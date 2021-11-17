Профільний комітет Ради пропонує звільняти від відповідальності за використання підробленого сертифіката про вакцинацію у разі добровільного зізнання
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Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України про встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень, зокрема від коронавірусної хвороби.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
На засіданні в середу комітет підтримав пропозицію внести до законопроекту норму про звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які зізналися правоохоронним органам про наявність підроблених сертифікатів вакцинації.
Згідно з новелою законопроекту, особа, яка використовувала підроблені документи про підтвердження профілактичного щеплення проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо добровільно заявила про це представникам правоохоронних органів.
Як повідомлялося, парламент 2 листопада ухвалив у першому читанні законопроект №6084 про внесення змін до Кримінального кодексу про встановлення відповідальності за підробку документів про проведення профілактичних щеплень. Законопроект пропонує встановити відповідальність за використання особою завідомо підроблених документів, що підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, у вигляді штрафу від 17 тис. грн до 34 тис. грн або обмеження волі строком до двох років.
Водночас законопроект встановлює відповідальність за внесення медичним працівником завідомо неправдивих відомостей до медичної документації про щеплення у вигляді штрафу від 34 тис. грн до 68 тис. грн або позбавлення волі терміном до двох років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном від одного до трьох років.
Крім того, виготовлення з метою збуту, збут підроблених документів, що підтверджують проведення профілактичних щеплень, можуть спричинити покарання у вигляді штрафу від 85 тис. грн до 170 тис. грн або позбавлення волі терміном до трьох років.
Будь ласка, зачекайте...
Призначена для людей, які купили сертифікат, або для тих, хто за релігійних чи сімейних причин не хочуть розголошувати інформацію про вакцинацію. Вакцинацію можна зробити в анонімному кабінеті щеплень у медичному центрі Prevention Hospital на вулиці Східній, 4/1 в Ужгороді, передає "Захід.нет".
Охочим зробити вакцинацію анонімно будуть доступні всі види вакцин, які є в Україні.
ведь главное не сертификат в конце концов а сама вакцинация... или нет?????
Вчора у Львівську лікарню швидкої допомоги після скарг на погане самопочуття доправили скандального антивакцинатора Стахіва, за даними видання zaxid.net.
Проте медики не знайшли приводів для його госпіталізації - і тоді у лікарню увірвались антивакцинатори.
Правоохоронці не називають імен підозрюваних, але за даними джерела УП, йдеться про Остапа Стахіва та Михайла Милостивого.
16 листопада спецслужба провела низку синхронних спецоперацій одразу в кількох регіонах України, діяльність антиукраїнського угруповання припинено, наголошують у СБУ.
"Лідеру так званих антивакцинаторів і ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу України ("дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій").
Таки вже жодних сумнівів нема, що побочки від вакцинації є, але в більшості стосуються ментального здоров'я.
в прошлые локдауны тоже выписывали штрафы и что? да ничего-никто не оплачивал,ибо нет закона!
а постановления правительства законной силы не имеют.
https://www.youtube.com/watch?v=nFFGHk_mC1Y&ab_channel=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%92%D1%81%D1%91