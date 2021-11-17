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Пентагон постійно контактує із командуванням в Європі щодо сил РФ біля кордонів України, - Остін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Пентагон постійно контактує із командуванням в Європі щодо сил РФ біля кордонів України, - Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що перебуває в "постійних і частих" контактах із європейським командуванням EUCOM у зв’язку із зосередженням російських військ біля кордону з Україною.

Про це повідоммляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Що стосується зосередження військ біля кордону з Україною, ми стежимо за цим дуже ретельно. Я перебуваю в постійних та частих контактах з генералом Волтерсом, командувачем Європейського командування EUCOM", - зазначив Остін.

Він зауважив, що наміри Кремля у цьому зв’язку залишаються неясними. "Ми не впевнені, чого саме хоче робити Путін, але ці пересування, звісно, є предметом нашої уваги", - підкреслив він.

У цьому зв’язку глава Пентагону закликав Росію "бути більш прозорою у своїх намірах", а також зробити кроки на виконання Мінських домовленостей.

Командувач Європейського командування Збройних сил США (EUCOM) чотирьохзірковий генерал Тод Волтерс є також верховним головнокомандувачем Об’єднаними Збройними силами НАТО в Європі.

Автор: Володимир Янченко
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тавышо
а мы думали шо все по бункерам
зашхерились
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17.11.2021 23:24 Відповісти
Тільки зеленого зрадника ніхто і в нюх не ставить.
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17.11.2021 23:33 Відповісти
Та ми знаємо, що американська розвідка добре робить свою справу. Уся надія тільки на Америку, бо Європа сказала, що ху#ло може ваєвать, йому за це нічого не буде.
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17.11.2021 23:43 Відповісти
Не Європа сказала, а Зєля дозволив ...бо заглядає в очі Ху#лу .... Саме так захотів "мудрий нарід", обравши клоуна в головнокомандувача.... Скільки кілометрів української землі звільнено від загарбників за час правління Зеленського??? 😡
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18.11.2021 08:31 Відповісти
нвдх @hluzd
"зради там не сталося.. немає серед української влади кремлівського щура" - каже нам в етері журналіст 24 каналу (власницею якого є Катерина Кіт-Садова, дружина Андрія Садового: міського голови Львова і лідера партії Самопоміч)
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17.11.2021 23:46 Відповісти
А до українського керівництва державою достукатися марно... що для них орки на кордоні , "найвеличніший лідОр" воює з Порошенко...
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18.11.2021 08:27 Відповісти
 
 