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Під час розстрілів на Майдані в 2014 Янукович 11 разів телефонував Путіну, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Під час розстрілів на Майдані в 2014 Янукович 11 разів телефонував Путіну, - Офіс Генпрокурора

У період з 18 по 20 лютого 2014 року Віктор Янукович 11 разів телефонував президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови департаменту у "справах Майдану" Офісу генпрокурора Денис Іванов, інформує Цензор.НЕТ.

"У цей період керівники правоохоронних органів і колишній президент Янукович за спеціальним урядовим зв'язком з'єднувався з вищим керівництвом Російської Федерації та керівниками її правоохоронних органів. Зокрема, Янукович здійснив 11 з'єднань з президентом РФ Путіним", - повідомив він.

За словами Іванова, тодішній міністр внутрішніх справ Олександр Захарченко за цей же період 12 разів зідзвонювався з російським колегою, ексголова СБУ Олександр Якименко - три рази з директором ФСБ Росії.

Ці дзвінки були здійснені в найактивнішу фазу розстрілів на Майдані.

Також читайте: Розстріли на Майдані: Завершено розслідування щодо Януковича та дев'яти колишніх високопосадовців

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+34
Да понятно, что ***** заставляло Януковича "быть пожёстче", заставляло подключить военных к разгону Майдана. Самолёт пригнали со спецсредствами, для помощи беркутне. Да и людишками помогал, теми которым всё-равно кого убивать.
А известное чмо по фамилии Татаров, рассказывало - что это "протестующие сами себя постреляли".
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17.11.2021 16:09
+14
Будьте вы прокляты уроды.
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17.11.2021 16:10
+14
а зеленский 11 раз перед ним выступал в бане... и что?
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17.11.2021 16:30
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Прокуроры, там у вас русские шпионы в офисе, - может это как-то актуальней древней истории. Кто такой этот Янукович? Все уже забыли... Демченко, Эрмак...
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17.11.2021 16:04 Відповісти
Не в тему, но актуально. Белоруское *****-Луkашено уже ИЛ-76 переправляет черножопых
Скрин, только сделал
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17.11.2021 16:05 Відповісти
Это рейс из Катара. Из Катара не возят беженцев. Загуглите что это за аэропорт
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17.11.2021 16:14 Відповісти
это огромный хаб
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17.11.2021 16:20 Відповісти
В том числе и для черножопых-беженцев
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17.11.2021 16:30 Відповісти
Да понятно, что ***** заставляло Януковича "быть пожёстче", заставляло подключить военных к разгону Майдана. Самолёт пригнали со спецсредствами, для помощи беркутне. Да и людишками помогал, теми которым всё-равно кого убивать.
А известное чмо по фамилии Татаров, рассказывало - что это "протестующие сами себя постреляли".
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17.11.2021 16:09 Відповісти
Ви праві на сто відсотків.Але я думаю йому московити сказали:та вбий ти пару десятків людей і вони самі розбіжаться хто куди. они недооцінили Українців,і зробили велику помилку коли вв'язалися з нами в війну.Московитам скоро п....да.
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17.11.2021 17:19 Відповісти
Они не дооценили овоща... Он трусом оказался и сбежал...
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17.11.2021 17:30 Відповісти
Так медведев открыто к этому призывал... Перед этим... А тут скорей всего его крутили на Харьковский сьезд...
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17.11.2021 17:28 Відповісти
так и Портянкин и Лукаш єто говорили с Шарием
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17.11.2021 19:26 Відповісти
Да, так говорили многие путинские оральные шлюхи, но только некоторые из них (Татаров) ходят в советниках у Гундосика.
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17.11.2021 19:32 Відповісти
Будьте вы прокляты уроды.
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17.11.2021 16:10 Відповісти
Чего сейчас зелепупики рассказывают про Януковича, когда предательство Украины проходит по всем возможным направлениям прямо из ОП Татаровыми, Ермаками, Демченко и др.
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17.11.2021 16:16 Відповісти
Таки так, Яник був відкритим противником,а ці Вами перераховані типу скриті.
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17.11.2021 19:09 Відповісти
Як там татаров і єрмак з демченко, які знищували Майдан? Вислужуються нормально? Справи до суду, чи в суді лопнуть? Всі докази знищили? путін про все знає і керує? Не всіх вбивць віддав Вова путіну?
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17.11.2021 16:17 Відповісти
Наче таємницю відкрили... Зелені вилупки навіть не цікавилися тоді, що відбувається в країні.
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17.11.2021 16:22 Відповісти
"У період з 18 по 20 лютого 2014 року Віктор Янукович 11 разів телефонував президенту РФ Володимиру Путіну."

Операция по захвату Крыма шла уже полным ходом. ***** выманивал Януковича из Киева, чтобы в итоге захватить и заставить написать бумажку с просьбой о вводе войск Мордора на территорию Украины...
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17.11.2021 16:30 Відповісти
Скорей всего его выманивали в Харьков.
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17.11.2021 17:32 Відповісти
Сначала в Харьков, чтобы там "кинуть". В Киев уже возвращаться было уже страшно, и Янукович побежал туда куда его и загоняли "охотники".
Кстати Кучму тоже в своё время выманивали, но Кучма не дурак, он знал что столицу покидать нельзя...
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17.11.2021 17:51 Відповісти
Как сказать, как казать) По факту, так они обезглавили все прорашкинское движение...
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17.11.2021 18:51 Відповісти
Это обычный КГБ-шный метод - выманить правителя из столицы, потом или сменить его нужным, или привезти его обратно на российском танке (зависит от нюансов планирования и отработки вариантов).
"По факту" получилось не так как было запланировано.
Просто "стратеги-многоходовочники" Троцкого не читали:
"Готовясь к третьему походу на Украину, Совет Народных Комиссаров крепко надеется, что Вы не посрамите земли русской. Для облегчения же Вам Вашей работы я считаю своим товарищеским долгом дать некоторые указания. Ни для кого не секрет, что не Деникин заставил нас оставить пределы Украины, а грандиозное восстание, которое подняло против нас сытое украинское крестьянство. Коммуны, чрезвычайку, продовольственные отряды и комиссаров-евреев возненавидел украинский крестьянин до глубины души. В нем проснулся спавший сотни лет дух запорожцев и гайдамаков. Этот страшный дух, который кипит и бушует, как сам Днепр на своих порогах, заставляет украинцев творить чудеса храбрости..."
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17.11.2021 19:03 Відповісти
а зеленский 11 раз перед ним выступал в бане... и что?
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17.11.2021 16:30 Відповісти
совпадєніє?
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17.11.2021 16:49 Відповісти
Не думаю😉
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17.11.2021 16:58 Відповісти
дзвонив 11 раз, падло єнаківське, вимагав засобів вбивства повсталих людей, інструкції запитував, чи вимолював місце на Ростовському цвинтарі?
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17.11.2021 16:33 Відповісти
інструкції запитував - Германша ще 7 років тому розказувала, що вони схиляли овоча до одних рішеннь, але він зачинявся сам в кабінеті і, після дзвінків до *****, робив все навпаки
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17.11.2021 18:21 Відповісти
Ось так... Янукович вбив сотні українців і тепер в теплі ганяє чаї і сідлає шльондр десь на росії... А хлопці з майдану лежать в сирій землі... І янукович й далі жирує...
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17.11.2021 16:39 Відповісти
Нема на них "Гніву Божого". Массад віднайшов майже всіх террористів з чорного вересня - по всії земнії кулі шукали й повбивали.
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17.11.2021 17:24 Відповісти
Моя жена за день может 20 раз позвонить.
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17.11.2021 16:39 Відповісти
куйлу?
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17.11.2021 16:48 Відповісти
У такого ещё и жена есть, наверное тоже гестаповка?
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17.11.2021 18:45 Відповісти
Хуже.
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17.11.2021 19:35 Відповісти
Звичайно що вуха та лапотний ніс стирчали з кремля,як і зараз,та буде надалі, доки існуватиме усе оте лапатнікаво-запарєбрікаве лайно...
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17.11.2021 16:42 Відповісти
лох ... як і .... еее...ну ви зрозуміли
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17.11.2021 16:48 Відповісти
На то что-бы узнать количество звонков понадобилось 7 лет!!!! Твою м..ь!!!!!!!!!!!!!!
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17.11.2021 16:49 Відповісти
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17.11.2021 16:53 Відповісти
Так кто зарабатывает на Расеи? "Липецкий барыга" или офшорный клоун ?
Программа "Дом кино" на сегодня
09:25 Т/с "Сваты 4", 1-5 с.
17:10 Т/с "Сваты 6", 4-10 с.
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17.11.2021 17:00 Відповісти
Бандюкович это отработанный материал. Гораздо интереснее, что Зеленский и Патрушев вместе в Омане делали?
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17.11.2021 16:56 Відповісти
Чтобы установить эти "факты" потребовалось почти 8 (!!!) лет! За что Вам зарплаты платят по 100-200 тыс/мес??? Слов нет
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17.11.2021 17:10 Відповісти
очковал, что ж тут удивительного.
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17.11.2021 17:11 Відповісти
Янукович кроме своей кухарки никем и ничем не управлял. А этих ублюдков которые стреляли и их кураторов Бог накажет существенно жестче , чем наказывал ранее в истории.
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17.11.2021 17:14 Відповісти
україні потрібен свії "гнів Божий" й по тихому - а коли всіх до останнього ліквідують - звітувати
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17.11.2021 17:27 Відповісти
"Око за око" - это их метод. Поэтому их может достать только Бог. Германия подобное проходила после 1-й мировой.
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17.11.2021 20:32 Відповісти
да, згоден. Краща не ліквідувати, а викрасти й в Україну повернути й тут судити й посадити довічно - це буде значно гірше за швидку смерть
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18.11.2021 09:58 Відповісти
Значит кукловодом, как и сейчас в Беларуси, был некто Путин.....
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17.11.2021 19:16 Відповісти
Сейчас некоторые вздыхают, что как харашо при овоще жилось, гривна по восемь, когда говоришь, и что, у ***** сейчас доллар по семьдесят, замолкают.
Что совкодрочеры, что януковощедрочеры, одного поля ягоды, под названием тупой и ещё тупее, зебилы там же.
Пока не будет вечного Майдана(читай борьбы за свои права), будут вечные узурпаторы в зазомбированом обществе "весёлых" нищих простоватых рабов.
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17.11.2021 21:27 Відповісти
 
 