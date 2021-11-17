"На тлі подорожчання енергоносіїв в Україні різко зросли ціни на соціальні харчові продукти", - віцепрезидентка НААН Балян
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В Україні зафіксовано значне подорожчання низки продовольчих продуктів, у тому числі соціальних. І все це – на тлі очевидної неготовності держави до опалювального сезону та "холодної зими", яку пророкує низка аналітиків.
Відтак в Україні на тлі енергетичної кризи може спалахнути й продовольча, вважає віцепрезидентка НААН, академік Ануш Балян, повідомляе Цензор.НЕТ.
Ануш Балян Фото: Пресслужба НААН України
Зростання цін на продукти першої необхідності у роздрібній мережі має тривожну тенденцію. Адже виробникам через енергетичну кризу доводиться підвищувати ціни, і дехто грає на спекулятивних опціях, наголошує віцепрезидентка НААН.
За даними офіційної статистики, в Україні подорожчала низка соціальних продуктів, таких як крупи, макаронні вироби, борошно й хліб.
"Кілограм гречки вже здорожчав на 17,5%, рису – майже на 28%, манної крупи – на 17,3%. На 20-22% зросла вартість хліба популярних сортів. Сезон цукроваріння лише розгортається, а вартість цукру вже підскочила на 27-30%. До 45-50 гривень за десяток зросла вартість яєць у магазинах, і це тільки проміжний показник. Але і цей стрибок не настільки разючий, як ціни на олію, яка здорожчала на 67%", – зазначила Балян.
Однак справжнім ціновим антилідером став продукт, який звикли вважати українським національним надбанням – сало. Перехід свиноферм на м'ясні породи спричинив стрімке зростання вартості соціальної закуски. На ринках столиці найдешевше сало вартує 170-180 гривень, а кращі сорти – 350. І це – попри рекордний імпорт дешевої свинини з Європи, який сягнув понад 6 тисяч тонн.
Своєю чергою здорожчання сала та м'яса на тлі підвищення цін на енергоносії спричинило "ефект доміно" у м'ясопереробці. Так, індекс росту цін на ковбасні вироби та сосиски сягнув 104%.
"Дуже часто диспропорція між цінами виробника та цінами на продукти у роздрібі є шаленою. Але ж, за твердженням закону Парето, 20% зусиль дають 80% результату. І навпаки. Тож українська торгівля чітко дотримується такої догми", – коментує Ануш Валеріївна.
Вона також зауважила, що низку вітчизняних харчових продуктів переважно вивозять за кордон, і це також зумовлює підвищення цін на внутрішньому ринку. Зокрема, Україна експортує близько 80 тисяч тонн меду, що становить понад 90% від його виробництва. Відтак вартість цього продукту для українців сягнула 400 грн за літр.
На думку науковиці, така диспропорція цін може спровокувати настання не лише енергетичної, але й продовольчої кризи.
"Ми, аграрії, переймаємося тим, щоб на тлі здорожчання електрики та газу прийдешня зима ще й не була голодною. Насамперед для українців, чиї доходи вже з'їдають ціни, що стрімко зростають. Добре, що цим займаються ООН та доброчинці. Ілон Маск вже веде переговори з ООН про те, як вони можуть витратити його 6 мільярдів доларів на боротьбу з голодом у світі. Чи не час наслідувати приклад й українським багатіям? Тим більше, що у них в руках ринок енергоносіїв, а це – фактична влада", – резюмувала віцепрезидентка НААН.
Будь ласка, зачекайте...
Я ашібся- не прокатіт.
Сколько раз твердили миру что внешность обманчива. О человеке нужно судить по делам а не потому как он вам может понравится
Поэтому затраты на ГСМ и электроэнергию нифига не влияют на конечную цену продуктов.
Цены ж Санта Клаус по ночам на крышах магазинов устанавливает, а помогают ему специально обученные леприконы.
Як то кажуть у Британії...
"Вас поставили перед вибором між війною та ганьбою. Ви обрали ганьбу і ви отримаєте війну"
Олія 1 літр - 11грн.
Цукор - 3.8грн.
Буханка хліба - 1.5грн.
Десяток яєць - 7грн.
М"ясо - 30грн.
10 яиц - 1,3 руб.
литр молоко - 22 копейки
1 кг говядины - 2 рубля. И что ?
Говорят при Николае Втором 1 кг мяса стоил 46 копеек, А при Петре 1 кг медвежатины - 50 копеек.
Полегчало ?
Всё же, при переводе в доллары, при Брежневе цены были выше, чем при премьерстве Тимошенко.
Когда гривну ввели, то было 1,8. Потом был дефолт в РФ и доллар стал 3,85. Потом доллар постепенно вырос до 4,95 к моменту когда Юля стала Премьером. Её сняли, но курс был таким же. Потом досрочные и Юля стала снова Премьер-министром, которому НБУ вообще-то не подчиняется.
Надвигались выборы. Ющенко пояснили, что ему ничего не светит, потому он поддержал Януковича, с которым до того подписал Ширку.
По совету команды политтехнологов Пола Манафорта, Януковичу сказали, что он выборы не выиграет, если не обвалится экономика Украины.
Тогда финансовый спекулянт Ющенко дает команду Главе НБУ Стельмаху уронить гривну до 12-ти, на фоне мирового кризиса. Из Казначейства вывели в 4 банка, которыми владели члены ПР 120 млрд грн, которые бесследно исчезли. Юля трижды требовала отставки Стельмаха, но депутаты Януковича блокировали трибуну Рады.
Позже доллар откатился до 8-ми.
Вот так это было.
Ну не мог я, как давний член партии не заступиться за Лидера нашей партии. И не мог отказать себе в удовольствии развенчать лживую манипуляцию про сравнение 1,8 и 8.
И да, я уверен, что в нынешней ситуации только Юлии Тимошенко по силам вытянуть Украину из полета в пропасть.
- Два уголовных дела в РФ
- Две ходки в СИЗО, одна в тюрьму
- Подельник Лазаренко 9 лет тюрьмы
- Прорыв гос. границы (пока отделалась легким испугом)
И самое главное. Ни кто, ни Кучма, ни Ющенко, ни Порошенко не могли с ней сработаться. Слишком большие эмоции у отставной козы барабанщицы
Первый раз в СИЗО, как только решила навести порядок в угольной отрасли.
Два уголовных дела в РФ, которая агрессор и враг. И будь она агентом Путина, тот бы в жизни не разрешил ее посадить, как не разрешает даже сунуть в СИЗО Медведчука.
Суд в США назвал Тимошенко ЖЕРТВОЙ Павла Лазаренко, а не подельницей. Стриг с неё Паша.
А гражданин Украины не имеет права пересечь нашу границу? Там скорее уголовка против пограничников, которые препятствовали народному депутату...
Против неё, Ахметов и Пинчук (отобрала у них Криворожсталь), Фирташ (выкинула из Украины РосУкрэнерго, на котором он зарабатывал вместе с Ющенко), не давала воровать Педро, против неё Хорошковский, Коломойский (кричал, что если она станет Президентом, то он уедет из страны), Азаров, Янукович, Колесников, Герман, Гереги, Медведчук, Суркис, Новинский...
Как-то не выходит у неё дружбы с олигархами...
П.С. Ставлю 100 американских президентов, что и в 2024 году старушке на лабутенах ничего не светит
Будь агентом Путина, Янукович и пальцем бы не посмел её тронуть. Что не говори, но если РосУкрэнерго частично владел Фирташ, то 51% принадлежал Газпрому, а всем давно известно, что это ЛИЧНАЯ кормушка Путина.
А уж наличие в РФ уголовных дел против неё, вот лучшего доказательства в защиту Юли и найти трудно, спасибо что напомнили ))))
https://www.pravda.com.ua/news/2007/09/21/3287500/
"На прошлой неделе она посетила нового премьер-министра Великобритании Гордона Брауна, а сегодня, сказала Тэтчер, «я готова приехать в Киев, чтобы помочь Юлии защитить независимость Украины». http://glasweb.com/news31265/
"Такие люди, как Леди Маргарет, рождаются раз в столетие и является большим счастьем для страны и народа, которым они посвящают свою жизнь" (Юлия Тимошенко)
https://lb.ua/news/2013/04/08/195861_timoshenko_skorbit_konchine_tetcher.html
Я думаю достаточно ссылок. Но можно и еще поискать )))
Чому ?
А "Ахмєтка і Пєтя" щодня сруть "зеленому лайну" у штани.
- Тому що це на Новий рік?
- Тому що це морг!