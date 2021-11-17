Кожен 5-й українець звинувачує у погіршенні ситуації з COVID-19 нещеплених, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
21% опитаних українців (кожен п’ятий) звинувачують у погіршенні епідеміологічної ситуації людей, які відмовилися вакцинуватися. 15% звинувачують Міністерство охорони здоров’я. Президента та Кабінет Міністрів вважають винними 7-8% респондентів.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 10-13 листопада 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.
"46% опитаних зазначили, що вже вакцинувалися (перше, або ж друге щеплення). 16% вказали, що готові вакцинуватися, 36% – не готові.... За останній місяць зросла кількість тих, хто зробив щеплення (з 36 до 46%). Відносно більше тих, хто не бажає вакцинуватися, серед молодих респондентів", - сказано в повідомленні щодо результатів опитування.
Крім того, підбиваючи результати попитування, зазначається, що:
• 55% підтримують обов’язкову вакцинацію представників певних сфер (вчителі, медики, державні службовці), 35% - проти цього. Заборону відвідувати громадські заклади без COVID-сертифікату або тесту підтримують майже 40%, проти – 53%. Заборону користуватися громадським транспортом підтримують майже 30%, натомість не підтримують – 65%.
• Загалом обов’язкову вакцинацію представників певних сфер, а також перебування у громадських місцях лише з COVID-сертифікатом або тестом більше підтримують старші опитані, мешканці Києва і Центру, а також ті, хто мають щеплення або лояльні до вакцинації.
• Майже три чверті опитаних (71%) вважають порушенням прав запровадження обмежень щодо невакцинованих людей. 26% – протилежної думки. Найбільше останніх у Києві, серед найстарших опитаних та тих, хто вже вакцинувався. При цьому 49% не підтримують політиків, які не вакцинувалися проти коронавірусу. 35% респондентів байдуже щодо цього. 14% – підтримують таких діячів. Найбільше противників політиків-антивакцинаторів серед жителів столиці, найстарших та тих, хто вже вакцинувався, або ж хоче зробити щеплення.
• Дві третини респондентів (61%) вірять в те, що Україна здатна розробити власну вакцину від коронавірусу. 37% – не вірять. Найбільше тих, хто оптимістично оцінює можливості нашої держави щодо розробки вакцини, серед найстарших.
• 40% респондентів вважають, що ніхто не винен у зростанні захворюваності на коронавірус.
"Натомість кожен п’ятий (21%) звинувачує у погіршенні епідеміологічної ситуації людей, які відмовилися вакцинуватися. 15% звинувачують Міністерство охорони здоров’я. Президента, Кабінет Міністрів вважають винними 7-8%, місцеву владу – 2%. У самовільні причини зростання захворюваності частіше вірять ті, хто не хоче вакцинуватися. Натомість вакциновані та ті, хто мають намір це зробити, частіше звинувачують у зростанні епідемії тих, хто не має наміру щепитися від коронавірусу", - зазначають в Соціологічній групі "Рейтинг", коментуючи результати опитування.
Будь ласка, зачекайте...
Тим більше - не питаючи пацієнта про протипоказання.
Тим більше - викручуючи руки, відсторонюючи людей від роботи
і можливості пересуватися в метро.
Це не турбота, а диктатура.
Але тоді одно пролетарія суддя в ВБ оштрафував на 50 фунтів (річний прибуток) за те , що бідолаха відмомився вакцинувати доньку після того , як два його сина померли (судячи по опису - від "сепсіса") після вакцинації .
А 120 років тому одесит Вл. Хавкін в Індії себе вколов спочатку штамп бубонної чуми , а потім холери . Ось та вакцина була дійсно неперевіренна . Ось йому вдалось переконати індусів . Деяких британці таки змусили . Але факт -- тоді був останній сплах цих хвороб й тому в Мобаї інститут названо іменем Володимира Хавкіна . Й також вулиці . До цього в Індії від чуми помирало до 5 млн. від кожного спалаху .
Так ось якщо б 150 років тому хтось з лідерів якось рахувався з думками антиваксерів (які в 10 разів більше мали об"єктивних резонів ніж сьогодні) так ось би в світі не було б вже ніколи не білої раси , ні жовтої , а ні чорної -- виключно пупирчата була б .
Сьогодні вже 5 млд. людей зробили вакцину й в їх рога з копитами не вірісли .
Бо той Родшильд дійсно не був мамою Терезою . Та й відомим інтелектуалом не був .... До-речі теж помер не встигнувши захопити міжгалактичних гуманоїдів . "Імперія" була набагато меньшою .
Щодо Біла Гейтса -- оце звиняйте . Серед міліардерів нема більш людяного й інтелектуально розвинутого ніж старина Біл . За більше 30 років стажу є в мене крітерій . Який ти властник й господарь , така ти й людина . Скільки перебачив нелідей на дрібнесеньких таких собі посадах . Деякі самі не гадять , а наймають інших , що доносили , що слідкували за робітниками - мерзота .
А в MS - я майже не знаю жодної людини яка від Біла збігла до інших . MS та Гугла першими відмовились від менеджменту нижньої й середньої ланки . Від цієї плесені , яка не має фаха , але в інших місцях виконувала роль "надглядачів" .
Ці дві компанії найбільш демократичні и при цьому продуктивнійші за тих , хто тримає наглядачів-паразитів .
Про того ж Джобса завжди казали , що він сноб , що він навіть того ж друга Стіва Позняка не цінував . Що казати про інших найманих . Й що в Еплі може тільки серкретаркі й мен-пауер залишився за останні 20 років . А усі розробники повтікали , бо не було жодного , якого він не називав ідіотом ....
А в Мелкософті 20 міліонерів й досі працюють з 1991 року . Всім відомо , що Біл він демократ , навіть соціал-демократ й тому свої особисті гроші витрачає на соціальні програми , а не на яхти , віли й розваги для свої діточок мажорів .
Як батько я його не до кінця розумію , але констатую , що це показник людяності і демократичності не показної , а світооглядної .
Як там з народжуваністю.
уж получше чем в Европе или тем более в Украине.
Ці антивакси реально хворі на голову.
В 1987 году с отличием окончила Киевский национальный университете им. Т. Г. Шевченко, квалификация - вирусолог. В 2001 году защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Интерфероногенное и антивирусное действие молекулярных комплексов дрожжевая РНК - тилорон». В 2010 году за цикл научных работ «Молекулярно-биологические особенности интерфероногенеза и создание научно обоснованных подходов использования препаратов интерферона и их индукторов при патологии» получила премию НАН Украины им. А. В. Палладина. В 2015 г. докторская диссертация на тему «Природные и синтетические низкомолекулярные соединения как регуляторы процесса вирус-клеточного взаимодействия» представлена к рассмотрению Учёного совета Института микробиологии и вирусологии им. Д. К. Заболотного НАН Украины.
Читает курс лекций по дисциплинам «Микробиология и гигиена», «Биология клетки», «Микробиология и вирусология».
За последние 5 лет опубликовано 43 статьи, из них с импакт-фактором выше 2 - 11 статей, до 2 - 8 статей, в журналах, входящих в базу данных SCOPUS - 9 статей, отечественные издания - 12 статей; 2 патента России, 4 патента Украины на полезную модель. Индекс Гирша - 9 (Google Scholar). Член общества микробиологов Украины.
Ця жіночка пропонує щось на кшалт нацисткої ідеалогії , коли хворі й старі нехай собі помирають від віруса , який їм "подарували" любі здорові й сильні онуки .
Інший варіант в інших її інтервью десть достати додаткових 50-100 млд. створити медицину прямо зараз рівня Франції й Германії при кількості медиків як при системі Семашко . Й навіть це , як показав досвіт Франції , Італії , Бельгії (коли відслідковували ланцуз захворювання й спробували каратнит вводити виключно по цим ланцюгам) навіть це не давала такого ефекту , як при двох дозах вакцини
Знаєте на Московії є й зараз один чудовий й видатний академік матиматики . Раптом він вирішив , що й історик й таке собі вигадав .
До речі академік й номбелевський лауреат Жорез Алфьоров він вже 20 років як член КПРФ .
За маразм поки йще не відбирають звання й ступені .
Я казав за діючих науковців , а не тих , хто "повернувся до Бога" (або знайшов себе в іншіх різновидах схоластики)
))
(в очередях, в разговорах с коллегами и соседями) - один конкретній народ. Который оккупировал медицину и медиа. И назвать этот народ теперь по закону нельзя. Это будет антицементизм.
Здається мені що ви антицементизт.
А у нас найперший аргумент проти вакцинації - недовіра до неукраїнської влади, і відповідно, медицини, окупованої представниками того самого народу.
Вакцинацию насаживает сверху и продвигает в массах
(в очередях, в разговорах с коллегами и соседями) - один конкретній народ. Который оккупировал медицину и медиа. И назвать этот народ теперь по закону нельзя. Это будет антицементизм.
Colt
Меня банят на цензоре через день. И три дня у меня больше времени.
Бан - ничто, правда - всё.
Если обколотый умрёт через несколько дней или недель - это уже статистика. Зачем бороться с оппозицией, если её можно залечить ?
Лекарство от спинальной атрофии за 60лимонов же не дают всем нуждающимся, а таких в мире тьма. А тут прям бери и еще заплатим. Умный будет умным до конца.
которые лечились и в больнице, и если бы ковид был опасен для таких как я, то я бы заболел первым. А по факту года полтора назад была лёгкая одышка при подъёме по лестнице. А потом за месяц она прошла.
И нахрена мне какая-то дрянь, которая запустит неконтролированную выработку антител ? Я готов подписать любой документ, что не претендую на лечение от ковида. Чтобы ваксерманы успокоились, что я займу их место в больнице. Пусть лечатся они - им действительно надо.
Цьому прохфесору Преображенському зі своїм випадком треба не в науковий журнал, а в «Ералаш».
57 минута бизнисмен привит пфайзером из реанимации відео взагалі цікаве все але довге