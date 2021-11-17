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ВР (11726) підробка (339) кримінальна відповідальність (185) тест (275)

Профільний комітет Ради пропонує звільняти від відповідальності за використання підробленого сертифіката про вакцинацію у разі добровільного зізнання

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Профільний комітет Ради пропонує звільняти від відповідальності за використання підробленого сертифіката про вакцинацію у разі добровільного зізнання

Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України про встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень, зокрема від коронавірусної хвороби.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На засіданні в середу комітет підтримав пропозицію внести до законопроекту норму про звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які зізналися правоохоронним органам про наявність підроблених сертифікатів вакцинації.

Згідно з новелою законопроекту, особа, яка використовувала підроблені документи про підтвердження профілактичного щеплення проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо добровільно заявила про це представникам правоохоронних органів.

Як повідомлялося, парламент 2 листопада ухвалив у першому читанні законопроект №6084 про внесення змін до Кримінального кодексу про встановлення відповідальності за підробку документів про проведення профілактичних щеплень. Законопроект пропонує встановити відповідальність за використання особою завідомо підроблених документів, що підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, у вигляді штрафу від 17 тис. грн до 34 тис. грн або обмеження волі строком до двох років.

Водночас законопроект встановлює відповідальність за внесення медичним працівником завідомо неправдивих відомостей до медичної документації про щеплення у вигляді штрафу від 34 тис. грн до 68 тис. грн або позбавлення волі терміном до двох років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном від одного до трьох років.

Крім того, виготовлення з метою збуту, збут підроблених документів, що підтверджують проведення профілактичних щеплень, можуть спричинити покарання у вигляді штрафу від 85 тис. грн до 170 тис. грн або позбавлення волі терміном до трьох років.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+4
На Закарпатті вперше в Україні відкрили анонімну вакцинацію від коронавірусу.

Призначена для людей, які купили сертифікат, або для тих, хто за релігійних чи сімейних причин не хочуть розголошувати інформацію про вакцинацію. Вакцинацію можна зробити в анонімному кабінеті щеплень у медичному центрі Prevention Hospital на вулиці Східній, 4/1 в Ужгороді, передає "Захід.нет".

Охочим зробити вакцинацію анонімно будуть доступні всі види вакцин, які є в Україні.
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17.11.2021 19:40
+4
Шоу? Та Гитлер отдыхает глядя на сегодняшний геноцид МИРА!
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17.11.2021 20:06
+3
Бабло зеленому стаду в конвертах в раде раздают....то о чем ты говоришь это копейки...
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17.11.2021 19:36
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Також треба встановити відповідальність за відмову від вакцинації.

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17.11.2021 19:05 Відповісти
Шоу продовжується...
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17.11.2021 19:12 Відповісти
Шоу? Та Гитлер отдыхает глядя на сегодняшний геноцид МИРА!
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17.11.2021 20:06 Відповісти
Что самое интересное вчера точно так же было сказано в кацапии
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17.11.2021 20:16 Відповісти
это ой как хорошо,а как быть с *врачами* которые бабло за левак брали? понять простить???
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17.11.2021 19:33 Відповісти
Бабло зеленому стаду в конвертах в раде раздают....то о чем ты говоришь это копейки...
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17.11.2021 19:36 Відповісти
На Закарпатті вперше в Україні відкрили анонімну вакцинацію від коронавірусу.

Призначена для людей, які купили сертифікат, або для тих, хто за релігійних чи сімейних причин не хочуть розголошувати інформацію про вакцинацію. Вакцинацію можна зробити в анонімному кабінеті щеплень у медичному центрі Prevention Hospital на вулиці Східній, 4/1 в Ужгороді, передає "Захід.нет".

Охочим зробити вакцинацію анонімно будуть доступні всі види вакцин, які є в Україні.
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17.11.2021 19:40 Відповісти
а между прочим это не плохой выход....
ведь главное не сертификат в конце концов а сама вакцинация... или нет?????
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17.11.2021 20:02 Відповісти
ну, декому матеріально зацікавленому потрібен схов, ничка, так скаать...

Вчора у Львівську лікарню швидкої допомоги після скарг на погане самопочуття доправили скандального антивакцинатора Стахіва, за даними видання zaxid.net.
Проте медики не знайшли приводів для його госпіталізації - і тоді у лікарню увірвались антивакцинатори.
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17.11.2021 20:21 Відповісти
СБУ повідомляє, що блокувала деструктивну діяльність антиукраїнської мережі, яка під "антивакцинаторськими" гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в державі. Так, зловмисники закликали до насильницької зміни конституційного ладу. За попередньою інформацією, їхні дії координували російські куратори.
Правоохоронці не називають імен підозрюваних, але за даними джерела УП, йдеться про Остапа Стахіва та Михайла Милостивого.
16 листопада спецслужба провела низку синхронних спецоперацій одразу в кількох регіонах України, діяльність антиукраїнського угруповання припинено, наголошують у СБУ.
"Лідеру так званих антивакцинаторів і ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу України ("дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій").
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17.11.2021 20:21 Відповісти
"блокувала деструктивну діяльність антиукраїнської мережі, яка під "антивакцинаторськими" гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в державі", "зловмисники закликали до насильницької зміни конституційного ладу".
Таки вже жодних сумнівів нема, що побочки від вакцинації є, але в більшості стосуються ментального здоров'я.
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17.11.2021 21:07 Відповісти
Судячи з того як вона проводиться то для більшості вакцинованих потрібен саме сертифікат.
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17.11.2021 20:54 Відповісти
УМРИ АНОНИМНО!
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17.11.2021 20:12 Відповісти
ни один суд,даже пещерский,не сможет осудить человека за поддельный сертификат. нет закона о сертификатах!
в прошлые локдауны тоже выписывали штрафы и что? да ничего-никто не оплачивал,ибо нет закона!
а постановления правительства законной силы не имеют.
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17.11.2021 20:10 Відповісти
Ніт, тільки грошова винагорода (ну хоч би 5000 гривень).
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17.11.2021 20:51 Відповісти
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17.11.2021 20:55 Відповісти
Так что же вы так с этими сертификатами как курка с яйцом что гражданам колете?
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17.11.2021 21:24 Відповісти
БРЮССЕЛЬ Заявления депутатов Европарламента 28.10.2021
https://www.youtube.com/watch?v=nFFGHk_mC1Y&ab_channel=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%92%D1%81%D1%91
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17.11.2021 23:46 Відповісти
 
 