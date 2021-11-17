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ДТЕК готує позови до міжнародних судів через блокування владою виплат за європейським "зеленим" кредитом

Новини Цензор.НЕТ Економіка

ДТЕК готує позови до міжнародних судів через блокування владою виплат за європейським

ДТЕК веде підготовку до юридичного захисту своїх прав та відшкодування збитків, завданих компанії та інвесторам унаслідок махінацій уряду з розподілом коштів європейських кредитів.

Про це йдеться в повідомленні компанії від 17 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

"ДТЕК ВДЕ вимагає від ДП "Гарантований покупець", АТ "Ощадбанк", Кабінету Міністрів України, а також Офісу Президента забезпечити якнайшвидшу виплату заборгованості перед компанією. Подальші затримки розцінюватимуться як посилення політичного та фінансового тиску на бізнес. ДТЕК ВДЕ веде підготовку до юридичного захисту своїх прав та відшкодування збитків, завданих компанії та інвесторам, у міжнародних інстанціях та національних судових органах", – ідеться в заяві.

У компанії наголосили, що 17 листопада держпідприємство "Гарантований покупець" визнало ручне втручання в розподіл європейського цільового кредиту на погашення боргів "зеленим" інвесторам, зокрема підприємствам ДТЕК ВДЕ.

"Штучна затримка коштів на рахунках АТ "Ощадбанк" і подальший зворотний вивід коштів, які мали потрапити до компанії, має ознаки вчинення протиправних дій та зловживання службовим становищем посадовими особами ДП, банку та тих вищих посадових осіб держави, які давали відповідні незаконні розпорядження. Наявність незаконних дій окремих осіб підтверджується розбіжностями в публічних заявах "Ощадбанку" та ДП", – повідомили в компанії.

Незаконні дії низки посадовців спричинили падіння котирувань єврооблігацій DTEK Renewables. Зокрема, вартість єврооблігацій DTEK Renewables після маніпуляцій із коштами з боку ДП "Гарантований покупець" упала нижче за номінал, зазначили в компанії. Водночас упали котирування єврооблігацій НЕК "Укренерго" та суверенні кредитні показники держави Україна.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
От при попередниках давали Рижому прикурити, аж шерсть горіла.
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17.11.2021 21:25
+7
збсь . Будь який європейський суд Ахметка виграє - 100% . Своє він забере , та ще й отримає непогане бабло , як моральну компенсацію . Пірімога бл.. .! ЗЕбілів . Чергова .
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17.11.2021 21:21
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17.11.2021 21:17 Відповісти
От при попередниках давали Рижому прикурити, аж шерсть горіла.
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17.11.2021 21:25 Відповісти
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17.11.2021 21:28 Відповісти
Не знаю як там було при папєрєдніках.но в цьому році журнал форбс написав що Ахметов удвоїв свої капітали , а як може бути інакше маючи свого менеджера за прем'єра України ,
Пи си так що бути вумним це не про тебе 😜
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17.11.2021 21:31 Відповісти
звичайно , що удвоїв, бо в 19му папєріднікі встигли йому подарувати для монополії це два обленерго)) https://biz.censor.net/resonance/3129127/***********************************************************************
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17.11.2021 21:39 Відповісти
Зебіл, а ну дай відповідь
1) Скільки в Україні обленерго,
2) Яку частину генерації ТЕС контролює Ахметов і з якого року,
3) Скільки в Україні областей?
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17.11.2021 21:48 Відповісти
протри очі від сліпого трасту , глянь на дату в посиланні і найди все що тобі потрібно
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17.11.2021 23:17 Відповісти
Ще один розумник виліз , ти думаєш , що з двох обленерго можна удвоїти капітали , йди в школу вчися і книжки за шкалою більше не кури
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18.11.2021 09:18 Відповісти
Іван Димидов читати вміє?
В травні найбільший енергетичний холдинг України ДТЕК Ріната Ахметова завершив покупку акцій двох енергопостачальних компаній: 68,3% "Одесаобленерго" і 94% "Київобленерго". Це природні монополісти з розподілу та постачання електроенергії в Одеській та Київській областях. А президентські вибори в 2019 році, які проводилися в два тури пройшли: перший 31 березня, другий 21 квітня. Перемогу здобув Володимир Зеленський.
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18.11.2021 11:13 Відповісти
отнять все и поделить, ага
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17.11.2021 22:18 Відповісти
ДТЕК и любого из этих ГАВНОИНВЕСТРОВ которые по сути мошенники грабящие Народ Украины давно нужно отдать под СУД. !!! Всех кто участвует в этой схеме в СИЗО... Все арестовать до судов -Народные деньги вернуть ГОСУДАРСТВУ те что УКРАЛИ. По другому никак !!! Хотят продавать гавноэнергию зеленную по цене ТЭС пожалуйста... Нет пользуются пусть сами !!! Блин у меня знакомый вложил 500 тыс в 60 кВт в месяц 40 тыс мы ему платим ... Никогда в жизни говорит так с неба деньги не сыпались Какой он ИНВЕСТОР
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18.11.2021 05:56 Відповісти
Одобряю. Нечего смешивать в кучу энергетический провал в стране с зелёной энергетикой. Это совершенно 2 разные проблемы. У ДТЕКа всё получится.
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17.11.2021 21:14 Відповісти
с бубаноидной энергетикой...
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17.11.2021 21:21 Відповісти
ДТЕК в прольоті і чіпляеться за міфи. Чи ви думаєте, що Ахметов може щось віддасти? Нехай печеться за те, щоб воно і далі все не покотилось
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17.11.2021 21:25 Відповісти
Чомусь здається що це була кумедія
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17.11.2021 21:27 Відповісти
> Нечего смешивать в кучу энергетический провал в стране с зелёной энергетикой.
То что у нас называется "зелёной энергетикой" никакого отношения к зеленой энергетике не имеет. Выкачивание денег из бюджета.
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18.11.2021 01:13 Відповісти
Анекдот о том як посварилися Рінат Леонідович з Володимиром Олександровичем
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17.11.2021 21:16 Відповісти
З Ігорєм Валєрічєм.
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17.11.2021 21:21 Відповісти
збсь . Будь який європейський суд Ахметка виграє - 100% . Своє він забере , та ще й отримає непогане бабло , як моральну компенсацію . Пірімога бл.. .! ЗЕбілів . Чергова .
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17.11.2021 21:21 Відповісти
Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають
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17.11.2021 21:22 Відповісти
Рижий став дитиною України? Чи Бєня з Фірташем та Пінчуком її діти? Тарас писав не про таку стуацію.
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17.11.2021 21:28 Відповісти
А кацапские вояки лежать в кюветах.
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17.11.2021 21:50 Відповісти
Гудок проти Бєні?

А би ж я жив де-інде, а не в Україні, то було б цікаво і я побіг би за поп-корном та пивом!

Але ж я тут. І це (змія-жаба) не буде сприяти ні економіці країни, ні благополуччу громадян, ні невілюванню агресії московитів (як на кордонах чи лінії розмежування, так і в середині країни). Так і хочеться сказати "зєлєбобіковське" - посадіть обох, але це не змінить нічого. А от "видоїти" обох у бюджет (звісно, що не при цих "новЬІх ліцах") - ото буде воно!
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17.11.2021 21:30 Відповісти
рыжий тот ещё дэржавобудивнык...кибуцостроителям две форы даст..
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17.11.2021 21:36 Відповісти
Хтось вирішив з ахметки зробити цукерку.
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17.11.2021 21:42 Відповісти
Пра Ахметку уже на столб вешать. Нары ето для него слишком гуманно. Не может в нормальной стране один человек всю страну кошмарить.
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17.11.2021 21:47 Відповісти
Останнім часом всю краіну кошмарить Зепотерпілий І Беня , а не тільки Ахметка !
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17.11.2021 22:01 Відповісти
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17.11.2021 22:03 Відповісти
Давно пора снять это бремя с бюджета, почему страна должна оплачивать разницу между тарифами в карман Ахметова.
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17.11.2021 22:04 Відповісти
Пора Ахметова национализировать 😀😀😛
При Янеке братья Клюевы ( явно в сговоре с азметовым) создали законодательно и рядом постанов КМУ препятствия для обычных инвесторов строительства в зелёную энергетику .
АМКУ конечно ничего не увидел сквозь зелёные доллары . И ЕСТЕСТВЕННО только клюевы и Ахметов имели зелёный свет .
Долго описывать эти проблемы .Но журналисты в Украине настолько слабые или куплены как Лещенко , что и нормально описать хитрожопость олигархов на государственном уровне не способны .
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17.11.2021 22:14 Відповісти
Зе просрал все что можно, он спокойно мог в первый день Президенства арестовать Ахметова, Пинчука, Медвечука и прочих бандитов и приказом военно-полевого трибунала (у нас же война идет ведь) их расстрелять на месте, а все имущество и активы конфисковать в пользу государства и направить на нужды обороны. Народ бы его на руках носил и памятник при жизни поставил.
А теперь Зе должен бронировать место в Ростове, потому что скоро ему будет очень не весело, его ненавидет и народ и олигархи.
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17.11.2021 22:38 Відповісти
Пусть украина подает встречные иски за срыв отопительного сезона 21-22 годов!И там будет иск в 5 раз больше чем требует ахметов!Ещё запретила все офшоры для АХМЕТОВА ЧЕРЕЗ СУДЫ!Раз он такой умный!Можно и нужно найти управу на это сепара и агента кремля.Ведь Ахметов не захотел уголь завозить на свои ТЭС ,а ещё и подал в суд на Украину и заблокировал через суд поставки электроэнергии из рф и Беларусь.Тем самым специально подвел Украину к веерным отключениям. Это не диверсия против экономики Украины?Куда смотрит набу,СБУ ,ГПУ?Или опять всех и вся купил рыжий паразит....Подымите ему налоги на землю ,которой он пользуется под свои предприятия и т.д.И почему до сих пор Криворожсталь платит больше налогов и сборов чем вся металлургия вместе взятая.Можно запретить офшоры для металлургов?Конечно можно.Было бы желание.
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17.11.2021 23:08 Відповісти
ахметов - падаль
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18.11.2021 08:59 Відповісти
 
 