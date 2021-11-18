Росія та Білорусь не знали про українську спецоперацію із затримання "вагнерівців", - Bellingcat

Олександр Лукашенко був упевнений, що 33 вагнерівці прибули до Мінська для участі масових заворушень. А влада РФ виявила український слід у цій спецоперації лише за тиждень після затримання найманців.

Про це йдеться у спільному розслідуванні журналістів The Isider і Bellingcat, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, один із затриманих у Білорусі "вагнерівців" розповів, що після затримання білоруські силовики питали у них, чи знають вони Сергія Тихановського та Миколу Статкевича (лідери білоруської опозиції, на той час уже перебували за ґратами. – Ред).

"За словами одного з найманців, який поговорив з Bellingcat, люди, які допитували їх, виглядали впевненими, що мають справу з учасниками майбутнього перевороту, і навіть запитували, чи можливо, що найманці не знали, що їх збираються використовувати для повалення уряду", - пише видання.

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Тож саме в організації масових заворушень висунули звинувачення найманцям. Лукашенко у публічній заяві звинуватив "вагнерівців" у тому, що вони прибули для втручання у майбутні вибори.

Bellingcat зазначає, що влада Росії "мабуть, здивувалася від арештів та звинувачень, які висунув Лукашенко на їхню адресу", і перші дні не розуміла, що ці 33 людини робили в Мінську.

"Очевидно, навіть 3 серпня представники Кремля ще не знали справжніх причин такого становища 33 росіян, оскільки і Пєсков, і російський консул у Мінську заявляли, що ці люди були співробітниками приватної охоронної компанії, які "направлялися до третьої країни" і просто не потрапили на рейс", - йдеться у розслідуванні.

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За даними Bellingcat, російське ФСБ виявило український слід у спецоперації через тиждень після затримання найманців. Виявлену інформацію було опубліковано у прокремлівській газеті "Комсомольська Правда", а наступного дня Володимир Путін зателефонував до Олександра Лукашенка, щоб обговорити ситуацію із затриманими.