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Новини За кордоном
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Польща - суверенна країна і не визнаватиме жодних домовленостей між Меркель та Лукашенком, - Дуда

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Польща - суверенна країна і не визнаватиме жодних домовленостей між Меркель та Лукашенком, - Дуда

Варшава не визнаватиме жодних домовленостей, які буде досягнуто щодо нормалізації ситуації на білорусько-польському кордоні без її участі, зокрема між виконуючою обов’язки канцлера ФРН Ангелою Меркель та Олександром Лукашенком.

Про це в середу заявили представники польської влади, зокрема президент Анджей Дуда та члени польського уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Зокрема, під час візиту до Чорногорії президент РП Дуда заявив, що у телефонній розмові з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром він підкреслив: Польща не визнає жодних домовленостей, які буде прийнято без польської сторони. Він зазначив, що має на увазі телефонні розмови Меркель з Лукашенком.

Президент РП підкреслив, що Варшава реалізовуватиме лише такі домовленості, у виробленні яких братиме безпосередню участь.

"Ми - суверенна країна, яка має право самостійно вирішувати про себе і ми без жодних умов реалізовуватимемо це право",- підкреслив Дуда.

Речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна в ефірі телеканалу TVP Info заявив в середу, що польська влада прийняла рішення не вести переговорів з Росією щодо кризи на польсько-білоруському кордоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель обговорила з Лукашенком ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю

"Наша влада прийняла рішення не проводити таких переговорів. Я також не бачу з російської сторони бажання проводити такі розмови",- заявив Ясіна.

Речник польського уряду Пьотр Мюллер заявив у середу, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький провів телефонну розмову з Меркель про ситуацію на кордоні Польщі з Білоруссю.

Раніше представники польської влади заявляли, що безпосередні переговори західних лідерів з Лукашенком не є вдалим рішенням.
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Топ коментарі
+73
Ось гідна відповідь.
Яка має бути домовленість між між пенсіонеркою і головою колгоспу.
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18.11.2021 07:17
+57
Полякам-респект...
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18.11.2021 07:19
+41
Молодцы поляки. Подсказываю }{уйлу альтернативный вариант: перебрасывать мигрантов прямо к Меркель в трубах "северных потоков". Всё равно ни для чего другого они скоро не будут нужны.
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18.11.2021 07:24
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Ось гідна відповідь.
Яка має бути домовленість між між пенсіонеркою і головою колгоспу.
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18.11.2021 07:17 Відповісти
Слова не клоуна, а мужа!
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18.11.2021 07:52 Відповісти
Натюрлих!
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18.11.2021 07:17 Відповісти
Полякам-респект...
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18.11.2021 07:19 Відповісти
Молодцы поляки. Подсказываю }{уйлу альтернативный вариант: перебрасывать мигрантов прямо к Меркель в трубах "северных потоков". Всё равно ни для чего другого они скоро не будут нужны.
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18.11.2021 07:24 Відповісти
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18.11.2021 07:28 Відповісти
Меркель лучше вьітянуть за уши Пуйла на Берлинский саммит Норманди в єтом году .
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18.11.2021 07:25 Відповісти
Вже незабаром побачимо як Польща догонить і перегонить Бундес.
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18.11.2021 07:27 Відповісти
_Сколько бы тураки и подлецы в попытке оправдать агента кремля не повторяли, что шмеркель не предательница Германии и ЕС, это никак не меняет факта, что шмеркель - предательница Германии и ЕС.
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18.11.2021 07:30 Відповісти
Давай скажем честно, интересы Германии она не предавала, просто немцам насрать на Польшу, Украину и ЕС - всех вместе взятых. Их больше волнует цена пива и сосисок.
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18.11.2021 08:58 Відповісти
Против интересов Германии она в итоге и сработала. Ее партия и она добили атомную энергетику и напустили чертову тучу мигрантов, обеспечение которых легло на немцев. Да еще и терпеть их преступления приходится.
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18.11.2021 09:03 Відповісти
Не совсем так, как не крути, но экономику Германии называют "локомотивом ЕС" не даром. Другое дело что это во многом за счёт ЕС. Смотри, ограничение выбросов и закрытие АЭС - их идея, но они и присадили всех на парашенский газ, в перепродаже которого имеют все козыри.
Мигранты - ну такое, европа стареет. Да и сравнить количество мигрантов в Германии и Франции....
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18.11.2021 09:18 Відповісти
Вот о чем и речь. Присадили Европу на российский газ. Сначала надо было нарастить генерацию из альтернативных источников а потом уже закрывать АЭС. Да можно было и не закрывать - отходы Рашка принимает.
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18.11.2021 09:26 Відповісти
А смысл им сохранять АЭС? Они ведь не только свои АЭС грохнули -

Италия стала первой страной, которая закрыла вообще все имевшиеся АЭС и полностью отказалась от ядерной энергетики. Бельгия, Германия, Испания, Швейцария осуществляют долгосрочную политику по отказу от ядерной энергетики. Нидерланды, Швеция также планировали отказаться от атомной энергетики, хотя пока приостановили такие мероприятия. Литва, временно перестала иметь ядерную энергетику, хотя планирует вместо закрытых АЭС построить новые. . Австрия, Польша по политическим, экономическим или техническим причинам остановили свои программы атомной энергетики и не завершили начатое строительство своих первых АЭС.
Также имели ранее, но отказались от программ атомной энергетики не имевшие АЭС Австралия, Азербайджан, Гана, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Филиппины. Перспективы заявленного строительства новых АЭС в случаях некоторых стран (особенно Восточной Европы, Африки, Азии кроме Китая и Индии) также вызывают сомнения.

Кроме полного отказа от ядерной энергетики есть мероприятия и тенденции по её стагнации и сокращению. Как некоторые лидеры атомной энергетики - США, Великобритания, Франция, Германия (после аварии на АЭС Три-Майл-Айленд, а также аварии на Чернобыльской АЭС) и особенно Япония (после аварии на АЭС Фукусима-1), так и некоторые другие имеющие АЭС страны закрыли значительное их количество. Согласно докладу о состоянии индустрии ядерной энергетики глобально в отрасли наблюдается спад. Пик производства ядерной энергии был зафиксирован в 2006 году (2660 ТВт·ч). Доля ядерной энергетики в глобальном производстве электричества снизилась с 17,6 % в 1996 году до 10,7 % в 2015 году. 164 реактора были закрыты[1].

Короче, подняв истерию по атомке, завязав на себя газ и его распределение, Германия нашла себе жирную сиську.
Ну а альтернативная энергетика, так и тут Германия является не только потребителем, а и поставщиком технологий и оборудования
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18.11.2021 09:47 Відповісти
Белым людям нужен уран. Нех всяким его жечь
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18.11.2021 11:16 Відповісти
Если вы о кацапоидах, то они покупают уран у Австралии. Белые люди предпочитают у себя в доме не срать
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18.11.2021 12:13 Відповісти
Так кто ты: турак или подлец?
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18.11.2021 18:26 Відповісти
?
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18.11.2021 20:36 Відповісти
_Шмеркель конкретно нагадила и Германии, и ЕС? Что тут непонятного? И случайностью это не является, это последовательная и неизменная поддержка делом (на слова плевать) наибольшей угрозы для человечества - путлеровского рейха. Кто до сих пор не осознал масштаб этой угрозы - тормоз.
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18.11.2021 21:16 Відповісти
Ха! Одно другому не мешает.
Но давай так, она последовательно завязала экономику ЕС на Германию (да, прям как параша своих сателлитов). Естественно при поддержке (обоюдной) *****. Осознают угрозу немцы? Им пофиг, пока сохраняется их уровень жизни, кстати голосование на выборах в Бундес подтверждает мои слова.
Считать то что я не осознаю "масштаб этой угрозы" - глупо, главное что его не осознают в европе.
Политика задабривания агрессора с 14 года во всей красе
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18.11.2021 21:24 Відповісти
Тогда ты знаешь чем задабривание обычно заканчивается - на примере предыдущей всемирной.
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18.11.2021 21:27 Відповісти
И не с 14, а с 8-го. После чего в 2010 фашистская расия напала на Польшу (= на ЕС и НАТО)!
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18.11.2021 21:29 Відповісти
Я-то знаю, вопрос в том, что не все и у нас это понимают. Напомню, наша политика с розвала совка - многовекторность, внеблоковость, отказ от ЯО, сокращение армии, да даже "ни один танк не должен покинуть..." и "просто прекратить стрелять".
Знаешь, мне кажется проведи сейчас вопрос о нормализации отношений с парашей ценой Крыма, результаты нас с тобой неприятно удивлят.
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19.11.2021 07:40 Відповісти
вот пишут про комсомолку Меркель





ruediger drischel


@RudyDrischel

·
14 ч



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@ReutersChina

When God created the chameleon, he had Angela Merkel in mind.
Когда Бог создал хамелеона, он имел в виду Ангелу Меркель.

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18.11.2021 07:30 Відповісти
Молодцы, поляки! Они поняли, что эта Макрель со своей политикой угождения другу Вальдемару превратила Германию в сателлита России, в прибежище миллионов зверушек со всех континентов, посадила их на пособия за счёт с немцев; при ней Германия стала местом, непригодном для жизни самих немцев. Что она может сделать для Польши, для Европы?
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18.11.2021 07:35 Відповісти
Для них она может сделать очередную подлянку.
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18.11.2021 07:54 Відповісти
полякі, британці, літовці - перша лінія європейської оборони проти хйла.
ще б нам клоуна під шконку загнати
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18.11.2021 07:53 Відповісти
Первая линия - Украина!
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18.11.2021 07:55 Відповісти
та, да. але... зрадники в оп, що не тішить
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18.11.2021 07:57 Відповісти
Они не предатели. Не могут быть предателями те, кто изначально были кацапами
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18.11.2021 09:00 Відповісти
********* теоретично і практично можливо порвати звичайними видами. Прибалтійські держави займуться Петербургським напрямком, а там скандинави можуть підключитись хочаб орків блокувати на морі. Не потрібно перетворювати все в пєпєл, досить дотла зруйнувати військову інфраструктуру, утилізувати росфлот, авіацію, танки і все калібром більше 83 мм. Ну а південно західним напрямом "Москва -Воронеж -Краснодар" займеться Польща, Україна, Румунія, Туреччина. Далеким Сходом займуться Китай з Японією, Кавказом і Азією не треба займатися - дати їм трохи більше грошей як мають зараз від ху%ла.
Так що не такий страшний мордор як його малює ху%ло і фрау рібентроп
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18.11.2021 07:53 Відповісти
Давно такой бредятины не ьвло
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18.11.2021 08:19 Відповісти
Чувак в стратегию на компе заигрался. Бывает...
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18.11.2021 08:22 Відповісти
Остапа Дроздова наслушался😃
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18.11.2021 08:40 Відповісти
то же самое говорили тем,кто предсказывал развал "незыблемого" совка в конце 80-х..
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18.11.2021 09:54 Відповісти
Вы лучше думайте что про будущее Украины говорят, развалится или нет. А не про совок
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18.11.2021 10:07 Відповісти
Украина была,есть,и будет,пока есть украинский народ..
хотите убить всех ? пробуйте,ребята
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18.11.2021 10:19 Відповісти
Тут кто-то что-то про Украину плохое сказал? Сказали про то, что нужно переживать за свою страну, а не псевдопатриотическую бредятину с дивана лепить.
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18.11.2021 18:43 Відповісти
Мощно задвинул! Забористая трава
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18.11.2021 09:44 Відповісти
Когда у президента есть яйца.
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18.11.2021 07:55 Відповісти
по историческим причинам,немцам ничто не мешает отправлять оружие в Африку,где они начудили во время войны,в Турцию,в Афганистан...а в Украину нельзя. а почему нельзя? а потому что ***** за газовую трубу держит фашистов.

Спасибо фрау Риббентроп одним словом.

Сейчас Германией правят акционеры Газпрома.
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18.11.2021 07:57 Відповісти
Фрау штази зашкварилась с разговором неизвестно с кем.Какойто колхозник усатый,по которому плачет черенок в сракотан
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18.11.2021 07:57 Відповісти
Меркель под занавес уже просто в открытую подыгрывает Хутин. Позор!
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18.11.2021 08:02 Відповісти
Все це не більше ніж слова. Без ліквідації причин багатомільйонної міграції населення ніякий ЄС не втримає мігрантів, а з ними і зміну етнічного і конфесійного складу населення. В мережі опубліковано інтерв'ю одного іракця, який пояснює, чому він проривається в Європу і чи можна стримати міграцію. Радив би політикам ЄС це інтерв'ю прочитати і зробити висновки
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18.11.2021 08:02 Відповісти
Цікаво, чого той іракець до Австралії не поїхав?. Певно, знає, що ані тушкою, ані чучелом його туди не пустять. А у Європу - можуть. От і поліз.
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18.11.2021 08:36 Відповісти
Саід, давайте припинено дискусію. Якщо ви не прочитали до кінця мій коментар, то повторю: причини міграції разюча різниця в рівні життя і безпеки. До цього має безпосереднє відношення ЄС і Захід. Хоча і не тільки вони. Ви ж знаєте Щрьодера? А скільки щрьодерів там? Це не впливає на економіку і безпеку бідних країн?
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18.11.2021 08:55 Відповісти
А я й не збирався дискутувати з підонучним **************. Просто розкрив суть ваших побрехеньок для інших читачів "ЦН".
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18.11.2021 10:40 Відповісти
Одна уже на пенсии,другой нелегитимен. Какие,нах договоренности?
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18.11.2021 08:08 Відповісти
Дуде РЕСПЕКТ !!!
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18.11.2021 08:11 Відповісти
Так Президентові РП респект, але європейським політикам давно треба зрозуміти причини міграції (разюча різниця в рівні життя, безкінечні війни, низький рівень медицни, безробіття і т д) і усувати причини, а не влаштовувати табори біженців і гуманітарну допомогу, бо це не вирішує проблеми
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18.11.2021 08:30 Відповісти
Іракцям, сирійцям, ********* ніхто не заважає працювати і будувати "Європу" у себе вдома. Але вони бажають на усе готове припхатись, та ще й свої закони життя там встановити.
PS Так само українцям ніхто не заважає робити те саме в Україні, але українцям, так само, замість кропіткої праці захотілося по 4000 баксів зарплати від блазня...
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18.11.2021 08:43 Відповісти
Пане, ви дуже погано розуміюєте причини міграції. Мігранти далеко не ледарі і в Європі вони бажають працювати. Ви поцікавтеся у які суми мігрантам біля польського кордону стала подорож. Такі суми можуть бути у ледарів?
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18.11.2021 08:48 Відповісти
такі суми є у газпрома так що не переживай газпром видав їм подьомні
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18.11.2021 09:36 Відповісти
У вас запитують: що заважає їм побудувати в себе дома європейські умови життя?
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18.11.2021 09:42 Відповісти
********** наративи залиште собі.
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18.11.2021 10:38 Відповісти
Обосраная и сдохшая Меркельша продолжает вонять.
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18.11.2021 08:16 Відповісти
Меркаль - підстилка ху...ла, яка дуже розраховує на пенсію газпрому.
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18.11.2021 08:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fd7y2H4bYQ8
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18.11.2021 08:32 Відповісти
престарелая комсомолка перед своим уходом подложила Европе самую большую свинью из всех, подложенных за годы ее работы на кпемлядь.
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18.11.2021 08:34 Відповісти
Jeszcze Polska nie zginęła
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18.11.2021 08:36 Відповісти
как все воняет в Европе - немецкой фрау старой имбицилкой. за что не возьмется старьій немецкий политик все в говно превращается. . . .Шрьодер пойдет на отдьіх - отработаньій материал Жуйла. Неужели А.Меркель будет трудоустраиваться в наблюдательньій совет ГАЗПРОМА ?????
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18.11.2021 08:37 Відповісти
Польща ж не Україна і її президент видно також фізіологічно відмінний.
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18.11.2021 08:42 Відповісти
Тільки )(уйловська швонька
може домовлятись з терористом Тарганом
Це не Маргарет Тетчер!!
Та полякам дала би
крупнокаліберні кулемети
для "підтримки" незаконних мігринтів
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18.11.2021 08:45 Відповісти
Агент Комсомолка развалює Европейський союз та НАТО
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18.11.2021 08:46 Відповісти
Тупая немецкая курица отлично подыграла )(уйлу, на это и был расчет..(
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18.11.2021 09:01 Відповісти
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18.11.2021 09:05 Відповісти
Поляки ще покищо можуть так казати... Але Північний потік і треба німцям щоб посилити вплив на ЄС і Польшу... Але потім після запуску до тиску на Польшу приєднається ще й ЄС з росіянами і німцями
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18.11.2021 09:06 Відповісти
Може колись і Україна зможе так відповідати на домовленості своїх партнерів.
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18.11.2021 09:17 Відповісти
В певую очередь Меркель продала интересы немцев.
Украину будет защищать НАТО и США,
а немцы пойдут прямиком в ГДР - чинить "Трабант"
и сосать путинскую сосиску.
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18.11.2021 09:23 Відповісти
Як має бути позорно для меркель і німеччини, їх спіймали за руку, на горячому в прособництву терористу путіну і самопроголошеному диктатору лукашенко. Фу.
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18.11.2021 09:38 Відповісти
Польше наконец ( за свою долгую историю и негативный исторический опыт) нужно понять что она находится между двумя , так сказать, гигантами Германией и Рашей и ее спасение это создание восточно европейского союза. Но для этого не нужно мериться кто в нем " старший", примириться с прошлым..( Это касается Украины и Литвы) и строить совместную концепцию обороны, с возможным привлечением в этот союз остальных стран Балтии и балтийского региона в целом, стран Черноморского региона ( Грузию, Турцию, Румынию,Молдову) и ряда центрально европейских стран ( Чехия, Словакия, Хорватия) К сожаление орбанская подстилка не дает пока возможность присоединить к возможному объединению еще и Венгрию. Иначе "лидеры старой Европы" ( ну за исключением Великобритании) всегда "договорятся" с Кремлем , ведь как они говорят " у них особые отношения".
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18.11.2021 09:59 Відповісти
Респект полякам. Немцы, изолируйте бабушку срочно, пока она не натворила делов. Хватит уже ставить раком всю планету, начиная с 2004-го. Да-да, тётя, это о Вас. Мы помним, как Вы носом крутили, отказывая Украине в праве вступитьв НАТО и ЕС.
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18.11.2021 10:08 Відповісти
Меркель совсем понесло уже , ее никто не просил о чем то там договариваться , ведь не на ее границе беженцы но она впереди планеты всей побежала до «друга Владимира» порешать а попутно еще и диктатора луку легализовала и это все вообще без общей позиции стран ЕС
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18.11.2021 10:20 Відповісти
Учитесь зеленые мрази, как нужно свою страну отстаивать! А не окружать себя предателями, подонками!
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18.11.2021 11:19 Відповісти
Было ли еще когда либо в истории подобное, когда у руля суверенной страны десятилетиями стоял действующий агент вражеской разведки?
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18.11.2021 11:32 Відповісти
POLAND IS THE LEADER OF EUROPE!
Этими переговорами с НЕПРИЗНАННЫМ ею самой колхозным фюрером она полностью опустила Германию в дырку пола Параши.
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18.11.2021 12:27 Відповісти
 
 