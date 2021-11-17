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вакцина (3528) ВР (11726) виплати (484) Зеленський (17406) Корнієнко (649)

Рада завтра може ухвалити в першому читанні законопроєкт про виплату тисячі Зеленського, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Рада завтра може ухвалити в першому читанні законопроєкт про виплату тисячі Зеленського, - Корнієнко

Верховна Рада може у четвер, 18 листопада, ухвалити в першому читанні законопроєкт про виплату 1 тис. грн громадянам України за вакцинацію проти коронавірусної хвороби COVID-19, повідомив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.

"Я сподіваюся, що цього тижня ми проголосуємо в першому читанні, у четвер, наприклад, тобто завтра. Якщо сьогодні комітет відбудеться, то можна в принципі в першому читанні проголосувати. Там нескладні закони, вони компромісні. Але далі буде друге читання та, як ми чули, буде багато правок, тобто знову буде "поправковий спам" щодо цього направлення", - сказав він журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас він зазначив, що механізм виплати цих грошей розробить Міністерство економіки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тисяча гривень за вакцинацію буде виплачена на віртуальні платіжні картки через "Дію", - Шмигаль. ВIДЕО

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський анонсував, що кожен українець, який отримав дві дози вакцини від COVID-19, зможе отримати 1 тис. грн на спорт, подорожі та відвідування культурних закладів.
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Топ коментарі
+13
Здеруть три тисячі - дадуть одну
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17.11.2021 16:40
+13
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17.11.2021 17:00
+12
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17.11.2021 16:47
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Здеруть три тисячі - дадуть одну
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17.11.2021 16:40 Відповісти
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17.11.2021 16:52 Відповісти
Так вже ж роз'яснили, що тисяча новим вакцинованим з 19.11. Це буде компенсація за придбані сертифікати. Хоч поржуть… на концертах 95 кварталу, якщо зможуть.
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17.11.2021 17:55 Відповісти
Да еще и за то, что ты скоро умрешь
https://vimeo.com/643687875
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17.11.2021 17:57 Відповісти
Мну пофіг,обіцянки-не цицянки,я старий дід,вже без*дії*))),хочу білет в один кінець на концерт 95-го ідійота,свічку на рояльку поставлю,пора вже..
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17.11.2021 19:05 Відповісти
Повелитель и властелин Вольдемар ибн Зельбельды ...всей Украины распорядился!
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17.11.2021 16:41 Відповісти
Тарифы, платежки, цены на продукты, товары, услуги, холод в квартирах, веерные отключения....НЕ ПЕРЕКРОЕТ!
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17.11.2021 16:42 Відповісти
Нащо воно треба? Це тільки 805 гривні, та ще обов'язкове звітування в податковій інспекції, та купівлі в епіцентрах.
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17.11.2021 16:43 Відповісти
Куда я ещё потрачу живя в посёлке за 35 км от района
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17.11.2021 16:46 Відповісти
На мандри країною.
35 туди - 35 обратно.
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17.11.2021 16:48 Відповісти
Можно даже несколько раз
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17.11.2021 16:50 Відповісти
Якщо працюєте, то на поїздки з дому на роботу і назад, свого роду туризм. На пару тижнів вистачить.
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17.11.2021 20:35 Відповісти
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17.11.2021 16:47 Відповісти
Взяла штангу и поехала туристировать по Украине с просмотром кино....
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17.11.2021 16:48 Відповісти
Якщо саме на завтра планують ухвалити закон про Вавину тищу, то фільм про злив "вагнерівців" точно покажуть сьогодні.
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17.11.2021 16:48 Відповісти
Загадка века:
куда бабка Надя и дед Вася из села Гейковка Криворожского района намылятся за две тысячи - в фитнес клуб "5 элемент", на лыжи в Буковель или Львовский оперный ???
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17.11.2021 16:49 Відповісти
1. Бабки вряд ли вакцинированы.
2. Давно подготовлены левые базы вакцинированных на которые сольют 3 лярда одним махом)
3. Вона нервно курит в сторонке со своей жулиной тысячей - ей такой размах и не снился...
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17.11.2021 17:24 Відповісти
Бабки как раз вакцинированы) мои родители в селе ещё в апреле вакцинировались. Только никакой Дии у них нет.
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17.11.2021 19:25 Відповісти
никуда... пока еще нет объяснения как будут выглядеть это виртуальное и к чему его прилепить... к какому счету... как с него снимать (и это если есть Дия) а если нет?
поэтому даже вакцинированные старики (да еще в селе) пока остались с носом... хоть и галасавали за галабародька....
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17.11.2021 18:49 Відповісти
что там такого в законе, что нужно было прикрыться тысячей?)
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17.11.2021 16:51 Відповісти
Или списание долгов Бене или дарственная на газ в хранилищах....
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17.11.2021 16:58 Відповісти
походу, у зекомандЫ начались ации, "чёрные пятницы" для идиотов-сватоводов..
получать подачки от зедоров - западло.. а подачки, мелочью, та ещё с такими зебильными условиями - западло вдвойне..
хотя жлобы, остатки 73%ных лохов, могут утереться, подтянуть штаны-юбки и взять всё, что дают - абы только "на шару"...
стыд и сором с этим лохторатом и его зебильным выбором..(
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17.11.2021 16:58 Відповісти
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17.11.2021 17:00 Відповісти
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17.11.2021 17:01 Відповісти
маразм зебобіків крепчає.
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17.11.2021 17:01 Відповісти
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17.11.2021 17:02 Відповісти
кінець епохи бідності!!!!!
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17.11.2021 17:03 Відповісти
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17.11.2021 17:05 Відповісти
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17.11.2021 17:06 Відповісти
В разгар пандемии через Раду снова потащат законопроект о повышении налогов и о новом финансировании для «Большой стройки»
17 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 0



Сегодня, 17 ноября, «Слуги народа» потянут через Верховную Раду свой законопроект №6298 Елены Шуляк, Давида Арахамии и др., которым увеличивается финансирование «Большого строительства» и ремонтно-дорожных работ. Это гигантские суммы, которые бесконтрольно расходуют и буквально «зарывают» в землю.


Такие информацию приводит сегодня сайт dubinsky.ua.

Законопроект №6298 хотели внести в повестку дня Верховной Рады по упрощенной процедуре еще вчера, однако нардепы провалили это голосование. Даже все «слуги» не поддержали идею нужным количеством мандатов: фракция СН дала лишь 192 голоса, а всего «за» оказалось только 224 нардепа, чего недостаточно.

Сегодня документ снова двинут на переголосование для запуска сокращенной процедуры, и постараются по ходу дособирать, а может и докупить голоса народных избранников. Как это будет делаться - скоро станет ясно.

Очень уж нужно власти получить дополнительное государственное финансирование под дерибан денег на дорогах. Не на постройку новых больниц и спасение людей в разгар пандемии коронавируса, а именно на дороги.

Хотя Минздрав в среду утром отчитался еще о 18,7 тыс. новых подтвержденных случаях коронавируса в Украине. А также о 769 умерших за минувшие сутки. В больницы попали 4 468 человек.

Зато получить деньги на дороги в такой ситуации для «слуг» намного важнее. Кстати, среда - день оппозиции, и в этот день в Раде обычно рассматривают ее законопроекты. Однако в СН давно забыли о существовании других политических сил, и не считаются ни с кем, кроме себя.

Законопроектом №6298 предусматривается увеличение на 2,5 млрд грн расходов общего фонда для финансирования, как указано в пояснительной записке, «неотложных потребностей» социальной направленности и реализации инфраструктурных проектов. Разбивка по расходам такая:

- 1 млрд грн - на президентскую и правительственную программу по ремонтно-строительным работам;

- 1 млрд грн - на проект «Большое строительство»;

- 500 млн грн - на формирование уставного капитала авиаперевозчика, которого планируют презентовать в конце ноября.

С учетом допрасходов бюджетные траты на ремонты дорог в Украине достигнут 67,3 млрд грн, а на «Большое строительство» - 208 млрд грн. Это пятая часть государственного бюджета в условиях тотальной разрухи в медицине в разгар пандемии коронавируса.

При этом в сложное для людей время власть не оставляет надежды на повышение налогов. Неважно, что людям не хватает зарплат ни на жизнь, ни на лечение, главное для «слуг» - поднять налоговые ставки.

Сегодня Верховная Рада собралась рассматривать во втором чтении скандальный законопроект №5600 Кабмина Дениса Шмыгаля, который изначально преподносился народу как «антиолигархический» и «антиахметовский». Однако олигархи выбили себе пачку послаблений, и он по сути стал «проолигархическим». Просто правительство при помощи ужесточения ряда норм латает бюджетные дыры, снова залезая людям в карман.

- Тимошенко: законом №5600 власть бьет по самым бедным и лишает людей последнего. Видео

Причем не прислушиваясь ни к кому: ко второму чтению в законопроект №5600 было подано 11,3 тыс. правок, большая часть которых была проигнорирована.

Только 28 предложений от депутатских фракций и групп и одно предложение внефракционного депутата Александра Дубинского будут рассмотрены на заседании. Предложение Дубинского: исключить пункт 20 третьего раздела I законопроекта, который устанавливает ставку 18% НДФЛ от продажи в течение отчетного налогового года третьего и последующих объектов недвижимости.

Власти готовят для украинского народа новую обдираловку. Но при этом глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия с коллегами продолжает лоббировать налоговые льготы для табачного и игорного бизнеса, сокращая их поступления в госбюджет, и по ходу помогают крупным олигархам уровня Рината Ахметова сэкономить на акцизах.

Примечательно, что законопроект №5600 ставят на рассмотрение в конце дня. Скорее всего, чтобы он затерялся среди прочих менее важных вопросов, вроде переименований, и легче прошел через Раду.
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17.11.2021 17:17 Відповісти
"тысяча Зеленского"

Редактор, а что Зеленский из своего кармана ее выплачивает ?
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17.11.2021 17:23 Відповісти
нет... он все неиспользованные себе заберет (а не использованных будет немало)))) потому и вовина)))
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17.11.2021 18:51 Відповісти
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17.11.2021 21:31 Відповісти
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17.11.2021 17:31 Відповісти
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17.11.2021 17:34 Відповісти
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17.11.2021 21:33 Відповісти
Дадуть як ослу морквину на палочці, тобто не будуть видавати "на руки".
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17.11.2021 17:36 Відповісти
не дадуть, а помахають, тай ще не настоящею, паперовою, а картінкою і Дії
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17.11.2021 21:34 Відповісти
Это ж сейчас на сертификаты цены поднимут
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17.11.2021 17:59 Відповісти
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17.11.2021 18:01 Відповісти
а я ж сразу говорил - подставная дура )))
ибо охрана чёт спокойно смотрела на это... а вдруг бы она в него плюнула??? )))))))
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17.11.2021 18:52 Відповісти
Щось схожа на родичку "солдатської матері", яка ще і "біженка" і "одеситка" і взагалі "багатостаночниця".
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17.11.2021 20:31 Відповісти
"Пул випадкових людей", як у Хла, який сьорбав уху із "случайними рибаками" на Онежському озері на пеньках з червоного дерева
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17.11.2021 23:11 Відповісти
Зеленский завтра должен уже бежать...

вышла первая часть раследования о срыве операции от Белингкэт.. ЗЕ с Ермоком сильно врали всему миру, это ганьба и импичмент

https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2021/11/17/inside-wagnergate-ukraines-brazen-sting-operation-to-snare-russian-mercenaries/
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17.11.2021 18:01 Відповісти
Спасибо Президенту Зеленскому . Так делают во всех развитых странах и в Украине тожэ
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17.11.2021 18:01 Відповісти
"Янукович тоже наивно поверил, что он "усмирил" Киев", - политолог намекнул на последствия принятия закона о столице

https://www.dsnews.ua/politics/yanukovich-tezh-najivno-poviriv-shcho-vin-priborkav-kijiv-politolog-natyaknuv-na-naslidki-uhvalennya-zakonu-pro-stolicyu-17112021-443063
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17.11.2021 18:12 Відповісти
та пагадите спасибкать ))) еще ж только одобрамсать завтра будут... а то сглазите !!! ))))
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17.11.2021 18:54 Відповісти
Президент Зеленский держит слово всегда.
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17.11.2021 21:01 Відповісти
если б этот держатель слова подкреплял бы их делами... ему б цены не было в базарный день...
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17.11.2021 21:09 Відповісти
а сказал, что он ответил, что задержка на неделю невозможна и приведет либо к потере доверия со стороны новобранцев, либо к появлению подозрений среди белорусских или российских контрразведывательных служб, либо к тому и другому. Бурба сказал, что представители канцелярии президента, пытаясь пойти навстречу команде ГУР МОВ, затем предложили сократить задержку до четырех дней - с отбытием и захватом перенесенных на среду, 29 июля 2020 года. Это позволило бы прекратить огонь до минимум вступит в силу. По словам Бурбы, начальники разведки предположили, что найти новый комплект билетов за такой короткий срок - дело незначительное, но пообещали посмотреть, что можно сделать.

Этот второй разговор, как и первый, не мог быть независимо подтвержден Bellingcat.

На следующее утро, когда первая группа из 33 человек уже выезжала из Москвы, команда ГУР МОУ смогла успешно перебронировать билеты не на среду 29, а на четверг 30 июля. Второй группе из 13 наемников поменяли билеты до субботы, 1 августа. Позже этим утром Бурба сказал, что сообщил в канцелярию президента, что план все еще выполняется, хотя и с пятидневной задержкой.
Враги внутри и снаружи

Но когда автобус с 33 наемниками уехал, в Беларуси не все было хорошо. Президентские выборы были назначены менее чем через две недели, 9 августа, и политические настроения были напряженными. Опасаясь врагов изнутри и снаружи, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко расправлялся со своими предполагаемыми соперниками. КГБ уже заключило в тюрьму главного оппозиционера Сергея Цихановского всего через два дня после того, как он объявил свою кандидатуру. Однако 15 июля его жена - Светлана Цихановская - вступила в президентскую гонку на фоне широкой международной поддержки и симпатий к оппозиции страны.

Паранойя Лукашенко не ограничивалась только предполагаемыми западными заговорами с целью его смещения. Сообщается также, что он опасался предательского вмешательства со стороны своего единственного союзника - Кремля. Как сообщается, на неофициальной встрече с представителями белорусских СМИ 9 июля Лукашенко заявил, что в стране задержаны четыре сотрудника ГРУ и что они «работали в координации с [лидером оппозиции] Сергеем Цикановским». На видеозаписи речи перед офицерами белорусского спецназа 24 июля (которая была удалена с веб-сайта президента, но все еще доступна в архивной версии ) он говорил о неуказанных внешних силах, которые могут попытаться создать «Майдан» [народное восстание] с помощью из«Профессиональные солдаты», работающие за большие деньги в частных военных компаниях и имеющие опыт «провокаций по всему миру».

Днем 24 июля 2020 года, когда Лукашенко произносил свою воинственную речь, именно такая группа из 33 опытных наемников случайно прибыла на белорусскую границу.

По словам членов группы наемников, опрошенных Bellingcat, их первоначальная попытка пересечь границу с использованием фальшивых контрактов не увенчалась успехом. Несмотря на то, что у них были документы, которые были более или менее идентичны тем, которые использовались предыдущим пассажиром-испытателем ГУР МОУ, им сказали, что документы не в порядке. Белорусские пограничники поинтересовались, куда едут люди. Некоторые наемники в шутку ответили, что все едут к своей больной бабушке в Минске.

Однако после непродолжительного ожидания на границе стало очевидно, что та же самая коррупционная процедура, которую использовал тестовый пассажир, снова сработает. Всем 33 были проданы «правильные» трудовые договоры по 1000 рублей каждый, и им было разрешено въехать в Беларусь.
33 трезвенника в Минске

Оказавшись на территории Беларуси и направляясь в Минск, «Артур Павлович» сообщил Миляеву об изменении планов и направил автобус до трехзвездочной гостиницы Минска, где турагент забронировал для мужчин проживание на первую ночь поездки. пятидневное ожидание. Поначалу, узнав о задержке, мужчины расстроились. Но после того, как «Шаман» получил подтверждение от «Павловича», что их пребывание в Минске будет рассматриваться как оплачиваемая работа, они расслабились и следовали строгим инструкциям: соблюдать военную дисциплину, не употреблять алкоголь и не слоняться по городу.

Однако из-за нехватки посетителей мужчины не могли оставаться в отеле в центре города более двух дней. 27 июля 32 из 33 присутствующих были переселены в санаторий «Беларусьочка » за чертой города. Оставшийся наемник - единственный, у кого был белорусский паспорт - остался у родственников в Минске.
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17.11.2021 18:01 Відповісти
"Вовіна тисяча" коштує жалюгідних 38 долярів... Кошти потрібно витрачати на медицину. Дебільне реформування медицини на користь приватних страхових компаній залишило той самий відсоток ВВП на медицину що і було за совка - 3%. Але до пацієнтів дійшло значно менше бо основна маса коштів була витрачена на "реформування", "меблювання", "переїзди", "закриття медпунктів, амбулаторій та лікарень" під виглядом "укрупнення". Іншими словами, медицини в країні більше немає. Є ідіоти які вірять в "страхову медицину" яка навіть в Америці коштує 19,6% ВВП але залишає в коридорах запльованих неграми муніципальних лікарень 53% населення абсолютно без будь якої допомоги - все іде на "обовязкові аналізи" а на лікування уже не вистачає. Ну зовсім нема за що лікувати... "Медоцид" українців почав Пєтя з Супрун а Зеленський цю "гешефтну" справу тільки продовжує. І успішно! Але ми і не таке пережили! Буде їм Умань і буде Гонта. Тисячі Гонт. Мільйони. І нікуди буде втекти...
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17.11.2021 18:11 Відповісти
то был нервный пиарвысер перед ОТЧЕТОМ о вагнеровцах
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17.11.2021 18:14 Відповісти
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17.11.2021 18:16 Відповісти
Вот так в тысячу виртуальных гривен( не наличных) Президент и его команда оценивает граждан Украины
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17.11.2021 18:24 Відповісти
Серуни з СН, купить на ті тис'ячи туалетного папір і підтирайте за собою, лайножери-всежерні
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17.11.2021 18:35 Відповісти
Куди ж тепер сходити пенсіонеру з 1860грн. пенсії? В область в фітнес клуб сало зганяти, чи в кіно на десяток сеансів? А може полетіти кудись, щоб підтримати авіакомпанію, а назад пішки? Може новий літак куплять. Так посміятися з пенсіонерів ще треба вміти. Ну та самі ж вибрали майстрів гумору. Смійтеся тепер, кому смішно. І засуньте ту тисячу .....
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17.11.2021 18:37 Відповісти
Дело не в вакцинации, а в том, что свеженапечатанные 1000 гривен для 10 млн чел - запустят новый виток инфляциии тогда подсолнечнне масло будет по 100 грн за 0.5 литра, а булка хлеба - полтос. При этом зарплаты у нищих останутся на прежнем уровне. Вот это можно будет хорошо поржать!
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17.11.2021 18:50 Відповісти
Клоун и здесь надурил народ. За две дозы надо платить 2000 грн. а не одну. Одна доза - 1000, две 2000 грн. или он не силён в математике??? Да и зачем нужны такие твои деньги, если ничего нельзя на них купить. По твоему, что пенсионеры пойдут в спортзал или же в музей, им на питание нужны деньги, на лекарства. А ты всякую ерунду предлагаешь, что, лохов ищешь???
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17.11.2021 23:32 Відповісти
 
 