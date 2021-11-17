Стан здоров'я Саакашвілі стабільний, загрози життю немає, всі показники в нормі, - представник пенітенціарної системи Грузії Матішвілі

Стан здоров'я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в тюремній лікарні, стабільний і всі життєві показники в нормі.

Про це заявив у середу на брифінгу представник пенітенціарної системи Грузії лікар Сандро Матішвілі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Пацієнт Саакашвілі протягом останніх трьох днів не приймав медикаментів й у лабораторних показниках було виявлено зміни. Учора пацієнт прийняв усі призначені йому препарати, і лабораторні показники покращали, зокрема й рівень калію, що наблизився до норми. Сьогодні пацієнт продовжує приймати всі призначені медикаменти", - сказав Матішвілі.

"Всі основні життєві показники - пульс, тиск, сатурація, рівень глюкози - в межах норми. Стан пацієнта Саакашвілі на цьому етапі стабільний і його життю небезпека не загрожує", - сказав лікар.

Він зазначив, що в тюремній лікарні постійно проходять лікування і подальшу реабілітацію ув'язнені, які оголосили голодування, і їх кількість за останні два роки становить понад дві тисячі.

Читайте також: Експертна група грузинських лікарів навідала Саакашвілі: Пацієнту потрібна інтенсивна терапія

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.