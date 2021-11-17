Новинський може отримати 20 млрд грн для просування інтересів РПЦ в Україні, - Євстратій (Зоря)
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Олігарх, позафракційний народний депутат Вадим Новинський може отримати додатково 20 мільярдів гривень на рік, для просування інтересів Російської православної церкви в Україні.
Про це у Facebook повідомив архієпископ Євстратій (Зоря), інформує Цензор.НЕТ.
"Залізна руда - одне з головних джерел прибутків структури, яку контролює пан Новинський. Підвищення на світових ринках ціни на руду (в середині жовтня цього року вона складала понад $120 за тонну) - джерело сотень мільйонів доларів прибутків, які отримав пан Новинський через дивіденти", - йдеться в повідомленні.
За його словами, структура Новинського за видобуток руди платить "смішні гроші" - рента зараз становить приблизно $3 за тонну незалежно від ціни, за яку потім руда буде продана.
"Тобто фактично структура пана Новинського "купує" у народу України, який є власником надр, руду за $3, а продає, наприклад у Китай - за понад $120. До речі, наскільки мені відомо, рента на руду - єдина, яка має таку схему, всі решта визначаються від продажної ціни ресурсу, а не від собівартості видобутку (як у випадку з рудою)", - повідомив архієпископ.
Він нагадав, що у парламенті "мають розглядати питання про впорядкування цієї аномалії"
"Коли народ України за копійки віддає ресурси тим, хто потім заробляє на них мільярди (за приблизними підрахунками "ціна питання", в залежності від коливань ціни на руду, становить до 3 мільярдів доларів на рік). Цікаво, чи зможуть? Чи проголосують?
Чому я про це вирішив написати? Бо нещодавно прочитав про те, як, за даними розслідувачів, пан Новінський активно "наопікувався" змінами до урядового законопроекту. Внаслідок цього через певні правки з проекту можуть "випаруватися" податки на суму майже у 20 мільярдів гривень (див. фото внизу)", - додав Зоря.
Архієпископ зазначив, що Новинський (в якості протодиякона Російської Церкви) "тісно опікується" церковними процесами.
"Сотні судових справ проти громад, які вирішили вийти з МП. Медіа-конгломерат з офіційних ресурсів МПвУ та пропагандистських додатків до них. Поїздки до тих Церков, які поки що не визнали Томос про автокефалію, з "вагомими аргументами" не робити цього і надалі… Маючи 20 мільярдів на рік, фактично подарованих народом України, - хіба складно бути таким активним і щедрим для просування інтересів РПЦ?" - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Мова йде про безпеку країни та методи гібридної війни Кремля.
Про це має турбуватись кожен адекватний громадянин держави, особливо, під час війни.
Сповідав кацапський піп
Кацапа їдного:
«Чєм ти,- каже,- в етат ґод
Саґрешіл пред Богом?»
Мовчить Хомка. «Что ж малчіш?
Ґаварі, павєса!»
- Да я, батька,- каже той,-
Сємь купцов зарєзал.
«А дєнєґ-то мноґа здьор?» -
Піп його питає.
- Восємь тисяч такі здьор,-
Кацап відвічає.
А піп каже: «Калі так,
Всьо тєбє пращаю:
Я і сам такіх синов
С нажа нє спускаю.
А єщо каво-нібудь
Пар й нє зарєзал?» оЯ
- Да, батюшка: мужиков
Семь такі зарєзал.
«А дєнеґ-то?» - Ні черта!
Нічаво нє далі!
«Нічаво? Так ну їх чорт!
Как кури прапалі.
А нє помніш лі єщо
Ґрєха за сабою?»
- Помню, батька. Тяжкій ґрех,
Саґрешіл з сєстрою.
«Ах ти,- каже,- сукін син,
Матушкі ль нє било?»
- Калі матушка в зємлє!..
«Нанять тебе било!»
- Калі дєнєґ на тот раз
Нє била са мною!
«Ну, так Бог тєбє прастіт.
Чорт,- каже,- с табою!
А єщо чем саґрешіл?»
- Клал в штани рубаху.
«І єщо ти,- крикнув піп,-
Нє пашол на плаху?
Ах, антіхріст ти такой!
В Кієв! - кричить,- в Кієв!
Пусть там тєбя, как хатят,
Разрєшат святиє!»
20 июня [1859]
- Как что? Рука, Осип Никифорович! - отвечала Солоха.
- Гм! рука! хе! хе! хе! - произнес сердечно довольный своим началом дьяк и прошелся по комнате.
- А это что у вас, дражайшая Солоха? - произнес он с таким же видом, приступив к ней снова и схватив ее слегка рукою за шею, и таким же порядком отскочив назад.
- Будто не видите, Осип Никифорович! - отвечала Солоха. - Шея, а на шее монисто.
- Гм! на шее монисто! хе! хе! хе! - И дьяк снова прошелся по комнате, потирая руки.
- А это что у вас, несравненная Солоха?.. - Неизвестно, к чему бы теперь притронулся дьяк своими длинными пальцами, как вдруг послышался в дверь стук и голос козака Чуба.