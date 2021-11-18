УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6498 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
20 060 149
Зеленський (17415) ПВК "Вагнер" (1476) Бурба (82)

Неприязнь Зеленського до Бурби могла стати причиною зриву спецоперації з "вагнерівцями", - The Insider

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Неприязнь Зеленського до Бурби могла стати причиною зриву спецоперації з

Після зриву спецоперації директор Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба пропонував всім, хто знав про неї, крім президента, пройти тест на поліграфі, щоб з’ясувати, чи не було витоку інформації до Білорусі.

Про це йдеться у спільному розслідуванні журналістів The Insider та Bellingcat, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти посилаються при цьому на колишніх оперативників ГУР Міноборони та кажуть, що ті зазначали: між Бурбою та Офісом Президента вже були розбіжності.

"Тріумфальне завершення настільки значущої спецоперації зробило б його (Бурбу. - Ред.) героєм в очах широкого загалу і додало б йому політичної ваги, чого, нібито, хотіли уникнути в апараті Зеленського", - пише The Insider.

Видання зазначає, що одразу після того, як "вагнерівців" затримали в Білорусі тамтешні спецслужби, Бурба пропонував усім, хто знав про спецоперацію, крім президента, пройти тест на детекторі брехні. Але натомість за кілька днів після арештів він був відсторонений від виконання обов’язків.

Нагадаємо, також журналісти The Insider та Bellingcat дійшли висновку, що спецоперацію було відкладено за пропозицією голови Офісу Президента Андрія Єрмака. І що влада Білорусі та Росії не знала про її проведення, й лише за тиждень після затримання "вагнерівців" розібралася, що й до чого.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+69
зеЛох офшорный - мелкий закомплексованный писюанист с гипертрофированной манией величия..
показати весь коментар
17.11.2021 20:49
+50
Бубочка всю свою никчемную жизнь мечтал отполировать тухес своим языком фюреру репоедов *****, а тут какой-то Бурба надумал ему помешать.
показати весь коментар
17.11.2021 20:50
+46
И редкое чмо
показати весь коментар
17.11.2021 20:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ты безнадёжен в в своей брехне и тупости. Гуд бай
показати весь коментар
17.11.2021 23:40 Відповісти
Думка кацапів не цікавить!
показати весь коментар
17.11.2021 23:41 Відповісти
отмазка для дебилов блт
показати весь коментар
17.11.2021 21:45 Відповісти
вылезли уже все адвокаты люся майор цельный с его пом 2 может подорвать бТР 70 в хлам и диджей давид бубизянович соченская хламидия
показати весь коментар
17.11.2021 21:46 Відповісти
Дуже багато "може бути", "якби" й "аби".
Нічого нового.
показати весь коментар
17.11.2021 21:46 Відповісти
Головне, що розслідуванням Белінгкет підтверджено, що Зеленський збрехав. Бо він затверджував проводення цієї операції, а потім БРЕХАВ що її не було...
Якщо Президент брехун - Верховна Рада забов'язана оголосити імпічмент.
А далі можна розслідувати, з яких мотивів відбувалась державна зрада - з дурості тупого клована, чи навмисно, профєдєрастовим манкуртом...
показати весь коментар
17.11.2021 21:52 Відповісти
Всі підозрювані призначені особисто Зєлєнським. Звідси саме він несе повну відповідальність.
показати весь коментар
17.11.2021 22:43 Відповісти
показати весь коментар
17.11.2021 21:58 Відповісти
На "Прямом" Лерос сказал что один из журналистов завтра должен выложить какие то документы по теме
показати весь коментар
17.11.2021 21:58 Відповісти
на 24м люсенька карамелька и давид бубизяныч уже из штанов выпригивают защищая зе
показати весь коментар
17.11.2021 22:07 Відповісти
я включил их прямой эфир но отмотал назад чтобы посмотреть весь путь развития событий
показати весь коментар
17.11.2021 22:31 Відповісти
лєрос на "прямом" -бінго)))
показати весь коментар
17.11.2021 23:47 Відповісти
Так туда все ходят. кроме слуг. раньше и они ходили. пол года как не ходят. боятся
что "бинго"?
показати весь коментар
18.11.2021 00:55 Відповісти
от борі колєснікову не ма чого боятися, це ж канал побратима по партії як не як)
показати весь коментар
18.11.2021 01:08 Відповісти
какому бори колесникову?
ты чего несешь дятел?
показати весь коментар
18.11.2021 04:25 Відповісти
Смачного задрот https://www.youtube.com/watch?v=ma7Rqip2IZM&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9
показати весь коментар
18.11.2021 05:41 Відповісти
ну хорошо, вагнергейт - это неприязнь к Бурбе, а другие, последовавшие за этой операцией провалы, это что? может туфли ему жали или трусы врезались? это что, норм. поведение президента воюющей страны...
показати весь коментар
17.11.2021 22:00 Відповісти
это капец.. Янукович по сравнению с Зеленским какой то первокласник по узурпации власти )))
и как до сих пор вся Украина терпит этого гундосого?? в холодильниках пусто, зато оно пиво пьёт там в кабаках
показати весь коментар
17.11.2021 22:03 Відповісти
Выжимка расследования (тезисы) и анализ результатов

ВОТ И ВСЁ, ВОВА, ВОТ И ВСЁ…
Bellingcat пишут, что Зеленский был полностью уведомлен о спецоперации по задержанию ЧВК «Вагнер», включая приземление белорусского самолета в Киеве. Ему постоянно докладывали о этапах подготовки задержания с подробными материалами.
Спецоперация была сорвана после встречи разведчиков с «политическим руководством» - в контексте расследования им является Офис Президента. Тогда сроки проведения спецоперачии с российскими наемниками на белорусском самолете были перенесены, а спецслужбы РБ сами задержали их в Минске.
Представляю, как сейчас бегают по ОПУ арестовичи с подоляками, пытаясь выдумать внятные отмазки. Но их нет…
Больше ключевых тезисов из расследования:
• По словам экс-сотрудников ГУР, президент Украины впервые был проинформирован о предлагаемой спецоперации 15 июня 2020 года и «в целом одобрил операцию», намеченную на 26 июня 2020 года, а также «попросил подготовить подробный план».
• Разработать боевиков из ЧВК Вагнера решили еще в 2018 году в Главном управление разведки Минобороны Украины. Разведчики обратили внимание, что многие из «вагнеровцев» возвращаются в родные села в России, «где сидят без работы, спиваясь и впадая в депрессию». Для ГУР «это стало окном возможностей» - было решено завербовать боевиков на работу и арестовать.
• К сентябрю 2019 года ГУРМО собрало персональные данные более чем тысячи наемников, большинство из которых воевали на востоке Украины между 2014 и 2018 годами. В итоге было завербовано 180 «вагнеровцев», которые ранее явно были причастны к конфликту на Донбассе. А еще чуть позже - список сократился до 45 «избранных», которые могли стать важными свидетелями, имели инсайдерские данные о вторжении России в Украину. Их и было в итоге решено «рекрутировать», привезти в Украину и арестовать.
• Для максимального правдоподобия команда ГУР Украины решила использовать реальную, но прекратившую деятельность ЧВК «МАР», создала поддельный сайт для вербовки, придумала для «вагнеровцев» правдоподобную не боевую задачу, нашла контактных лиц и приступила к вербовке.
• Для всех этих 45-ти военных преступников Разведка Украины решила организовать авиаперелет в Венесуэлу, через в Украину, а и намеревалась принудительно посадить самолет, когда он будет пролетать над украинской территорией. (По причине минирования, либо подставному пассажиру должно было стать плохо во время перелета). Из-за пандемии вылететь из России можно было только через территорию Беларуси, поэтому так и решили поступить.
• СБУ также было поставлено в известность обо всем происходящем и подключено к финальному отбору «вагнеровцев». После принудительного приземления - СБУ должно было сразу после ареста предъявить задержанным обвинения. Все это должно было выглядеть, как случайная посадка. А сами СБУ по сценарию должны были делать вид, что они случайно опознали боевиков в посаженном самолете.
• Первая часть расследования заканчивается на самом интересном: «Вечером автобус с «вагнеровцами» успешно преодолел границу Беларуси и направился в сторону аэропорта».



показати весь коментар
17.11.2021 22:06 Відповісти
------------------------------
Наконец стало понятно, почему провалилась операция:

- в последний момент, когда «вагнеровцы» уже направлялись в минский аэропорт, операция была «перенесена» Офисом президента Украины. Лично Андреем Ермаком. И такая её задержка закончилось арестом наемников силами белорусского КГБ.

Как это было:

За день до отъезда российских наемников, два старших командира, отвечавших за координацию действий украинской Разведки и Владимира Зеленского - Василий Бурба из ГУР Минобороны и Руслан Баранецкий из СБУ - прибыли в офис президента, чтобы представить тому окончательную информацию о предстоящей спецоперации.

Василий Бурба сообщил Bellingcat, что так как в тот момент президент Зеленский был занят, они не смогли встретиться с ним лично. И встретились с главой ОП Андреем Ермаком.

По словам Бурбы, Ермак предложил отложить операцию на неделю.

Далее в расследовании совсем неоднозначно указывается, что «накануне Зеленский достиг соглашения с Россией о прекращение огня, которое требовало одобрения стран Нормандской четверки». По словам Бурбы, канцелярия президента была уверена, что если спецоперация продолжится в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля - прекращения огня не будет.

Однако Бурба ответил главе ОП, что задержка операции на неделю невозможна и приведет либо к потере доверия со стороны наемников ЧВК Вагнера, либо к появлению подозрений у белорусской контрразведки. Что, исходя из результатов расследования, и произошло.

То есть команда «вагнеровцев» уже должна была вылетать, но им перебронировали билеты, и поселили в гостинице.

Где их собственно и задержали спецслужбы Беларуси (КГБ). Причем по подозрению в причастности к беспорядкам - как раз тогда в Беларуси готовились «трудные» выборы. По данным расследователей - Лукашенко до последнего был уверен, что россияне приехали «шатать» его режим.

Автор: Олег Шарп
показати весь коментар
17.11.2021 22:07 Відповісти
есть ещё версия что Зеленский побоялся арестовывать вагнеровцев, потому что среди них есть те, которым сливала инфу его жена в 2014м за 50 тыс грн о передвижении украинских войск.. об этом также сохранились скриншоты из её ватной странички в VK.. т.е. они бы могли раскрыть эту тайну
показати весь коментар
17.11.2021 22:12 Відповісти
Ну что накрылася ЗРАДА, бывает...
показати весь коментар
17.11.2021 22:33 Відповісти
Ты таки жив?!!!
показати весь коментар
17.11.2021 22:51 Відповісти
А по сути вопроса НИЧЕГО?
Ню-ню давай жги еще.
показати весь коментар
17.11.2021 22:53 Відповісти
По сути? Зе - предатель. Ты серлещевская шестёрка
показати весь коментар
17.11.2021 22:55 Відповісти
Конечно предатель, твоя свиноматка еще на свободе.
показати весь коментар
17.11.2021 22:57 Відповісти
Извини, с твоей мамой не знаком
показати весь коментар
17.11.2021 23:04 Відповісти
Верховный дегенерат страны этот ваш зеленский
показати весь коментар
17.11.2021 22:51 Відповісти
Ах ты ж говнюк. The Insider - латышское интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях[2][3]
показати весь коментар
17.11.2021 22:58 Відповісти
Зелені вівці таке не читатимуть- це ж не ціни на ковбасу, газ, чи кредити на ланос.
Даремно ви чекаєте резонансу- цей нарід такий же мерзенний і тупий як і ЗЕслуги коломойського
показати весь коментар
17.11.2021 22:55 Відповісти
Пересмотрите фильм Мюнхен. Изриаль,которого не обвианишь в щепетильности, не уничтожил ни одного террориста путем захвата граждансого борта. Есть хорошая поговорка - В борьбе с каннибализмом все средства хороши, кроме каннибализма.
показати весь коментар
17.11.2021 22:59 Відповісти
Я не знаю, кто будет следующим президентом. Допустим, это будет Кличко или Разумков. Но в любом случае, журналистам в самом начале уже нужно будет задавать им вопросы, будут ли они расследовать дело слива спецоперации по Вагнеровцам и доводить виновных до наказания за госизмену.
показати весь коментар
17.11.2021 23:04 Відповісти
коротк про опубліковані матеріали - "так файно їла, так скоро здохла")))
показати весь коментар
18.11.2021 00:01 Відповісти
я подивився одну за одною дві передачі по ТБ. Першу -суперечку двох нардепів, Олега Синютки (ЄС) та Олег Дунда (урода) в програмі Василя Зими на Еспресо; другу - авторську програму Анни Мірошниченко (5-тий канал), де був урод Жмеренецткий (член ТСК). Так от, обидва уроди "доказують", що в матеріалах Белінкету та в ТСК, які озвучила Марьяна - нема розбіжностей! А це означає, що вони обидва шпарять по методичці з ОП!
показати весь коментар
18.11.2021 00:09 Відповісти
Я бы понял, если бы ЗЕ предал Украину из-за компромата, денег и власти. Так поступают все предатели.

Но продать Родину из-за зависти и мести... Это за гранью добра, зла и человеческих ценностей. ЗЕ просто какой-то ублюдочный упырь.
показати весь коментар
18.11.2021 02:09 Відповісти
... пипл, схавет и не такое: иммунитет на пакости власти. Ну, и далее Элиты будут от жира беситься (на тузиков и прочих кицек паспортизацию вводить и налоги )
Для Элиты подсказываю, налоги можно еще на курцов вводить - засоряют воздух для Греты Тунберг, потом у кого дома водяться тараканы, тоже обложить хозяев налогом, а, у кого глисты сразу 17 000 грн
показати весь коментар
18.11.2021 05:22 Відповісти
В КРАЇНІ-ВІЙНА-А В ВЕЛИКОГО ПІАНІСТА=НЕПРИЯЗНЬ ДО БОЙОВОГО ОФІЦЕРА!!!!-Я ШИБУ!!!!!!
показати весь коментар
18.11.2021 06:47 Відповісти
показати весь коментар
18.11.2021 06:56 Відповісти
Клоуну нужны были клоуны!
показати весь коментар
18.11.2021 07:45 Відповісти
зеленский хотел подмазаться к лукашенко,
видимо были пляны со Сцявиком Вакарчуком
дать концерт сынульке Кольке ...
показати весь коментар
18.11.2021 09:03 Відповісти
Яка дурня... яку "героєм в очах широкого загалу і додало б йому політичної ваги " міг отримати начальник розвідки??)))) Ну це ж маразматичні вигадки...Бурба військовий та ще і розвідка - секретність тут основний принцип... Давайте ще і агентів розвідки ті що за кордоном теж скажим що вони мають надію на політичні девіденди і розсекретим їх..Бл.. що вже тільки не придумують тільки б загнать владу в кут і поставити під себе...
Я от впевнений поки із за таких от тупих натянутих на Ж статей що це майже не правда і проплачен маніпуляція громадянами України. Шановні хто злив взагалі інфу про те що операція зупиненав ЗМІ. ХТО??? от тоді буде все зрозуміло.
показати весь коментар
18.11.2021 09:56 Відповісти
а вот это уже домыслы, а не факты.
показати весь коментар
18.11.2021 10:06 Відповісти
Головна проблема України в тому,що Зеля-просто "до бєзобразія"тупий,а от в офісі президента завжди працюють"очєнь умниє и пронирлівиє рєбята",котрі цією тупістю користуються."Лєгкоранімий" президент не розуміє,що його найближче оточення підставляє і його,і Україну всі ці роки.Основний ворог в офісі президента-це звісно ж,Єрмак.
показати весь коментар
18.11.2021 10:29 Відповісти
Перш за все усьому винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.Дєрьмака - судити за зраду.
показати весь коментар
18.11.2021 10:56 Відповісти
Та не було ні якої зради... була політична доцільність і недооцінення ситуаціїї ... ОП не маючи відповідного досвіду в розвідці ...думали що це як відкриття дитячої площадки з перірізанням стрічки і що це можне підстроїти пі політичну доцільність До речі операція зірвалась би все одно... Бо білоруське КГБ самостійно вело і перевіряло найманців бо така велика група найманціві людей з військовою виправкою і організацією в столицідержави яка перед виборами...це паливо. Їх би можливо взялиб ще до аеропорту...до перенесення... Операція шикарна але чому через Білорусь де аторитарний режим з КГБ слідкування за всіма... перший ризик для операції..група велика другий ризик для операції.. не врахувуання ситуації передвиборчого стану третій ризик для операціїї.

Одним словом треба почитати це розлідування і праналізувати, стати місце кожного з персонажей цієї операці... Ну а гвалт і зрада кричать є кому ми те ж іх всіх знаєм.. Тому люди читайте розслідування а не перекручені статейки
показати весь коментар
18.11.2021 11:29 Відповісти
Особливо мені сумнівна остання чатина операції посадка літака під приводом замінування в Україні з групою 33 чоловіки прфесійних найманців... поставити підзагрозу інших пасажирів це ж не чартар для зз вбивць окремий... О тут якось мені топорно зроблено кажеться
показати весь коментар
18.11.2021 11:45 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 