УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4638 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
630 9
Єврокомісія (944) Зеленський (17415) фон дер Ляєн Урсула (522)

Зеленський та голова Єврокомісії фон дер Ляєн обговорили міграційну та енергетичну кризи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський та голова Єврокомісії фон дер Ляєн обговорили міграційну та енергетичну кризи

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу президента.

"Глава держави поінформував співрозмовницю про розвиток безпекової ситуації на сході нашої країни у зв’язку з напругою навколо українських кордонів, а також про зусилля України, спрямовані на мирне врегулювання", - йдеться у повідомленні.

Сторони обговорили загострення ситуації на європейсько-білоруському та українсько-білоруському кордонах. Співрозмовники констатували, що ця ситуація є гібридною атакою, яка вимагає спільних зусиль та взаємодії. У цьому контексті було обговорено шляхи розширення співпраці між Україною та Євросоюзом у міграційній сфері та можливості залучення допомоги ЄС для облаштування українсько-білоруського кордону.

Також читайте: Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом: Обговорили питання співпраці в оборонній сфері

Зеленський та фон дер Ляєн також детально обговорили питання енергетичної безпеки. У цьому зв’язку Президент України вкотре наголосив, що проект "Північний потік – 2" є насамперед безпековою загрозою для всієї Європи.

Президент України представив "низку пропозицій, спрямованих на запобігання енергетичній кризі у Європі". Зокрема, співрозмовники обговорили ідею щодо створення регіональної платформи зі зміцнення енергетичної безпеки.

Зеленський наголосив, що Україна "готова зменшити вартість транзиту газу своєю територією та надати власні підземні сховища для зберігання стратегічного резерву палива".

Також читайте: Єврокомісія вивчає різні сценарії забезпечення поставок газу для України: це тема не тільки на цю зиму, а й на наступні, - фон дер Ляєн

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Интересно, кто ему тексты на эти выступления пишет?
показати весь коментар
17.11.2021 21:42 Відповісти
Тамбовский Волк.
показати весь коментар
17.11.2021 21:46 Відповісти
телефон це добре, бо з баронессою може розмовляти будь яка особа... і не видно якою веделкою зєпісюн ковиряє омара....
показати весь коментар
17.11.2021 21:49 Відповісти
согласился принимать дикунов за деньги, да?

У цьому контексті було обговорено шляхи розширення співпраці між Україною та Євросоюзом у міграційній сфері та можливості залучення допомоги ЄС для облаштування українсько-білоруського кордону. Джерело: https://censor.net/ua/n3300114
показати весь коментар
17.11.2021 21:44 Відповісти
Ну реально, що воно може до біса обговорити...?
показати весь коментар
17.11.2021 21:45 Відповісти
Європейка дала вказівки і кинула слухавку.
показати весь коментар
17.11.2021 22:10 Відповісти
це як зрозуміти? президент з молодою командою зробили усіх разам, а саме загнали Україну в енергетичну та єкономічну ...раку і поїхали питати Ляен ( А КТО ЭТО СДЕЛАЛ) ??? і чи можна вилізти через горло? бо назад дороги нема...
показати весь коментар
17.11.2021 21:47 Відповісти
именно при этой дэушке мы заморылысь прыйматы помич летальную от фрицев...именно такого министра обороны мечтает буба иметь...
показати весь коментар
17.11.2021 21:47 Відповісти
клован рассказал, сколько ябатька ему мешков картошки посулил за слитую операцию ?
показати весь коментар
18.11.2021 09:08 Відповісти
 
 