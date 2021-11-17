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Новини Економіка
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підвищення цін (29) НААН (19) Балян Ануш (1)

"На тлі подорожчання енергоносіїв в Україні різко зросли ціни на соціальні харчові продукти", - віцепрезидентка НААН Балян

Новини Цензор.НЕТ Економіка

В Україні зафіксовано значне подорожчання низки продовольчих продуктів, у тому числі соціальних. І все це – на тлі очевидної неготовності держави до опалювального сезону та "холодної зими", яку пророкує низка аналітиків.

Відтак в Україні на тлі енергетичної кризи може спалахнути й продовольча, вважає віцепрезидентка НААН, академік Ануш Балян, повідомляе Цензор.НЕТ.

На тлі подорожчання енергоносіїв в Україні різко зросли ціни на соціальні харчові продукти, - віцепрезидентка НААН Балян 01

Ануш Балян Фото: Пресслужба НААН України

Зростання цін на продукти першої необхідності у роздрібній мережі має тривожну тенденцію. Адже виробникам через енергетичну кризу доводиться підвищувати ціни, і дехто грає на спекулятивних опціях, наголошує віцепрезидентка НААН.

За даними офіційної статистики, в Україні подорожчала низка соціальних продуктів, таких як крупи, макаронні вироби, борошно й хліб.

"Кілограм гречки вже здорожчав на 17,5%, рису – майже на 28%, манної крупи – на 17,3%. На 20-22% зросла вартість хліба популярних сортів. Сезон цукроваріння лише розгортається, а вартість цукру вже підскочила на 27-30%. До 45-50 гривень за десяток зросла вартість яєць у магазинах, і це тільки проміжний показник. Але і цей стрибок не настільки разючий, як ціни на олію, яка здорожчала на 67%", – зазначила Балян.

Однак справжнім ціновим антилідером став продукт, який звикли вважати українським національним надбанням – сало. Перехід свиноферм на м'ясні породи спричинив стрімке зростання вартості соціальної закуски. На ринках столиці найдешевше сало вартує 170-180 гривень, а кращі сорти – 350. І це – попри рекордний імпорт дешевої свинини з Європи, який сягнув понад 6 тисяч тонн.

Своєю чергою здорожчання сала та м'яса на тлі підвищення цін на енергоносії спричинило "ефект доміно" у м'ясопереробці. Так, індекс росту цін на ковбасні вироби та сосиски сягнув 104%.

"Дуже часто диспропорція між цінами виробника та цінами на продукти у роздрібі є шаленою. Але ж, за твердженням закону Парето, 20% зусиль дають 80% результату. І навпаки. Тож українська торгівля чітко дотримується такої догми", – коментує Ануш Валеріївна.

Вона також зауважила, що низку вітчизняних харчових продуктів переважно вивозять за кордон, і це також зумовлює підвищення цін на внутрішньому ринку. Зокрема, Україна експортує близько 80 тисяч тонн меду, що становить понад 90% від його виробництва. Відтак вартість цього продукту для українців сягнула 400 грн за літр.

На думку науковиці, така диспропорція цін може спровокувати настання не лише енергетичної, але й продовольчої кризи.

"Ми, аграрії, переймаємося тим, щоб на тлі здорожчання електрики та газу прийдешня зима ще й не була голодною. Насамперед для українців, чиї доходи вже з'їдають ціни, що стрімко зростають. Добре, що цим займаються ООН та доброчинці. Ілон Маск вже веде переговори з ООН про те, як вони можуть витратити його 6 мільярдів доларів на боротьбу з голодом у світі. Чи не час наслідувати приклад й українським багатіям? Тим більше, що у них в руках ринок енергоносіїв, а це – фактична влада", – резюмувала віцепрезидентка НААН.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
Насправді винні зебіли.
Я ашібся- не прокатіт.
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17.11.2021 18:01
+11
Вороватая шобла совсем не недоумки - недоумки их выбирали.
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17.11.2021 19:07
+10
Зеленский и его шобла воровитых недоумков во главе с Коломойшей Ни в чём Не Финофаты!!!
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17.11.2021 17:57
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Зеленский и его шобла воровитых недоумков во главе с Коломойшей Ни в чём Не Финофаты!!!
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17.11.2021 17:57 Відповісти
Насправді винні зебіли.
Я ашібся- не прокатіт.
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17.11.2021 18:01 Відповісти
Вороватая шобла совсем не недоумки - недоумки их выбирали.
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17.11.2021 19:07 Відповісти
Зеленский хороший и хочет добра. Просто ему все мешали-особенно собственные яйца.
Сколько раз твердили миру что внешность обманчива. О человеке нужно судить по делам а не потому как он вам может понравится
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17.11.2021 21:12 Відповісти
Брехня. Наоборот, всё подешевели - Коля Котлета-Тищенко
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17.11.2021 17:58 Відповісти
Це який треба мати розум-щоб знайти зв'язок...
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17.11.2021 17:59 Відповісти
И вправду. Ведь товары прямо с полей и ферм попадают в холодильники без всякой логистики.

Поэтому затраты на ГСМ и электроэнергию нифига не влияют на конечную цену продуктов.

Цены ж Санта Клаус по ночам на крышах магазинов устанавливает, а помогают ему специально обученные леприконы.
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17.11.2021 18:36 Відповісти
Не ваш, у вас его нет
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17.11.2021 19:42 Відповісти
Все зростання ще попереду. Ще плюс будемо закуповувати вугілля в агресора...
Як то кажуть у Британії...
"Вас поставили перед вибором між війною та ганьбою. Ви обрали ганьбу і ви отримаєте війну"
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17.11.2021 18:00 Відповісти
Як видається, усе вугілля, що закупали зелені надійшло з московії. А добували його на донбасі. Лише Ахметов виявився русофобом. Купляв в Україні і Штатах.
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17.11.2021 18:12 Відповісти
І по якій ціні надійшло ?
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17.11.2021 18:17 Відповісти
Не мониторив.
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17.11.2021 18:21 Відповісти
Вам мінус.
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17.11.2021 18:25 Відповісти
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17.11.2021 18:36 Відповісти
☺️😊
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17.11.2021 21:05 Відповісти
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17.11.2021 18:02 Відповісти
2008 рік. А тут була Юлька-вароффка.

Олія 1 літр - 11грн.
Цукор - 3.8грн.
Буханка хліба - 1.5грн.
Десяток яєць - 7грн.
М"ясо - 30грн.
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17.11.2021 18:39 Відповісти
При Брежневе цены были
10 яиц - 1,3 руб.
литр молоко - 22 копейки
1 кг говядины - 2 рубля. И что ?
Говорят при Николае Втором 1 кг мяса стоил 46 копеек, А при Петре 1 кг медвежатины - 50 копеек.
Полегчало ?
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17.11.2021 19:14 Відповісти
При Брежневе инженер получал 120 рублей, уборщица 70 рублей, учитель 120 рублей.
Всё же, при переводе в доллары, при Брежневе цены были выше, чем при премьерстве Тимошенко.
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17.11.2021 21:25 Відповісти
При Кучме доллар стоил 1 грн. 80. А при премьерстве Жульки стал стоить 8. Разумеется она не причем
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17.11.2021 21:43 Відповісти
Давайте по фактам, без брехни.

Когда гривну ввели, то было 1,8. Потом был дефолт в РФ и доллар стал 3,85. Потом доллар постепенно вырос до 4,95 к моменту когда Юля стала Премьером. Её сняли, но курс был таким же. Потом досрочные и Юля стала снова Премьер-министром, которому НБУ вообще-то не подчиняется.
Надвигались выборы. Ющенко пояснили, что ему ничего не светит, потому он поддержал Януковича, с которым до того подписал Ширку.
По совету команды политтехнологов Пола Манафорта, Януковичу сказали, что он выборы не выиграет, если не обвалится экономика Украины.
Тогда финансовый спекулянт Ющенко дает команду Главе НБУ Стельмаху уронить гривну до 12-ти, на фоне мирового кризиса. Из Казначейства вывели в 4 банка, которыми владели члены ПР 120 млрд грн, которые бесследно исчезли. Юля трижды требовала отставки Стельмаха, но депутаты Януковича блокировали трибуну Рады.
Позже доллар откатился до 8-ми.

Вот так это было.
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17.11.2021 22:53 Відповісти
В данном случае речь шла не о Т. , о сравнении цен. Но , не понятно , как боком здесь Тимошенко? Или у вас. поклонников Лукьяновской принцессы. стадный инстинкт как у зебилов из поклонников нелоха?
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17.11.2021 23:13 Відповісти
Ну это вы, как нанятый олигархами писатель, назвали её не Юлия Владимировна, а Жулька.
Ну не мог я, как давний член партии не заступиться за Лидера нашей партии. И не мог отказать себе в удовольствии развенчать лживую манипуляцию про сравнение 1,8 и 8.

И да, я уверен, что в нынешней ситуации только Юлии Тимошенко по силам вытянуть Украину из полета в пропасть.
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18.11.2021 00:04 Відповісти
У приверженцев Жульки все на олигархов работают . А сама она чья. Только не надо рассказывать, что живет она и ее партейка за счет взносов таких как вы . Можете сколько угодно отстаивать честь своей избранницы. Но:
- Два уголовных дела в РФ
- Две ходки в СИЗО, одна в тюрьму
- Подельник Лазаренко 9 лет тюрьмы
- Прорыв гос. границы (пока отделалась легким испугом)
И самое главное. Ни кто, ни Кучма, ни Ющенко, ни Порошенко не могли с ней сработаться. Слишком большие эмоции у отставной козы барабанщицы
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18.11.2021 03:29 Відповісти
Пинчук заказал был её убийство (киллер пришел в СБУ) и оплатил со своего счета липовый аудит в США, на основании которого Янукович ее посадил на 7,5 лет (аудиторы осуждены судом в США и уже отсидели, их фирма выплатила Юле 10 млн моральной компенсации).

Первый раз в СИЗО, как только решила навести порядок в угольной отрасли.

Два уголовных дела в РФ, которая агрессор и враг. И будь она агентом Путина, тот бы в жизни не разрешил ее посадить, как не разрешает даже сунуть в СИЗО Медведчука.

Суд в США назвал Тимошенко ЖЕРТВОЙ Павла Лазаренко, а не подельницей. Стриг с неё Паша.

А гражданин Украины не имеет права пересечь нашу границу? Там скорее уголовка против пограничников, которые препятствовали народному депутату...

Против неё, Ахметов и Пинчук (отобрала у них Криворожсталь), Фирташ (выкинула из Украины РосУкрэнерго, на котором он зарабатывал вместе с Ющенко), не давала воровать Педро, против неё Хорошковский, Коломойский (кричал, что если она станет Президентом, то он уедет из страны), Азаров, Янукович, Колесников, Герман, Гереги, Медведчук, Суркис, Новинский...
Как-то не выходит у неё дружбы с олигархами...
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18.11.2021 09:53 Відповісти
Вот-вот. Не будь агентом Путина, сидела ба до сих пор где-то под Оренбургом. Остальной текст даже комментировать не интересно. Особенно про "пересечение" границы.
П.С. Ставлю 100 американских президентов, что и в 2024 году старушке на лабутенах ничего не светит
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18.11.2021 10:11 Відповісти
Вам не интересно, потому что мои слова попали прямо в центр десятки -чемпионское попадание))))

Будь агентом Путина, Янукович и пальцем бы не посмел её тронуть. Что не говори, но если РосУкрэнерго частично владел Фирташ, то 51% принадлежал Газпрому, а всем давно известно, что это ЛИЧНАЯ кормушка Путина.

А уж наличие в РФ уголовных дел против неё, вот лучшего доказательства в защиту Юли и найти трудно, спасибо что напомнили ))))
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18.11.2021 12:34 Відповісти
Сравнивать Брежнева с Тимошенко . Тогда кива это наш Муссолини . Вы свою бахиню еще с Маргарет Тэтчер сравните
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18.11.2021 03:35 Відповісти
Маргаретт Тетчер назвала Юлию Тимошенко Политическим деятелем, которые в стране рождаются не чаще чем раз в триста лет!!!
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18.11.2021 09:54 Відповісти
Хочу взглянуть на первоисточник информации. Когда-то и Гамаль Абдель Насер звездой Героя СССР наградили . И Зеленский Меркельшу орденом за СП-2 наградил. Тоже за "заслуги"
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18.11.2021 10:05 Відповісти
"На закінчення розмови Тетчер сказала Тимошенко: "Незважаючи на прикрощі та політичні зради, я завжди прямо йшла до мети, яку вважала вірною. Те ж саме робиш і ти".
https://www.pravda.com.ua/news/2007/09/21/3287500/

"На прошлой неделе она посетила нового премьер-министра Великобритании Гордона Брауна, а сегодня, сказала Тэтчер, «я готова приехать в Киев, чтобы помочь Юлии защитить независимость Украины». http://glasweb.com/news31265/

"Такие люди, как Леди Маргарет, рождаются раз в столетие и является большим счастьем для страны и народа, которым они посвящают свою жизнь" (Юлия Тимошенко)
https://lb.ua/news/2013/04/08/195861_timoshenko_skorbit_konchine_tetcher.html

Я думаю достаточно ссылок. Но можно и еще поискать )))

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18.11.2021 12:30 Відповісти
Ну так при Пеце "велика банк iрша" Гонтарева обвалила курс гривни в три раза.
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18.11.2021 04:17 Відповісти
Раньше и водка была лучше, и сигарты дешевле, и бабы моложе.
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18.11.2021 04:21 Відповісти
Ну это-же БРЕХНЯ ,вчера покупал грудинку в Сельпо по 104 грн ,фарш свино-говяжий по 105 а сегодня домашние яйца на рынке ,очень крупные по 35 ,кому ты падло ,причёсываешь ...
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17.11.2021 18:09 Відповісти
У Польщі дешевше. А зарплати вищі.
Чому ?
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17.11.2021 18:15 Відповісти
Добра,жорстка) Потому что в Польше зебилыэ в дефиците.
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17.11.2021 18:21 Відповісти
Знаєте.. ситуація ж може і змінитись. Наприклад, наші зебільчики будуть шукати прихисток від "ситного життя" саме у Польщі
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17.11.2021 18:24 Відповісти
Давышоооо? Какая неожиданность. А Ахметка и Петя хотят еще в 10 раз поднять тарифы для населения. Вон каждый день *експерды* печатают возмущенные сатьи почему Украина не повышает цены на електроенергию чтобы как в Европе. Интересно по сколько тогда будут хлеб и мясо и кто его сможет себе позволить
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17.11.2021 18:17 Відповісти
Шановний, державна енергетика віддана Коломойському. АМКУ курують найближчі люди Зеленського. Шмигаль має намір виробляти електрику спалюючи газ по 100 євро за МВатт-годину.
А "Ахмєтка і Пєтя" щодня сруть "зеленому лайну" у штани.
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17.11.2021 18:35 Відповісти
І що із ними?
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17.11.2021 19:21 Відповісти
Госэнергетика отдана Коломойскому? А облгазы-Фирташевские, давайте не будем об этом забывать.
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17.11.2021 20:26 Відповісти
Як сказав незабвенний Беня - там керують "понятниє люді". А Фірташ, хіба не його обл гази отримали 100 мільярдів з бюджету, хоча, яке відношення має зараз Фірташ до бюджету? Може, вже не Фірташ? як гадаєте, хто ті 100 мільярдів отримав?
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17.11.2021 20:51 Відповісти
Получат ещё, аппетит всегда приходит во время еды. С чего ему останавливаться? Да и ахметовским менеджерам из ДТЭКа, который тоже имеет отношение к энергетике, тоже хочется маслица на хлебушек и желательно с красной икоркой. Но виноват в проблемах энергетики сугубо Коломойский и точка!
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17.11.2021 21:00 Відповісти
щось Мосійчук по Г+Г вже не розповідає про борщовий набір
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17.11.2021 18:57 Відповісти
А нашо чекати коли вона розповість. Ось будь ласка можете спостерігати коли забажаєте та ще і в динамиці змін. Тільки справа в тому, що на цей набір вартість сала чи мʼяса впливає незначною мірою. Середня базова на три літри зараз трохи вища за 70 грн. Самий шикарний з салом, часником та півлітрою 227,26 грн.
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17.11.2021 19:41 Відповісти
Суповий набір від Тищенка: беремо говяже м'ясо по 40, а можна і по 20 грн, додаємо туди гречку по 12 грн, пару картоплин і суп готовий
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17.11.2021 19:02 Відповісти
Гречка на сьогоднішній день 52 гр кг а А говяже мясо від 250 до 350гр за кг ось такий реальний набір
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17.11.2021 21:06 Відповісти
Ой да ладно, такая неожиданность!! Проснулась тупая...
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17.11.2021 19:05 Відповісти
Та невже?!
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17.11.2021 19:24 Відповісти
а что скажет главная специалистка по борщевым наборам ?
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17.11.2021 19:30 Відповісти
По роже,однозначно эксперт из голодающих...
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17.11.2021 20:08 Відповісти
Какие функциональные обязанности преза, министров, др. чинуш....Выполняют? Зряплату за что получают? Если их не будет, страна заметит?
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17.11.2021 20:16 Відповісти
Отправьте эту выцэпрэзыдэнтку обратно в эрэван,экспорт и цена на топливо у нее виноваты и больше никто,а казнокрады,взяточники и идиоты пишущие законы уничтожающие бизнес и экономику у нее наверное в другие страны уже переехали.
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17.11.2021 20:16 Відповісти
- Так, у холодильнику нічого не чіпати.
- Тому що це на Новий рік?
- Тому що це морг!
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17.11.2021 23:56 Відповісти
в атб..и если эту тетку с бровям фломастерными продать туда на пельмени все равно не поможет
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18.11.2021 02:27 Відповісти
Хмельницкий центральный рынок - яйца от 19 мелки, 26 нормальные, 30 крупные. На каменецком +- так же. Сметана домашняя збырана 120, сепараторна 140. Хлеб остался так же. Сало от 85 так себе, 110 нормальное, максимальное 185 на каменецком, ну покрутил у виска и пожелал хорошей торговли. Круп полно, картошка от 4 грн на каменецком. Что эта страшная держиморда рассказывает, я не заню Они там в Киеве всё на Бессарабке покупают, я там был, там конечно для жителя провинции ужас, но это не показатель же вроде.
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18.11.2021 09:09 Відповісти
 
 