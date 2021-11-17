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Старшому адміністратору та санітарці будинку для літніх людей у Дніпрі, де загинули пенсіонерки, повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Події

Старшому адміністратору та санітарці будинку для літніх людей у Дніпрі, де загинули пенсіонерки, повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра старшому адміністратору та санітарці приватного пансіонату для літніх людей повідомлено про підозру у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, внаслідок чого загинуло п’ятеро жінок (ч. 2 ст. 270 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на пресслужбу Офіса генпрокурора. 

За даними слідства, 16 листопада 2021 року у приватному будинку для осіб похилого віку в Центральному районі міста Дніпра через ймовірне замикання електропроводки сталася пожежа. Внаслідок отруєння чадним газом загинуло п’ятеро жінок віком від 75 до 89 років.

"Наразі затримано адміністратора та санітарку цього закладу. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Крім того, встановлюється причетність до злочину інших осіб", - зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в області.

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Як повідомлялося, 16 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що у приватному будинку для людей похилого віку у Центральному районі Дніпра виявлено п'ять мертвих жінок віком від 75 до 89 років.

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Попередньо встановлено, що в одній із кімнат на другому поверсі будинку, де виявлено загиблих, сталося коротке замикання та загоряння електропроводки. Жінки могли отруїтися чадним газом.

Тіла загиблих спрямовано на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

Пізніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що пожежа сталася у приватному будинку для людей похилого віку "Тепло коханих", де загалом проживали 30 осіб, з яких 23 - лежачі хворі.

Автор: Ірина Дашківська
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санитарка виновата-к гадалке не ходи
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17.11.2021 17:26 Відповісти
еще бы. Это же санитарка делала проводку в доме и отвечала за работу автоматики на щитке.
Стопудова.
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17.11.2021 21:17 Відповісти
Быстро нашли стрелочника и машиниста.
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17.11.2021 17:37 Відповісти
А власник ? Він може має з десяток таких будинків. Щось трапиться в них, теж адміністратора звинуватять ?
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17.11.2021 17:41 Відповісти
Тут питання більш широке. Оскільки люди що там знаходилися мають обмежені фізичні можливості, то власник повинен так комплектувати штат, щоби було забезпечено безпеку при виникненні надзвичайних ситуацій
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17.11.2021 18:03 Відповісти
"Уборщиці" скоро всю країну розвалять... Пілять.))))))))
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17.11.2021 17:48 Відповісти
Якщо заклад приватний, то у ньому має бути штатний розклад і кожний працівник мати посадові обов'язки. Не знаю як адміністратор, а санітарка за пожежну безпеку не відповідає точно. Інше питання, чи працювало штатне опалення, а якщо ні, то питання до відповідальних за технічний стан. Можливо через відсутність опалення і сталося коротке замикання
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17.11.2021 17:59 Відповісти
в Украине нет частных домов престарелых - не существует такого вида деятельности. Два года назад при похожем случае - пожаре в доме престарелых (частном и незаконном как и все частные) Зеленский строго насупил брови и приказал проверить все незаконные такие дома.
Хз что там ему докладывали но что докладывать если их официально НЕТ.
Нет такого вида деятельности - нет штата, не ответственных.
а стрелочник всегда найдется.
А Зелина команда и дальше будет в потолок плевать и лениться переписать например с Польши или Литвы законодательство по частным домам престарелых и требованиям к ним..
До следующего пожара.
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17.11.2021 21:20 Відповісти
А власнику закладу про "незаконну підприємницьку діяльність" "підозру" повідомили?
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17.11.2021 18:30 Відповісти
А як же заяви про те що будинок не зареєстрований як такий що використовується для проживання літніх людей. та інвалідів.... Адже там інші вимоги для безпеки .
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17.11.2021 19:18 Відповісти
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17.11.2021 19:32 Відповісти
не зарегистрирован потому что в Украине НЕТ такого вида деятельности - регистрировать нечего при всем желании зарегистрировать.
Престарелые, нуждающиеся в ежедневном специфическом уходе есть. Дома такие есть.
А домов престарелых НЕТ.
клиника.
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17.11.2021 21:21 Відповісти
Как быстро "стрелочников" нашли. Еще и причина пожара не установлена, а "виновные" уже назначены . И ни слова про директора и хозяина заведения . Отличное правосудие у зеленомордых
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17.11.2021 19:31 Відповісти
В Кривом Роге на автомобиле "Велике будівництво" похитили человека


Сегодня около 13 часов несколько неизвестных затащили в машину человека. Все случилось во дворе по улице Эдуарда Фукса, 15. Об этом сообщает svoi.kr.ua

- По предварительной информации похитителей было четверо. Автомобиль отправился в неизвестном направлении, - отмечается в сообщении. - В городе введен план перехват. Полиция разыскивает минивэн Renault Traffic темно-зеленого цвета с номерами АО2900ЕХ. Ранее этот автомобиль передвигался с табличкой «Велике будівництво».
Всех, кому известно местонахождение этого транспортного средства, просят обращаться на линию 102.
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17.11.2021 19:33 Відповісти
 
 