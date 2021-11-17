УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15059 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
8 552 71
Гордон (110) Коломойський (1420) енергетика (1648) Центренерго (106) Кропачов (6)

Криза в Україні створена Коломойським, який після 2019 року контролює державну енергетику, - Кропачов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Криза в Україні створена Коломойським, який після 2019 року контролює державну енергетику, - Кропачов

За його словами, в Ігоря Валерійовича давно була імперська замашка збудувати холдинг.

Нинішня енергетична криза в Україні створена олігархом Коломойським, який після перемоги Володимира Зеленського отримав контроль над державною енергетикою. Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону розказав Віталій Кропачов – підприємець, який багато років працює на енергетичному ринку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

"Сьогодні в енергетиці України – масштабна криза, ми це розуміємо, вона викликана відсутністю вугілля на складах. Опалювальний сезон по суті провалений. Це ні для кого не секрет. Що буде далі, ми не розуміємо, і Україна змушена дорого купувати електроенергію в Білорусі, щоб не допускати віялових відключень. З урахуванням того, що ситуація з режимом Лукашенка непроста, Україна не може підтримувати це варварство Лукашенка стосовно власного народу, чи не є приниженням для держави купувати електроенергію в Лукашенка?" – запитав Дмитро Гордон.

Віталій Кропачов відповів: "Є криза. Ким вона створена? Уся енергетика з 2019 року перейшла під контроль Ігоря Валерійовича Коломойського. Її державна частина – "Центренерго", вугільні підприємства. Тобто безпосередньо "зрозумілий йому менеджмент", як він заявляв. Виходячи з цього, пішли кризи", – констатує підприємець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Порошенко вимагає негайно провести закриту нараду керівників фракцій із Зеленським: Ворог біля воріт, а влада заперечує загрозу

"Якщо дивитися на роботу – беремо кластерами – до 2019 року, "Центренерго" генерувало щороку прибуток. За три останні роки прибуток порядку за офіційною звітністю десь в районі 2,7-2,8 млрд грн. Переведемо їх у бюджет. З приходом нової влади, з переходом під контроль Ігорю Валерійовичу цього підприємства воно згенерувало 1 мільярд 900 мільйонів збитків 2019 року. У 2020 році 824 млн, за перше півріччя 2021 року – 720 млн грн", – зауважив Кропачов.

"В Ігоря Валерійовича давно була імперська замашка збудувати холдинг, подібний до Рената Леонідовича. Оце й пішов звичайний хрестовий похід товариша Коломойського на Рената Леонідовича. І це призвело до трагедії, яка сьогодні на цей момент є", – вважає бізнесмен.

"Ціна вугілля до приходу нової влади становила 2800 грн. А електроенергія коштувала 98 копійок з доставкою. У 2019 році змінили ціну у серпні. Ціна вугілля стала 1650 грн, а електроенергія стала 1,68 грн. Де логіка? Далі відбуваються речі більш трагічні. Ніхто не займається державними підприємствами. Йде низка змін менеджменту міністерства. І ми отримуємо відсутність будь-яких підготовок у частині розвитку нових вугільних лав і так далі. Ба більше, з 2 мільярдів дотації у державний сектор шахт ми отримуємо на кінець року приблизно 7 мільярдів. Тобто ми занижуємо вартість вугілля, і збільшуємо бюджетне навантаження. При цьому "Центренерго" за весь проміжок часу продає електроенергію – дійшли вони до 62% дисконту від собівартості. Це банальна крадіжка", – наголошує Віталій Кропачов.

Гордон уточнив: "А з початком зимових холодів ситуація погіршиться взагалі?"

"Вона однозначно погіршиться. Кризу нікуди не подінеш. Будуть віялові відключення. Однозначно будуть. Або для певних груп електроенергія стане дуже дорогою. Завели ситуацію таким чином. Тобто це "військові дії", які здійснюються з 2019 року, вони до цього призвели. Хіба ви впевнені, що електроенергію нам Білорусь буде відпускати за тією ціною, яка є зараз? Я не впевнений", – наголошує Кропачов.

"Це буде балансуватися лише шляхом платіжок, які будуть отримувати люди", – прогнозує Віталій Кропачов.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+29
Він не тільки контролює енергетику і суди, він контролює і президента і Верховну Раду.
показати весь коментар
17.11.2021 16:27
+22
Зелеблевотным быть мерзко. Твои родители знают как ты зарабатывашь
показати весь коментар
17.11.2021 16:29
+20
Да не может быть
показати весь коментар
17.11.2021 16:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да не может быть
показати весь коментар
17.11.2021 16:24 Відповісти
Криза спровокована Ахметовим, людина якого є Прем'єр міністром (Шмигаль). Саме Шмигаль приклав руку до того що державні шахти зменшили видобуток вугілля в три рази з 10 млн. тон до 3 млн. тон на рік, щоб Ахметов міг імпортувати і продавати в Україні більше свого вугілля! Шмигаля потрібно гнати, він просрав підготовку до зими!
показати весь коментар
17.11.2021 16:28 Відповісти
Зелеблевотным быть мерзко. Твои родители знают как ты зарабатывашь
показати весь коментар
17.11.2021 16:29 Відповісти
Да если бы оно этим зарабатывало!!! Оно ведь по зову сердца. Лучше бы оно было мерзавцем, чем дебилом!
показати весь коментар
17.11.2021 16:36 Відповісти
А если два в одном флаконе?!...дерьма Зеленого
показати весь коментар
17.11.2021 16:36 Відповісти
вариант...
показати весь коментар
17.11.2021 16:37 Відповісти
Видобуток державними шахтами вугілля невпинно скорочується як мінімум з 2012 року, тому претензії до Зеленського абсолютно ідіотські! З тими самим претензіями можна звернутись до порошенка, в час роботи якого був найбільший спад видобутку вугілля!
показати весь коментар
17.11.2021 18:31 Відповісти
Ти задоволений своїм вибором в 2019?
показати весь коментар
17.11.2021 17:09 Відповісти
Я не тільки задоволений Зеленським, я навіть скажу що Зеленський перевершив мої очікування і стабілізував ситуацію. Бюджет зростає в гривнях та доларах, долар падає, припинились валютні спекуляції які проводила попередня влада задля обвалу гривні, економіка зростає, надійно прокредитована дешевими державними кредитами, виробництво збільшується, експорт збільшується, врожай успішно збираємо і успішно проводимо посівну без істерики з дизпаливом, ціни на пальне контрольовані, ціни на електрику контрольовані, ціни на комуналку контрольовані, олігархи сидять тихо, скоро і порошенко сяде по справжному! Бачить Бог я навіть не очікував такого жорсткого менеджменту від шоумена Зеленського!
показати весь коментар
17.11.2021 18:42 Відповісти
Тебя током надо лечить.

С учетом недостатка оного при ЗЕ в Украине, ближайшая лечебница находится у Лукашенко.
показати весь коментар
17.11.2021 18:46 Відповісти
Думаю що дефіцит поставок електрики з Білорусі це теж вигадана проблема. Вже були повідомлення що Білорусь припиняє поставки і вони виявились фейком. Припинили поставки виключно окремим посередникам, а ЗМІ з цього зробили сенсацію. Скорше за все і тут таж сама історія.
показати весь коментар
17.11.2021 18:49 Відповісти
Интерпретация фактов - бессмысленное занятие.
показати весь коментар
17.11.2021 18:51 Відповісти
Якщо немає мізків то легше взагалі не думати.
показати весь коментар
17.11.2021 19:00 Відповісти
Так зачем ты тогда пытаешься это делать?
показати весь коментар
17.11.2021 21:35 Відповісти
Igor L - Ты идиот? Сколько мразь зелёная платит тебе? Или ты просто обижен разумом?
показати весь коментар
17.11.2021 19:54 Відповісти
Согласен с Кропачовым на 100%.
показати весь коментар
17.11.2021 16:25 Відповісти
Начало кризиса

показати весь коментар
17.11.2021 17:01 Відповісти
А по Г+Г сейчас начнут кричать, что виновата Москва что свет отключают, отличное прикрытие для сумеррейдерской атаки Коломойского и ..Зеленского на активы Ахметова. Зе в доле кпк президент это ясно.
показати весь коментар
17.11.2021 18:03 Відповісти
Так и Ахметка от Бени не отстает. Они сейчас типа заклятые друзья и партнеры по дерибану страны.

показати весь коментар
17.11.2021 18:20 Відповісти
Вот именно сейчас над отключением света и отпления в твоем доме работает команда Коломоцского, а ты его отмазуешь
показати весь коментар
18.11.2021 08:28 Відповісти
Как "доение" Энергоатома помирило Коломойского с Ахметовым Джерело: https://biz.censor.net/r3221279
показати весь коментар
17.11.2021 18:21 Відповісти
Він не тільки контролює енергетику і суди, він контролює і президента і Верховну Раду.
показати весь коментар
17.11.2021 16:27 Відповісти
100%
показати весь коментар
17.11.2021 16:28 Відповісти
показати весь коментар
17.11.2021 17:02 Відповісти
Ну и кто их выбрал ?!!! Я очень хоршо помню как в меня здесь на сайте кидались говном и обзывали порохоботом.
показати весь коментар
17.11.2021 17:51 Відповісти
Кропачев хочет реабилетироваться....сдает ублюдков. Только вот кто же это Коломойше помогает и выполняет все указания Бени? ну у кого Вся власть в стране кроме СМИ?!
показати весь коментар
17.11.2021 16:28 Відповісти
Російськомовні татари vs російськомовні євреї...це українська національна ідея?
показати весь коментар
17.11.2021 16:33 Відповісти
Тю! Зато ж весело і по-приколу! Правда ж, зебільні дебіли? Вам ж весело і прикольна, а чи ще ні?
І то не Коломойський з Зеленським витворяють, то ті 73% дебілів витворили, суки...
показати весь коментар
17.11.2021 16:34 Відповісти
ООО ещё огромный вопрос о "Честности" следующих выборов...это Хунта Порошенко и "ОкО" Авакова(как политического оппонента) - дали в 2019 году честный результат....а что будет с выборами в 24 ещё вопрос когда всё в руках плесени и они будут качать Выборы как могут...ведь противовесов то нету....уже...Это мы кричали Белорусам что они никчёмные революционеры...вот в 24 будет и нам испытание....Зе окончательно Забронзовеет и Ермака уже ничего сдерживать не будет...очередное испытание выборами(
показати весь коментар
17.11.2021 17:47 Відповісти
Та хіба тільки ним,тут іншого кризо-створюючого лайна закрай...
показати весь коментар
17.11.2021 16:35 Відповісти
Усі віримо Го(р)ндону, чи не віримо?
показати весь коментар
17.11.2021 16:36 Відповісти
У статті 1 речення го*дона і те питальне.. Як можна вірити чи не вірити питальному реченню? Питання може бути некоректне, маніпулятивне, тенденційне.
показати весь коментар
17.11.2021 17:26 Відповісти
Криза в Україні створена 73% дебілів, які віддали владу квартальним шавкам.
показати весь коментар
17.11.2021 16:39 Відповісти
Зато сомнений в Выборах нету...демократия это процесс...и даже выбор Зелёной власти в разы лучше чем Таракан и *****...
показати весь коментар
17.11.2021 17:49 Відповісти
Беня может только грабить, созидать -не его кредо !

Кто-то может назвать известный бизнес-проект, где Беня был бы официальным учредителем/руководителем !?
Заправки посредственные (налогов почти не платят), футбольный клуб профукал и т.п......
Его кредо - поставить свой менеджмент и доить государство, партнёров и лохов, если подвернулись!
показати весь коментар
17.11.2021 16:41 Відповісти
Дякую, що мене не згадали!

показати весь коментар
17.11.2021 16:41 Відповісти
Ще один "підприємець" енергетичного ринку.
показати весь коментар
17.11.2021 16:43 Відповісти
У меня вопрос
Чьим газом были заполнены газовые хранилища в июне, июле, августе?

похоже Беня их подешевке заполнил газом и продаёт его задорого , а Витренко правду не говорит .
Потому и не купили дешёвый газ для украинцев - бо некуда было заполнять
показати весь коментар
17.11.2021 16:52 Відповісти
США никогда бы не отменили свои санкции, если бы "Нафтогаз" не попал снова под влияние Бени. Мы конкретно завалили реформу в гос.корпорациях.
показати весь коментар
17.11.2021 16:59 Відповісти
В Україні є дві свої біди - Ахметов та Коломойський з ручним ЗЕпрезидентом, ВР та центральною владою. Якби добре потримати за вим'я цих двох павуків, то Україна змогла б кредитувати МВФ найближчі десять років.
показати весь коментар
17.11.2021 16:53 Відповісти
ВУкраїни 4 біди :Рижий, Бєня ,Зєля і ще один корєш з недалекого минулого.
показати весь коментар
17.11.2021 17:01 Відповісти
В Україні одна велика біда -тупе зебільо -усе гімно від вас
показати весь коментар
17.11.2021 17:05 Відповісти
в украине одна беда, дремучий, холопский народ)))
показати весь коментар
17.11.2021 17:47 Відповісти
Уверен, что беспредел устроил Зеля в угоду Бене. Ахметка со своей зелёной єнергетикой-совсем другая история. Е'ё можно было сдержать ограничивая тариф, но этого не было сделано. Хотя и Янукович старался ради Клюева и Ахметки, и порошенко позже подвердил грабительские тарифы ради Ахметки. Но не зелёная энергеика обвалили энергетику страны. Это всего лишь 4% от общего объёма.
показати весь коментар
17.11.2021 16:56 Відповісти
Та ні. Бардак створив український народ який всі 30 років незалежності ходить по граблях і ніяк не розуміє чому у нього на лобі постійно синці від удару граблів.
показати весь коментар
17.11.2021 17:44 Відповісти
4% от обьема , но в денежном вьіражении все 20% . "Зеленая єнергетика" вьісасьівает деньги с єнергорьінка , из-за чего страдают закупки єнергоносителей на зимний период.
показати весь коментар
17.11.2021 18:25 Відповісти
Истинная правда, каломойшу срочно выдать Штатам, Зеленая власть к нему импотентна. Кало Мойша - враг Украины!!!
показати весь коментар
17.11.2021 16:58 Відповісти
Зеленский его проект ,"крестный отец" беня Каламойш
показати весь коментар
17.11.2021 17:16 Відповісти
показати весь коментар
17.11.2021 16:58 Відповісти
Та ты шо??? Это, наверное, Коломойский ахметовские ТЭС поотключал!!!
Ты за кого людей держишь, дядя?
показати весь коментар
17.11.2021 17:03 Відповісти
Хтось зупинить цього чорта він пограбував Украіну на понад 10 мільярдів доларів ( це два військових бюджети) і йому навіть не висунули підозру.В той час як в трьох краінах проти олігарха порушені мкримінальні справи ,а ось краіна яку пограбував робить вигляд що нічого не сталося.
показати весь коментар
17.11.2021 17:05 Відповісти
Вот поэтому Ахметка и поссорился с Беней, выставив свою марионетку- Разумкова.
Вдвоём грабить Украину им будет веселее, чем одному Бене.
А кукольный театр на Банковой получит новых кукол...
показати весь коментар
17.11.2021 17:08 Відповісти
Я так понимаю, этот "эксперД"-"предприниматель, многа лет работавший на рынке энергетики"- делок из одной из фирм-прокладок, через которые ворье зарабатывало "дисконт" на заоблачных тарифах и которые разогнал Витренко? Да на роже у него так и написано: "честный человек"!!!
показати весь коментар
17.11.2021 17:09 Відповісти
Кризис в Украине создан придурками в правительстве...
показати весь коментар
17.11.2021 17:09 Відповісти
" Придурки в правительстве " - марионетки -прихвостни какламоя и ахметки,
показати весь коментар
17.11.2021 17:20 Відповісти
чепуха...за 1000 целковых в Дії,согреемся в фитнесцентре!
показати весь коментар
17.11.2021 17:13 Відповісти
Кризис в Украине создан Коломойским.-Как же так. Шмыгаль растолковал: папиредники понастроили слишком много ветровых и солнечных электростанций- аж 3,7 % по выработанной электроэнергии. Стоимость электроэнергии ВЭС и СЭС втрое выше и поэтому вся энергетика Украины накрылась медным тазом. Виновата зелёная энергетика .А воры Коломойский, Пинчук и примкнувший к ним Ахметов ни при чём.
показати весь коментар
17.11.2021 17:14 Відповісти
Рижий верещить, добряче схоже за феберже його схопили.
показати весь коментар
17.11.2021 17:23 Відповісти
А Беню за фаберже когда?
показати весь коментар
17.11.2021 17:31 Відповісти
Напомни нам, клоун, кто сейчас везет уголь в Украину, когда на ТЕС угля нет, а у ЗЕ разваливается монобольшинство и рейтинг.

Так кто кого за фаберже дежит?
показати весь коментар
17.11.2021 18:49 Відповісти
ахахах, есть интересное решения для снижения комуналки, как говорил наш нелох, вот у бени и появилось решение, а вы платите ему налоги, закинчилась эпиха бидности.
Да вас садить надо всех кто у власти сейчас, но боюсь все они свалят в израиль при смене этой гнилой власти
показати весь коментар
17.11.2021 17:26 Відповісти
так захотел народ Украины, целые 73% с какого-то бодуна решили, что коломойский лучше ахметова, что лучше когда с них будут драть 4 шкуры вместо 3-х... или 7 вместо 5, хрен знает, что там решил мудрый нарид...
показати весь коментар
17.11.2021 17:43 Відповісти
Рука Бені знаходиться так глибоко в дупі Зеленої потвори , що прийдеться обох на гілці вішати 😀
показати весь коментар
17.11.2021 17:43 Відповісти
Да, так кто же виноват, то Ахметка, то Беня, Петя точно нет. А может все таки олухи в правительстве, все им мешает, вместе с мозгами. Газа нет, угля нет, с электрикой проблемы, цены, как на дрожжах. Может, Вовочка, пора со своей артбандой?
показати весь коментар
17.11.2021 17:48 Відповісти
За какого олигарха будем голосовать на следующих выборах? Петю так не хотели, что выбрали Коломойского. Шило - на мыло как говорится...
показати весь коментар
17.11.2021 17:57 Відповісти
Во эксперд, а то 1.68 эл энергия с 2017г у него память отшибло?
показати весь коментар
17.11.2021 18:13 Відповісти
Хуже нє будєт. Хоть посмєйомся.
показати весь коментар
17.11.2021 21:05 Відповісти
Це щє одно підтвердження , що ЗЕ - це проект Коломойського і являється перехідним етапом до влади ОПЗЖ. А лохи-73 були використані і навіть не усвідомили цього .І не тільки вони не усвідомили Багатьом українцям треба признати ,що даремно топили проти Пороха, та підтримати його, бо реально тільки ЄС на чолі з Порохом зможе протистояти втраті державності через агресію рф або через владу опзж
показати весь коментар
17.11.2021 21:32 Відповісти
Ха,Ха,Ха-три раза!
Коломойша таки не промах, а мы все думали про какие-то, прости, Господи, "антиколомойские законы" . Вот же они законы эти : умрите от переохлаждения, дураки или ледяная "кочирышка",- все, что должно остаться от зе_избирателя этой зимой. Я считаю Коломойша великий -дарвинист-практик, фигура равная самому Дарвину! БРАВО!
показати весь коментар
17.11.2021 23:02 Відповісти
на этом "эксперте" - угольном магнате клейма негде ставить.
показати весь коментар
18.11.2021 09:42 Відповісти
 
 