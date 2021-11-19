Міноборони уклало лише 19% договорів на закупівлю палива від запланових обсягів, - Бутусов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Одній із бригад для маневрів на полігоні перед виходом на фронт видали для бронемашин по 5 літрів палива.
Про це в Facebook повідомив головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Організація постачання палива в Міністерстві оборони в цифрах за даними Прозорро. Коли я дізнався, що в одній із наших бригад для маневрів на полігоні перед виходом на фронт видали для бронемашин по 5 (п'ять) літрів палива, я спочатку не повірив своїм вухам - адже це тільки на прогрівання двигуна вистачить один раз. Але виявилося, що все правда, паливо економлять навіть на шкоду бойовій підготовці", - йдеться в повідомленні.
Бутусов розповів, що станом на 28 жовтня укладено договори лише на 19% від планових обсягів закупівель.
"Решта - у процесі переговорів, або скасовано, або неуспішно. І це наприкінці року! При цьому немає графіка виконання укладених контрактів - а там ще й терміни виконання, це не означає, що ці 19% надійшли на бази. Ось так працював майже два роки міністр оборони Андрій Таран та його заступник із закупівель Халімон, за яким зараз ДБР відкрила справу за корупцію", - підсумував журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
В цьому разі головний редактор не розібрався що воно і як, тиснул новину і все.
А якщо йдеться про пусті баки і дали 5 літрів, то жодна людина, яка з цим стикається в цю новину не повірить. Бо при пустих баках тільки для того, щоб техніка завелась потрібно 20 літрів пального