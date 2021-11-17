Червоний Хрест направив на окуповану Луганщину 30 тонн товарів медичного призначення. ФОТО
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Сьогодні до окупованих районів Луганської області через КПВВ "Щастя" прослідувало понад 30 тонн гуманітарного вантажу від Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр ОС.
"Жителям ОРЛО від МКЧХ доправлено товари медичного призначення, в тому числі для надання першої допомоги при захворюванні на COVID-19, канцелярські приладдя, дитячі меблі", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що рух дорожнім коридором через КПВВ "Щастя" для громадян, що мають намір перетнути лінію розмежування залишається заблокованим окупантами.
Топ коментарі
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Партия тыграй, в которой и Гебреисус состоит... пока он, не жалея сил, мир спасает -
его однопартийцы и друзья в его стране геноцидят...