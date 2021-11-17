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Новини Політика України
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Bellingcat (128) ПВК "Вагнер" (1476) Єрмак Андрій (1228) Офіс Президента (1748) Подоляк Михайло (296)

Єрмак не має повноважень відкладати спецоперацію ГУР МО і не міг віддавати розпорядження, - радник глави ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Єрмак не має повноважень відкладати спецоперацію ГУР МО і не міг віддавати розпорядження, - радник глави ОП

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак міг лише "відкрито наполягати у відповідних форматах на акуратному ставленні" до домовленостей про припинення вогню на Донбасі.

Про це радник голови ОП Михайло Подоляк заявив у коментарі Liga.net, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином Подоляк відреагував на публікацію розслідування Bellingcat про зрив спецоперації з затримки бойовиків ПВК "Вагнера".

За його словами, глава Офісу президента Андрій Єрмак не має повноважень віддавати накази органам розвідки, але міг "відкрито наполягати у відповідних форматах на акуратному ставленні" до домовленостей про припинення вогню на Донбасі.

Подоляк назвав "міфом" те, що на політичному рівні можуть розбирати деталі спецоперацій або віддавати якісь накази розвідці в обхід повноважень.

Читайте: Спецоперацію з "вагнерівцями" відклали за ініціативою Єрмака, - Bellingcat

"Такі накази – навіть якби вони були – просто ніхто не став би виконувати. Андрій Єрмак як голова Офісу президента точно не має повноважень щось вирішувати в галузі розвідки. Тому немає жодних мотивів говорити про прямі чи непрямі розпорядження, які вплинули на плани розвідників", – сказав Подоляк.

Водночас він визнав, що Єрмак як людина, яка відповідала у 2020 році за домовленості про припинення вогню на Донбасі, "цілком могла відкрито наполягати у відповідних форматах на акуратному ставленні до подібної домовленості, щоб не зірвати складний переговорний процес".

Також читайте: Причиною зриву затримання "вагнерівців" могла стати неприязнь Зеленського до директора ГУР МО Бурби, - The Insider

"І роздмухувати з такого ставлення якусь конспірологію щодо зриву будь-яких планів – абсолютно некоректно. Що, власне, і підтвердила робота журналістів…" – сказав радник Єрмака.

Згідно з опублікованим сьогодні розслідуванням Bellingcat, Єрмак за завершальному етапі операції із затримання бойовиків ПВК Вагнера, наприкінці липня 2020 року, "запропонував відкласти" її на тиждень. Саме тоді президент Володимир Зеленський досяг домовленності про припинення вогню на Донбасі . За словами тодішнього директора ГУР Василя Бурби, ОП вважав, що якщо спецоперація продовжуватиметься відповідно до плану та завершиться затриманнями 25 липня, тишу на Донбасі не буде встановлено.

Зазначимо, що радник глави ОП Подоляк раніше працював піарником екснародного депутата і кримінального авторитета Юрія Іванющенка, також відомого як Юра Єнакіївський.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+54
подоляк намекает, что ермак "ни причем", потому что во всём виноват сам зеленский.. как имеющий полномочия
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17.11.2021 21:59
+47
Заёрзали маланцы...
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17.11.2021 21:47
+43
Й правий ж той Подоляк .
По закону й Конституції Єрмак ніхто й звати його ніяк .

Саме тому , за усі "накази" свого "друга" буде відповідати людина з повноваженнями -- якого звати ЗЕ-нелохом .

А той же Єрмак до того "солодкого" момента втече до свої справжніх господарів .
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17.11.2021 21:56
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Перш за все усьому винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.Дєрьмака - судити за зраду.
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18.11.2021 10:54 Відповісти
ПОЗОР УКРАИНЕ ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ КАКОМУ ТО ЛАВОЧНИКУ УПРАВЛЯТЬ ЕЮ ПРИ СОВЕРШЕННЕЙШЕМ ДИЛЕТАНТЕ И ТРУСУ СВЯЗАННЫМ ПО РУКАМ И НОГАМ БЕНЕЙ -КАЛОМ !
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18.11.2021 11:55 Відповісти
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