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Кожен 5-й українець звинувачує у погіршенні ситуації з COVID-19 нещеплених, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Кожен 5-й українець звинувачує у погіршенні ситуації з COVID-19 нещеплених, - опитування. ІНФОГРАФІКА

21% опитаних українців (кожен п’ятий) звинувачують у погіршенні епідеміологічної ситуації людей, які відмовилися вакцинуватися. 15% звинувачують Міністерство охорони здоров’я. Президента та Кабінет Міністрів вважають винними 7-8% респондентів.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 10-13 листопада 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.

"46% опитаних зазначили, що вже вакцинувалися (перше, або ж друге щеплення). 16% вказали, що готові вакцинуватися, 36% – не готові.... За останній місяць зросла кількість тих, хто зробив щеплення (з 36 до 46%). Відносно більше тих, хто не бажає вакцинуватися, серед молодих респондентів", - сказано в повідомленні щодо результатів опитування.

Крім того, підбиваючи результати попитування, зазначається, що:

• 55% підтримують обов’язкову вакцинацію представників певних сфер (вчителі, медики, державні службовці), 35% - проти цього. Заборону відвідувати громадські заклади без COVID-сертифікату або тесту підтримують майже 40%, проти – 53%. Заборону користуватися громадським транспортом підтримують майже 30%, натомість не підтримують – 65%.

• Загалом обов’язкову вакцинацію представників певних сфер, а також перебування у громадських місцях лише з COVID-сертифікатом або тестом більше підтримують старші опитані, мешканці Києва і Центру, а також ті, хто мають щеплення або лояльні до вакцинації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Близько 1 млн українців вважають, що вакцина зробить їх мутантами, - опитування Українського інституту майбутнього

• Майже три чверті опитаних (71%) вважають порушенням прав запровадження обмежень щодо невакцинованих людей. 26% – протилежної думки. Найбільше останніх у Києві, серед найстарших опитаних та тих, хто вже вакцинувався. При цьому 49% не підтримують політиків, які не вакцинувалися проти коронавірусу. 35% респондентів байдуже щодо цього. 14% – підтримують таких діячів. Найбільше противників політиків-антивакцинаторів серед жителів столиці, найстарших та тих, хто вже вакцинувався, або ж хоче зробити щеплення.

• Дві третини респондентів (61%) вірять в те, що Україна здатна розробити власну вакцину від коронавірусу. 37% – не вірять. Найбільше тих, хто оптимістично оцінює можливості нашої держави щодо розробки вакцини, серед найстарших.

Кожен 5-й українець звинувачує у погіршенні ситуації з COVID-19 нещеплених, - опитування 01

Кожен 5-й українець звинувачує у погіршенні ситуації з COVID-19 нещеплених, - опитування 02

• 40% респондентів вважають, що ніхто не винен у зростанні захворюваності на коронавірус.

"Натомість кожен п’ятий (21%) звинувачує у погіршенні епідеміологічної ситуації людей, які відмовилися вакцинуватися. 15% звинувачують Міністерство охорони здоров’я. Президента, Кабінет Міністрів вважають винними 7-8%, місцеву владу – 2%. У самовільні причини зростання захворюваності частіше вірять ті, хто не хоче вакцинуватися. Натомість вакциновані та ті, хто мають намір це зробити, частіше звинувачують у зростанні епідемії тих, хто не має наміру щепитися від коронавірусу", - зазначають в Соціологічній групі "Рейтинг", коментуючи результати опитування.

Кожен 5-й українець звинувачує у погіршенні ситуації з COVID-19 нещеплених, - опитування 03

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+31
...ну да, ну да. А как получил дозу вакцины - сразу в комплекте получает удостоверение Дункана МакЛауда и выкидывает одноразовую маску, которую носит месяц, в урну, он ведь теперь бессмертный. А после этого цепляет британскую версию китайского триппера и без симптомов разносит ее везде, где только может, а может-то много где - он ведь лицензированный бессмертный с QR-кодом...
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17.11.2021 16:06
+28
Давно известный парадокс" сломленный считает виноватыми не тех кто его сломил, а не сломленных"
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17.11.2021 16:18
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Навіть свиня і собака зрозуміє, що неперевірену вакцину колоти не можна.
Тим більше - не питаючи пацієнта про протипоказання.
Тим більше - викручуючи руки, відсторонюючи людей від роботи
і можливості пересуватися в метро.
Це не турбота, а диктатура.
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17.11.2021 19:48 Відповісти
"Неперевіренною" вацкина була 150 років тому, коли кожен десятий вакцинованний помирав від сепсісу , який відкрили вже після того , як позбавилися віспи .
Але тоді одно пролетарія суддя в ВБ оштрафував на 50 фунтів (річний прибуток) за те , що бідолаха відмомився вакцинувати доньку після того , як два його сина померли (судячи по опису - від "сепсіса") після вакцинації .

А 120 років тому одесит Вл. Хавкін в Індії себе вколов спочатку штамп бубонної чуми , а потім холери . Ось та вакцина була дійсно неперевіренна . Ось йому вдалось переконати індусів . Деяких британці таки змусили . Але факт -- тоді був останній сплах цих хвороб й тому в Мобаї інститут названо іменем Володимира Хавкіна . Й також вулиці . До цього в Індії від чуми помирало до 5 млн. від кожного спалаху .

Так ось якщо б 150 років тому хтось з лідерів якось рахувався з думками антиваксерів (які в 10 разів більше мали об"єктивних резонів ніж сьогодні) так ось би в світі не було б вже ніколи не білої раси , ні жовтої , а ні чорної -- виключно пупирчата була б .

Сьогодні вже 5 млд. людей зробили вакцину й в їх рога з копитами не вірісли .
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17.11.2021 20:03 Відповісти
Ми живемо не 150 років тому, а сьогодні, коли Біл Гейтс оприлюднив плани по скороченню населення Землі.
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17.11.2021 20:24 Відповісти
да ты шо! Может скинешь ссылочку, врунишка?
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17.11.2021 20:53 Відповісти
Йой не кажіть , 150 тому , якщо почитати Федіра Д. , то йому той барон Родшильд прямо у його щі насцякав . Такий собі паучара ... Усю нашу кульку мережами оплутав й вже завтра до горла нашого інгомана й добереться . Саме комедне , що як раз до Раїсі й Достоєвського той Родшильд жоного хижацького плану не мав - від слова взагалі . Так дрібна собі параноя гАспадіна Федіра . Але тому, кого майже не стратили за читання листа Белінського Гоголю - тому параноїдальні жахи вибачити можна .
Бо той Родшильд дійсно не був мамою Терезою . Та й відомим інтелектуалом не був .... До-речі теж помер не встигнувши захопити міжгалактичних гуманоїдів . "Імперія" була набагато меньшою .

Щодо Біла Гейтса -- оце звиняйте . Серед міліардерів нема більш людяного й інтелектуально розвинутого ніж старина Біл . За більше 30 років стажу є в мене крітерій . Який ти властник й господарь , така ти й людина . Скільки перебачив нелідей на дрібнесеньких таких собі посадах . Деякі самі не гадять , а наймають інших , що доносили , що слідкували за робітниками - мерзота .

А в MS - я майже не знаю жодної людини яка від Біла збігла до інших . MS та Гугла першими відмовились від менеджменту нижньої й середньої ланки . Від цієї плесені , яка не має фаха , але в інших місцях виконувала роль "надглядачів" .
Ці дві компанії найбільш демократичні и при цьому продуктивнійші за тих , хто тримає наглядачів-паразитів .
Про того ж Джобса завжди казали , що він сноб , що він навіть того ж друга Стіва Позняка не цінував . Що казати про інших найманих . Й що в Еплі може тільки серкретаркі й мен-пауер залишився за останні 20 років . А усі розробники повтікали , бо не було жодного , якого він не називав ідіотом ....
А в Мелкософті 20 міліонерів й досі працюють з 1991 року . Всім відомо , що Біл він демократ , навіть соціал-демократ й тому свої особисті гроші витрачає на соціальні програми , а не на яхти , віли й розваги для свої діточок мажорів .
Як батько я його не до кінця розумію , але констатую , що це показник людяності і демократичності не показної , а світооглядної .
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17.11.2021 21:30 Відповісти
Запитайте у країнах Африки, де Білл Гейтс проводив вакцинацію.
Як там з народжуваністю.
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17.11.2021 22:11 Відповісти
очень хорошо в Африке с рождаемостью.
уж получше чем в Европе или тем более в Украине.
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17.11.2021 23:29 Відповісти
Чувак, якщо ти проти Біла Гейтса, то швидко пішов і видалив вінду з компа! Навіщо тобі цей ворожий продукт? А то раптом Біллі за тобою через віндовс стежить?
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17.11.2021 23:33 Відповісти
Біллі за ним не тільки стежить, а ще й викладає в Інтернет всі його відео. Шантажує та вимагає гроші.
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18.11.2021 00:03 Відповісти
А причому тут вакцини типу Пфайзера чи Модерни, які колють в Європі та Америці, де населення і так саме по собі скорочується через малу народжуваність? Якщо скорочувати населення, то в Африці, Індії та Китаї, а тамколють Астра Зенеку чи Коронавак...
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17.11.2021 23:35 Відповісти
Адійот! Свиня та собака ніколи не зрозуміє, що таке вакцина та для чого вона потрібна. Для цього є людина, яка і бореться з хворобами у тварин завдяки вакцинації.

Ці антивакси реально хворі на голову.
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18.11.2021 00:08 Відповісти
ЖОЛОБАК Надежда Михайловна, кандидат биологических наук, доцент (по совместительству).
В 1987 году с отличием окончила Киевский национальный университете им. Т. Г. Шевченко, квалификация - вирусолог. В 2001 году защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Интерфероногенное и антивирусное действие молекулярных комплексов дрожжевая РНК - тилорон». В 2010 году за цикл научных работ «Молекулярно-биологические особенности интерфероногенеза и создание научно обоснованных подходов использования препаратов интерферона и их индукторов при патологии» получила премию НАН Украины им. А. В. Палладина. В 2015 г. докторская диссертация на тему «Природные и синтетические низкомолекулярные соединения как регуляторы процесса вирус-клеточного взаимодействия» представлена к рассмотрению Учёного совета Института микробиологии и вирусологии им. Д. К. Заболотного НАН Украины.

Читает курс лекций по дисциплинам «Микробиология и гигиена», «Биология клетки», «Микробиология и вирусология».

За последние 5 лет опубликовано 43 статьи, из них с импакт-фактором выше 2 - 11 статей, до 2 - 8 статей, в журналах, входящих в базу данных SCOPUS - 9 статей, отечественные издания - 12 статей; 2 патента России, 4 патента Украины на полезную модель. Индекс Гирша - 9 (Google Scholar). Член общества микробиологов Украины.
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18.11.2021 08:49 Відповісти
Доктор Менделе теж мав діплом й якусь ступень в медицині .

Ця жіночка пропонує щось на кшалт нацисткої ідеалогії , коли хворі й старі нехай собі помирають від віруса , який їм "подарували" любі здорові й сильні онуки .
Інший варіант в інших її інтервью десть достати додаткових 50-100 млд. створити медицину прямо зараз рівня Франції й Германії при кількості медиків як при системі Семашко . Й навіть це , як показав досвіт Франції , Італії , Бельгії (коли відслідковували ланцуз захворювання й спробували каратнит вводити виключно по цим ланцюгам) навіть це не давала такого ефекту , як при двох дозах вакцини

Знаєте на Московії є й зараз один чудовий й видатний академік матиматики . Раптом він вирішив , що й історик й таке собі вигадав .

До речі академік й номбелевський лауреат Жорез Алфьоров він вже 20 років як член КПРФ .

За маразм поки йще не відбирають звання й ступені .

Я казав за діючих науковців , а не тих , хто "повернувся до Бога" (або знайшов себе в іншіх різновидах схоластики)
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18.11.2021 09:53 Відповісти
ну и как вы ему отомстите?
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17.11.2021 19:26 Відповісти
Этим полезным дуракам не страшен не снег не зной. Сказали уколоть, значит уколятся) Дарвин снова хлопает в ладоши)
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17.11.2021 20:29 Відповісти
Це стаття для визначення антиваксів та кацапських ботів.
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17.11.2021 19:18 Відповісти
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17.11.2021 19:39 Відповісти
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17.11.2021 19:52 Відповісти
так может через 30 лет курения наконец одышка началась наконец-то, дурилко?
))
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17.11.2021 23:33 Відповісти
Не дай Боже тобі бачити як рідні в лікарні від цієї зарази лежать.
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18.11.2021 00:07 Відповісти
Й що не буде права ?!
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17.11.2021 20:07 Відповісти
Це борзе та розумово відстале створіння - бот-антиваксер, він тут для образ та срачу. За це їх і банять регулярно, за що Адміну щира подяка.
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17.11.2021 20:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rGr1m89hChQ
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17.11.2021 21:52 Відповісти
Вакцинацию насаживает сверху и продвигает в массах
(в очередях, в разговорах с коллегами и соседями) - один конкретній народ. Который оккупировал медицину и медиа. И назвать этот народ теперь по закону нельзя. Это будет антицементизм.
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17.11.2021 19:30 Відповісти
Антицементизм - борьба с цементом ?
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17.11.2021 21:02 Відповісти
Про кількість вакцинованого населення в країні "одного конкретного народу" ви чули?
Здається мені що ви антицементизт.
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17.11.2021 21:55 Відповісти
Так там свої колють своїм. Там нема недовіри до ескулапів.
А у нас найперший аргумент проти вакцинації - недовіра до неукраїнської влади, і відповідно, медицини, окупованої представниками того самого народу.
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17.11.2021 22:17 Відповісти
Ви конкретно говорили про народ і наразі підтвердили що саме представники народу. Чому ви так вороже настроєні проти цього народу (або представників цього народу)?
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17.11.2021 22:23 Відповісти
Якого народу ?
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17.11.2021 22:40 Відповісти
Colt

Вакцинацию насаживает сверху и продвигает в массах
(в очередях, в разговорах с коллегами и соседями) - один конкретній народ. Который оккупировал медицину и медиа. И назвать этот народ теперь по закону нельзя. Это будет антицементизм.
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17.11.2021 22:41 Відповісти
Щось я сумніваюсь що для вас "правда-всё"
Colt

Меня банят на цензоре через день. И три дня у меня больше времени.
Бан - ничто, правда - всё.
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17.11.2021 22:44 Відповісти
Если есть мозги, правильное питание, будет и свой иммунитет. А шмурдяком колоться, себе дороже. Мое тело - Мое дело!
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17.11.2021 20:26 Відповісти
Они думают, что вакцинацию можно продавить как коммуналку за тепло.
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17.11.2021 20:54 Відповісти
Учитывая последующую регулярность прививок, это так и выглядит. Я понимаю, это удобно тем странам, у которых тьма нелегалов, тьма приезжих и эмигрантов. Но мне лично кажется, что все это раздутый фуфел. Вирусня есть и реально болючая, но лекарства от нее просто нету. Колют витаминки какие то.
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17.11.2021 21:07 Відповісти
Своим - витаминки, а не своим - "особое вещество".
Если обколотый умрёт через несколько дней или недель - это уже статистика. Зачем бороться с оппозицией, если её можно залечить ?
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17.11.2021 21:56 Відповісти
Ну, если рассматривать ковид как возможность спихнуть халатность и другие грешки, то это крайне удобно. Чуть что, ковид. Все строго настрого, и имеем право нарушить ваши права. (мол если не дурак и жить хочешь, то отвалишь и будешь сидеть тихонько) ну как то так это выглядит.
Лекарство от спинальной атрофии за 60лимонов же не дают всем нуждающимся, а таких в мире тьма. А тут прям бери и еще заплатим. Умный будет умным до конца.
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18.11.2021 01:27 Відповісти
мне за 70, избыточный вес, 40 лет курения и диабет. В прошлом месяце перенёс Дельту. Легко! Два раза вакцинирован. Если бы не укололся, уже отдал бы богу душу.
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17.11.2021 20:57 Відповісти
Дельта, это нечто другое, я недавно переболел дельтой. И лично меня, эта дельта поставила на ноги, после мучительного года страданий. Давление скакало, в жар кидало, голова крутилась и куча других проблем. Подхватив дельту, думал она меня вообще добьет, однако нет. 2 недели прошло и все прошлые проблемы, как рукой сняло. Так что не вакцинировался, и своих вакцинировать не поведу, пусть сами иммунитет набивают.
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17.11.2021 21:10 Відповісти
опубликуйте свой случай в научном журнале. Таких приколов я еще не слышал
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17.11.2021 21:53 Відповісти
У меня был хронический астматический бронхит, 8 воспалений лёгких,
которые лечились и в больнице, и если бы ковид был опасен для таких как я, то я бы заболел первым. А по факту года полтора назад была лёгкая одышка при подъёме по лестнице. А потом за месяц она прошла.
И нахрена мне какая-то дрянь, которая запустит неконтролированную выработку антител ? Я готов подписать любой документ, что не претендую на лечение от ковида. Чтобы ваксерманы успокоились, что я займу их место в больнице. Пусть лечатся они - им действительно надо.
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17.11.2021 22:03 Відповісти
Все дело, в силе личных убеждений. Ваксеры личное убеждение вырабатывают только когда им бумажку даст доктор, официально же! Потом мозг с такой силой убеждения, будет воспринимать плацебо как росу божью и все каким то чудом наладится)
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18.11.2021 01:23 Відповісти
Вы еще много чего не слышали. И не видели. Люди разные бывают.
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18.11.2021 01:20 Відповісти
Наївні дівчинки Женя та Женя.

Цьому прохфесору Преображенському зі своїм випадком треба не в науковий журнал, а в «Ералаш».
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18.11.2021 11:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hP0a2A0VfjI

57 минута бизнисмен привит пфайзером из реанимации відео взагалі цікаве все але довге
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17.11.2021 22:00 Відповісти
а зееленьвлада не в теме?))) газ для промпредприятий 35000 за штуку. Веселитесь с орви))
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17.11.2021 21:55 Відповісти
Тільки кожен п'ятий? Я думаю в Україні має бути набагато більше дурнів. Не дивлячись на поголовну освіту маса народу поняття немає, як діє вакцина, а більшість вакцинованих мабуть свято вірить в те що, вони не здатні розповсюджувати хворобу чи хворіти.
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17.11.2021 22:17 Відповісти
странно что не 73%.
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17.11.2021 23:34 Відповісти
Так никто и не против вакцинации,но вакцинами с доведенной эфективностью, а не эксперементальными препаратами,с маленькими цепочками кода вирусов,которые встраиваются в клетки человеческого организма, и никто не может сказать, в какую последовательность соединяться эти фрагменты с каждой последующей " вакцинацией" и что в итоге будет на выходе.
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19.11.2021 11:33 Відповісти
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