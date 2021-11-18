МОЗ знайшло у соцмережах 210 тис. пропозицій купити фальшиві сертифікати про вакцинацію
Дані передали правоохоронцям.
Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У нас на сьогодні 210 тис повідомлень про підробку документів", - сказала вона під час засідання парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.
Як уточнили у МОЗ, йдеться про моніторинг соцмереж, який допоміг отримати 210 тис. згадок про можливість підробити COVID-сертифікат.
Ці повідомлення передали правоохоронним органам.
Нагадаємо, раніше профільний комітет Ради підтримав пропозицію звільняти в разі добровільного зізнання від відповідальності за використання підробленого сертифіката про вакцинацію.
Топ коментарі
+6 Volodymyr Krasnoholovets #468180
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+5 Yakov Nemo
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+4 newcomment
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Хотя если деньгу выделят, то водимость процесса свояют.
Пиплу шара с кином понравилась 🙁
Й тих, хто користується завідомо підробленими сертифікатами, теж на 2 роки.
Досить з ними у бірюльки грати, всіх за грати.
Также миллиардер считает, что в 2022 году проблем с заболеванием не будет.
Депопуляция идет успешно
Молодежь совсем книжек не читают. А про борьбу пролетариата с их конспирацией и подавно. А там всё расписано, как не попадаться.
Це при тому, що є безкоштовна вакцина. Про що можно говорити із таким конченим населенням?