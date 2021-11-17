ДТЕК готує позови до міжнародних судів через блокування владою виплат за європейським "зеленим" кредитом

ДТЕК веде підготовку до юридичного захисту своїх прав та відшкодування збитків, завданих компанії та інвесторам унаслідок махінацій уряду з розподілом коштів європейських кредитів.

Про це йдеться в повідомленні компанії від 17 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

"ДТЕК ВДЕ вимагає від ДП "Гарантований покупець", АТ "Ощадбанк", Кабінету Міністрів України, а також Офісу Президента забезпечити якнайшвидшу виплату заборгованості перед компанією. Подальші затримки розцінюватимуться як посилення політичного та фінансового тиску на бізнес. ДТЕК ВДЕ веде підготовку до юридичного захисту своїх прав та відшкодування збитків, завданих компанії та інвесторам, у міжнародних інстанціях та національних судових органах", – ідеться в заяві.

У компанії наголосили, що 17 листопада держпідприємство "Гарантований покупець" визнало ручне втручання в розподіл європейського цільового кредиту на погашення боргів "зеленим" інвесторам, зокрема підприємствам ДТЕК ВДЕ.

"Штучна затримка коштів на рахунках АТ "Ощадбанк" і подальший зворотний вивід коштів, які мали потрапити до компанії, має ознаки вчинення протиправних дій та зловживання службовим становищем посадовими особами ДП, банку та тих вищих посадових осіб держави, які давали відповідні незаконні розпорядження. Наявність незаконних дій окремих осіб підтверджується розбіжностями в публічних заявах "Ощадбанку" та ДП", – повідомили в компанії.

Незаконні дії низки посадовців спричинили падіння котирувань єврооблігацій DTEK Renewables. Зокрема, вартість єврооблігацій DTEK Renewables після маніпуляцій із коштами з боку ДП "Гарантований покупець" упала нижче за номінал, зазначили в компанії. Водночас упали котирування єврооблігацій НЕК "Укренерго" та суверенні кредитні показники держави Україна.