Неприязнь Зеленського до Бурби могла стати причиною зриву спецоперації з "вагнерівцями", - The Insider
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Після зриву спецоперації директор Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба пропонував всім, хто знав про неї, крім президента, пройти тест на поліграфі, щоб з’ясувати, чи не було витоку інформації до Білорусі.
Про це йдеться у спільному розслідуванні журналістів The Insider та Bellingcat, повідомляє Цензор.НЕТ.
Журналісти посилаються при цьому на колишніх оперативників ГУР Міноборони та кажуть, що ті зазначали: між Бурбою та Офісом Президента вже були розбіжності.
"Тріумфальне завершення настільки значущої спецоперації зробило б його (Бурбу. - Ред.) героєм в очах широкого загалу і додало б йому політичної ваги, чого, нібито, хотіли уникнути в апараті Зеленського", - пише The Insider.
Видання зазначає, що одразу після того, як "вагнерівців" затримали в Білорусі тамтешні спецслужби, Бурба пропонував усім, хто знав про спецоперацію, крім президента, пройти тест на детекторі брехні. Але натомість за кілька днів після арештів він був відсторонений від виконання обов’язків.
Нагадаємо, також журналісти The Insider та Bellingcat дійшли висновку, що спецоперацію було відкладено за пропозицією голови Офісу Президента Андрія Єрмака. І що влада Білорусі та Росії не знала про її проведення, й лише за тиждень після затримання "вагнерівців" розібралася, що й до чого.
Будь ласка, зачекайте...
Нічого нового.
Якщо Президент брехун - Верховна Рада забов'язана оголосити імпічмент.
А далі можна розслідувати, з яких мотивів відбувалась державна зрада - з дурості тупого клована, чи навмисно, профєдєрастовим манкуртом...
что "бинго"?
ты чего несешь дятел?
и как до сих пор вся Украина терпит этого гундосого?? в холодильниках пусто, зато оно пиво пьёт там в кабаках
ВОТ И ВСЁ, ВОВА, ВОТ И ВСЁ…
Bellingcat пишут, что Зеленский был полностью уведомлен о спецоперации по задержанию ЧВК «Вагнер», включая приземление белорусского самолета в Киеве. Ему постоянно докладывали о этапах подготовки задержания с подробными материалами.
Спецоперация была сорвана после встречи разведчиков с «политическим руководством» - в контексте расследования им является Офис Президента. Тогда сроки проведения спецоперачии с российскими наемниками на белорусском самолете были перенесены, а спецслужбы РБ сами задержали их в Минске.
Представляю, как сейчас бегают по ОПУ арестовичи с подоляками, пытаясь выдумать внятные отмазки. Но их нет…
Больше ключевых тезисов из расследования:
• По словам экс-сотрудников ГУР, президент Украины впервые был проинформирован о предлагаемой спецоперации 15 июня 2020 года и «в целом одобрил операцию», намеченную на 26 июня 2020 года, а также «попросил подготовить подробный план».
• Разработать боевиков из ЧВК Вагнера решили еще в 2018 году в Главном управление разведки Минобороны Украины. Разведчики обратили внимание, что многие из «вагнеровцев» возвращаются в родные села в России, «где сидят без работы, спиваясь и впадая в депрессию». Для ГУР «это стало окном возможностей» - было решено завербовать боевиков на работу и арестовать.
• К сентябрю 2019 года ГУРМО собрало персональные данные более чем тысячи наемников, большинство из которых воевали на востоке Украины между 2014 и 2018 годами. В итоге было завербовано 180 «вагнеровцев», которые ранее явно были причастны к конфликту на Донбассе. А еще чуть позже - список сократился до 45 «избранных», которые могли стать важными свидетелями, имели инсайдерские данные о вторжении России в Украину. Их и было в итоге решено «рекрутировать», привезти в Украину и арестовать.
• Для максимального правдоподобия команда ГУР Украины решила использовать реальную, но прекратившую деятельность ЧВК «МАР», создала поддельный сайт для вербовки, придумала для «вагнеровцев» правдоподобную не боевую задачу, нашла контактных лиц и приступила к вербовке.
• Для всех этих 45-ти военных преступников Разведка Украины решила организовать авиаперелет в Венесуэлу, через в Украину, а и намеревалась принудительно посадить самолет, когда он будет пролетать над украинской территорией. (По причине минирования, либо подставному пассажиру должно было стать плохо во время перелета). Из-за пандемии вылететь из России можно было только через территорию Беларуси, поэтому так и решили поступить.
• СБУ также было поставлено в известность обо всем происходящем и подключено к финальному отбору «вагнеровцев». После принудительного приземления - СБУ должно было сразу после ареста предъявить задержанным обвинения. Все это должно было выглядеть, как случайная посадка. А сами СБУ по сценарию должны были делать вид, что они случайно опознали боевиков в посаженном самолете.
• Первая часть расследования заканчивается на самом интересном: «Вечером автобус с «вагнеровцами» успешно преодолел границу Беларуси и направился в сторону аэропорта».
Наконец стало понятно, почему провалилась операция:
- в последний момент, когда «вагнеровцы» уже направлялись в минский аэропорт, операция была «перенесена» Офисом президента Украины. Лично Андреем Ермаком. И такая её задержка закончилось арестом наемников силами белорусского КГБ.
Как это было:
За день до отъезда российских наемников, два старших командира, отвечавших за координацию действий украинской Разведки и Владимира Зеленского - Василий Бурба из ГУР Минобороны и Руслан Баранецкий из СБУ - прибыли в офис президента, чтобы представить тому окончательную информацию о предстоящей спецоперации.
Василий Бурба сообщил Bellingcat, что так как в тот момент президент Зеленский был занят, они не смогли встретиться с ним лично. И встретились с главой ОП Андреем Ермаком.
По словам Бурбы, Ермак предложил отложить операцию на неделю.
Далее в расследовании совсем неоднозначно указывается, что «накануне Зеленский достиг соглашения с Россией о прекращение огня, которое требовало одобрения стран Нормандской четверки». По словам Бурбы, канцелярия президента была уверена, что если спецоперация продолжится в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля - прекращения огня не будет.
Однако Бурба ответил главе ОП, что задержка операции на неделю невозможна и приведет либо к потере доверия со стороны наемников ЧВК Вагнера, либо к появлению подозрений у белорусской контрразведки. Что, исходя из результатов расследования, и произошло.
То есть команда «вагнеровцев» уже должна была вылетать, но им перебронировали билеты, и поселили в гостинице.
Где их собственно и задержали спецслужбы Беларуси (КГБ). Причем по подозрению в причастности к беспорядкам - как раз тогда в Беларуси готовились «трудные» выборы. По данным расследователей - Лукашенко до последнего был уверен, что россияне приехали «шатать» его режим.
Автор: Олег Шарп
Ню-ню давай жги еще.
Даремно ви чекаєте резонансу- цей нарід такий же мерзенний і тупий як і ЗЕслуги коломойського
Но продать Родину из-за зависти и мести... Это за гранью добра, зла и человеческих ценностей. ЗЕ просто какой-то ублюдочный упырь.
Для Элиты подсказываю, налоги можно еще на курцов вводить - засоряют воздух для Греты Тунберг, потом у кого дома водяться тараканы, тоже обложить хозяев налогом, а, у кого глисты сразу 17 000 грн
видимо были пляны со Сцявиком Вакарчуком
дать концерт сынульке Кольке ...
Я от впевнений поки із за таких от тупих натянутих на Ж статей що це майже не правда і проплачен маніпуляція громадянами України. Шановні хто злив взагалі інфу про те що операція зупиненав ЗМІ. ХТО??? от тоді буде все зрозуміло.
Одним словом треба почитати це розлідування і праналізувати, стати місце кожного з персонажей цієї операці... Ну а гвалт і зрада кричать є кому ми те ж іх всіх знаєм.. Тому люди читайте розслідування а не перекручені статейки