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Новини За кордоном Затримання Саакашвілі в Грузії
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Стан здоров'я Саакашвілі стабільний, загрози життю немає, всі показники в нормі, - представник пенітенціарної системи Грузії Матішвілі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Стан здоров'я Саакашвілі стабільний, загрози життю немає, всі показники в нормі, - представник пенітенціарної системи Грузії Матішвілі

Стан здоров'я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в тюремній лікарні, стабільний і всі життєві показники в нормі.

Про це заявив у середу на брифінгу представник пенітенціарної системи Грузії лікар Сандро Матішвілі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Пацієнт Саакашвілі протягом останніх трьох днів не приймав медикаментів й у лабораторних показниках було виявлено зміни. Учора пацієнт прийняв усі призначені йому препарати, і лабораторні показники покращали, зокрема й рівень калію, що наблизився до норми. Сьогодні пацієнт продовжує приймати всі призначені медикаменти", - сказав Матішвілі.

"Всі основні життєві показники - пульс, тиск, сатурація, рівень глюкози - в межах норми. Стан пацієнта Саакашвілі на цьому етапі стабільний і його життю небезпека не загрожує", - сказав лікар.

Він зазначив, що в тюремній лікарні постійно проходять лікування і подальшу реабілітацію ув'язнені, які оголосили голодування, і їх кількість за останні два роки становить понад дві тисячі.

Читайте також: Експертна група грузинських лікарів навідала Саакашвілі: Пацієнту потрібна інтенсивна терапія

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
Головне, щоб підшипник пропелера був гарно змащений
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17.11.2021 16:53
+6
Как-то из новостей про Михо пропала молодуха Ясько !
Вся в печали или как ?
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17.11.2021 16:56
+5
Та достав вже той Саакашвілі. В нас в Україні своїх проблем хватає. Невже комусь в Україні є діло до того як там голодує Саакашвілі????? Нормально він там голодує зі свіжими овочами з телячою печінкою.
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17.11.2021 17:10
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Головне, щоб підшипник пропелера був гарно змащений
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17.11.2021 16:53 Відповісти
Как-то из новостей про Михо пропала молодуха Ясько !
Вся в печали или как ?
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17.11.2021 16:56 Відповісти
может его зп карточку заблокировали и интеес пропал?)
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17.11.2021 17:06 Відповісти
Та вот цікаво чи ще "капає" йому зряплата в "офісі охренітєльних реформ"?
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17.11.2021 17:44 Відповісти
Это так понимать процесс похудения идет по плану, строго придерживаясь витаминной диеты!?
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17.11.2021 16:57 Відповісти
А також покращились аеродинамічні показники завдяки зменшенню загальної маси.
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17.11.2021 16:57 Відповісти
Пацієнт скоріш живий-аніж мертвий...
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17.11.2021 17:03 Відповісти
Та достав вже той Саакашвілі. В нас в Україні своїх проблем хватає. Невже комусь в Україні є діло до того як там голодує Саакашвілі????? Нормально він там голодує зі свіжими овочами з телячою печінкою.
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17.11.2021 17:10 Відповісти
Згоден, аж надто багато уваги. Працює ж задля власних амбіцій, а не для народу.
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17.11.2021 17:33 Відповісти
Цікаво Денісова ще там , чи вже повернулась до Украіни , до своїх прямих обов'язків?
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17.11.2021 17:38 Відповісти
Окрім калію потрібно побільше заліза щоб рельсами какав.
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17.11.2021 17:41 Відповісти
Кому не похєр сракашвілі 🤔 Мені похєр 😅🐈🤣😝😝😝😝😝😜🤪
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17.11.2021 18:14 Відповісти
Брешут тюремщики , адвоката и врача к Саакашвили не допускают , его жизнь под угрозой .
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17.11.2021 18:19 Відповісти
Ну і хєр з ним. Якого ..він поперся туди робити заколот, як громадянин іншої держави,нелегально, в молоковозі ?
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17.11.2021 21:09 Відповісти
Є пропозиція! Якщо "Карлсон" голодує - кілька разів на добу припудрювать його подушку кокаїном ! "Бл* буду!" - це обійдеться державі набагато дешевше ніж відбиваться від шобла "борцунів" за свободу для нього! Міхо буде задоволений і адвокатам не буде про що верещать
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17.11.2021 18:37 Відповісти
Денісова, ти чула?
Шагом марш на службу в Україну!
Інспектувати пенітенціарні заклади зараз самий час. Кінець року, звіт у ВР, тощо.
І Ясько захвати з собою. Розпустилася дівка по заграницях, розумієш. У ВР прогули ставлять. Ганьба тунєядкам.
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17.11.2021 22:27 Відповісти
вертухаи никогда не брешут.
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18.11.2021 09:38 Відповісти
 
 