Третій комітет Генасамблеї ООН затвердив проєкт нової резолюції щодо окупованого Криму, – МЗС
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Третій комітет 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у середу, 17 листопада, затвердив проєкт оновленої резолюції "Ситуація з правами людини у тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна".
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.
Ключовими нововведеннями резолюції 2021 року стали відображення в назві резолюції статусу Криму як тимчасово окупованого півострова, підтримка співробітництва в "Кримській платформі", наголос на відповідальності Росії за дотримання прав кримських татар як корінного народу Криму, вимога скасувати вироки, винесені заочно їх лідерам.
Документ закликає Росію припинити безпідставні затримання та арешти жителів Криму, вимагає звільнити громадян України, які незаконно утримуються за ґратами, зокрема, Еміра-Усеїна Куку, Галину Довгополу, Сервера Мустафаєва, Владислава Єсипенка, Нарімана Джеляла та інших.
Також у проєкті резолюції наголошується, що нарощування військового угруповання у тимчасово окупованому Криму та численні навчання російських збройних сил спричиняють значні довгострокові негативні наслідки в регіоні, зокрема, ускладнюють забезпечення основних прав цивільного населення.
Документ зазначає виняткову відповідальність Росії як держави-окупанта у забезпеченні мешканців Криму питною та прісною водою.
У документі засуджуються незаконні дії РФ щодо знищення чи переміщення культурних та природних цінностей України, розташованих у Криму. Міжнародна спільнота констатує, що метою цих дій є цілеспрямоване викреслення української та кримськотатарської культурної ідентичності з етнокультурного ландшафту півострова.
Також міститься заклик до Росії припинити політику примусової зміни демографічного складу окупованого Криму. У документі засуджується проведений РФ Всеросійський перепис населення, який визнається недійсним на території Криму.
Резолюція стане офіційним документом ООН після фінального голосування в Генеральній Асамблеї ООН в грудні.
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10 ч
Меркель позвонила Путину 10 ноября.
Меркель позвонила Лукашенко 15 ноября.
Отберите кто-нибудь у бабушки телефон, пока она квартиру на мошенников не переписала!
В.о. канцлера ФРН Ангела Меркель провела другу з початку тижня телефонну розмову з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Про це повідомляється на сайті глави німецького уряду, передає Укрінформ.
«У другій телефонній розмові з Олександром Лукашенком канцлер підкреслила необхідність за підтримки УВКБ ООН і МОМ та у співпраці з Європейською комісією забезпечити гуманітарну допомогу та можливості повернення для постраждалих», - йдеться у дописі.
Як повідомлялось, перша телефонна розмова відбулася минулого понеділка, 15 листопада, вона тривала 50 хвилин.
· 10 ч
В разговоре с Меркель Лукашенко заявил, что в обмен на прекращение миграционного кризиса хочет, чтобы его признали президентом и сняли санкции. Об этом сообщила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс. По ее мнению, наоборот, нужно как можно скорее ввести новые санкции.
Откуда в Крыму взялось этнически русское население? В основном из-за геноцида коренных крымских жителей и занимания русскими их домов.
Ватноголовые упираются в "референдум" в Крыму. Можно подумать, что если бы там население проголосовало за Украину, то Ср"шка спокойно согласилась бы с этим.
Была ли там равноправная агитация? Нет. Так что так называемый "референдум" - это фикция, клоунада, которой валенкообразные хотят прикрыть гопоту своих мошеннических действий.
А многострадальный народ крымских татар уже второй раз подвергается геноциду со стороны очередных кремлёвских бандитов