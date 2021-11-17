"Закон про столицю – це пілотний проєкт зі згортання місцевого самоврядування в Україні", - Палатний, голова виконкому "УДАРу Віталія Кличка"
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Закон про столицю від "Слуг", який Верховна Рада може проголосувати вже на цьому пленарному тижні, - це пілотний проєкт зі згортання місцевого самоврядування в Україні.
Про це заявив керівник виконкому партії "УДАР Віталія Кличка" Артур Палатний, передає Цензор.НЕТ з посиланням на сайт партії.
"Слугам" дали відмашку вже на цьому сесійному тижні проголосувати за закон про столицю 2143-3. Киян позбавляють можливості керувати столицею: замість всенародно обраного мера влада хоче поставити "100% свою людину". Але йдеться про більше, ніж про Київ. Закон про столицю – це пілотний проєкт зі згортання місцевого самоврядування в Україні. Промовчати сьогодні та дозволити владі підім’яти під себе столицю – завтра той самий сценарій буде реалізовано по всій країні", - заявив Палатний.
За його словами, влада вирішила діяти зухвало, нехтуючи здоровим глуздом та несприйняттям своїх дій українцями. Вона нехтує волею киян, думкою депутатів та європейської спільноти.
"Слуги" нехтують думкою депутатів, а тому планують ухвалити законопроект про столицю за спецпроцедурою, коли народних депутатів позбавляють права вносити правки. "Слуги" нехтують думкою європейської спільноти, а тому не чекають висновків Венеційської комісії. Вони розуміють, що висновок буде далеким від "позитивного". "Слуги" нехтують волею киян, а тому намагаються усунути від управління столицею обраного киянами мера та відсувають вибори до районних рад у Києві на 2025 рік", - зазначив керівник виконкому "УДАРу".
Він закликав усіх не дозволити владі підім'яти під себе місцеве самоврядування.
"Ми маємо не дозволити владі ухвалити антиконституційний закон про столицю. Закон має ухвалюватися лише на підставі висновків Венеційської комісії із залученням українських і міжнародних експертів та громадськості", - наголосив Артур Палатний.
Будь ласка, зачекайте...
Все равно он только карманы набивает и ничего не делает.
Где хоть одна станция метро? Деньги тю тю... Станций нет. Шулявка брошена с потраченным трехкратным бюджетом уже несколько лет.
Гугль-переклад на таке здатен?
Господи, де вас таких тупих беруть? Тобі віртуальну екскурсію Києвом провести? Розповісти, де закінчується Євбаз чи де на Шулявці другий танк стоїть (не той, що монумент біля Преси України)? Чи розповісти, що таке кесон оболонський?
5 лет это много, что для меров городов, что для президента, когда вокруг одни афристы.
1 года вполне достаточно чтобы понять мошенник, или нет.
Киев наш. А вы там можете хоть на говно изойти в своих Устьпердюнсках и Кривых рогах.
Но ты приезжай. Хоть посмотришь, как люди живут. Сможежешь по Булгаковским местам семок поплевать и рассказать, как оно раньше было совсем не то.
Это, как его...мост построил вот, стеклянный. Он там, по-моему скромному мнению, нахрен не нужен, но ведь построил же?
Опять же, шулявський мост того...посильно способствовал ремонту, а у того бюджет на ремонт только рос и рос. Что там ещё было у него?...а, потолок рухнул помниться в переходе, тоже наверное починили. Халупу какую-то старую снесли ночью, чтобы очередной ЖК или ТРЦ отгрохать.
В общем Человек с большой буквы, надо снова выбрать, в столице например нехватка детских площадок и всё такое.
Хоть бы один объект довел до ума. Шулявка, Виноградарь, Троещина, Львовские ворота...
Из за его вечных капремонтов дорог, которые каждые 2 года надо опять переделывать, весь Киев в постоянных пробках. Говорун-обещалкин, а попросту трепло.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v021p710-03#Text
Процитую навіть:
Київську міську державну адміністрацію має очолювати
лише особа, обрана Київським міським головою, яка Президентом
України призначається головою Київської міської державної
адміністрації.
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Але, власне, тому дострокових виборів і не буде, вони непотрібні ні клоуну, ні боксеру, шакали домовляться між собою.