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Росія та Білорусь не знали про українську спецоперацію із затримання "вагнерівців", - Bellingcat

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія та Білорусь не знали про українську спецоперацію із затримання

Олександр Лукашенко був упевнений, що 33 вагнерівці прибули до Мінська для участі масових заворушень. А влада РФ виявила український слід у цій спецоперації лише за тиждень після затримання найманців.

Про це йдеться у спільному розслідуванні журналістів The Isider і Bellingcat, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, один із затриманих у Білорусі "вагнерівців" розповів, що після затримання білоруські силовики питали у них, чи знають вони Сергія Тихановського та Миколу Статкевича (лідери білоруської опозиції, на той час уже перебували за ґратами. – Ред).

"За словами одного з найманців, який поговорив з Bellingcat, люди, які допитували їх, виглядали впевненими, що мають справу з учасниками майбутнього перевороту, і навіть запитували, чи можливо, що найманці не знали, що їх збираються використовувати для повалення уряду", - пише видання.

Читайте: Спецоперацію з "вагнерівцями" відклали за ініціативою Єрмака, - Bellingcat

Тож саме в організації масових заворушень висунули звинувачення найманцям. Лукашенко у публічній заяві звинуватив "вагнерівців" у тому, що вони прибули для втручання у майбутні вибори.

Bellingcat зазначає, що влада Росії "мабуть, здивувалася від арештів та звинувачень, які висунув Лукашенко на їхню адресу", і перші дні не розуміла, що ці 33 людини робили в Мінську.

"Очевидно, навіть 3 серпня представники Кремля ще не знали справжніх причин такого становища 33 росіян, оскільки і Пєсков, і російський консул у Мінську заявляли, що ці люди були співробітниками приватної охоронної компанії, які "направлялися до третьої країни" і просто не потрапили на рейс", - йдеться у розслідуванні.

Також читайте: Вийшла перша частина розслідування Bellingcat щодо операції проти "вагнерівців"

За даними Bellingcat, російське ФСБ виявило український слід у спецоперації через тиждень після затримання найманців. Виявлену інформацію було опубліковано у прокремлівській газеті "Комсомольська Правда", а наступного дня Володимир Путін зателефонував до Олександра Лукашенка, щоб обговорити ситуацію із затриманими.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+71
Зеленській пообіцяв по 2000 грн всім, хто не буде читати статтю Belingcat
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17.11.2021 19:49
+28
Зебобики в непонятках - методички от СерЛеща запаздывают.
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17.11.2021 19:58
+24
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував відкласти на тиждень заплановану на 25 липня 2020 спецоперацію із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

За даними Bellingcat, російське ФСБ виявило український слід у спецоперації через тиждень після затримання найманців.

Вот такое ужасное совпадение.
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17.11.2021 19:56
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Зеленській пообіцяв по 2000 грн всім, хто не буде читати статтю Belingcat
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17.11.2021 19:49 Відповісти
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17.11.2021 19:57 Відповісти
Постепенно в обиход вводится самая конвертируемая в Украине валюта 1 ПИСЮН.
Перша подачка - це 1000 пісюнів для підтримки штанів бізнесу, а те, про що Ви пишете, може бути 2000 пісюнів для тих, хто не буде читати про розслідування.
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17.11.2021 19:58 Відповісти
Крис@kryscina_by

1 ч



Лукашенко снова поговорил с Меркель…
- Ангела, 70.000 - это несерьёзно, я же просил признать меня президентом… Высылаю ещё группу к границе с Литвой.
Поляки резко осудили Германию за переговоры с террористом.

"...ЕС выделяет 700 000 евро на гуманитарную помощь мигрантам, оказавшимся на границе Беларуси в уязвимом положении".
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17.11.2021 20:58 Відповісти
Маловато будет... Так просто они от Луки не отделаться.
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17.11.2021 21:17 Відповісти
зато у них бубаноид был на дроте...
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17.11.2021 19:49 Відповісти
В.о. канцлера ФРН Ангела Меркель провела другу з початку тижня телефонну розмову з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це повідомляється на сайті глави німецького уряду, передає Укрінформ.

«У другій телефонній розмові з Олександром Лукашенком канцлер підкреслила необхідність за підтримки УВКБ ООН і МОМ та у співпраці з Європейською комісією забезпечити гуманітарну допомогу та можливості повернення для постраждалих», - йдеться у дописі.
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17.11.2021 19:51 Відповісти
Європа надсилає нам промені глибокої стурбованості. Але за українців вони не воюватимуть.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель сьогодні на пресконференції у Брюсселі висловився абсолютно прямо.

«У нас немає військового альянсу з Україною. Тож якщо постає питання, що ми будемо робити завтра в Україні, перед фактом того, що може трапитися на кордоні - ми будемо продовжувати діяти точно таким же чином, в рамках дій, які були запроваджені з часів, коли Росія захопила Крим та розпочала війну на Донбасі. Україна може бути впевнена в політичній, дипломатичній, економічній і фінансовій підтримці з боку Європейського Союзу», - сказав Боррель.

З цієї цитати українцям варто вихопити слово «завтра» і підкреслити червоним маркером. Про те, що «ситуація на кордоні» стрімко перетворюється на «капець на кордоні» Вові і ко. кричать у вуха із кожної праски уже. Вова і ко. довго відмахувалися, а коли мовчанка стала непристойною, пообіцяли роздати українцям по тисячі гривень на походи у кіно. https://t.me/nuts_roses/377
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17.11.2021 19:56 Відповісти
Так вони і не знали. Було помітне нерозуміння ситуації.
Буба врятував честь фуйла.
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17.11.2021 19:51 Відповісти
Буба, - то Кікабідзе.
А ви, певно, мали на увазі персонажа зліва.

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17.11.2021 19:59 Відповісти
Буба,отказался от расейкий медалей и званий,неуместное сравнение(
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17.11.2021 20:06 Відповісти
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував відкласти на тиждень заплановану на 25 липня 2020 спецоперацію із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

За даними Bellingcat, російське ФСБ виявило український слід у спецоперації через тиждень після затримання найманців.

Вот такое ужасное совпадение.
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17.11.2021 19:56 Відповісти
ага, з козиря непоганий загонич

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17.11.2021 20:29 Відповісти
Вова-ти обісрався в чергове...
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17.11.2021 19:57 Відповісти
...і від цього лайна тобі вже ніколи не відмитись...
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17.11.2021 20:08 Відповісти
111
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17.11.2021 19:57 Відповісти
Зебобики в непонятках - методички от СерЛеща запаздывают.
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17.11.2021 19:58 Відповісти
стадо ходит за пастухом...там непоняток просто нэ бувайе,бо они не знают шо то такэ...
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17.11.2021 20:04 Відповісти
Есть всего 2 вариантаЭ, доступных Серлещу:
1. Bellingcat - порохоботы.
2. Bellingcat - агенты Кремля.

Поэтому клевещут на ни в чем неповинного ЗЕ. А, шоб это до всех быстренько дошло, надо закрыть в Украине все СМИ, которые опубликовали расследование Bellingcat.

Ничего сложнее от бородатого чувырла ожидать не стоит.
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17.11.2021 20:16 Відповісти
А вот и первые говняные ласточки Серлеща:

Kosty Yutas

Сколько бабла парашенко заплатил за галимую сказку, деньги на ветер.

17.11.2021 20:15

И под ним еще 2 ОП-шных бота тут же лайк поставили.
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17.11.2021 20:30 Відповісти
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17.11.2021 20:48 Відповісти
Лещ неспособен на какие-либо методчки.
Зеля снова увидит что ОПЯТЬ выбрал не того человека, снова и снова назначает идиотов, которые вредят не только стране но и ему самому.
Лещ НЕ СПОСОБЕН на политтехнологически трюки и месседжи в силу своей ограниченности и неумению работать в команде.
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17.11.2021 21:25 Відповісти
Можеш далі вірити агенту Кзирю і Владіміру Ссаничу, який ні разу не насцяв тобі в очі за 2 роки
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17.11.2021 20:05 Відповісти
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17.11.2021 21:57 Відповісти
Як там казали любителі Сватів в 2019 році: аби не Порошенко, хуже нє будєт, зато будєт вєсєло. Сумно, соромно, ганьбище. Дурнями себе показали оті 73%, а соромно всім українцям.
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17.11.2021 20:03 Відповісти
ну незнали, то узнали.зря кто то рублями что то получил?
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17.11.2021 20:07 Відповісти
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17.11.2021 20:10 Відповісти
просто йди нах*й.
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17.11.2021 20:19 Відповісти
Глас не мальчика, но зебаната!!!!
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17.11.2021 20:30 Відповісти
.
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17.11.2021 20:41 Відповісти
гниды зеленые и предатели, из за которых Украина скорее всего потерпит поражением в случае большой Войны..
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17.11.2021 20:28 Відповісти
Якщо в Україні відверто та нахабно розвалюють не тільки спецоперації українських розвідників, а і систему влади, порушуючи конституцію. Якщо переслідують патріотів, а боротьбу з реальними ворогами держави тільки імітують. Якщо реформи розвалюють, а замість них створюють хаос, то очевидно, що головні державні пости захопили ФСБ-шна агентура. Абсолютно очевидно, що ні СБУ, ні ДБР, ні МВС, ні ГПУ як і сам клоун зі своїм ОП не зацікавлені в притягнені до відповідальності цієї шпіонської навали. Україна "нашпігована" москальськими шпіонами на всіх щаблях влади.
Якщо у нас ще є патріотичні сили, то тепер треба думати про те, як вичистити ці "Авгієві конюшні" інакше ми ніколи не виліземо з цього "гнилого москальського болота".
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17.11.2021 20:36 Відповісти
Танцуй Марянка .! Тепер танцюй ! .
.
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17.11.2021 20:38 Відповісти
ну мы-то (25%ные порохоботы) ещё с 2019го знали шо Зеля - прездобол...
теперь же ОНО и его зекомандА официально добились признания этого факта на мировом уровне, теперь у них и "зелёный сертификат" об этом есть, а скоро будет и кино-клокбастер для уже самых тупых и ленивых сватоводов-кварталоведов..
а там, глядишь, и Оскар и права на сценарии к фильмам про шпионов-дебилов... - сидение в комфортабельной тюрьме "от Малюськи" - штука дорогая...
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17.11.2021 20:44 Відповісти
25 відсоткові де ваше "Через рік так через рік" ? Хто ви як не прездоболи?
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17.11.2021 22:46 Відповісти
У Києві запустили курси української мови для білорусів
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17.11.2021 20:51 Відповісти
Краще б для білорусів запустили курси білоруської мови.
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18.11.2021 00:07 Відповісти
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17.11.2021 20:52 Відповісти
Люди, як кораблі. Тихо пливем і не вірить ніхто, що ним зацікавилось ЗЛО, і серед вітрів ми не чуєм ЩУРІВ, які ПРОГРИЗАЮТЬ НАМ ДНО. (Кузьма Скрябін)
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17.11.2021 21:00 Відповісти
Зелі треба було рік тому зістрибувати з підніжки. Тепер пізно. Буде суд якщо не в 2022 то 2023 р.
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17.11.2021 21:07 Відповісти
Стаття державна зрада не має строку давності. Не тепер так в четвер вона клоуна наздожене.
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18.11.2021 00:08 Відповісти
Як для мене, то "какая разніца", що пан Зеленський, що пан Єрмак, повинні сидіти на нарах за державну зраду!
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17.11.2021 21:09 Відповісти
Зеля с Ермаком слили спецоперацию, но так , что ни Лукашенко, ни Путин об этом не узнали. Я ничего не перепутал?
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17.11.2021 21:18 Відповісти
Ні не перплутали, зараз місцевий планктон детально пояснить суть зради
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17.11.2021 21:22 Відповісти
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17.11.2021 21:59 Відповісти
це ти прийшов за зарплатнею до вітька уколова?
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17.11.2021 22:41 Відповісти
Извини, выплата единовременная.
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17.11.2021 22:52 Відповісти
не вибачайся, я не претендую на твої виплати)))
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17.11.2021 23:02 Відповісти
Понял, тебе хватает кулака серлеща?
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17.11.2021 23:05 Відповісти
Фрейд аплодує тобі стоячи
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17.11.2021 23:18 Відповісти
Таки мы с Фрейдом угадали?
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17.11.2021 23:27 Відповісти
Іпать калатіть ти дурень)))))) в ЗЕкретинів з кадрами туго? ідіотів в розумні набирати почали?
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18.11.2021 07:43 Відповісти
о....активізація ЗЕх*йланів по плану
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17.11.2021 22:02 Відповісти
Струнко!
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17.11.2021 22:38 Відповісти
Нах*й шагом марш!
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18.11.2021 07:41 Відповісти
Alex Rabinovich, схоже десь так.
блаЗЕнь (ну дуже) хотів побачити мир в очах ***** ...придурок.
Тому спочатку блаЗЕнь у змові з дЕрмаком (хто ще) відклали виліт вагнерівців з Білорусі. А потім Зеля подзвонив Лукашенку і попередив про вагнерівців, Зеля сам це визнав.
Цього було достатньо, щоб зірвати спецоперацію ...підаРасси.
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17.11.2021 23:39 Відповісти
Коспирология- это такая штука, что факты всегда подтверждают теорию. Иногда даже отсутствие фактов служит конпирологам "убедитедьным доказательством".
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17.11.2021 23:54 Відповісти
Спочатку Зюзя подзвонив ху*лові (стенограму розмови публікував кремль ще тоді), а дєрмак подзвонив козаку. Розмова з лукашенком відбулась пізніше.
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18.11.2021 00:13 Відповісти
Bellingcat зазначає, що влада Росії " мабуть, здивувалася від арештів та звинувачень ..?!!!!(а-а-а..мабуть, капець!!!)
"За словами одного з найманців, який поговорив з Bellingcat...(отак взяв і поговорив...Ви при розумі!??? Взяв і поговорив, агент контори...ну да: Холодная голова, горячее сердце и чистые руки - главные качества сотрудника ВЧК)
"...оскільки і Пєсков, і російський консул у Мінську заявляли...( ну да,піськов і консул - істина ***** , нам, грішним,тільки й уповати на них..
PS: The Isider і Bellingcat, з повагою ставлюся до Ваших розслідувань, Вашої праці. Не розчаровуйте більше так. Це,принаймні,у викладі "Цензора"- МУЛЬКА (опера зрозуміють 😉).
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17.11.2021 21:18 Відповісти
ахрана -атмєна)))
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17.11.2021 21:20 Відповісти
Субъективно конечно. Но судя по тому, что откладывалось с лета ещё по инфе всей по части кто спалил хату, и на тебе не виноваты оказались две скромные страны---а не бабло ди кто то запустил? Или бесконечным откладыванием давали шанс сумму согласовать? Терзают смутные сомненья и плюнуть хочется сильней!
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17.11.2021 22:02 Відповісти
Bellingcat зазначає, що влада Росії " мабуть, здивувалася від арештів та звинувачень ..?!!!!(а-а-а..мабуть, капець!!!)
"За словами одного з найманців, який поговорив з Bellingcat...(отак взяв і поговорив...Ви при розумі!??? Взяв і поговорив, агент контори...ну да: Холодная голова, горячее сердце и чистые руки - главные качества сотрудника ВЧК)
"...оскільки і Пєсков, і російський консул у Мінську заявляли...( ну да,піськов і консул - істина ***** , нам, грішним,тільки й уповати на них..
PS: The Isider і Bellingcat, з повагою ставлюся до Ваших розслідувань, Вашої праці. Не розчаровуйте більше так. Це,принаймні,у викладі "Цензора"- МУЛЬКА (опера зрозуміють 😉).
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18.11.2021 02:57 Відповісти
Шо ти мене так жугаєшся, Прибутсений?! Скажи своєму Вітьку Артековському,я не претендую на його роздовблену дупу! Коли ви ще були піонерами-комсомольцями я в буремні 90-ті служив в ВКР,давив всю сволоту, спав з ПМ під подушкою,маю печатки від злочинного світу: переломи,струски мозгу шрами...Чого ж ви ,сволота, мене так боїтесь і постійно баните та видаляєте!? Не подобаюсь вашим засранцям-босам: "мальчікам в малінових пінджаках"?! Тоді я срав на вас і ваші малінові пінджакі!!!😊
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18.11.2021 03:40 Відповісти
лука не знал, фсб знали. про это ещё 6 октября 2020 писал телергамм "генерал свр".
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18.11.2021 10:15 Відповісти
Перш за все усьому винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.Дєрьмака - судити за зраду.
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18.11.2021 10:58 Відповісти
Сдаеться,что болгарин все таки взял бабло от Дерьмака.
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18.11.2021 15:35 Відповісти
 
 