Ахметов про стосунки із Зеленським: На зустріч не прошуся. Олігархом себе не вважаю

Бізнесмен Рінат Ахметов, який вже багато років займає перший рядок у списку найбагатших українців, розповів про своє ставлення до закону про деолігархізацію та стосунки із президентом Володимиром Зеленським.

"Я вже коментував своє ставлення до цього закону (про деолігархізацію. - Ред.): я не вважаю себе олігархом. Я - інвестор, а група СКМ - найбільший платник податків та роботодавець України. І, якщо буде потрібно, я готовий захищати своє ім'я в українських та міжнародних судах", - заявив Ахметов в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ

"Мій Фонд допомагає людям уже 16 років. Філософія Фонду й моя філософія - не проходити повз чуже лихо й чужий біль сприймати як свій. Тому мене "закликати" до допомоги не потрібно - ми допомагали й допомагатимемо… Щодо зустрічей із Президентом, то я на такі зустрічі ніколи не просився й не прошуся. Для мене головне - щоб Україна була успішною, а українці - щасливими. Це набагато важливіше за зустрічі з Президентом", - додав він, відповідаючи на питання, які зараз у нього взаємини з президентом Зеленським.

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