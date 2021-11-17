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Київ (13828) місцеве самоврядування (176) УДАР (75) Палатний (14)

"Закон про столицю – це пілотний проєкт зі згортання місцевого самоврядування в Україні", - Палатний, голова виконкому "УДАРу Віталія Кличка"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Закон про столицю від "Слуг", який Верховна Рада може проголосувати вже на цьому пленарному тижні, - це пілотний проєкт зі згортання місцевого самоврядування в Україні.

Про це заявив керівник виконкому партії "УДАР Віталія Кличка" Артур Палатний, передає Цензор.НЕТ з посиланням на сайт партії.

"Слугам" дали відмашку вже на цьому сесійному тижні проголосувати за закон про столицю 2143-3. Киян позбавляють можливості керувати столицею: замість всенародно обраного мера влада хоче поставити "100% свою людину". Але йдеться про більше, ніж про Київ. Закон про столицю – це пілотний проєкт зі згортання місцевого самоврядування в Україні. Промовчати сьогодні та дозволити владі підім’яти під себе столицю – завтра той самий сценарій буде реалізовано по всій країні", - заявив Палатний.

За його словами, влада вирішила діяти зухвало, нехтуючи здоровим глуздом та несприйняттям своїх дій українцями. Вона нехтує волею киян, думкою депутатів та європейської спільноти.

"Слуги" нехтують думкою депутатів, а тому планують ухвалити законопроект про столицю за спецпроцедурою, коли народних депутатів позбавляють права вносити правки. "Слуги" нехтують думкою європейської спільноти, а тому не чекають висновків Венеційської комісії. Вони розуміють, що висновок буде далеким від "позитивного". "Слуги" нехтують волею киян, а тому намагаються усунути від управління столицею обраного киянами мера та відсувають вибори до районних рад у Києві на 2025 рік", - зазначив керівник виконкому "УДАРу".

Він закликав усіх не дозволити владі підім'яти під себе місцеве самоврядування.

"Ми маємо не дозволити владі ухвалити антиконституційний закон про столицю. Закон має ухвалюватися лише на підставі висновків Венеційської комісії із залученням українських і міжнародних експертів та громадськості", - наголосив Артур Палатний.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+7
Вопрос в том, что определять много или мало должны киевляне, а не говорящая жопа Коломойского.
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17.11.2021 18:18
+6
После 20 грн проезда, я за то, чтобы Кличко управлял только на своей вилле в Альпах.
Все равно он только карманы набивает и ничего не делает.
Где хоть одна станция метро? Деньги тю тю... Станций нет. Шулявка брошена с потраченным трехкратным бюджетом уже несколько лет.
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17.11.2021 18:11
+5
А тут справа не в прізвищах, а в тому, що ми в Києві маємо самі собі обирати мера! Не подобається Віталя, виберемо іншого, але гауляйтери типу назначеного яником Жопова нам тут не потрібні!
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17.11.2021 18:13
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Здається на Банковій засів януковищ..
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17.11.2021 18:05 Відповісти
только дошло?)
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17.11.2021 18:07 Відповісти
Може іншим ще не дійшло.
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17.11.2021 18:08 Відповісти
хуже не будет) зато поржешь)) дай бене еще 100 лярдов)
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17.11.2021 18:08 Відповісти
Я вже давно не сміюсь. Особливо з 2019.
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17.11.2021 18:08 Відповісти
На Банковой клован. Вот поэтому и руководят страной агент Кремля и два вора. Это единственное достижение зеледента и зепутангов. Счет физически погибших украинцев на дорогах под колесами представителей этой веселой власти скоро будет идти на десятки.
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17.11.2021 19:08 Відповісти
После 20 грн проезда, я за то, чтобы Кличко управлял только на своей вилле в Альпах.
Все равно он только карманы набивает и ничего не делает.
Где хоть одна станция метро? Деньги тю тю... Станций нет. Шулявка брошена с потраченным трехкратным бюджетом уже несколько лет.
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17.11.2021 18:11 Відповісти
А тут справа не в прізвищах, а в тому, що ми в Києві маємо самі собі обирати мера! Не подобається Віталя, виберемо іншого, але гауляйтери типу назначеного яником Жопова нам тут не потрібні!
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17.11.2021 18:13 Відповісти
Я народився і виріс на КПІ, а живу зараз на Святоші... Ти в Києві хоч раз в житті був взагалі?
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17.11.2021 18:17 Відповісти
Москалику, просте питання: як називалася Пейзажка в Києві 20 років тому?
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17.11.2021 18:19 Відповісти
Ну ти і тупе... Навчися писати нормальною мовою спочатку, а не собачою!
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17.11.2021 18:21 Відповісти
Так яке утворення у тебе?
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17.11.2021 18:24 Відповісти
Най тя шляк трафит! Най би тебе підняло та й гепнуло! Най тя качка копне!
Гугль-переклад на таке здатен?
Господи, де вас таких тупих беруть? Тобі віртуальну екскурсію Києвом провести? Розповісти, де закінчується Євбаз чи де на Шулявці другий танк стоїть (не той, що монумент біля Преси України)? Чи розповісти, що таке кесон оболонський?
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17.11.2021 18:29 Відповісти
Ну так як називалася Пейзажка? Що і погуглить не можеш? Відкрию секрет: в гуглі того нема, це лише кияни знають!
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17.11.2021 18:22 Відповісти
Таємниця - це по-вашому тайна... Так яке утворення у тебе?
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17.11.2021 18:25 Відповісти
Що не вгадав? Утворення яке, питаю?
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17.11.2021 18:29 Відповісти
При чем тут фамилия? Я про "дела" этой фамилии писал. С чем то не согласны?
5 лет это много, что для меров городов, что для президента, когда вокруг одни афристы.
1 года вполне достаточно чтобы понять мошенник, или нет.
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17.11.2021 18:17 Відповісти
Вопрос в том, что определять много или мало должны киевляне, а не говорящая жопа Коломойского.
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17.11.2021 18:18 Відповісти
Мне пофиг, что тебе видно, и из какой жопы Мира.

Киев наш. А вы там можете хоть на говно изойти в своих Устьпердюнсках и Кривых рогах.
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17.11.2021 18:21 Відповісти
да. да. где то я это уже слышал)
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17.11.2021 18:22 Відповісти
Ну приезжай, найди работу, сними квартиру и проголосуй. Если дотянешь со своими доходами в Киеве до следующего голосования.
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17.11.2021 18:23 Відповісти
Я второй год вобще не езжу общественным транспортом. Так что проблемы индейцев....

Но ты приезжай. Хоть посмотришь, как люди живут. Сможежешь по Булгаковским местам семок поплевать и рассказать, как оно раньше было совсем не то.
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17.11.2021 18:28 Відповісти
В кожній області окрім голови ради, є і голова адміністрації! Києв має статус області! Отже тут зе має рацію!
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02.12.2021 17:28 Відповісти
Зря вы так, у него ведь куча достижений.
Это, как его...мост построил вот, стеклянный. Он там, по-моему скромному мнению, нахрен не нужен, но ведь построил же?
Опять же, шулявський мост того...посильно способствовал ремонту, а у того бюджет на ремонт только рос и рос. Что там ещё было у него?...а, потолок рухнул помниться в переходе, тоже наверное починили. Халупу какую-то старую снесли ночью, чтобы очередной ЖК или ТРЦ отгрохать.
В общем Человек с большой буквы, надо снова выбрать, в столице например нехватка детских площадок и всё такое.
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17.11.2021 20:47 Відповісти
Все его "достижения" удивительным образом выростают в бюджете в 3 раза и действительно не особо нужны киевлянам. На Оболони он еще один хрустальным мост строит. Как же без него жили до этого?
Хоть бы один объект довел до ума. Шулявка, Виноградарь, Троещина, Львовские ворота...
Из за его вечных капремонтов дорог, которые каждые 2 года надо опять переделывать, весь Киев в постоянных пробках. Говорун-обещалкин, а попросту трепло.
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17.11.2021 20:54 Відповісти
Не, ну на Виноградаре хоть раскопки какие-то есть, каждый раз как приезжаю к товарищу в гости-вижу разрытую землю. То ли уран ищет, то ли клад, то ли просто старается прорыть туннель к антиподам. Ну, результата, правда, пока не видать, но старается же, "главное манёвры!".
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17.11.2021 21:03 Відповісти
Є рішення Конституційного суду, що головою КМДА назначають обраного мера Києва. Значить цей законопроект - антиконституційний. Якщо приймуть його - треба одразу в Конституційний суд іти!
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17.11.2021 18:11 Відповісти
А звідки тобі знати, за кого я голосував??
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17.11.2021 18:18 Відповісти
Яке-таке відро? Навчися писати грамотно! Цікаво, що за утворення в тебе?
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17.11.2021 18:20 Відповісти
Українською, будь ласка, я вас не розумію...
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17.11.2021 18:21 Відповісти
Так яке утворення?
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17.11.2021 18:23 Відповісти
БРЕХНЯ, нема такого рішення!
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02.12.2021 17:29 Відповісти
Та невже?
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v021p710-03#Text

Процитую навіть:

Київську міську державну адміністрацію має очолювати
лише особа, обрана Київським міським головою, яка Президентом
України призначається головою Київської міської державної
адміністрації.
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02.12.2021 19:03 Відповісти
24 канал



У Дніпрі зробили пісуар з руки пам'ятника Леніну: фото інсталяції

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17.11.2021 18:13 Відповісти
Пам'ятник радянському діячу Миколі Щорсу з Києва перенесуть до Сумської області.

Про це повідомила співробітниця Українського інституту національної пам'яті Вікторія Скуба, пише "Хмарочос".

За її словами, пам'ятник перебуватиме у музеї Парку радянського періоду у Спадщанському лісі.
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17.11.2021 18:18 Відповісти
Це добре! Тоді і проїзд не підвищать, і комуналку. Бо це все з-за клятого пам"ятника...
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17.11.2021 22:33 Відповісти
На Закарпатті вперше в Україні відкрили анонімну вакцинацію від коронавірусу.

Призначена для людей, які купили сертифікат, або для тих, хто за релігійних чи сімейних причин не хочуть розголошувати інформацію про вакцинацію. Вакцинацію можна зробити в анонімному кабінеті щеплень у медичному центрі Prevention Hospital на вулиці Східній, 4/1 в Ужгороді, передає "Захід.нет".

Охочим зробити вакцинацію анонімно будуть доступні всі види вакцин, які є в Україні.
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17.11.2021 18:17 Відповісти
Закон має бути таким, щоб обраний мер був справді виконувати обов"язки мера, а не прес-секретарки, тобто не розважати нас розповідями про піську, а керувати міським господарством не через смотрящих, які представляють інтереси будівельної мафії, а особисто, максимум з 2-3, а не 12 заступниками.... Тоді Віталя швидко сам попроситься у відставку і згоден буде на будь-яку роботу незалежно від посади: https://www.youtube.com/watch?v=OwRN22dtjIk
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17.11.2021 18:31 Відповісти
Оба засранца, и боксер, и клоун (и следовательно назначенный клоуном "префект") главное, что не боксеру, ни клоуну не нужны досрочные выборы, у обоих предчувствие, что пролетят с результатом, так что их не будет, а засранцы пошумят и о всех вкусных кусках киевской власти договорятся.
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17.11.2021 18:33 Відповісти
Чучело подоляка, Кличко одной левой попедит на внеочередных выборах потому как у него с рейтингом все нормально по сравнению с твоими клоунами-********
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17.11.2021 18:36 Відповісти
А хто ж виграє в Києві? Верещук? Пальчевський? Притула? Ну камон, до Віталі купа питань, але конкурентів у нього НЕМАЄ!
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17.11.2021 18:47 Відповісти
Ударівці програли рік тому вибори у Києві "'Європейській солідарності", яка свого кандидата на посаду мера не висувала.
Тим більше через рік дегенеративної праці боксера, яка ще більше розбалансувала міське господарство, яскравою візиткою праці якого є безнадійні довгобуди, на будівництві яких зникли мільярди гривень (метро і міст) та після його поклоніння гробам Кернеса і Звягільського (що зовсім не схвалюють більшість киян) боксер однозначно програв би з суттєвим відривом на позачергових виборах кандидату від "'Європейської солідарності".
Для цього "'Європейській солідарності" треба дотримуватися лише трьох елементарних умов, кандидат мусить бути місцевою людиною, патріотом України і непоганим господарником, хоч би з якимось досвідом праці.
Але, власне, тому дострокових виборів і не буде, вони непотрібні ні клоуну, ні боксеру, шакали домовляться між собою.
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17.11.2021 21:15 Відповісти
Ну от коли з'явиться такий кандидат, тоді і буде видно... А якщо дивитися поточну ситуацію, то рейтинг у Віталі найвищий.
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17.11.2021 21:45 Відповісти
Зелене злобне чмо тягнеться ручками до горлянки киян
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17.11.2021 18:35 Відповісти
Під час війни в будь якій країні відбувається централізація влади з метою ефективного використання всіх наявних ресурсів для перемоги над ворогом. Але у нас ворог для "ЗЕ влади" це громади українців. Не ***** і *****стан який блазень розглядає як ринок "Сватів", а місцеве самоврядування. Волонтерський рух який відчайдушно рятує країну від кацапської чуми, а тепер ще й жидобілшовицької навали у владі яка провалила боротьбу з пандемію на користь "великого крадійництва"... Це навіть не фашизм бо для Гітлера здоровя "арійського населення" і готовність до війни були найвищими пріоритетами. Це "сороміцький сіонізм" - блудливе і брехливе компрадорство у всіх свої проявах. Цей "новітній моіЗЕй" веде нас в прокацапський неоколоніалізм... Вбий ЗЕ - врятуй країну!
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17.11.2021 18:39 Відповісти
Увидев успехи квартальных ********* в экономике, энергетике, в медицине, и тд, и самое главное - в законотворчестве, любой здравомыслящий киевлянин не захочет менять виталю на очередного веселого ******** из квартала95. Понимая патовость ситуации, клоуны каломойше пошли по правовому беспределу: сначала незаконно избавили мэра Киева - главства в госадминистрации, а теперь и клепают загон, чтобы грабить киевлян
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17.11.2021 18:46 Відповісти
Якщо це проковтнуть - далі "Сумні історії"...
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17.11.2021 18:57 Відповісти
 
 