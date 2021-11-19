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Міноборони уклало лише 19% договорів на закупівлю палива від запланових обсягів, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міноборони уклало лише 19% договорів на закупівлю палива від запланових обсягів, - Бутусов

Одній із бригад для маневрів на полігоні перед виходом на фронт видали для бронемашин по 5 літрів палива.

Про це в Facebook повідомив головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Організація постачання палива в Міністерстві оборони в цифрах за даними Прозорро. Коли я дізнався, що в одній із наших бригад для маневрів на полігоні перед виходом на фронт видали для бронемашин по 5 (п'ять) літрів палива, я спочатку не повірив своїм вухам - адже це тільки на прогрівання двигуна вистачить один раз. Але виявилося, що все правда, паливо економлять навіть на шкоду бойовій підготовці", - йдеться в повідомленні.

Бутусов розповів, що станом на 28 жовтня укладено договори лише на 19% від планових обсягів закупівель.

"Решта - у процесі переговорів, або скасовано, або неуспішно. І це наприкінці року! При цьому немає графіка виконання укладених контрактів - а там ще й терміни виконання, це не означає, що ці 19% надійшли на бази. Ось так працював майже два роки міністр оборони Андрій Таран та його заступник із закупівель Халімон, за яким зараз ДБР відкрила справу за корупцію", - підсумував журналіст.

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Міноборони уклало лише 19% договорів на закупівлю палива від запланових обсягів, - Бутусов 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Тарану за понижение боеготовности в условиях боевих действий нужно обвинение пред'являть, а не увольнять, если нет обвинения значит такие же и в надзоре за МО
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17.11.2021 18:08
+17
Госпідарі госпідарювали,та продовжують госпідарювати...
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17.11.2021 18:04
+16
Та в нас знову армія в дупі зеленій...
А нафіга вона нам ?
Зелене бидло готове лягти під фуйла. От зараз вимкнуть нам світло і тепло, то та братія швидко побіжить клянчити газ у пуйла.
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17.11.2021 18:07
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Ай-яй-яй
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17.11.2021 22:55 Відповісти
Я все розумію. І я - за критику. Проте мені важко повірити про оці, заявлені у тексті 5 літрів соляри. Якщо дійсно видали так мало і цього не вистачить, щоб рушити з місця, то у чому тоді сенс? А нема його. Відтак, все це виглядає на штучне збурення громадськості. Такі «гучні» заяви слід підкріплювати фактами, а не повідомленнями «сарафанного радіо».
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18.11.2021 09:30 Відповісти
Можливо йдеться про надання пального для руху по маршруту полігон-станція завантаження. Тобто проїхати треба не більш 5 кілометрів і в баках пальне вже є.
В цьому разі головний редактор не розібрався що воно і як, тиснул новину і все.

А якщо йдеться про пусті баки і дали 5 літрів, то жодна людина, яка з цим стикається в цю новину не повірить. Бо при пустих баках тільки для того, щоб техніка завелась потрібно 20 літрів пального
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18.11.2021 10:40 Відповісти
Отож. Згоден. Щось таке.... з душком. З душком солярки.
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18.11.2021 10:57 Відповісти
Сколько можно ляпать. $$$$ Где факты и официальное подтверждение?????
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18.11.2021 09:37 Відповісти
Із-за жадібності і неуваги до армії втратили Крим і частину Донбасу!Матросових зараз нема,щоб кидатись на амбразуру-не шкодуйте грошей,як в Ізраїлі,на армію!
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18.11.2021 10:44 Відповісти
До чого вже дійшло таке хозяйнування.... за ці два роки у воюючій країні.., тут виникає вже риторичне питання , чому влада відмовляється належно дбати про забезпечення та фінансування української армії? а може вже планують там просто капітулювати, тай путлерівських загарбників з хлібом зустрічати.((
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18.11.2021 11:06 Відповісти
Таран конечно во всем виноват и за это он должен сидеть в тюрьме , а не комфортно отдыхать на даче!!!!Но то , что делал это всё он по указке Зеленского, сомнений нет!! Что же этот Таран такой дурак или сам себе такой тупой враг????
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18.11.2021 13:46 Відповісти
Ну це взагалі піпець, чому до сих пір не заарештований і не розстріляний Таран, чому мовчить Резніков і Залужни?
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18.11.2021 20:19 Відповісти
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