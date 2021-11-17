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Луганщина (4412) Червоний Хрест (347) гуманітарна допомога (728)

Червоний Хрест направив на окуповану Луганщину 30 тонн товарів медичного призначення. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Сьогодні до окупованих районів Луганської області через КПВВ "Щастя" прослідувало понад 30 тонн гуманітарного вантажу від Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр ОС.

Червоний Хрест направив на окуповану Луганщину 30 тонн товарів медичного призначення 01

"Жителям ОРЛО від МКЧХ доправлено товари медичного призначення, в тому числі для надання першої допомоги при захворюванні на COVID-19, канцелярські приладдя, дитячі меблі", - йдеться у повідомленні.

Червоний Хрест направив на окуповану Луганщину 30 тонн товарів медичного призначення 02

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Червоний Хрест направив на окуповану Луганщину 30 тонн товарів медичного призначення 03

Варто зазначити, що рух дорожнім коридором через КПВВ "Щастя" для громадян, що мають намір перетнути лінію розмежування залишається заблокованим окупантами.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
От на хера ?
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17.11.2021 17:10
+13
Підкормлють сепарів, щоб зголоду не пухнули... Цей червоний хрест - напрямую, офіційно, фінансує будь який сепаратизм і тероризм...
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17.11.2021 17:13
+10
Окупанти підзароблять...
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17.11.2021 17:09
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Окупанти підзароблять...
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17.11.2021 17:09 Відповісти
От на хера ?
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17.11.2021 17:10 Відповісти
Підкормлють сепарів, щоб зголоду не пухнули... Цей червоний хрест - напрямую, офіційно, фінансує будь який сепаратизм і тероризм...
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17.11.2021 17:13 Відповісти
А канцтовары этим малограмотным олигофренам нафига?
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17.11.2021 17:19 Відповісти
Презервативов 30 тонн, чтоб орки меньше размножались.
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17.11.2021 17:30 Відповісти
Donation to Red Cross- support terrorism!
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17.11.2021 17:36 Відповісти
А может сбросить боярышниковую бомбу, и фсьо.
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17.11.2021 17:40 Відповісти
червоний фонд підтримки червоних терористів грошікі пиляє, ***** мєрзость
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17.11.2021 17:53 Відповісти
А єтот Креест с нашей сторони кому то помогал или только сепарам?
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17.11.2021 18:02 Відповісти
Вот честно, лучше б куда то в Африку направили.
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17.11.2021 18:02 Відповісти
То не жителям ОДЛО а воякам ОРДЛО.. Ні разу не чув від родичів які там мешкають..щоб ім якісь ліки роздавали
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17.11.2021 18:31 Відповісти
Гниды.Спонсары кацапского тероризма.
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17.11.2021 19:36 Відповісти
А в Эфиопии сепаратисты не пускают миссию с гуманитарной помощью, голод там...
Партия тыграй, в которой и Гебреисус состоит... пока он, не жалея сил, мир спасает -
его однопартийцы и друзья в его стране геноцидят...
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18.11.2021 00:28 Відповісти
Презиков им побольше . Что-бы дураки не плодились.
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18.11.2021 05:05 Відповісти
Никто даже не интересуется конкретными лицами , участвующими в разграблении гуманитарной помощи от международных организаций.
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18.11.2021 07:17 Відповісти
Принципово не купую марки червоного хреста
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18.11.2021 09:04 Відповісти
 
 