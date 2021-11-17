УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4379 відвідувачів онлайн
Новини Київські новини
6 374 25
Київ (13828) Кличко (2811) транспорт (869) підвищення цін (29)

Питання перегляду тарифів на проїзд в Києві до кінця опалювального сезону розглядатись не буде, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Питання перегляду тарифів на проїзд в Києві до кінця опалювального сезону розглядатись не буде, - Кличко

Питання перегляду тарифів на проїзд у комунальному транспорті міста Києва до кінця опалювального сезону розглядатися не буде.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомив Кличко, тарифи на перевезення в комунальному транспорті давно не відповідають їх собівартості, оскільки відбулось значне зростання цін на енергоносії, що є головною складовою вартості тарифу

Мер також нагадав, щоб не підвищувати тарифи на опалення і гарячу воду для киян, міська влада вже компенсувала зі столичного бюджету більше 2 млрд. гривень. "Уряд обіцяв компенсувати ці витрати, але на сьогодні не виконує умов Меморандуму", - додав він.

"І в цій ситуації Києву доводиться постійно дотувати також комунальний транспорт та утримувати ціни на проїзд у ньому в кілька разів нижче їх собівартості. Нагадаю, тільки цього року дотація на міський транспорт становить 4,5 млрд. грн. З міського бюджету.

Тобто, ми поставлені перед вибором, або збільшувати цифри в платіжках за комуналку, або підвищувати плату за проїзд. Бо увесь бюджет столиці ми не можемо пустити тільки на дотації. За які кошти тоді втілювати проекти, ремонтувати дороги, мости, будувати садки та школи? Оновлювати той же громадський транспорт?", - написав Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 1 січня вартість проїзду в громадському транспорті Києва становитиме 20 грн: Для власників картки киянина - 12 грн

Мер Києва підкреслив, що питання підвищення вартості проїзду у транспорті поки тільки винесене на обговорення: "Це – проект. А не ухвалене рішення!"

"Як менеджер, я говорю про складну економічну ситуацію, в якій опинилося місто - через енергетичну кризу та постійні борги центральної влади перед містом. Але як у мера Києва, у мене позиція наступна і чітка: Питання перегляду тарифів на проїзд у комунальному транспорті до кінця опалювального сезону розглядатися не буде!", - зазначив Кличко.

Також читайте: Держрегуляторна служба про підвищення вартості проїзду в Києві: Рішення з нами не погоджено, якщо дійдемо висновку щодо недоцільності - воно не буде прийнято

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Не надо ля ля, Кличко! Киевские чиновники заявили, что повышение стоимости проезда в столице обусловлено следующими факторами:

- индекс потребительских цен за 2018-2020 годы и с учетом ожидаемого за 2021 год составляет 130,6%, а учитывая прогнозные данные на 2022 год - 141,4%;
- минимальная заработная плата увеличилась на 74,6%, а средняя заработная плата в Киеве - на 54,3%;
- размер тарифа на электрическую энергию повысился на 84%;
- стоимость дизельного горючего увеличилась на 22,5%.

В начале 2018 года проезд стоил 4 грн. Даже с учетом всех этих цифр, нынешняя цена вполне вписывается в неубыточность Пасстранса, т.к. Подорожание тарифа составляет с 4 до 8 грн - 100%, а потребительские цены не входят в тариф, а остальные являются только составной частью тарифа. К тому же вы сократили кондукторов, сократив и затратную часть.
Вы же хотели нагреть киевлян на 500% удорожания с 2018 года!
показати весь коментар
17.11.2021 20:14
+4
показати весь коментар
17.11.2021 20:36
+3
Хитро, типо зимой людей лучше не злить и отложили повышение до весны.
показати весь коментар
17.11.2021 21:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нифигассэ...то виталя зелень решил скирдовать и помалу палить?
опалювальный сезон - хороша назва для песни свежей...
показати весь коментар
17.11.2021 20:00 Відповісти
Включив задню Вітасик, чи як завжди заради сенсацій київську владу обкакали?
показати весь коментар
17.11.2021 20:02 Відповісти
та брось...просто чувак выришив нагадаты про сэбэ..
показати весь коментар
17.11.2021 20:06 Відповісти
показати весь коментар
17.11.2021 20:40 Відповісти
"Хотел вскочить, громко крикнуть, возмутиться, но лишь потянулся и пукнул" - из М.Жванецкого.
показати весь коментар
17.11.2021 20:48 Відповісти
показати весь коментар
17.11.2021 20:36 Відповісти
лады,тикаю
показати весь коментар
17.11.2021 20:38 Відповісти
Не надо ля ля, Кличко! Киевские чиновники заявили, что повышение стоимости проезда в столице обусловлено следующими факторами:

- индекс потребительских цен за 2018-2020 годы и с учетом ожидаемого за 2021 год составляет 130,6%, а учитывая прогнозные данные на 2022 год - 141,4%;
- минимальная заработная плата увеличилась на 74,6%, а средняя заработная плата в Киеве - на 54,3%;
- размер тарифа на электрическую энергию повысился на 84%;
- стоимость дизельного горючего увеличилась на 22,5%.

В начале 2018 года проезд стоил 4 грн. Даже с учетом всех этих цифр, нынешняя цена вполне вписывается в неубыточность Пасстранса, т.к. Подорожание тарифа составляет с 4 до 8 грн - 100%, а потребительские цены не входят в тариф, а остальные являются только составной частью тарифа. К тому же вы сократили кондукторов, сократив и затратную часть.
Вы же хотели нагреть киевлян на 500% удорожания с 2018 года!
показати весь коментар
17.11.2021 20:14 Відповісти
ну в начале 18-го и буба було пид метр восемьдесят..
показати весь коментар
17.11.2021 20:18 Відповісти
В начале 2018 года проезд стоил 4 8 грн.
показати весь коментар
17.11.2021 20:31 Відповісти
А те, що "узеленські" вигрібали місцеві бюджети в центральний бюджет після виборів 2019-го - то таке! І те що в бюджеті столиці лишається менше у відсодках від прибутку (навіть без зеленого грабунку) ніж в середньому по країні - то теж дріб'язок... Ну а зростання різниці між вартістю наданих комунальних послуг і тим, що отримують кияни в платіжках - взагалі не має ніякого значення. Так?

Ну ще можу згадати про "добровільну" сплату податків "наперед" і "притік" інвестицій зі знаком "мінус"....
показати весь коментар
17.11.2021 20:32 Відповісти
відключити в транспорті вай-фай і проїзд відразу стане рентабельнішим
показати весь коментар
17.11.2021 20:42 Відповісти
Классика классического зеболоидизма: все свалить на местные власти. У нас все то же самое: цифры меньше, но суть та же. На все дотации денег не хватит и нужно будет что-то отпускать становясь виновным в глазах тупоголового избирателя. Но каков зебобик, таков и результат: все-равно оплачивать красивую жизнь зеленского ему.
показати весь коментар
17.11.2021 20:58 Відповісти
Хитро, типо зимой людей лучше не злить и отложили повышение до весны.
показати весь коментар
17.11.2021 21:05 Відповісти
вангую: в след году будет 15-20 гривен
показати весь коментар
17.11.2021 21:06 Відповісти
Просто цікаво, а скільки тоді коштуватиме проїзний на місяць?
показати весь коментар
17.11.2021 21:11 Відповісти
потерпите до весны
показати весь коментар
17.11.2021 21:20 Відповісти
2990 грн в месяц.
И это не шутка.

показати весь коментар
17.11.2021 21:53 Відповісти
Дякую Вам.
Я теж додам картинку:

показати весь коментар
17.11.2021 22:11 Відповісти
Почему в дорогущем Риме билет на 24 часа стоит 7 евро (~210 грн), в бедном Киеве должен стоить 250 грн?
У них там цены потребительские меньше, чем в Киеве? Зарплаты меньше? Как у них это остаётся рентабельным, а в Киеве с транспортом-развалюхами - нет?
Или просто надо перестать воровать?
показати весь коментар
17.11.2021 21:49 Відповісти
вот уж нехрен тянуть, жги Педалик ! тебя и так все любят
показати весь коментар
17.11.2021 23:24 Відповісти
Своими руками уничтожили весь малый бизнес, а теперь ноется, что денег нет. При этом 2 дня в ноябре проезд в метро был полностью бесплатный. После чего в городе увеличилось количество больных короновирусом
показати весь коментар
18.11.2021 00:38 Відповісти
Ото навибирали ............
показати весь коментар
18.11.2021 01:30 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
18.11.2021 10:10 Відповісти
Которая уже новость про повышение, отложенное до конца отопительного. Я так понимаю, что в конце весны будет такой скачок цен на всё, что...будут волнения. Большинство уже сегодня с трудом живёт от зарплаты до зарплаты, ограничивая себя во всем.
показати весь коментар
18.11.2021 11:37 Відповісти
 
 