арестовать активы коломойского и забрать.
Активы национализировать. А сейчас что произошло?
 Коломойский не пострадал в результате потери банка, ведь это уже была "пустышка".
"Забрали пустышку, активы остались у него, активы генерируют и сегодня миллиарды.", - отметил он.
что именно Игорь Коломойский - маркер, который показывает отношения власти с олигархами:
Поэтому для меня маркер для этой власти - Коломойский.
человек обворовал государство на 5 млрд, это ж мы, каждый с нашего кошелька вложили деньги в этот Приватбанк". --- https://hvylya.net/news/238936-vadim-grib-kolomoyskiy-eto-zhulik-i-vor
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17.11.2021 22:33 Відповісти
Ахметов троль еще тот
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17.11.2021 16:04 Відповісти
имєєт під собою економічєскіє основанія

7 пароходів з вугіллям із ЗЄ-бєнькіного гундосіка чиї ?
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17.11.2021 16:20 Відповісти
Ну давайте, порохоботы, восхваляйте Ахметку! Какой молодец, обворовал страну и теперь меценатствует с широкого плеча! Со всеми презами зарешивал, а тут такое.
Чем больше зажимают яйца олигархам, тем больше льётся дешевого говна на власть. Продажные СМИ и рады рубить бабло, а на правду спрос не велик...
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17.11.2021 16:10 Відповісти
И это правда. Я что-то не припомню, чтобы правдолюб Бутусов хоть когда -нибудь провел расследования об этом мерзавце ахметове.
И весь цензор никогда против него не шёл.
Вот такие у нас журналисты.
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17.11.2021 16:21 Відповісти
а с 14го года о нем и неслышно практически, такой себе вакуум сделали .Единственное о чем постили за все годы это о домике новостройке, но это такая мелочь на его фоне и за такой период.Так что ахмета серый кардинал, что при порохе что при зелене.
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17.11.2021 16:30 Відповісти
Чем больше зажимают яйца олигархам, тем больше льётся дешевого говна на власть
Гарний анекдот
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17.11.2021 16:26 Відповісти
При чем на любую власть
власть для них - это продажные политики и чиновники , ждущие подачки от олигархов
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17.11.2021 17:07 Відповісти
Еще один больной на голову- когда это порохоботы восхваляли ахметку? Белены объелся или кремлевская методичка прижала яйки?
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17.11.2021 16:31 Відповісти
Твой любимый клоун еще при Кучме на корпоративах СКМ прыгал, как ручная обезьянка. Только обезьянка потом сбежит в Израиль, а Ахметов останется и продолжит доить Украину. Не с клоунскими мозгами Ахметова выковыривать.
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17.11.2021 19:04 Відповісти
Зероссофил, че ты пиз.ишь, у вас там в опе все такие кретины?
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18.11.2021 06:34 Відповісти
владеет пол украины, погань и он не олигарх
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17.11.2021 16:11 Відповісти
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17.11.2021 16:16 Відповісти
Неспроста российские засланцы [новинский, григоришин] выкупили в Украине энергоресурсы.
И все владельцы этих энергоресурсов в стране - пророссийские, как, например, шуфрич.
Ахметов тоже их засланный казачок. Ведь цель россии была, чтобы украинцы полностью зависели от неё и от жадных олигархов в энергетической секторе.
Шаг за шагом они выкупили практически все Тэцы.
Такова была цель х-ла, и он её достиг.
Я нисколько не сомневаюсь, что ахметов - лютый враг Украины, осуществляющих наказы х-ла
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17.11.2021 16:16 Відповісти
И я о том же. Почему российские войска не тронули вотчину Ахметова в 1914 году? Только не надо рассказывать что это благодаря добробатам.
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17.11.2021 17:02 Відповісти
В 1914 вотчина Ахметова была в глубоком тылу.
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17.11.2021 18:29 Відповісти
Этот волк пытается надеть овечью шкуру
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17.11.2021 17:05 Відповісти
Какламойский с тремя гражданствами и открытыми уголовными делами в трёх странах 😂БЛАГОДЕТЕЛЬУкраины
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17.11.2021 18:27 Відповісти
Он же вас кормил, даунбасяне неблагодарные
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18.11.2021 02:30 Відповісти
Та який же він олігарх? Посто звичайнісінький бандит.
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17.11.2021 16:17 Відповісти
Та так ,винуватий Луценко,що коли так хвацько під*їхав до хатинки на БТРі,а потім чомусь злиняв.
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17.11.2021 18:23 Відповісти
Підіймав собі ціну)))) бугагага Югік))))
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18.11.2021 03:11 Відповісти
А чего ему себя считать олигархом? Все знают, что олигарх у нас один, под него и закон придумали недоумки😁
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17.11.2021 16:18 Відповісти
Олигархом можешь себя не считать, но телеканалы от греха подальше на водителя перепиши! Так все неолигархи сейчас делают.
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17.11.2021 16:19 Відповісти
А ***** ваше вонючее как делает? На бункере сидит?
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18.11.2021 02:31 Відповісти
Теперь Ахметов - инвестор, Беня - предприниматель , Новинский - божий меценат, Пинчук - меценат экс-президента, Порошенко - лидер партии......
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17.11.2021 16:21 Відповісти
Порошенко ещё и лидер оппозиции! На секундочку!
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17.11.2021 16:23 Відповісти
А шо так мало?
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17.11.2021 18:28 Відповісти
Интересно, сколько порохоботов лайкнуло?))
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17.11.2021 19:55 Відповісти
ты сч итай тех, кто тебе по губам повозили)))
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17.11.2021 23:54 Відповісти
********, шло бы ты отсюда
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18.11.2021 02:33 Відповісти
долпоепы 73%, почему рыжая скотина до сих пор не сидит, а только богатеет приивашей бубочке?
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17.11.2021 16:23 Відповісти
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17.11.2021 17:17 Відповісти
Патамуша он папутчик лывалюции.. как сказала одна шоколадная скотина
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17.11.2021 18:29 Відповісти
Ботоксная скотина вас с бутылки не снимает)
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18.11.2021 02:34 Відповісти
Почему при Порошенко его не посадили вот это вопрос жирный.... и такой же вопрос и Зе.

Где крупная рыба клоуна Луценка?
Луценко: "украинский националист" Ахметов - попутчик революции Подпоручик ахмет рыжый мля. На побегушках у Фсб.
к Ахметову есть серьезные вопросы относительно темы национальной безопасности: "Но, есть же вопросы, когда начиналась война, роль Ахметова эти ж вопросы остались.

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17.11.2021 21:47 Відповісти
**** брехливая ! Это ж ты зэка породил. А теперь ты белый и пушистый? Лицемер ты лугандоновский а не боготворе!
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17.11.2021 16:25 Відповісти
зека породил ТУПРЫЛЫЙ недонарод)))) который породил и ВЕЛИКОГО ЗЕ
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17.11.2021 16:49 Відповісти
Ахметке нужен был свой лугандоновский человек в Киеве, за это он отдал Кучмовозу Киевстар… так зэк очутился в Киеве, не помню его первую подсаду но по-моему вицик. Ну а потом пошло поехало, опять же не без бабок ренаткиных. Особенно на президентских выборах ахметка столько ввалил! Я помню давнее давнее ( когда зэка из Донецка брали в Киев как офигенного хозяйственника) интервью Кучмы по поводу зачем вы берёте в уряд судимого? Ответ - вы что судимость давно сняли и даже в партию коммунистическую (КПСС)приняли а это ого го и не шутки!!! Так при чем здесь народ? Что касается зельца - согласен дятлы за клоуна голосовали. Тупые и по приколу. А ещё абсолютно все евреи Украины.
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17.11.2021 17:13 Відповісти
какая то дичь))) а в 2010м кто выбрал витю?))) конечно же не народ, его инопланетяне закинули)))) виноват кто угодно, только не я))) а евреи в сто раз умнее и совестней чем ты. они никогда не поведутся на низкие тарифы или за мир во всем мире)))
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17.11.2021 17:29 Відповісти
Не голосовал ни за того ни за другого! на что велся ты , умный, я не знаю! Про евреев ведаю не по наслышке , у меня их много и среди соседей на киевском подоле и среди одноклассников и среди сокурсников , среди коллег по работе и среди волейболистов и т.д. И все за зелю. Как сказал мне один из них - что им очень надо было доказать что еврей сможет стать гарантом Украины. Сейчас, когда спрашиваю - ну что мол зеля оправдал ваши надежды? Стал гарантом и что далее? Морщатся и уходят от разговора переводя стрелы. Правда есть такие что говорят - а ему тупо не дают ничего делать!
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17.11.2021 17:38 Відповісти
А с его мозгами не надо и умно не давать, ему хватит и тупо.
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17.11.2021 19:07 Відповісти
Если бы Кучма зэка в Киев не притянул, не был бы твой Янека никем ну максимум мэром лугандоновский но не более. Поэтому я про смычку Кучмы и Ахметки в деле вытягивания на арену зэка и писал. Где же тут дичь?
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17.11.2021 17:44 Відповісти
вот именно, если бы да ка бы))) на донбасе крутились нормальные бабки, электората хватало. с кучмой или без но донецкие появились бы в киеве
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17.11.2021 17:50 Відповісти
Ну я ж не спорю, но ахметка выбрал именно зэка!!! Не знаю как тебе, а мне всегда было стыдно за то ,что у нас в единственной стране мира президентом выбрали дважды сидевшего зэка-рецидивиста!
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17.11.2021 17:55 Відповісти
а мне намного стыднее за президента который ни дня до избрания не занимался политикой, не был даже главой селерады и его сразу поставили управлять 40 млн страной, но мало того наш мудрый нарИд пошел и отдал ему еще и парламент))))) у зели сейчас власти больше чем у ***** в раше))) и что ты с ним сделаешь?
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17.11.2021 18:04 Відповісти
Согласен, мне тоже стыдно. Хоть я и не голосовал за него но стыдно. Это называется «румынский стыд». Как говорится каждому овощу свой фрукт. Тогда был зэк-рецидивист , сейчас клоун со своей клоунской командой….
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17.11.2021 19:03 Відповісти
и поверь, через год никто не признается что голосовал за зе))))) сущность человека
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18.11.2021 18:41 Відповісти
Раз раби не в змозі, то вони один одному горлянки перегризуть
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17.11.2021 16:28 Відповісти
За велосипед еще Ахметов отсидел или нет?
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17.11.2021 16:32 Відповісти
Ахметов-нехороший человек. Но кто мешает вставлять его в законные рамки. Продались,наделали преференций,а теперь работают на аплодисменты буратин.Один антимонопольная закон нерил бы половину проблем по всем олигархам.
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17.11.2021 16:36 Відповісти
Путин тоже не считает что российская армия воюет в Украине...
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17.11.2021 16:42 Відповісти
И, если потребуется, я готов защищать свое имя в украинских и международных судах", на фото банда Брагина в кожаке инвестор 1995 год
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17.11.2021 16:43 Відповісти
Его первые бизнес-партнеры по донбасским штольням разложены.
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17.11.2021 19:09 Відповісти
Он себя много кем не считает, он просто есть олигарх
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17.11.2021 16:45 Відповісти
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17.11.2021 16:46 Відповісти
Порошенко не олигарх, теперь им стал ахметов. ВОПРОС: Кто же у нас назначен олигархом, неужели уборщица баба Валя??!!!
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17.11.2021 16:46 Відповісти
На нет и суда нет, ответили у клоуна...
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17.11.2021 16:54 Відповісти
"Мой Фонд помогает людям"_________"людьми" он наверно считает себя и свой выводок??
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17.11.2021 17:19 Відповісти
пусть этот "инвестор" объяснит ПОЧЕМУ ему 30 лет(!) НЕ ДАЮТ ВИЗУ США?! столько бабла было выкинуто на всевозможных "лоббистов" и "решал" а результат 0(зеро) - американцы этого бандита в упор не хотят видеть на американской земле!!!!
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17.11.2021 17:26 Відповісти
Ні, ні,ні,ні...Він не олігарх. Він інвестор... Він інвестує свій капітал в офшори.)))
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17.11.2021 17:40 Відповісти
Так Ахметову нічого боятись, цей закон прийнято виключно через Порошенко.
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17.11.2021 17:47 Відповісти
Порошенко никто до выборов и пальцем не тронет... Это самый лучший вариант для Зеленского, чтобы выиграть во второй раз
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17.11.2021 18:33 Відповісти
Это так у вас на лубянке считают?
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18.11.2021 02:37 Відповісти
Почитай комметарии сторонников Пети. Поймешь, почему Петя "пролетает" именно благодаря таким сторонникам.
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01.01.2022 20:56 Відповісти
мразь
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17.11.2021 17:47 Відповісти
простил бы зеленскому многое, если б он деклассирвал людей с фамилиями ахметов порошенко коломойский пинчук.
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17.11.2021 17:51 Відповісти
На Прямому в ці хвилини розпочинається марафон "Хто злив справу вагнерівців" по матеріалам оприлдненого звіту Белінкета
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17.11.2021 17:59 Відповісти
Цей канал дивляться 100 інвалідів і ще 100 глухих
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17.11.2021 18:35 Відповісти
Тебе по душе больше скабеиха и первый анал?
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18.11.2021 02:38 Відповісти
Для юго-восточного быдла сойдет. Сей час по "УКРАИНЕ" покажут как пару килограмм гречки от "фонда РИНАТУШКИ" раздали и вуаля... неделя воспевания од от маларосскава биомусора ему обеспечено.
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17.11.2021 18:06 Відповісти
СЛАВНО АХМЕТКУ НА БАБЛО КИНУЛИ! НЕ ТАК ПОДОШЕЛ К ДОЙНОЙ КОРОВЕ ВОТ И ПОЛУЧИЛ КОПЫТОМ В ЛОБЕШНИК. А ТО ПРИВЫК ДОИТЬ УКРАИНСКИЙ НАРОД , РЫЖИЙ УПЫРЬ. АТУ ЕГО, АТУ!
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17.11.2021 18:09 Відповісти
Я вже коментував своє ставлення до цього закону: я не вважаю себе олігархом. Я - інвестор,
Агонь, блеать! Шах и мат, Клован!!
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17.11.2021 18:10 Відповісти
Інвестор знатний. Такі "інвестиції" вклав в нерухомість за кордом, що і МВФ не снилося!
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17.11.2021 18:17 Відповісти
Якщо, не дай Бог, Путін наобіцяв Ахметову царювання на "Юго-Востоке", який він збирається захопити вже незабаром, то все виглядає ще гірше ніж здається. Хоча не вірю, що хитрий татарін такий дурак, що повірить росіянам. Зараз важливо не втратити державність, ядро, єдність перед війною. Повторюю, Зе не здав національні інтереси Росії (погоджуюсь, що ситуація з вагнерівцями була вкрай неприємна, але ми всього не знаємо, до Порошенка теж було багато питань під час війни), головне, що курс правильний - на Європу, до НАТО, подалі від рашки. Якщо Зе, щось зробить накшталт Януковича, я буду перший на барикадах! Але не зробив і, гадаю, не збирається. Плани Росії очевидні: за допомоги грошей, п'ятої колони, симпатизуючих олігархів дестабілізувати ситуацію, викликати хаос та анархію, Майдан 3... і знову напасти. Нічого нового в цьому Світі! Якщо це українці зрозуміють, країну можна буде врятувати. Єднаємось навколо ідеї, а не людини! (Голосував я за Порошенко і якби були вибори, то знову голосував би за ньго, бо не бачу інших достойних кандидатів, але Порошенко не пройде, т.я. має дуже великий антирейтінг серед нашого "малоросійського" населення.
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17.11.2021 18:21 Відповісти
Если даже Зеленский в конце каденции публично споет песню про батька Бандеру и Украину мати, это ни на йоту не исправит весь тот вред, что он причинил Украине.
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17.11.2021 19:12 Відповісти
Он во многом прав, там давняя история с КГБ СССР. Это как Фирташ, которому залог по решению Австрийского суда, в 400000 лямов, оплатил Газпром, удивительно да? Только Украине от этого не лучше, а наверное наоборот...
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17.11.2021 18:23 Відповісти
Такі ось "ІНВЕСТОРИ" всю Україну розікрали. Кругом куди не поглянь одні руїни від колись могутньої економіки та сільського господарства.
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17.11.2021 18:31 Відповісти
мразь компрадорская - единственная цель которого вывоз денег с Украины полученых с примитивной добычи сырья
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17.11.2021 18:43 Відповісти
Ахметов "озаботился" "счастьем украинцев"!А когда трижды судимого Януковича с директора автобазы яростно продвигал до постов премьер-министра и президента Украины, когда огромные деньги выделял на противопоставление Донбасса и Украины, на разжигание там ненависти ко всему украинскому - он тоже тогда заботился о "счастье украинцев"?
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17.11.2021 19:31 Відповісти
Во гнида, брешет даже не краснея, за Украину "беспокоится", чтоб украинцы были "счастливы". Тварь ты самая настоящая, ограбил украинцев, а теперь за наши же деньги, благотворительностью занимаешься. Хитрожопый ты рыжий лис, думаешь народ совсем глупый, не понимает твою "благотворительность".
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17.11.2021 19:44 Відповісти
наш народ не совсем конечно глупый но зато терпеливый до смерти
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17.11.2021 23:22 Відповісти
дайте зеленскому кобуру с наганом - оденьте его в кожанку - пусть пузьіриться. Все єто спектакль - пиар зеленского и его командьі на придуманом законе об олигархах. Єто и пиар Ахметова (тьі зеленский надоел - так воспринимается ответ Ахметова).
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17.11.2021 20:07 Відповісти
Это падло Ахметов не считает себя олигархом, при этом покупая самую дорогую в Лондоне квартиру или в Австрии очень дорогой особняк. Конфисковать все в Украине - тогда точно не будет олигархом.
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17.11.2021 21:35 Відповісти
Злодій творцем не буває......це біда країни
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17.11.2021 22:08 Відповісти
Топ-10 богатейших украинцев по версии Forbes Ukraine

Ринат Ахметов - $2,8 млрд;
Виктор Пинчук - $1,4 млрд;
Петр Порошенко - $1,4 млрд;
Александр и Галина Гереги - $1,3 млрд;
Геннадий Боголюбов - $1,2 млрд;
Юрий Косюк - $1,1 млрд;
Константин Жеваго - $1,1 млрд;
Игорь Коломойский - $1 млрд;
Вадим Новинский - $810 млн;
Александр Ярославский - $725 млн.
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18.11.2021 00:46 Відповісти
ринат не олигарх, ваще не олигарх
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18.11.2021 01:31 Відповісти
тут только трижды - ха-ха-ха! заливает олигарх ахмет-бандюк знатно.
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18.11.2021 02:00 Відповісти
Сколько же здесь говноботов, ***** команду дал?
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18.11.2021 02:42 Відповісти
Да да, не гоните беса на уважаемого Ринат Леонидыча.
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18.11.2021 06:58 Відповісти
Браток, сдал Даунбас, должен сидеть пожизненно.
Поверю в Президента, который сделает ЭТО
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18.11.2021 08:29 Відповісти
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