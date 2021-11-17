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Кривий Ріг (809) СБУ (10010) ArcelorMittal (3)

СБУ повідомила про підозру топменеджеру ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" в завданні бюджету 2,2 млрд грн збитків

Новини Цензор.НЕТ Економіка Події

СБУ повідомила про підозру топменеджеру ПАТ

Служба безпеки України повідомила про підозру службовій особі однієї з приватних металургійних компаній Кривого Рогу. Підозра оголошена за ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 212 (службове підроблення та умисне ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За версією СБУ, у 2017-2019 роках підозрюваний вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства. Зокрема, щодо нарахування плати за користування надрами двох родовищ залізних руд.

"Крім того, з грудня 2014 до березня 2019 року через незаконні дії зловмисника підприємство ухилилося від сплати до бюджету рентної плати за користування надрами. Таким чином, як встановили у результаті комплексної судової експертизи, сума збитків державі через ненадходження до бюджету рентної плати за користування надрами становить понад 2,2 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

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Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За інформацією ЗМІ, мова йде про топменеджера Криворізького гірничо-металургійного комбінату ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+7
Тук Тук. Няню вызывали))))
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17.11.2021 20:16
+7
Ну теперь инвестиции попрут, как не перли никогда.

При том, что топ-менеджмент Арсилора размажет СБУ в любом международном арбитраже.

Т.е. на входе "ДАЙ", а на выходе "#УЙ".
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17.11.2021 20:21
+5
Коли СБУ буде займатися ловлею шпигунів, а кошмаренням бізнесу?
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17.11.2021 20:30
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Тук Тук. Няню вызывали))))
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17.11.2021 20:16 Відповісти
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17.11.2021 20:30 Відповісти
Тигрюля отобрала у ахметки это предприятие,теперь зеля отдаст обратно,браво клоун.
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17.11.2021 20:18 Відповісти
А чи може бути щось хороше з Кривого рогу?...Простих мешканців це не стосується....
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17.11.2021 20:19 Відповісти
Кривий Ріг як і Харків, клондайк та розплідник "любітелей рускаво мира"
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17.11.2021 20:26 Відповісти
Ну теперь инвестиции попрут, как не перли никогда.

При том, что топ-менеджмент Арсилора размажет СБУ в любом международном арбитраже.

Т.е. на входе "ДАЙ", а на выходе "#УЙ".
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17.11.2021 20:21 Відповісти
Ну и в какой международный суд он подаст? Изучите международное судопроизводство. Здесь чистой воды бухгалтерия , объем занизили- денег меньше заплатили. Провели проверку, выявили больше объем - досчитали недоплату.
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18.11.2021 06:02 Відповісти
индусам криворогое громадянство портит карму...
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17.11.2021 20:21 Відповісти
Если бы это касалось Индии, а не ВБ...
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17.11.2021 20:24 Відповісти
Коли СБУ буде займатися ловлею шпигунів, а кошмаренням бізнесу?
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17.11.2021 20:30 Відповісти
В чому проявляється кошмарення бізнесу? В тому, щоб мільярдери платили бодай мікроскопічні податки? Інша справа, чи виграють в суді, чи буде 1001 гучний пук.
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17.11.2021 20:39 Відповісти
чем сбу занимается ,кроме продвижения "кривбасса" в высшую лигу?лыйтинант бакланов переловил уже всех огендов мокшанских?
от наград им не отвертеться...
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17.11.2021 20:30 Відповісти
Здається мені, що проти Арселор Міттал починаються "справи" в інтересах Ріната, млять, Ліанідавіча...
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17.11.2021 20:31 Відповісти
Складається враження, що зелені задумали відтиснути металургійний комбінат у ArcelorMittal на користь Бені
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17.11.2021 20:32 Відповісти
просто мама римма любит свежий воздух..
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17.11.2021 20:35 Відповісти
Охранник Коломойского Баканов отрабатывает своё содержание. СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского / СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский.
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17.11.2021 21:49 Відповісти
А почему нет ни одного иска против ахметова?Ведь Криворожсталь платит налогов больше чем вся металлургия вместе взятая в Украине.Может СБУ пора взяться за остальных не плательщиков налогов!
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17.11.2021 23:16 Відповісти
Ну, главное, что у Новинского нет проблем, образцовый налогоплательщик наверное
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18.11.2021 07:23 Відповісти
От, бл, нічим більше СБУ займатися у воюючій країні ніж податками! А чим взагалі займається багатотисячна армія фіскалів?
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18.11.2021 08:48 Відповісти
Тут явно какой-то обман. Это иностранный инвестор с мировым именем! Скорее всего кто-то из наших этот топ менеджер. Не мог это быть честный иностранец - они никогда не воруют!
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18.11.2021 09:14 Відповісти
В нас в країні ренту платять всі, від Валєрича до любого бурштинокапатєля. А індуси ващє рамси папуталі, в нас всьо по закону . Спитайте в Арахмії.
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18.11.2021 09:44 Відповісти
в 2014-2019. тогда цэ политычни рэпрэсии.
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18.11.2021 10:09 Відповісти
 
 