Питання перегляду тарифів на проїзд в Києві до кінця опалювального сезону розглядатись не буде, - Кличко
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Питання перегляду тарифів на проїзд у комунальному транспорті міста Києва до кінця опалювального сезону розглядатися не буде.
Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомив Кличко, тарифи на перевезення в комунальному транспорті давно не відповідають їх собівартості, оскільки відбулось значне зростання цін на енергоносії, що є головною складовою вартості тарифу
Мер також нагадав, щоб не підвищувати тарифи на опалення і гарячу воду для киян, міська влада вже компенсувала зі столичного бюджету більше 2 млрд. гривень. "Уряд обіцяв компенсувати ці витрати, але на сьогодні не виконує умов Меморандуму", - додав він.
"І в цій ситуації Києву доводиться постійно дотувати також комунальний транспорт та утримувати ціни на проїзд у ньому в кілька разів нижче їх собівартості. Нагадаю, тільки цього року дотація на міський транспорт становить 4,5 млрд. грн. З міського бюджету.
Тобто, ми поставлені перед вибором, або збільшувати цифри в платіжках за комуналку, або підвищувати плату за проїзд. Бо увесь бюджет столиці ми не можемо пустити тільки на дотації. За які кошти тоді втілювати проекти, ремонтувати дороги, мости, будувати садки та школи? Оновлювати той же громадський транспорт?", - написав Кличко.
Мер Києва підкреслив, що питання підвищення вартості проїзду у транспорті поки тільки винесене на обговорення: "Це – проект. А не ухвалене рішення!"
"Як менеджер, я говорю про складну економічну ситуацію, в якій опинилося місто - через енергетичну кризу та постійні борги центральної влади перед містом. Але як у мера Києва, у мене позиція наступна і чітка: Питання перегляду тарифів на проїзд у комунальному транспорті до кінця опалювального сезону розглядатися не буде!", - зазначив Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
опалювальный сезон - хороша назва для песни свежей...
- индекс потребительских цен за 2018-2020 годы и с учетом ожидаемого за 2021 год составляет 130,6%, а учитывая прогнозные данные на 2022 год - 141,4%;
- минимальная заработная плата увеличилась на 74,6%, а средняя заработная плата в Киеве - на 54,3%;
- размер тарифа на электрическую энергию повысился на 84%;
- стоимость дизельного горючего увеличилась на 22,5%.
В начале 2018 года проезд стоил 4 грн. Даже с учетом всех этих цифр, нынешняя цена вполне вписывается в неубыточность Пасстранса, т.к. Подорожание тарифа составляет с 4 до 8 грн - 100%, а потребительские цены не входят в тариф, а остальные являются только составной частью тарифа. К тому же вы сократили кондукторов, сократив и затратную часть.
Вы же хотели нагреть киевлян на 500% удорожания с 2018 года!
48 грн.
Ну ще можу згадати про "добровільну" сплату податків "наперед" і "притік" інвестицій зі знаком "мінус"....
И это не шутка.
Я теж додам картинку:
У них там цены потребительские меньше, чем в Киеве? Зарплаты меньше? Как у них это остаётся рентабельным, а в Киеве с транспортом-развалюхами - нет?
Или просто надо перестать воровать?