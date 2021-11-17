Новинський може отримати 20 млрд грн для просування інтересів РПЦ в Україні, - Євстратій (Зоря)

Олігарх, позафракційний народний депутат Вадим Новинський може отримати додатково 20 мільярдів гривень на рік, для просування інтересів Російської православної церкви в Україні.

Про це у Facebook повідомив архієпископ Євстратій (Зоря), інформує Цензор.НЕТ.

"Залізна руда - одне з головних джерел прибутків структури, яку контролює пан Новинський. Підвищення на світових ринках ціни на руду (в середині жовтня цього року вона складала понад $120 за тонну) - джерело сотень мільйонів доларів прибутків, які отримав пан Новинський через дивіденти", - йдеться в повідомленні.

За його словами, структура Новинського за видобуток руди платить "смішні гроші" - рента зараз становить приблизно $3 за тонну незалежно від ціни, за яку потім руда буде продана.

"Тобто фактично структура пана Новинського "купує" у народу України, який є власником надр, руду за $3, а продає, наприклад у Китай - за понад $120. До речі, наскільки мені відомо, рента на руду - єдина, яка має таку схему, всі решта визначаються від продажної ціни ресурсу, а не від собівартості видобутку (як у випадку з рудою)", - повідомив архієпископ.

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Він нагадав, що у парламенті "мають розглядати питання про впорядкування цієї аномалії"

"Коли народ України за копійки віддає ресурси тим, хто потім заробляє на них мільярди (за приблизними підрахунками "ціна питання", в залежності від коливань ціни на руду, становить до 3 мільярдів доларів на рік). Цікаво, чи зможуть? Чи проголосують?

Чому я про це вирішив написати? Бо нещодавно прочитав про те, як, за даними розслідувачів, пан Новінський активно "наопікувався" змінами до урядового законопроекту. Внаслідок цього через певні правки з проекту можуть "випаруватися" податки на суму майже у 20 мільярдів гривень (див. фото внизу)", - додав Зоря.

Архієпископ зазначив, що Новинський (в якості протодиякона Російської Церкви) "тісно опікується" церковними процесами.

"Сотні судових справ проти громад, які вирішили вийти з МП. Медіа-конгломерат з офіційних ресурсів МПвУ та пропагандистських додатків до них. Поїздки до тих Церков, які поки що не визнали Томос про автокефалію, з "вагомими аргументами" не робити цього і надалі… Маючи 20 мільярдів на рік, фактично подарованих народом України, - хіба складно бути таким активним і щедрим для просування інтересів РПЦ?" - підсумував він.

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