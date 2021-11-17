Білорусь з 18 листопада припинить постачання електроенергії до України, - Міненерго Республіки

Білорусь з 18 листопада припинить постачання електроенергії до України відповідно до встановленого порядку взаємодії в рамках контрактних відносин.

Про це агентству БЕЛТА повідомили пресслужбі Міністерства енергетики Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"Можливість подальшого здійснення постачання електроенергії в Україну розглядатиметься білоруською стороною з урахуванням технічних можливостей", - йдеться в повідомленні.

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