Питання перегляду тарифів на проїзд в Києві до кінця опалювального сезону розглядатись не буде, - Кличко

Питання перегляду тарифів на проїзд у комунальному транспорті міста Києва до кінця опалювального сезону розглядатися не буде.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомив Кличко, тарифи на перевезення в комунальному транспорті давно не відповідають їх собівартості, оскільки відбулось значне зростання цін на енергоносії, що є головною складовою вартості тарифу

Мер також нагадав, щоб не підвищувати тарифи на опалення і гарячу воду для киян, міська влада вже компенсувала зі столичного бюджету більше 2 млрд. гривень. "Уряд обіцяв компенсувати ці витрати, але на сьогодні не виконує умов Меморандуму", - додав він.

"І в цій ситуації Києву доводиться постійно дотувати також комунальний транспорт та утримувати ціни на проїзд у ньому в кілька разів нижче їх собівартості. Нагадаю, тільки цього року дотація на міський транспорт становить 4,5 млрд. грн. З міського бюджету.

Тобто, ми поставлені перед вибором, або збільшувати цифри в платіжках за комуналку, або підвищувати плату за проїзд. Бо увесь бюджет столиці ми не можемо пустити тільки на дотації. За які кошти тоді втілювати проекти, ремонтувати дороги, мости, будувати садки та школи? Оновлювати той же громадський транспорт?", - написав Кличко.

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Мер Києва підкреслив, що питання підвищення вартості проїзду у транспорті поки тільки винесене на обговорення: "Це – проект. А не ухвалене рішення!"

"Як менеджер, я говорю про складну економічну ситуацію, в якій опинилося місто - через енергетичну кризу та постійні борги центральної влади перед містом. Але як у мера Києва, у мене позиція наступна і чітка: Питання перегляду тарифів на проїзд у комунальному транспорті до кінця опалювального сезону розглядатися не буде!", - зазначив Кличко.

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