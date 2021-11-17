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80% фігурантів у "справах Майдану" - посадовці вищої та середньої ланки, - прокурор Донський

Новини Цензор.НЕТ Події

80% фігурантів у

У кримінальних провадженнях щодо подій Майдану близько 80% осіб, які в них фігурують, це особи, які займали на той час посади вищої та середньої ланки. Більшість з них переховується від слідства.

Про це на брифінгу поінформував прокурор Олексій Донський, говорячи про кількість проваджень щодо Януковича, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо брати по переховуванню у відсотках, то ми можемо сказати, що десь половина осіб, які притягаються до кримінальної відповідальності у справах Майдану, переховується. Але, якщо брати склад цих осіб, то з них десь 80% - це будуть якраз (представники – ред.) вищої ланки та середньої ланки, тобто організатори злочинів", - сказав Донський.

Окремо генпрокурор Ірина Венедіктова поінформувала, що в Офісі генпрокурора є 63 кримінальні провадження щодо подій Майдану, і наразі з цієї кількості 111 справ знаходяться у суді, стосовно більш ніж 200 осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Справи Майдану": ДБР повідомило про нову підозру дев'ятьом колишнім високопосадовцям часів Януковича

Автор: Володимир Янченко
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А Татаров там есть? Татаров, который советником у Гундосика, который "профессионал"...
А Портнов, а Лукаш? А рыги, голосовавшие за "законы" 16 января 2014?
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17.11.2021 19:43 Відповісти
Так Татаров же не прячется, а совсем даже наоборот.

Значит все норм.

Если ты при ЗЕ, то хоть с открытым удостоверением ФСБ ходи - никакого палева.
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17.11.2021 19:51 Відповісти
другими словами посадят дворника или уборщицу
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17.11.2021 19:47 Відповісти
раз уж начали на ланки розкладаты,то и национальность опрылюднить и в яку синагогу ходыть...
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17.11.2021 19:52 Відповісти
Болтологии многая лета по самое нихочу. А вот толку из того и поныне маловато будет.
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17.11.2021 20:23 Відповісти
Ленка Лукаш проходит? Цельным министром юстиции при Бандюковиче была. Должностное лицо высшего уровня. Или нет?
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17.11.2021 20:51 Відповісти
 
 