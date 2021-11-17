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Новини Політика України
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Новинський може отримати 20 млрд грн для просування інтересів РПЦ в Україні, - Євстратій (Зоря)

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Новинський може отримати 20 млрд грн для просування інтересів РПЦ в Україні, - Євстратій (Зоря)

Олігарх, позафракційний народний депутат Вадим Новинський може отримати додатково 20 мільярдів гривень на рік, для просування інтересів Російської православної церкви в Україні.

Про це у Facebook повідомив архієпископ Євстратій (Зоря), інформує Цензор.НЕТ.

"Залізна руда - одне з головних джерел прибутків структури, яку контролює пан Новинський. Підвищення на світових ринках ціни на руду (в середині жовтня цього року вона складала понад $120 за тонну) - джерело сотень мільйонів доларів прибутків, які отримав пан Новинський через дивіденти", - йдеться в повідомленні.

За його словами, структура Новинського за видобуток руди платить "смішні гроші" - рента зараз становить приблизно $3 за тонну незалежно від ціни, за яку потім руда буде продана.

"Тобто фактично структура пана Новинського "купує" у народу України, який є власником надр, руду за $3, а продає, наприклад у Китай - за понад $120. До речі, наскільки мені відомо, рента на руду - єдина, яка має таку схему, всі решта визначаються від продажної ціни ресурсу, а не від собівартості видобутку (як у випадку з рудою)", - повідомив архієпископ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На збанкрутілому через Новинського заводі в Миколаєві іржавіють частини корвета "Володимир Великий", який Зеленський обіцяв добудувати в 2023-му, - Казанський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Він нагадав, що у парламенті "мають розглядати питання про впорядкування цієї аномалії"

"Коли народ України за копійки віддає ресурси тим, хто потім заробляє на них мільярди (за приблизними підрахунками "ціна питання", в залежності від коливань ціни на руду, становить до 3 мільярдів доларів на рік). Цікаво, чи зможуть? Чи проголосують?

Чому я про це вирішив написати? Бо нещодавно прочитав про те, як, за даними розслідувачів, пан Новінський активно "наопікувався" змінами до урядового законопроекту. Внаслідок цього через певні правки з проекту можуть "випаруватися" податки на суму майже у 20 мільярдів гривень (див. фото внизу)", - додав Зоря.

Архієпископ зазначив, що Новинський (в якості протодиякона Російської Церкви) "тісно опікується" церковними процесами.

"Сотні судових справ проти громад, які вирішили вийти з МП. Медіа-конгломерат з офіційних ресурсів МПвУ та пропагандистських додатків до них. Поїздки до тих Церков, які поки що не визнали Томос про автокефалію, з "вагомими аргументами" не робити цього і надалі… Маючи 20 мільярдів на рік, фактично подарованих народом України, - хіба складно бути таким активним і щедрим для просування інтересів РПЦ?" - підсумував він.

Також читайте: Герус тисне руку Новинському в день ухвалення закону про олігархів. ФОТО ДНЯ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+30
Новинський це агент кремля в Украіні ,на жаль правооронці не хочуть помічати цього негідника ,він грабує Украіну і просуває "русский мир ".
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17.11.2021 16:58
+29
Вот из-за таких "лоббистов" рашизма Украину ещё 30 лет будет трясти.
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17.11.2021 16:13
+29
Та він їх вже отримує частинками і ділиться з ОП і СБУ. Якщо ні, то чому вони не чіпають пропагандистів і шпіонів ФСБ в рясах?
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17.11.2021 16:14
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Вот из-за таких "лоббистов" рашизма Украину ещё 30 лет будет трясти.
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17.11.2021 16:13 Відповісти
Та він їх вже отримує частинками і ділиться з ОП і СБУ. Якщо ні, то чому вони не чіпають пропагандистів і шпіонів ФСБ в рясах?
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17.11.2021 16:14 Відповісти
От таке маємо, батюшка більше піклуються за українські надра, Томос, безпеку держави, ніж усілякі бубочки...
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17.11.2021 16:14 Відповісти
Новинский ублюдок, это понятно. Только на каком основании православнутый лезет в экономику и считает деньги? Вместо того чтобы молиться
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17.11.2021 16:15 Відповісти
В політику він не лізе. На відміну від суки православної Новинського.
Мова йде про безпеку країни та методи гібридної війни Кремля.
Про це має турбуватись кожен адекватний громадянин держави, особливо, під час війни.
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17.11.2021 16:20 Відповісти
Показово, що в прорашенського кубла з ОПи та СБУ-95 немає претензій до Новинського.
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17.11.2021 16:22 Відповісти
Так, сепар Новинський /м'яко сказано/ гарненько потягне за собою і СБУ, і ОПУ до відповідальності за допомогу йому .
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17.11.2021 23:57 Відповісти
КАЦАПСЬКА СПОВІДЬ
Сповідав кацапський піп
Кацапа їдного:
«Чєм ти,- каже,- в етат ґод
Саґрешіл пред Богом?»
Мовчить Хомка. «Что ж малчіш?
Ґаварі, павєса!»
- Да я, батька,- каже той,-
Сємь купцов зарєзал.
«А дєнєґ-то мноґа здьор?» -
Піп його питає.
- Восємь тисяч такі здьор,-
Кацап відвічає.
А піп каже: «Калі так,
Всьо тєбє пращаю:
Я і сам такіх синов
С нажа нє спускаю.
А єщо каво-нібудь
Пар й нє зарєзал?» оЯ
- Да, батюшка: мужиков
Семь такі зарєзал.
«А дєнеґ-то?» - Ні черта!
Нічаво нє далі!
«Нічаво? Так ну їх чорт!
Как кури прапалі.
А нє помніш лі єщо
Ґрєха за сабою?»
- Помню, батька. Тяжкій ґрех,
Саґрешіл з сєстрою.
«Ах ти,- каже,- сукін син,
Матушкі ль нє било?»
- Калі матушка в зємлє!..
«Нанять тебе било!»
- Калі дєнєґ на тот раз
Нє била са мною!
«Ну, так Бог тєбє прастіт.
Чорт,- каже,- с табою!
А єщо чем саґрешіл?»
- Клал в штани рубаху.
«І єщо ти,- крикнув піп,-
Нє пашол на плаху?
Ах, антіхріст ти такой!
В Кієв! - кричить,- в Кієв!
Пусть там тєбя, как хатят,
Разрєшат святиє!»
20 июня [1859]
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17.11.2021 17:57 Відповісти
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17.11.2021 16:17 Відповісти
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17.11.2021 22:49 Відповісти
Ох, кто бы еще так смог то а? Зе? У него скорее язык из опы выпадет)
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17.11.2021 23:33 Відповісти
Эти два вора щютили так. Все плоды Майдана оказались в их руках, которые никогда не крали...
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17.11.2021 16:33 Відповісти
Чому він має право купувати руду по три такси, а продавати по 120? Зеля ответь те.
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17.11.2021 16:35 Відповісти
ахренеть!
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17.11.2021 16:36 Відповісти
Хтива шльондра потребує все більше коштів на своє утримання...
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17.11.2021 16:49 Відповісти
От цікаво...чого він ще з вікна не випав ?
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17.11.2021 16:54 Відповісти
Новинський це агент кремля в Украіні ,на жаль правооронці не хочуть помічати цього негідника ,він грабує Украіну і просуває "русский мир ".
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17.11.2021 16:58 Відповісти
А хто ж посприяв тому новінському кацапу громадянство України як не патріот порошенко?
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17.11.2021 17:11 Відповісти
Йому паспорт раніше видали - Яник підписав громадянство... Коли Петя назвав його с...кою православною, той уже український паспорт мав.
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17.11.2021 22:58 Відповісти
Шлепер видав йому громадянство на особисте прохання порошенка,це казав новінській в інтерв"ю.
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17.11.2021 23:07 Відповісти
Якось не в'яжеться це з розмовою, де його назвали "с*кою православною"... Навіщо клопотати за людину, яку ти вважаєш с*кою?))
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18.11.2021 00:07 Відповісти
Яке ж воно позафракційне? З пелюшок активний поц "єдінорус".
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17.11.2021 18:01 Відповісти
Прибыльное дельце, гадить людям в головы...
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17.11.2021 18:18 Відповісти
Гнати ссаними тряпками треба МПУ з України. Переводити церкви під український патріархат, забрати Лавру, нарешті від гундяєвської мафії !
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17.11.2021 18:27 Відповісти
Чому до нього немає питань в сбу? І не тільки зараз, а й за попередників.
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17.11.2021 18:30 Відповісти
Це тільки в Україні може таке бути. Потрібно наступним президентом обрати того, хто твердо пообіцяє тимчасово ввести на території України смертну кару і миттєво розстріляти Ахметова, Новинського та інших крадіїв, разом з іх родинами, прислугою і обслугою. Виняток хіба-що для Порошенка, так як він хоч щось корисне зробив.
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17.11.2021 19:48 Відповісти
Когда уже этого недобитого руского ворюгу-жидёнка Новинского выгонят из Украины за измену Украине???? Зеленский , что делает у тебя это грёбанное РНБО и СБу??
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17.11.2021 21:45 Відповісти
как выгонят-повесить или пристрелить...всех вообще перевешать с партии регионов
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18.11.2021 02:24 Відповісти
Ище один олигарх-кандидат в президенты. Олигархи наше всё! Избираем, потом ноем!
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17.11.2021 22:22 Відповісти
на то он и **** православная и добавить нечего. Как и те, кто его крышуют
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17.11.2021 22:25 Відповісти
Я вообще не понимаю почему этот кацапский ублюдок до сих пор не висит на самом высоком церковном куполе!!!!!!
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17.11.2021 22:27 Відповісти
Cовсем скоро вся эта падаль кацапская будет под запретом.дело времени
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17.11.2021 22:35 Відповісти
а притягнув новинського в Україну та просив надати громадянство, "борець за віру" порошенко, та і податки встановлені при його правлінні.
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17.11.2021 22:43 Відповісти
це засланий кремлівський кізячок.......відвертий і відкритий ворог
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17.11.2021 22:48 Відповісти
почему его не вздернут на кране как в афганистане я в шоке.. храм радомир самый большой в запорожье это гундяева на анголенко
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18.11.2021 02:23 Відповісти
- А что это у вас, великолепная Солоха? - И, сказавши это, отскочил он несколько назад.
- Как что? Рука, Осип Никифорович! - отвечала Солоха.
- Гм! рука! хе! хе! хе! - произнес сердечно довольный своим началом дьяк и прошелся по комнате.
- А это что у вас, дражайшая Солоха? - произнес он с таким же видом, приступив к ней снова и схватив ее слегка рукою за шею, и таким же порядком отскочив назад.
- Будто не видите, Осип Никифорович! - отвечала Солоха. - Шея, а на шее монисто.
- Гм! на шее монисто! хе! хе! хе! - И дьяк снова прошелся по комнате, потирая руки.
- А это что у вас, несравненная Солоха?.. - Неизвестно, к чему бы теперь притронулся дьяк своими длинными пальцами, как вдруг послышался в дверь стук и голос козака Чуба.
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18.11.2021 05:42 Відповісти
За 20 лярдов гривасей готов продвигать не то, что интересы РПЦ с обер-попом Гундяем во главе, а сам перехрещусь хоть в адепта Вуду и уверую в Папу Легба, хоть в адепта Пастфарианства и уверую в Летающего Макаронного Монстра. Это ж 20 лярдов - даже в галимых гривасях это дохрена
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18.11.2021 08:31 Відповісти
РПЦ- церковь секта с нулевой легитимностью, церковь- агрессор( сейчас политическая партия НКВД-ФСБ глубоко не уважаемая в Православном мире). С 1441 по 1589 год не имела названия , была в схизме - никем не признана в Православии- секта не имевшая служителей умевших читать( единицы грамотных). После крещения Руси , с 1299 года официально в Руси- Киевская Метрополия Константинопольского Патриархата ( материнская церковь). В 1589 году путём шантажа, подлогов, убийств послов Константинополя( просивших помощи после завоевания турками) получили Патриархат. В церкви ничего не завоевывается через убийства и подлоги-убийцы и бандиты таковыми и остались. Киевская Метрополия существовала до 1689 года- до передачи в управление,но не подчинение и рабство Москве. Московская церковь стала российской когда появилось понятие Россия - 1725г. Петр устранил Патриархат, правила Коллегия и цари- четыре женщины( в нарушение всех канонов и гомосек князь Голицин ) Петр запрягал попов в оргия в повозки со свиньями , все предавались блуду и мужеложству ( здох от сифилиса). Патриархат получила от Сталина в военные годы ( не считая нескольких лет в революцию). С этого момента - структура НКВД-КГБФСБ. Она ( всех священников уничтожили) благословляла все убийства большевиков, Голодоморы, Гулаг, убийства правозащитников, Чечню, Сирию,Украину. РПЦ в У - ее филиал. Вся вата пятой колонны , все враги Украины, фанатики обманутые люди - служат секте. В жизни если сын убивает отца - позор и преступление , а в РПЦ убийство церкви матери - Константинополя - благо и доброе деяние. К стати называться Русская пр церковь - стала совсем не давно - снова попала - никто не может объяснить кто такие русские, из нет в природе - это десятки народов. Одним словом - это смесь фейков, неподобства, преступлений, парадоксов
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18.11.2021 09:07 Відповісти
Со времён Пётра РПЦ занимались грабежами - вывозили све ценности и реликвии с Украинских и других церквей
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18.11.2021 09:11 Відповісти
а чо его при папереднике не прижали?
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18.11.2021 09:47 Відповісти
 
 