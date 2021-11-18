МОЗ знайшло у соцмережах 210 тис. пропозицій купити фальшиві сертифікати про вакцинацію

Дані передали правоохоронцям.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас на сьогодні 210 тис повідомлень про підробку документів", - сказала вона під час засідання парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

Як уточнили у МОЗ, йдеться про моніторинг соцмереж, який допоміг отримати 210 тис. згадок про можливість підробити COVID-сертифікат.

Ці повідомлення передали правоохоронним органам.

Нагадаємо, раніше профільний комітет Ради підтримав пропозицію звільняти в разі добровільного зізнання від відповідальності за використання підробленого сертифіката про вакцинацію.