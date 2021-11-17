Під час розстрілів на Майдані в 2014 Янукович 11 разів телефонував Путіну, - Офіс Генпрокурора
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У період з 18 по 20 лютого 2014 року Віктор Янукович 11 разів телефонував президенту РФ Володимиру Путіну.
Про це під час брифінгу повідомив заступник голови департаменту у "справах Майдану" Офісу генпрокурора Денис Іванов, інформує Цензор.НЕТ.
"У цей період керівники правоохоронних органів і колишній президент Янукович за спеціальним урядовим зв'язком з'єднувався з вищим керівництвом Російської Федерації та керівниками її правоохоронних органів. Зокрема, Янукович здійснив 11 з'єднань з президентом РФ Путіним", - повідомив він.
За словами Іванова, тодішній міністр внутрішніх справ Олександр Захарченко за цей же період 12 разів зідзвонювався з російським колегою, ексголова СБУ Олександр Якименко - три рази з директором ФСБ Росії.
Ці дзвінки були здійснені в найактивнішу фазу розстрілів на Майдані.
Будь ласка, зачекайте...
Скрин, только сделал
А известное чмо по фамилии Татаров, рассказывало - что это "протестующие сами себя постреляли".
Операция по захвату Крыма шла уже полным ходом. ***** выманивал Януковича из Киева, чтобы в итоге захватить и заставить написать бумажку с просьбой о вводе войск Мордора на территорию Украины...
Кстати Кучму тоже в своё время выманивали, но Кучма не дурак, он знал что столицу покидать нельзя...
"По факту" получилось не так как было запланировано.
Просто "стратеги-многоходовочники" Троцкого не читали:
"Готовясь к третьему походу на Украину, Совет Народных Комиссаров крепко надеется, что Вы не посрамите земли русской. Для облегчения же Вам Вашей работы я считаю своим товарищеским долгом дать некоторые указания. Ни для кого не секрет, что не Деникин заставил нас оставить пределы Украины, а грандиозное восстание, которое подняло против нас сытое украинское крестьянство. Коммуны, чрезвычайку, продовольственные отряды и комиссаров-евреев возненавидел украинский крестьянин до глубины души. В нем проснулся спавший сотни лет дух запорожцев и гайдамаков. Этот страшный дух, который кипит и бушует, как сам Днепр на своих порогах, заставляет украинцев творить чудеса храбрости..."
Программа "Дом кино" на сегодня
09:25 Т/с "Сваты 4", 1-5 с.
17:10 Т/с "Сваты 6", 4-10 с.
Что совкодрочеры, что януковощедрочеры, одного поля ягоды, под названием тупой и ещё тупее, зебилы там же.
Пока не будет вечного Майдана(читай борьбы за свои права), будут вечные узурпаторы в зазомбированом обществе "весёлых" нищих простоватых рабов.