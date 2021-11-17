ДТЕК готує позови до міжнародних судів через блокування владою виплат за європейським "зеленим" кредитом
Новини Цензор.НЕТ Економіка
ДТЕК веде підготовку до юридичного захисту своїх прав та відшкодування збитків, завданих компанії та інвесторам унаслідок махінацій уряду з розподілом коштів європейських кредитів.
Про це йдеться в повідомленні компанії від 17 листопада, інформує Цензор.НЕТ.
"ДТЕК ВДЕ вимагає від ДП "Гарантований покупець", АТ "Ощадбанк", Кабінету Міністрів України, а також Офісу Президента забезпечити якнайшвидшу виплату заборгованості перед компанією. Подальші затримки розцінюватимуться як посилення політичного та фінансового тиску на бізнес. ДТЕК ВДЕ веде підготовку до юридичного захисту своїх прав та відшкодування збитків, завданих компанії та інвесторам, у міжнародних інстанціях та національних судових органах", – ідеться в заяві.
У компанії наголосили, що 17 листопада держпідприємство "Гарантований покупець" визнало ручне втручання в розподіл європейського цільового кредиту на погашення боргів "зеленим" інвесторам, зокрема підприємствам ДТЕК ВДЕ.
"Штучна затримка коштів на рахунках АТ "Ощадбанк" і подальший зворотний вивід коштів, які мали потрапити до компанії, має ознаки вчинення протиправних дій та зловживання службовим становищем посадовими особами ДП, банку та тих вищих посадових осіб держави, які давали відповідні незаконні розпорядження. Наявність незаконних дій окремих осіб підтверджується розбіжностями в публічних заявах "Ощадбанку" та ДП", – повідомили в компанії.
Незаконні дії низки посадовців спричинили падіння котирувань єврооблігацій DTEK Renewables. Зокрема, вартість єврооблігацій DTEK Renewables після маніпуляцій із коштами з боку ДП "Гарантований покупець" упала нижче за номінал, зазначили в компанії. Водночас упали котирування єврооблігацій НЕК "Укренерго" та суверенні кредитні показники держави Україна.
Будь ласка, зачекайте...
Пи си так що бути вумним це не про тебе 😜
1) Скільки в Україні обленерго,
2) Яку частину генерації ТЕС контролює Ахметов і з якого року,
3) Скільки в Україні областей?
В травні найбільший енергетичний холдинг України ДТЕК Ріната Ахметова завершив покупку акцій двох енергопостачальних компаній: 68,3% "Одесаобленерго" і 94% "Київобленерго". Це природні монополісти з розподілу та постачання електроенергії в Одеській та Київській областях. А президентські вибори в 2019 році, які проводилися в два тури пройшли: перший 31 березня, другий 21 квітня. Перемогу здобув Володимир Зеленський.
То что у нас называется "зелёной энергетикой" никакого отношения к зеленой энергетике не имеет. Выкачивание денег из бюджета.
А би ж я жив де-інде, а не в Україні, то було б цікаво і я побіг би за поп-корном та пивом!
Але ж я тут. І це (змія-жаба) не буде сприяти ні економіці країни, ні благополуччу громадян, ні невілюванню агресії московитів (як на кордонах чи лінії розмежування, так і в середині країни). Так і хочеться сказати "зєлєбобіковське" - посадіть обох, але це не змінить нічого. А от "видоїти" обох у бюджет (звісно, що не при цих "новЬІх ліцах") - ото буде воно!
При Янеке братья Клюевы ( явно в сговоре с азметовым) создали законодательно и рядом постанов КМУ препятствия для обычных инвесторов строительства в зелёную энергетику .
АМКУ конечно ничего не увидел сквозь зелёные доллары . И ЕСТЕСТВЕННО только клюевы и Ахметов имели зелёный свет .
Долго описывать эти проблемы .Но журналисты в Украине настолько слабые или куплены как Лещенко , что и нормально описать хитрожопость олигархов на государственном уровне не способны .
А теперь Зе должен бронировать место в Ростове, потому что скоро ему будет очень не весело, его ненавидет и народ и олигархи.