СБУ повідомила про підозру топменеджеру ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" в завданні бюджету 2,2 млрд грн збитків

Служба безпеки України повідомила про підозру службовій особі однієї з приватних металургійних компаній Кривого Рогу. Підозра оголошена за ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 212 (службове підроблення та умисне ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За версією СБУ, у 2017-2019 роках підозрюваний вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства. Зокрема, щодо нарахування плати за користування надрами двох родовищ залізних руд.

"Крім того, з грудня 2014 до березня 2019 року через незаконні дії зловмисника підприємство ухилилося від сплати до бюджету рентної плати за користування надрами. Таким чином, як встановили у результаті комплексної судової експертизи, сума збитків державі через ненадходження до бюджету рентної плати за користування надрами становить понад 2,2 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

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Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За інформацією ЗМІ, мова йде про топменеджера Криворізького гірничо-металургійного комбінату ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг".