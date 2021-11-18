МЗС Росії опублікувало листування з Німеччиною і Францією щодо підготовки зустрічі в нормандському форматі
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МЗС Росії опублікував листування глави відомства Сергія Лаврова зі своїми колегами з Німеччини та Франції Хайко Маасом і Жан-Івом Ле Дріаном щодо нормандської зустрічі на рівні міністрів, яку передбачалося провести 11 листопада. Однак Москва відмовилася, оскільки її не влаштував проєкт підсумкового документа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Як зазначили в російському відомстві, рішення про публікацію дипломатичного листування було прийнято для "уникнення подальших спекуляцій". Крім того, заявили в міністерстві, оприлюднення першоджерел має виключити "спотворення позиції і ролі Росії" у врегулюванні конфлікту на Донбасі і підходу до проведення нормандської зустрічі на рівні глав МЗС.
Опубліковане листування містить в собі листи Лаврова і глав МЗС Німеччини і Франції з підготовки міністерської нормандської зустрічі. Зокрема, в них обговорюється проєкт підсумкового документа.
Російська сторона називає відповіді Жан-Іва Ле Дріана і Хайко Мааса від 4 листопада такими, "що розчаровують", оскільки в підсумковий документ не будуть включені пункти, на яких наполягала Москва. Зокрема, йдеться про організацію прямого діалогу України з ОРДЛО, роботу Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.
У листі глав МЗС ФРН та Франції зазначається, що в російському проекті міститься ряд положень, з якими вони не можуть погодитися, у тому числі "тези про "внутрішньоукраїнський" конфлікт або посередницьку роль Росії поряд з ОБСЄ у тристоронній контактній групі", також Берлін і Париж вказують на "положення, які, безперечно, не знайдуть підтримки серед країн "нормандського формату", у тому числі щодо "налагодження прямого діалогу між Києвом, Донецьком та Луганськом".
У листі від 6 листопада главам МЗС Німеччини і Франції Лавров звинувачує Берлін і Париж у відмові включити в проєкт підсумків нормандської зустрічі пункт про необхідність прямого діалогу України з ОРДЛО. "Ваша заява про неприйняття прямого діалогу між Києвом, Донецьком і Луганськом дискредитує співавторство лідерів Німеччини і Франції за мінськими угодами", - йдеться в листі Лаврова.
В останньому опублікованому листі Лавров наголошує, що Москва "зіштовхується зі спотворенням позиції Росії та її ролі у врегулюванні внутрішньоукраїнського конфлікту", зокрема, у спільній заяві двох міністрів, зробленій за підсумками зустрічі з главою МЗС України 15 листопада.
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требуйте вывода парашских войск
с территории Украины !
ВЫВОДА , мля !!!
а завтра будем озабачиватся
вместе с обеспокоенными
Так что либо признайте, что вы сторона конфликта, и тогда есть предмет переговоров (или драки). Либо настаивайте, что вы не сторона конфликта, но тогда идите нахер, говорить с вами не о чем. И никакие минско-нормандско-женевские и
т.д. форматы не имеют смысла. Санкции, санкции и ещё раз санкции. Плюс подготовка к боевой операции по освобождению оккупированных территорий. Когда - через месяц или 10 лет - по обстоятельствам.
На форумі просто більшість коментів російською, тож якось так повелося, що завжди саме тут коментую російською, аби "бути почутим" іншими. Ніколи не роблю проблеми з мовного питання, за потреби використовую всі мови, якими володію.
А так - вдома, на роботі, з друзями, з клієнтами, зі студентами і так далі - українська. Вона для мене основна, думаю українською.
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