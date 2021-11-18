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МЗС Росії опублікувало листування з Німеччиною і Францією щодо підготовки зустрічі в нормандському форматі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

МЗС Росії опублікувало листування з Німеччиною і Францією щодо підготовки зустрічі в нормандському форматі

МЗС Росії опублікував листування глави відомства Сергія Лаврова зі своїми колегами з Німеччини та Франції Хайко Маасом і Жан-Івом Ле Дріаном щодо нормандської зустрічі на рівні міністрів, яку передбачалося провести 11 листопада. Однак Москва відмовилася, оскільки її не влаштував проєкт підсумкового документа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Як зазначили в російському відомстві, рішення про публікацію дипломатичного листування було прийнято для "уникнення подальших спекуляцій". Крім того, заявили в міністерстві, оприлюднення першоджерел має виключити "спотворення позиції і ролі Росії" у врегулюванні конфлікту на Донбасі і підходу до проведення нормандської зустрічі на рівні глав МЗС.

Опубліковане листування містить в собі листи Лаврова і глав МЗС Німеччини і Франції з підготовки міністерської нормандської зустрічі. Зокрема, в них обговорюється проєкт підсумкового документа.

Російська сторона називає відповіді Жан-Іва Ле Дріана і Хайко Мааса від 4 листопада такими, "що розчаровують", оскільки в підсумковий документ не будуть включені пункти, на яких наполягала Москва. Зокрема, йдеться про організацію прямого діалогу України з ОРДЛО, роботу Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС Франції про заяви Лаврова щодо зустрічі в нормандському форматі: "Це неправда"

У листі глав МЗС ФРН та Франції зазначається, що в російському проекті міститься ряд положень, з якими вони не можуть погодитися, у тому числі "тези про "внутрішньоукраїнський" конфлікт або посередницьку роль Росії поряд з ОБСЄ у тристоронній контактній групі", також Берлін і Париж вказують на "положення, які, безперечно, не знайдуть підтримки серед країн "нормандського формату", у тому числі щодо "налагодження прямого діалогу між Києвом, Донецьком та Луганськом".

У листі від 6 листопада главам МЗС Німеччини і Франції Лавров звинувачує Берлін і Париж у відмові включити в проєкт підсумків нормандської зустрічі пункт про необхідність прямого діалогу України з ОРДЛО. "Ваша заява про неприйняття прямого діалогу між Києвом, Донецьком і Луганськом дискредитує співавторство лідерів Німеччини і Франції за мінськими угодами", - йдеться в листі Лаврова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія відмовилась від проведення зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" 11 листопада, - Лавров. ВIДЕО

В останньому опублікованому листі Лавров наголошує, що Москва "зіштовхується зі спотворенням позиції Росії та її ролі у врегулюванні внутрішньоукраїнського конфлікту", зокрема, у спільній заяві двох міністрів, зробленій за підсумками зустрічі з главою МЗС України 15 листопада.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
Вывода не будет никогда. Слабых игнорируют и топчут в грязь(((
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17.11.2021 23:01
+11
Тот, кто потерял свою территорию, тот кто не в состоянии победить и тот кто выбирает дегенератов в президенты.
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17.11.2021 23:15
+11
Анна@f68Cxhj68OZsLkm

1 ч



"Уряд Польщі не визнає домовленості на тему вирішення міграційної кризи, які були досягнуті без участі країни в переговорному процесі. Зокрема, під час телефонної розмови канцлера Ангели Меркель та Олександра Лукашенка"
"Нічого про Україну без України "(ПП)
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17.11.2021 23:20
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нахер нам ваши форматы, их можно нарезать на бумаге любых размеров,
требуйте вывода парашских войск
с территории Украины !
ВЫВОДА , мля !!!
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17.11.2021 22:58 Відповісти
Вывода не будет никогда. Слабых игнорируют и топчут в грязь(((
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17.11.2021 23:01 Відповісти
а хто слабый ???
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17.11.2021 23:12 Відповісти
Тот, кто потерял свою территорию, тот кто не в состоянии победить и тот кто выбирает дегенератов в президенты.
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17.11.2021 23:15 Відповісти
т.е. - ты ?
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17.11.2021 23:22 Відповісти
Разве Кулеба и компани не требуют? Требуют, только на них внимания не обрашают
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17.11.2021 23:13 Відповісти
не треба так агресивно. По великому рахунку вони і так з доброї волі займаються нашими справами і не визнають хотєлок пуцькіна. на відміну від нас самих, що вибрали довбо***а, акий на початку, поки йому козу не показали, був готовий на все і його куратор єрмак навіть вже якісь комісії з російсько-даунбаськими бандитами лаштувався створювати. натомість я вперше вдячна лаврову, за те, що трохи заспокоїв , опублікувавши документи, які свідчать, що європейці поки що тримають нашу позицію. ...а лавров - лох попуканий
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18.11.2021 00:11 Відповісти
Почалося. Біженці поперли в Україну. Щойно бачив відео на Facebook
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17.11.2021 23:02 Відповісти
сегодня поздно
а завтра будем озабачиватся
вместе с обеспокоенными
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17.11.2021 23:11 Відповісти
І шо їм тут робить?
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17.11.2021 23:12 Відповісти
ну так культурные люди ссылку выкладывают...
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17.11.2021 23:33 Відповісти
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3116830985253521&id=100007799494595&m_entstream_source=group&ref=m_notif&notif_t=group_comment
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17.11.2021 23:39 Відповісти
Хотелось бы, чтобы на высоком уровне (президент Украины) было сказано, что если бы это был "внутриукраинский конфликт", то нахер нам участие россии в мирном процессе было бы ? Вмешательство русских в наши внутренние дела не нужно.
Так что либо признайте, что вы сторона конфликта, и тогда есть предмет переговоров (или драки). Либо настаивайте, что вы не сторона конфликта, но тогда идите нахер, говорить с вами не о чем. И никакие минско-нормандско-женевские и
т.д. форматы не имеют смысла. Санкции, санкции и ещё раз санкции. Плюс подготовка к боевой операции по освобождению оккупированных территорий. Когда - через месяц или 10 лет - по обстоятельствам.
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17.11.2021 23:18 Відповісти
Про те, що Ви написали, я повністю підтримую. Але путлєр керується бандитською логікою імперця. Він, пане Володимире, "захищає" Вас, "русскоязычных". Тому, як писав Хвильовий, - подалі від Москви!
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18.11.2021 06:46 Відповісти
Я не "русскоязычный"
На форумі просто більшість коментів російською, тож якось так повелося, що завжди саме тут коментую російською, аби "бути почутим" іншими. Ніколи не роблю проблеми з мовного питання, за потреби використовую всі мови, якими володію.
А так - вдома, на роботі, з друзями, з клієнтами, зі студентами і так далі - українська. Вона для мене основна, думаю українською.
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18.11.2021 08:53 Відповісти
В тому то й біда, що таким чином ми підіграємо путлєру, щоб він приходив нас "захищати". Так що давайте будемо розмовляти і писати не діалектом староболгарської (церковнословянської) з домішками тюрської і угро-фінської (свого роду есперанто, тобто штучною, придуманою), а своєю, руською, тобто українською. Рекомендую подивитись про мову, яка не має своєї нації, в ютубі на каналі "История Руси"
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18.11.2021 13:29 Відповісти
Анна@f68Cxhj68OZsLkm

1 ч



"Уряд Польщі не визнає домовленості на тему вирішення міграційної кризи, які були досягнуті без участі країни в переговорному процесі. Зокрема, під час телефонної розмови канцлера Ангели Меркель та Олександра Лукашенка"
"Нічого про Україну без України "(ПП)
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17.11.2021 23:20 Відповісти
White_eagle @Whiteeagle210



Белорусские власти приостановили транзит нефти в Польшу по нефтепроводу "Дружба" в связи с незапланированными ремонтными работами.
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17.11.2021 23:33 Відповісти
возмущает "неприйняття прямого діалогу між Москвою,Казанню та Уфою.."
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17.11.2021 23:28 Відповісти
Просто оставлю это тут..
"Я не вів війну на території Європи, не труїв опонентів та не закидав на кордони ЄС мігрантів. Але мене все одно помножили на нуль. Може тому що я не мав компромату на Меркель, Трампа та Байдена?... Саддам Хусейн, Муамар Каддафи ... Зрозуміли, чому Куйло досі не в пеклі?! "....
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18.11.2021 00:32 Відповісти
Спорное утверждение... Каддафи финансировал Саркози, взрывал самолеты над Европой... Хусейн травил и убивал всех подряд, в том числе и с помощью хим оружия... Что на одном, что на другом сотни тысяч убитых...
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18.11.2021 06:41 Відповісти
Ну что же....Французы и немцы кочевряжатся но говорить чёрное на белое не могут....Спасибо Мучному коню за такой слив...Совесть у дипломатов европы всё ещё есть...
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18.11.2021 05:39 Відповісти
Лесной , сам понял , что написал ? Германия и Франция на стороне Украиньі и прессуют Москву , за что им респект !
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18.11.2021 07:38 Відповісти
 
 