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МОЗ знайшло у соцмережах 210 тис. пропозицій купити фальшиві сертифікати про вакцинацію

МОЗ знайшло у соцмережах 210 тис. пропозицій купити фальшиві сертифікати про вакцинацію

Дані передали правоохоронцям.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас на сьогодні 210 тис повідомлень про підробку документів", - сказала вона під час засідання парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

Як уточнили у МОЗ, йдеться про моніторинг соцмереж, який допоміг отримати 210 тис. згадок про можливість підробити COVID-сертифікат.

Ці повідомлення передали правоохоронним органам.

Нагадаємо, раніше профільний комітет Ради підтримав пропозицію звільняти в разі добровільного зізнання від відповідальності за використання підробленого сертифіката про вакцинацію.

Автор: 

вакцина (4419) МОЗ (5391) підробка (437) сертифікат (426)


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Топ коментарі
+6
Дармоїдам з МОЗ немає іншої роботи, лишень по соціальним мережам зиркати? І нащо той дурнуватий сертифікат? Краще МОЗ спробував би таки виділити отой COVID-19, бо то він як отой невловимий Джо, щось ніхто в світі його ніяк впіймати не може...
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18.11.2021 00:37
+5
Срос ,рождает предложение . Это же на сколько надо быть дебилами , вместо прививки , покупать фальшивый , ковид сертификат
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18.11.2021 05:52
+4
Усіх на 2 роки.
Й тих, хто користується завідомо підробленими сертифікатами, теж на 2 роки.
Досить з ними у бірюльки грати, всіх за грати.
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18.11.2021 00:40
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Дармоїдам з МОЗ немає іншої роботи, лишень по соціальним мережам зиркати? І нащо той дурнуватий сертифікат? Краще МОЗ спробував би таки виділити отой COVID-19, бо то він як отой невловимий Джо, щось ніхто в світі його ніяк впіймати не може...
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18.11.2021 00:37 Відповісти
Ну да, сейчас соберутся и начнут выявлять то не знаю, что!
Хотя если деньгу выделят, то водимость процесса свояют.
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18.11.2021 08:16 Відповісти
Ты еще не болел? Попробуй - тебе понравится...
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18.11.2021 09:04 Відповісти
Вова, готовь еще 6 миллиардов народных денег!

Пиплу шара с кином понравилась 🙁
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18.11.2021 00:38 Відповісти
Усіх на 2 роки.
Й тих, хто користується завідомо підробленими сертифікатами, теж на 2 роки.
Досить з ними у бірюльки грати, всіх за грати.
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18.11.2021 00:40 Відповісти
Да такая толпа и в тюрьмы не влезет)))
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18.11.2021 08:07 Відповісти
Пффф, а скільки зараз буде телефонних шахраїв, які будуть уточнювати особисті данні, щоб дати лохам вовіну ЗЕтисячу.
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18.11.2021 00:59 Відповісти
- Алло, це пан Лох, - вам належить видати тисячу гривень за вакцинацію , ми вам на картку відправимо -продиктуйте номер , пін-код та три циферки сзаду...
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18.11.2021 09:54 Відповісти
Срос ,рождает предложение . Это же на сколько надо быть дебилами , вместо прививки , покупать фальшивый , ковид сертификат
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18.11.2021 05:52 Відповісти
Ха ха! Эт точно. Есть еще дебильней персонажи, те колят в себя экспериментальный шмурдяк😀
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18.11.2021 08:12 Відповісти
Так, у вас на расєі саме так і роблять - колять бидлу новічок-бодрячок, від якого ви дохнете як таргани від дихлофосу.
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18.11.2021 10:53 Відповісти
Спрос
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18.11.2021 05:53 Відповісти
так вот чем у нас Минздрав занимается? или это произошло случайно при серфинге порносайтов?
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18.11.2021 08:33 Відповісти
Гейтс предполагает, что "при отсутствии новых штаммов к середине будущего года эти показатели могут достичь сезонных данных по гриппу".

Также миллиардер считает, что в 2022 году проблем с заболеванием не будет.
Депопуляция идет успешно
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18.11.2021 08:36 Відповісти
мда! Прогнил народишко....
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18.11.2021 08:56 Відповісти
Есть спрос - будет и предложение!
Молодежь совсем книжек не читают. А про борьбу пролетариата с их конспирацией и подавно. А там всё расписано, как не попадаться.
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18.11.2021 09:17 Відповісти
Чесних людей бракує. Але всі хочуть зарплати як в багатих країнах.
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18.11.2021 09:23 Відповісти
Країна у якій більшість ненавидить владу бо там усі корупціонери, вишукувалася в черги, щоби дати хабаря за підробний сертифікат, вчинячи два злочини, один з яких корупційний.
Це при тому, що є безкоштовна вакцина. Про що можно говорити із таким конченим населенням?
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18.11.2021 09:26 Відповісти
Чесність це порядок в суспільстві. Брехня це хаос. Але це вже не змінити. Багато людей змушені брехати тому що інкше не вижити. Але багато іншіх раді брехати, не розуміючи що в масштабах суспільства це приводить лише до массивної руйнації. Коли через брехню зникає поняття "договору" тоді вже до побачення і бізнес, і високі заробітні плати.
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18.11.2021 10:20 Відповісти
я в киеве знаю два пункта вакцинации,где за $50,вам сделают якобы укол,и выдадут справку о получении прививки.
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18.11.2021 09:27 Відповісти
от "зрада зрадна "... а тіпа співробітники МОЗ і лікарі до того не причетні..
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18.11.2021 09:43 Відповісти
 
 