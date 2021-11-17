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Білорусь з 18 листопада припинить постачання електроенергії до України, - Міненерго Республіки
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Білорусь з 18 листопада припинить постачання електроенергії до України відповідно до встановленого порядку взаємодії в рамках контрактних відносин.
Про це агентству БЕЛТА повідомили пресслужбі Міністерства енергетики Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.
"Можливість подальшого здійснення постачання електроенергії в Україну розглядатиметься білоруською стороною з урахуванням технічних можливостей", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+66 A San
показати весь коментар17.11.2021 16:55
+41 Ksenia VB
показати весь коментар17.11.2021 16:57
+40 abc123
показати весь коментар17.11.2021 17:03
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...хуже нє будєт... ©
На випадок відключення електроенергії прошу виписати для мене "Лисого" з "Кварталу 95" , шерстяний світер для нього і ********* паличку для мене.
З повагою український народ.
А ще краще буде, якщо в протестах ситуативно об'єднаються необ'єднувані партії. Наприклад ЄС, Свобода, ОПЗЖ. Участь ОПЗЖ буде 100% гарантувати відсутність приводу для рашки. Для такого об'єднання важливо відсутність вимог вузькопартійного спрямування.
А вот насчёт "партнёров", Вы уверены, что они рассматривают Украину как партнёра?
Допомогли тобі, твої кацапи?
Продавали енергію до європи, а тепер КУ-КУ?