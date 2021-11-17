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Міненергетики ФРН щодо паузи в сертифікації "Північного потоку-2": Суто регуляторне питання

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Міненергетики ФРН щодо паузи в сертифікації

У Берліні відкидають припущення про політичні мотиви призупинення процесу сертифікації "Північного потоку-2".

Про це заявили в середу в Мінекономіки та енергетики ФРН, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Цей регуляторний акт не є політичним актом, це суто регуляторні питання", - запевнила речниця міністерства.

У відомстві зазначили, що Федеральне мережеве агентство є єдиним органом, який відповідає за даний процес. У ході перевірки регулятор дійшов висновку, що оператор, який потребує сертифікації "Північного потоку 2", має організувати свою роботу таким чином, щоб вона відповідала німецьким законам.

"Ця умова має бути виконана", - підкреслила речниця міністерства на брифінгу.

Компанія Nord Stream 2 AG, що базується в Швейцарії, вирішила не переформатовувати існуючу компанію, а заснувати дочірню компанію згідно з німецьким законодавством лише для німецької частини лінії. Ця дочірня компанія має стати власником і експлуатувати німецьку ділянку газопроводу. Сама дочірня компанія повинна в такому випадку відповідати вимогам Закону про енергетику щодо незалежності оператора транспортної мережі, зазначають німецькі чиновники.

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Щойно Федеральне мережеве агентство отримає всі необхідні йому документи (про анбандлінг), процес сертифікації буде продовжено в рамках означених строків – 4 місяці від моменту подачі заявки.

Автор: Ірина Дашківська
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Сци в очі, а воно тобі все про росу розповідає ! Яке лицемірство , от нічого "не бачать і не розуміють" ! Огидно від німців ці мантри чути, то формули якісь для України понаписують під диктовку ФСБ РФ , то - це чисто "економічне" питання і "ніякої політики"...
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17.11.2021 17:15 Відповісти
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17.11.2021 17:39 Відповісти
"Принимай нас,Дойчланд- красавица ! " (с)
https://www.youtube.com/watch?v=NRZrH6gdpyQ
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17.11.2021 17:45 Відповісти
Возьми с полочки пирожок, уже не первая ветка где ты это событие выкладываешь.
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17.11.2021 18:47 Відповісти
так несчастье как ни как
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17.11.2021 18:52 Відповісти
Несчастье это рашоботить в интернете потому что ни на что другое неспособен. Кроме как рашоботить у тебя еще есть какой-нибудь доход?
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17.11.2021 18:59 Відповісти
Понятно, осталось чисто бумажные формальности...
Как говорится - провожающих просим покинуть вагоны.
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17.11.2021 18:59 Відповісти
Да, просто бабушка Меркель решила порулить газпромовской внучкой. Для этого она (внучка, а не Меркель) срочно и создаётся с передачей всех активов СП-2, находящихся в Германии. А то получается, что до последнего времени юристы Газпрома о такой необходимости не знали и даже не подозревали. Хотели из швейцарского кантона Цуг все рулить, как в незабвенном "РосУкрЭнерго". Привычка, однако... А так Меркель даже из своей берлинской квартиры переезжать не понадобится
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17.11.2021 19:06 Відповісти
 
 