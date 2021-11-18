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Поблизу кордону з Білоруссю проведуть навчання за участі всіх силових структур

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Поблизу кордону з Білоруссю проведуть навчання за участі всіх силових структур

Жителів прикордонних територій просять повідомляти правохоронців про підозрілих чужинців у своїх населених пунктах.

Про це голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив під час наради на Рівненщині, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на департамент комунікації МВС.

"Сьогодні обговорили чітку взаємодію силовиків та місцевої влади у випадку можливого прориву кордону незаконними мігрантами. За захист кордону відповідатимуть сили Держприкордонслужби, Нацгвардії та Нацполіції. Співпрацюватимемо також із місцевими військовими та громадськими формуваннями, які діють на території Вараського та Сарненського районів", - сказав Клименко.

Він закликав жителів прикордонних територій у разі виявлення підозрілих осіб у своєму населеному пункті чужинців одразу повідомляти про це органи поліції.

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"Найближчим часом поблизу прикордонної території з Білоруссю будуть проведені масштабні навчання за участю підрозділів усіх силових структур, територіальної оборони та громадських формувань", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ольга Лузан
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18.11.2021 03:55 Відповісти
Треба ж бути насторожі. Недарма нелегалів відводять від кордонів Польші, можливий їх прорив в ЄС через кордон України
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18.11.2021 08:46 Відповісти
Мусора пусть направят янтарную мафию на охрану границ. Гибридная охрана криминалом вещь ненадежная, зато могут без протокола отстреливать подозрительных чернобородых агентов ФСБ и Гру с проводами за пазухой
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18.11.2021 08:59 Відповісти
Стягиваем войска, проводим учения ... на границе?
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18.11.2021 09:04 Відповісти
"территории Варского" района нет. Есть - ВАРАШСКОГО района
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18.11.2021 09:21 Відповісти
 
 